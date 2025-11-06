Equinor ASA: Transaksjoner i kapitalmarkedet

Torsdag 6. november 2025 gjennomførte Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR), med garanti fra Equinor Energy AS, følgende transaksjoner i kapitalmarkedet under sin US Shelf Registration Statement, registrert hos Securities and Exchange Commission i USA:

Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 250 millioner med 4,25% i kupong, forfall 2. juni 2028 (“2028-Obligasjonene”)

Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 250 millioner med 4,50% i kupong, forfall 3. september 2030 (“2030-Obligasjonene”)

Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 1 milliard med 4,75 % i kupong, forfall 14. november 2035

2028-Obligasjonene og 2030-Obligasjonene vil utgjøre en videre utstedelse av, og vil bli konsolidert og utgjøre én serie sammen med henholdsvis, Equinors utestående USD 550 millioner obligasjonslån med 4,25 % i kupong med forfall 2. juni 2028, og USD 400 millioner obligasjonslån med 4,50 % i kupong og med forfall 3. september 2030, begge utstedt 3. juni 2025.

Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt, inklusiv mulig tilbakebetaling eller tilbakekjøp av utestående gjeld eller andre formål beskrevet i tilleggsprospektet utarbeidet for låneutstedelsen. Transaksjonen vil styrke Equinors finansielle fleksibilitet.

Oppgjørsdato er forventet 14. November 2025, forutsatt tilfredsstillelse av ordinære betingelser.

Enhver offentlig utstedelse i USA er gjort utelukkende med grunnlag i et tilleggsprospekt til prospektet inkludert i Equinor ASA og Equinor Energy AS' gjeldende Register Statement registrert hos Securities and Exchange Commission i USA.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner:

Bård Glad Pedersen, Senior Vice President, Investor Relations,

+47 918 01 791

Presse:

Rikke Høistad Sjøberg, Media Relations,

+47 901 01 451

Finans:

Sverre Serck-Hanssen, Vice President, Capital Markets,

+47 951 68 342

Denne kunngjøringen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer utstedt av Equinor ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning i jurisdiksjonen. Utstedelsen gjennomføres i henhold til Equinors US Shelf Registration Statement, registrert ved Securities and Exchange Commission («SEC»). Utstedelsen gjøres gjennom et prospekt og tilhørende prospekttillegg. Prospektet og tilhørende foreløpig prospekttillegg er tilgjengelig på SECs nettsted på www.sec.gov. Alternativt kan dokumentene bestilles ved å ringe (1) Barclays Capital Inc. på 1-888-603-5847, (2) Citigroup Global Markets Inc. på 1-800-831-9146, (3) Mizuho Securities USA LLC på 1-866-271-7403 eller (4) Morgan Stanley & Co. LLC på +1-866-718-1649.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.