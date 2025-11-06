Tomingley Drilling har upptäckt en ny mineralisering i McLeans

- Underjordisk kärnborrning vid Tomingley är inriktad på att definiera utvidgningar av resurserna samt förbättra tillförlitligheten för de antagna resurserna i McLeans och Western Monzodiorite-området i Roswell. Både McLeans och Western Monzodiorite ligger i omedelbar anslutning till befintlig underjordisk infrastruktur.
- Underjordisk borrning bestående av 9 diamantborrhål på totalt 3 247 meter har slutförts för att öka tillförlitligheten för den antagna resursen i McLeans. Vid borrarbetet upptäcktes en andra andesit med betydande guldmineralisering, belägen cirka 150 meter väster om den nuvarande resursen. Betydande guldfyndigheter i den västra andesiten inkluderar:
|MCLUG013D
inkl.
|26 meter med en halt på 4,36 g/t Au från 112 meter;
3,3 meter med en halt på 22,8 g/t Au från 112,7 meter.
|MCLUG012D
|10,7 meter med en halt på 2,09 g/t Au från 105 meter.
|MCLUG011D
inkl.
|8 meter med en halt på 2,33 g/t Au från 113 meter;
0,8 meter med en halt på 14,4 g/t Au från 118 meter.
|MCLUG007D
och
|5,2 meter med en halt på 1,62 g/t Au från 99,9 meter;
6,1 meter med en halt på 2,65 g/t Au från 113 meter.
|MCLUG006D
inkl.
|7,8 meter med en halt på 3,46 g/t Au från 120 meter; 1,0 meter med en halt på 10,1 g/t Au från 126 meter.
Viktiga borrningsfynd inom McLeans antagna resurs i den östra andesiten omfattar:
|MCLUG012D
och
|10 meter med en halt på 1,31 g/t Au från 284 meter
3,7 meter med en halt på 1,66 g/t Au från 314,1 meter.
|MCLUG010D
|0,5 meter med en halt på 38,9 g/t Au från 332,5 meter.
|MCLUG007D
inkl.
och
inkl.
|8 meter med en halt på 2,67 g/t Au från 293,2 meter;
3,1 meter med en halt på 4,52 g/t Au från 298,1 meter;
8 meter med en halt på 4,38 g/t Au från 320 meter;
2 meter med en halt på 12,6 g/t Au från 320 meter.
|MCLUG005D
|10 meter med en halt på 1,54 g/t Au från 276 meter.
- Ett intensivt underjordiskt diamantkärnborrningsprogram inom och utvidgningar av den nuvarande antagna resursen som finns i Western Monzodiorite-området i Roswell pågår. Resultat har erhållits från 89 hål på totalt 18 064 meter som fokuserade på den mellersta delen av monzodioritområdet och fyllde ut befintliga borrningar till ett nominellt rutnät med 15 x 20 m avstånd i syfte att konvertera till en Indicated Resource. Borrarbetet bekräftade flera breda, höghaltiga guldfyndigheter inom den 30 meter tjocka monzodioriten. Några av de bästa inkluderar:
|ROSGT001D
inkl.
och
|9,3 meter med en halt på 3,88 g/t Au från 157,9 meter;
1,1 meter med en halt på 10,5 g/t Au från 157,9 meter;
1,8 meter med en halt på 2,05 g/t Au från 177,2 meter.
|ROSUG050D
|25,6 meter med en halt på 1,94 g/t Au från 276,1 meter.
|ROSUG426D
|24,2 meter med en halt på 2,65 g/t Au från 115,3 meter.
|ROSUG430D
|12,1 meter med en halt på 5,44 g/t Au från 115,3 meter.
|ROSUG440D
inkl.
|6,5 meter med en halt på 8,03 g/t Au från 166,5 meter;
0,9 meter med en halt på 37,3 g/t Au från 171,6 meter.
|ROSUG442D
inkl.
|3,9 meter med en halt på 12,2 g/t Au från 160,1 meter;
1,2 meter med en halt på 25,4 g/t Au från 162 meter.
|ROSUG458D
och
och
och
|16 meter med en halt på 1,67 g/t Au från 276,4 meter;
5 meter med en halt på 1,59 g/t Au från 304 meter;
5 meter med en halt på 3,19 g/t Au från 316 meter;
5,1 meter med en halt på 2,82 g/t Au från 328 meter.
|ROSUG564D
och
|14 meter med en halt på 2,19 g/t Au från 119 meter;
2,8 meter med en halt på 3,94 g/t Au från 140,2 meter.
|ROSUG572D
inkl.
|12,4 meter med en halt på 3,00 g/t Au från 109 meter;
0,7 meter med en halt på 30,6 g/t Au från 115,6 meter.
|ROSUG584D
och
inkl.
|3,2 meter med en halt på 2,04 g/t Au från 128 meter;
7,9 meter med en halt på 14,6 g/t Au från 154 meter;
1,1 meter med en halt på 84,4 g/t Au från 154 meter.
|ROSUG595D
och
och
|3,2 meter med en halt på 1,99 g/t Au från 158,8 meter;
2 meter med en halt på 2,02 g/t Au från 165 meter;
9,5 meter med en halt på 4,73 g/t Au från 170 meter.
- Ytterligare prospekteringsborrningar planeras för att testa potentialen under jord vid Wyoming Three, utvidgningar av mineraliseringen norr om Caloma och ett djupt strukturellt mål (förskjutning identifierad genom 2D-seismik) under Roswell. Underjordisk prospekteringsborrning fortsätter i Roswell.
PERTH, Australien, Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) (”Alkane” eller ”bolaget”) har glädjen att meddela de senaste resultaten för underjordisk expansion och borrning för kvalitetskontroll före gruvdrift kring befintliga resurser vid bolagets Tomingley Gold Operations (”Tomingley”) i centrala New South Wales.
Alkanes VD Nic Earner säger: ”De flesta av Tomingleys fyndigheter är öppna på djupet och längs strykningsriktningen. Denna borrning visar inte bara på den betydande potentialen för resursutvidgning inom gruvområdet, utan också på möjligheten att upptäcka andra fyndigheter.
Våra borrprogram under jord och ovan jord i hela Tomingley fortsätter. Vi ser fram emot att fortsätta lägga till ytterligare resurser och förlänga gruvans livslängd.”
Tomingley
Alkane Resources Ltd 100%
Tomingley är ett dagbrott och en underjordsgruva med en bearbetningsanläggning på 1 Mtpa som har varit i drift sedan 2014. Området ligger nära byn Tomingley, cirka 50 kilometer sydväst om Dubbo i Central West New South Wales. Tomingley Gold Operations Pty Ltd är ett helägt dotterbolag till Alkane.
Utvecklingen i Tomingley har baserats på guldfyndigheterna Wyoming One, Wyoming Three, Caloma, Caloma Two och Roswell. Hittills har gruvdriften skett under jord vid fyndigheterna Wyoming One, Caloma, Caloma Two och Roswell. Malmproduktionen i Roswell-gruvan startade i april 2024 (se ASX-pressmeddelandet daterat den 22 april 2024 med titeln ”Produktionen av malmbrytning inleds i Roswell”) via en cirka 3 km lång nedgång från dagbrottet Wyoming One.
Tomingley-fyndigheterna ligger i en tätt veckad ordovicisk vulkan-sedimentär sekvens som har omvandlats till en sammansättning av sericit, karbonat, albit, kvarts, pyrit och arsenopyrite, vilket är typiskt för orogena guldfyndigheter av malmtyp. Mineraliserade vätskor antas ha koncentrerats genom differentiell deformation i och omkring andesitiska vulkaniska bergarter på grund av den reologiska skillnaden mellan vulkaniterna och de omgivande vulkanoklastiska sedimenten. Vulkanernas aktivitet leder ofta till utvecklingen av skjuvningsberoende kvartsådror och brecciafyndigheter inom och intill andesitkropparna. Separat verkar tunna kolhaltiga lerskifferlager ha varit en fokuspunkt för skjuvning och en kemisk fälla för guld.
Sedan gruvdriften under jord inleddes 2018 har omfattande borrningar under jord genomförts för att fastställa malmreserver för utvinning och fortsätta prospekteringen för att fastställa ytterligare resurser. De senaste reserverna och resurserna sammanfattades i ASX-pressmeddelandet daterat den 15 oktober 2025 med titeln ”NSW resurs- och reservrapporter FY25”.
Utforskningen i Tomingley fokuserar på att kartlägga ytterligare underjordiska resurser som ligger utanför de befintliga resurserna och reserverna för verksamheten.
McLeans
Den antagna resursen i McLeans uppskattades till 0,87 miljoner ton med en halt på 2,51 g/t guld för 70 000 uns (se ASX-pressmeddelandet daterat den 2 maj 2022 med titeln ”Roswells mineralresurs upp 37 %”). Fyndigheten består huvudsakligen av en ”spröd” andesit med liknande struktur och geokemi som den andesit som utgör värdbergart för större delen av mineraliseringen i Roswell-fyndigheten. Värdbergarten andesit börjar cirka 130 meter under ytan, har en längd på cirka 250 meter och är öppen på djupet. Andesiten har en genomsnittlig tjocklek på 60 m, men tunnas ut till 25 m längs dess övre och norra kanter och bildar en "kil". Mineraliseringen tolkades som tre subvertikala, trappstegsformade malmådror. Med höghaltiga malmskott koncentrerade längs "kilen" som förblir öppen på djupet längs den norra kanten av andesiten.
I september slutfördes ett underjordiskt borrprogram bestående av 9 hål på totalt 3 247 meter för att öka tillförlitligheten för McLeans antagna resurs genom att fylla ut borrmönstret till 40 x 60 m. Vid denna borrning upptäcktes en andra "västra" andesit med betydande guldmineralisering som ligger 150 meter väster om den nuvarande resursuppskattningen för McLeans. Viktiga skärningar som finns i västra andesiten inkluderar:
|MCLUG013D
inkl.
|26 meter med en halt på 4,36 g/t Au från 112 meter;
3,3 meter med en halt på 22,8 g/t Au från 112,7 meter.
|MCLUG012D
|10,7 meter med en halt på 2,09 g/t Au från 105 meter.
|MCLUG011D
inkl.
|8 meter med en halt på 2,33 g/t Au från 113 meter; 0,8 meter med en halt på 14,4 g/t Au från 118 meter.
|MCLUG007D
och
|5,2 meter med en halt på 1,62 g/t Au från 99,9 meter;
6,1 meter med en halt på 2,65 g/t Au från 113 meter.
|MCLUG006D
inkl.
|7,8 meter med en halt på 3,46 g/t Au från 120 meter;
1,0 meter med en halt på 10,1 g/t Au från 126 meter.
Det nominella borrmönstret minskades från 80 x 80 m, som den antagna resursen baserades på, till 40 x 60 m för att öka tillförlitligheten i uppskattningen i McLeans. Viktiga fynd i Eastern Andesite och den antagna resursen inkluderar:
|MCLUG012D
och
|10 meter med en halt på 1,31 g/t Au från 284 meter;
3,7 meter med en halt på 1,66 g/t Au från 314,1 meter.
|MCLUG010D
|0,5 meter med en halt på 38,9 g/t Au från 332,5 meter.
|MCLUG009D
|8 meter med en halt på 1,85 g/t Au från 301 meter.
|MCLUG007D
inkl.
och
inkl.
|8 meter med en halt på 2,67 g/t Au från 293,2 meter;
3,1 meter med en halt på 4,52 g/t Au från 298,1 meter;
8 meter med en halt på 4,38 g/t Au från 320 meter;
2 meter med en halt på 12,6 g/t Au från 320 meter.
|MCLUG005D
|10 meter med en halt på 1,54 g/t Au från 276 meter.
Ytterligare borrningar planeras för att testa både de östra och västra andesitvärdarna i McLeans och för att inkludera den upptäckta Western Andesite i resursberäkningen för McLeans.
Roswell
En betydande del av Roswells underjordiska antagna resurs (408 kt med en halt på 1,9 g/t Au – se ASX-pressmeddelandet daterat den 15 oktober 2025 med titeln ”NSW resurs- och reservredovisning FY25”) finns i det Western Monzodiorite-området. Ett intensivt underjordiskt diamantkärnborrningsprogram som riktar sig mot Western Monzodiorite-resursen och dess öppna förlängningar pågår i Roswell. Borrarbetet kommer att öka tillförlitligheten i mineralresursberäkningen (MRE) och utgöra en grund för omvandling till malmreserver.
Resultat har erhållits från 89 hål på totalt 18 064 meter som är koncentrerade till den mellersta delen av monzodioritområdet och fyller ut befintliga borrningar till ett nominellt rutnät med 15 x 20 m mellanrum i syfte att omvandla dem till en indikerad resurs. Borrarbetet bekräftade flera breda, höghaltiga guldfyndigheter inom den 30 meter tjocka monzodioriten. De erhållna resultaten utgör en stor del av det aktuella borrprogrammet inom Western Monzodiorite och inkluderar de bästa skärningarna:
|ROSGT001D
inkl.
och
|9,3 meter med en halt på 3,88 g/t Au från 157,9 meter;
1,1 meter med en halt på 10,5 g/t Au från 157,9 meter;
1,8 meter med en halt på 2,05 g/t Au från 177,2 meter.
|ROSUG050D
|25,6 meter med en halt på 1,94 g/t Au från 276,1 meter.
|ROSUG426D
|24,2 meter med en halt på 2,65 g/t Au från 115,3 meter.
|ROSUG430D
|12,1 meter med en halt på 5,44 g/t Au från 115,3 meter.
|ROSUG440D
inkl.
|6,5 meter med en halt på 8,03 g/t Au från 166,5 meter;
0,9 meter med en halt på 37,3 g/t Au från 171,6 meter.
|ROSUG442D
inkl.
|3,9 meter med en halt på 12,2 g/t Au från 160,1 meter;
1,2 meter med en halt på 25,4 g/t Au från 162 meter.
|ROSUG458D
och
och
och
|16 meter med en halt på 1,67 g/t Au från 276,4 meter;
5 meter med en halt på 1,59 g/t Au från 304 meter;
5 meter med en halt på 3,19 g/t Au från 316 meter;
5,1 meter med en halt på 2,82 g/t Au från 328 meter.
|ROSUG564D
och
|14 meter med en halt på 2,19 g/t Au från 119 meter;
2,8 meter med en halt på 3,94 g/t Au från 140,2 meter.
|ROSUG572D
inkl.
|12,4 meter med en halt på 3,00 g/t Au från 109 meter;
0,7 meter med en halt på 30,6 g/t Au från 115,6 meter.
|ROSUG584D
och
inkl.
|3,2 meter med en halt på 2,04 g/t Au från 128 meter;
7,9 meter med en halt på 14,6 g/t Au från 154 meter;
1,1 meter med en halt på 84,4 g/t Au från 154 meter.
|ROSUG595D
och
och
|3,2 meter med en halt på 1,99 g/t Au från 158,8 meter;
2 meter med en halt på 2,02 g/t Au från 165 meter;
9,5 meter med en halt på 4,73 g/t Au från 170 meter.
Slutresultatet kommer att publiceras när det har mottagits och sammanställts.
Ytborrning på gruvområdet i Tomingley kommer att påbörjas i november 2025. Diamantkärnborrningen planeras för att testa den underjordiska potentialen vid Wyoming Three, utvidgningar av mineraliseringen norr om Caloma och för att testa ett djupt strukturellt mål (tryckförskjutning identifierad genom 2D-seismik) under Roswell. Underjordisk prospekteringsborrning fortsätter i Roswell.
Tomingleys mineralresurser
|TOMINGLEY GOLD OPERATION MINERALRESURSER (per den 30 juni 2025)
|MÄTT
|INDIKERAD
|ANTAGEN
|TOTALT
|Totalt guld
|FYNDIGHET
|Ton
|Halt
|Ton
|Halt
|Ton
|Halt
|Ton
|Halt
|(kt)
|(g/t Au)
|(kt)
|(g/t Au)
|(kt)
|(g/t Au)
|(kt)
|(g/t Au)
|tusen uns (koz)
|Öppna brytbara resurser (gräns på 0,40 g/t Au)
|San Antonio
|0
|0,0
|5 930
|1,8
|1 389
|1,3
|7 319
|1,7
|406
|Delsumma
|0
|0,0
|5 930
|1,8
|1 389
|1,3
|7 319
|1,7
|406
|Underjordiska resurser (gräns på 1,3 g/t Au)
|Wyoming One
|1033
|2,7
|636
|2,2
|104
|2,1
|1 772
|2,5
|140
|Wyoming Three
|46
|2,2
|24
|2,0
|20
|1,9
|90
|2,1
|6.
|Caloma One
|598
|2,2
|795
|2,1
|17
|1,5
|1 410
|2,2
|98
|Caloma Two
|368
|2,3
|1499
|2,3
|362
|2,0
|2 229
|2,3
|162
|Roswell
|2 649
|2,9
|2487
|2,6
|408
|1,9
|5544
|2,6
|476
|McLeans
|870
|2,5
|870
|2,5
|70
|Delsumma
|4 694
|2,7
|5 441
|2,4
|1 781
|2,2
|11 915
|2,5
|952
|TOTALT
|4 694
|2,7
|11 371
|2,1
|3 170
|1,8
|19 234
|2,2
|1 358
Uppenbara aritmetiska inkonsekvenser beror på avrundning
Dessa mineralresurser omfattar alla malmreserver.
Tomingleys malmreserver
|TOMINGLEY GOLD OPERATIONS MALMRESERVER (per den 30 juni 2025)
|BEVISAD
|SANNOLIKA
|TOTALT
|Totalt guld
|FYNDIGHET
|Ton
|Halt
|Ton
|Halt
|Ton
|Halt
|(kt)
|(g/t Au)
|(kt)
|(g/t Au)
|(kt)
|(g/t Au)
|tusen uns (koz)
|Öppna brytbara reserver (gräns på 0,40 g/t Au)
|San Antonio
|0
|0,0
|4 100
|1,6
|4 100
|1,6
|214
|Lager
|314
|1,1
|0
|0
|314
|1,1
|11
|Delsumma
|314
|1,1
|4 100
|1,6
|4 414
|1,6
|225
|Underjordiska reserver (gräns på 1,3 g/t Au och 1,6 g/t Au för Roswell)
|Wyoming One
|26,4
|1,8
|1.
|1,2
|27
|1,8
|2
|Caloma One
|134,7
|1,7
|337,4
|1,5
|472
|1,6
|24
|Caloma Two
|38,4
|1,5
|936,2
|1,7
|975
|1,7
|53
|Roswell
|2 365
|2,3
|2 109
|2,1
|4 474
|2,2
|316
|Delsumma
|2 564
|2,3
|3 383
|1,9
|5 948
|2,1
|396
|TOTALT
|2 878
|2,1
|7 483
|1,7
|10 362
|1,9
|621
Uppenbara aritmetiska inkonsekvenser beror på avrundning.
Ovanstående tabeller publicerades i ASX-pressmeddelandet daterat den 15 oktober 2025 med titeln ”NSW resurs- och reservredovisning räkenskapsåret 2025”.
|Tabell 1 – TOMINGLEY GOLD OPERATIONS BETYDANDE RESULTAT I MCLEANS – oktober 2025 (>1,3 g/t)
|Hål-ID
|Östlig riktning (MGA)
|Nordlig riktning (MGA)
|RL (m)
|Stupning
|Azimut (rutnät)
|Totalt djup
|Intervall från (m)
|Intervall till (m)
|Intercept (m)
|Au (g/t)
|Malmområde
|MCLUG005D
|614060
|6391501
|-57
|3.
|82
|360
|276
|286
|10
|1,54
|East Andesite
|inklusive
|283
|286
|3.
|3,12
|MCLUG006D
|614060
|6391501
|-57
|1.
|74
|363
|120
|127,8
|7,8
|3,46
|West Andesite
|inklusive
|126
|127
|1.
|10,1
|och
|299
|300
|1.
|1,51
|och
|310
|312
|2
|6,11
|East Andesite
|inklusive
|311,3
|312
|0,7
|12,1
|och
|332
|332,8
|0,8
|1,46
|MCLUG007D
|614060
|6391501
|-58
|-5
|72
|357
|99,9
|105,1
|5,2
|1,62
|och
|113
|119,1
|6,1
|2,65
|West Andesite
|inklusive
|113
|115,7
|2,7
|5,46
|och
|293,2
|301,2
|8
|2,67
|inklusive
|298,1
|301,2
|3,1
|4,52
|och
|307,8
|309
|1,2
|1,92
|East Andesite
|och
|320
|328
|8
|4,38
|inklusive
|320
|322
|2
|12,6
|MCLUG008D
|614060
|6391501
|-58
|-7
|78
|369,4
|100
|101
|1.
|1,33
|och
|103
|104,3
|1,3
|1,43
|West Andesite
|och
|113
|116,3
|3,3
|3,56
|och
|284
|286,7
|2,7
|1,90
|East Andesite
|inklusive
|286
|286,7
|0,7
|5,39
|MCLUG009D
|614060
|6391501
|-58
|-9
|70
|348,4
|153,5
|154,1
|0,6
|2,49
|West Andesite
|och
|301
|309
|8
|1,85
|East Andesite
|MCLUG010D
|614060
|6391501
|-58
|-12
|82
|357,4
|106,5
|107,3
|0,8
|1,77
|West Andesite
|och
|332,5
|333
|0,5
|38,9
|East Andesite
|MCLUG011D
|614060
|6391501
|-58
|-16
|76
|350,8
|113
|121
|8
|2,33
|West Andesite
|inklusive
|118
|118,8
|0,8
|14,4
|MCLUG012D
|614060
|6391501
|-58
|-24
|81
|351,6
|105
|115,7
|10,7
|2,09
|West Andesite
|inklusive
|107,7
|112,7
|5.
|3,35
|och
|284
|294
|10
|1,31
|inklusive
|284
|285
|1.
|7,01
|och
|314,1
|317,8
|3,7
|1,66
|East Andesite
|inklusive
|316,8
|317,8
|1.
|3,95
|och
|320,9
|321,3
|0,4
|1,33
|MCLUG013D
|614060
|6391501
|-59
|-41
|81
|389,7
|112
|138
|26
|4,36
|inklusive
|112,7
|116
|3,3
|22,8
|West Andesite
|även
|127,2
|128,8
|1,6
|8,59
|och
|373
|373,6
|0,6
|1,91
|East Andesite
Den verkliga bredden är ungefär 80 % av skärningsbredden. Rapporterade fyndigheter (>1,3 g/t Au) beräknas med hjälp av en bred nedre gräns på 1,0 g/t Au, även om halter som är lägre än detta kan förekomma internt (intern utspädning).
|Tabell 2 – TOMINGLEY GOLD OPERATIONS VIKTIGA RESULTAT I ROSWELL – oktober 2025 (>1,3 g/t)
|Hål-ID
|Östlig riktning (MGA)
|Nordlig riktning (MGA)
|RL (m)
|Stupning
|Azimut (rutnät)
|Totalt djup
|Intervall från (m)
|Intervall till (m)
|Intercept (m)
|Au (g/t)
|Malmområde
|ROSGT001D
|613928
|6390716
|-68
|-49
|255
|246,5
|157,9
|167,2
|9,3
|3,88
|inklusive
|157,9
|162
|4,1
|6,72
|inklusive
|157,9
|159
|1,1
|10,5
|Western MZD
|även
|165,6
|166,4
|0,8
|7,7
|och
|177,2
|179
|1,8
|2,05
|och
|197
|197,8
|0,8
|1,52
|och
|202,6
|203,6
|1.
|1,78
|ROSUG016D
|614070
|6390825
|-132
|-5
|274
|302,9
|Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au)
|ROSUG019D
|614070
|6390826
|-132
|-5
|287
|267
|Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au)
|ROSUG026D
|614070
|6390825
|-132
|-5
|261
|308,9
|207,6
|209,1
|1,5
|1,32
|och
|225
|227
|2
|2,25
|och
|229,3
|232,6
|3,3
|3,6
|ROSUG036D
|614070
|6390825
|-133
|-21
|261
|305,8
|219,2
|224
|4,8
|1,94
|inklusive
|219,2
|220,2
|1.
|6,47
|och
|227,5
|228
|0,5
|5,18
|och
|256
|262
|6.
|1,6
|ROSUG037D
|614070
|6390825
|-133
|-21
|274
|290,7
|215,4
|217,8
|2,4
|2,27
|och
|224
|224,8
|0,8
|3,23
|och
|228,4
|230
|1,6
|3,46
|och
|254,8
|255,1
|0,3
|6,58
|ROSUG038D
|614070
|6390826
|-133
|-22
|284
|287,9
|Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au)
|ROSUG050D
|614071
|6390825
|-133
|-36
|260
|356,9
|267,3
|268,6
|1,3
|1,54
|och
|276,1
|301,7
|25,6
|1,94
|inklusive
|278
|281
|3.
|5,12
|ROSUG051D
|614070
|6390825
|-133
|-38
|273
|356,2
|264
|265
|1.
|6.
|och
|300,7
|301,9
|1,2
|47,3
|ROSUG052D
|614071
|6390826
|-133
|-36
|285
|336
|267,1
|279
|11,9
|1,31
|ROSUG163D
|614053
|6390740
|-145
|2
|264
|300,2
|208,6
|210
|1,4
|4,05
|och
|250,3
|252,1
|1,8
|3,18
|ROSUG164D
|614053
|6390739
|-145
|3.
|253
|341,6
|220,7
|225,5
|4,8
|1,32
|ROSUG171D
|614053
|6390739
|-145
|-15
|261
|332,7
|215,1
|216
|0,9
|1,68
|och
|224
|235
|11
|2,35
|inklusive
|224
|227,1
|3,1
|6,53
|Western MZD
|och
|243
|245
|2
|1,68
|och
|251
|255,2
|4,2
|2,17
|ROSUG172D
|614053
|6390739
|-145
|-15
|251
|363,3
|262,6
|263,6
|1.
|7,25
|ROSUG409D
|613969
|6390780
|-143
|4.
|304
|150
|132,7
|133,3
|0,6
|1,6
|ROSUG411D
|613969
|6390780
|-143
|-8
|302
|156,1
|Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au)
|ROSUG412D
|613969
|6390780
|-144
|-19
|303
|168,1
|131,4
|132,8
|1,4
|4,2
|och
|139
|140,9
|1,9
|2,04
|ROSUG413D
|613969
|6390780
|-143
|-3
|295
|149,6
|122,6
|124
|1,4
|1,79
|och
|130
|131
|1.
|5,85
|ROSUG414D
|613969
|6390780
|-144
|-14
|295
|168,1
|124,9
|127,8
|2,9
|1,81
|ROSUG415D
|613969
|6390780
|-144
|-23
|291
|186
|122,7
|123,5
|0,8
|1,74
|och
|128
|135,5
|7,5
|2,8
|och
|143,9
|144,6
|0,7
|2,63
|ROSUG417D
|613969
|6390780
|-142
|4.
|286
|150
|119
|120
|1.
|2,32
|och
|121,7
|122,2
|0,5
|3,21
|och
|125
|126
|1.
|1,46
|ROSUG418D
|613969
|6390780
|-143
|-7
|286
|152,7
|115,4
|116,6
|1,2
|1,52
|och
|125
|130,4
|5,4
|2,83
|ROSUG419D
|613966
|6390772
|-144
|-20
|284
|167,7
|123
|124
|1.
|1,72
|och
|141
|142,2
|1,2
|1,32
|ROSUG420D
|613966
|6390772
|-144
|-27
|285
|185,8
|123,4
|124,3
|0,9
|10,3
|och
|128
|130,8
|2,8
|2,03
|ROSUG421D
|613969
|6390780
|-142
|11
|279
|146,5
|106,9
|109
|2,1
|11,3
|inklusive
|107,3
|108
|0,7
|30,8
|och
|131
|132
|1.
|3,18
|ROSUG422D
|613968
|6390779
|-143
|-3
|277
|155,7
|116,8
|118
|1,2
|1,78
|och
|124,6
|131,4
|6,8
|2,27
|ROSUG423D
|613972
|6390781
|-170
|-4
|277
|152,6
|109,4
|109,7
|0,3
|2,14
|ROSUG424D
|613966
|6390772
|-144
|-23
|277
|173,7
|136
|137,4
|1,4
|1,8
|och
|156,7
|157,8
|1,1
|6,61
|ROSUG426D
|613969
|6390780
|-142
|4.
|268
|151,9
|115,3
|139,5
|24,2
|2,65
|ROSUG427D
|613972
|6390780
|-169
|3.
|266
|153
|122,9
|125
|2,1
|1,67
|ROSUG428D
|613966
|6390772
|-144
|-18
|266
|161,7
|112,2
|122,7
|10,5
|2
|inklusive
|117,9
|119,8
|1,9
|7,31
|ROSUG429D
|613966
|6390772
|-144
|-28
|266
|189
|156,7
|164
|7,3
|2,07
|inklusive
|156,7
|159
|2,3
|4,84
|ROSUG430D
|613969
|6390779
|-142
|10
|262
|161,4
|118,9
|131
|12,1
|5,44
|inklusive
|123
|125
|2
|12,2
|även
|129
|130
|1.
|14,7
|och
|146
|147
|1.
|2,32
|ROSUG431D
|613968
|6390779
|-143
|-2
|261
|164,7
|113
|114
|1.
|2,06
|och
|121
|122
|1.
|1,57
|och
|125
|126
|1.
|1,47
|och
|131,3
|136,9
|5,6
|1,43
|inklusive
|134,5
|136
|1,5
|3,12
|ROSUG432D
|613966
|6390771
|-144
|-13
|261
|158,7
|118
|128,7
|10,7
|1,5
|inklusive
|128,1
|128,7
|0,6
|8,44
|ROSUG433D
|613966
|6390771
|-144
|-22
|258
|182,7
|115,9
|117,1
|1,2
|2,67
|ROSUG434D
|613968
|6390778
|-143
|3.
|254
|182,5
|121,6
|122,8
|1,2
|3,06
|och
|134,5
|135,5
|1.
|2,11
|och
|146,2
|148,2
|2
|13,3
|inklusive
|146,2
|146,9
|0,7
|36
|och
|156,6
|158,1
|1,5
|3,74
|ROSUG435D
|613972
|6390780
|-169
|3.
|254
|179,7
|135,8
|144
|8,2
|2,77
|Western MZD
|inklusive
|139,6
|140,8
|1,2
|13,3
|ROSUG436D
|613966
|6390771
|-144
|-16
|251
|179,8
|122,7
|127,9
|5,2
|3,06
|ROSUG437D
|613968
|6390778
|-142
|7.
|249
|191,5
|129,2
|131,7
|2,5
|1,4
|ROSUG438D
|613968
|6390778
|-143
|-2
|250
|191,7
|156,7
|157,7
|1.
|1,94
|ROSUG439D
|613966
|6390771
|-144
|-12
|249
|179,5
|131,5
|144
|12,5
|2,05
|inklusive
|139
|140
|1.
|6,46
|och
|164,8
|166
|1,2
|1,71
|och
|167,1
|168,7
|1,6
|1,81
|ROSUG440D
|613966
|6390771
|-144
|-20
|247
|197,6
|129,3
|130,8
|1,5
|2,06
|och
|143,1
|143,9
|0,8
|1,92
|och
|153,6
|154
|0,4
|3,83
|och
|157
|158,9
|1,9
|1,46
|och
|166,5
|173
|6,5
|8,03
|inklusive
|170,7
|171,6
|0,9
|37,3
|ROSUG441D
|613968
|6390778
|-143
|3.
|241
|194,6
|Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au)
|ROSUG442D
|613972
|6390779
|-170
|3.
|242
|209,6
|160,1
|164
|3,9
|12,2
|inklusive
|162
|163,2
|1,2
|25,4
|ROSUG443D
|613966
|6390770
|-144
|-14
|240
|196
|147,9
|150
|2,1
|3,1
|och
|164,2
|172,4
|8,2
|1,32
|inklusive
|165
|166
|1.
|3,03
|ROSUG444D
|613968
|6390778
|-142
|9.
|236
|199,95
|Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au)
|ROSUG445D
|613968
|6390778
|-143
|-2
|237
|200,6
|174,9
|184,6
|9,7
|2,48
|ROSUG446D
|613966
|6390770
|-144
|-10
|237
|191,1
|161,3
|167
|5,7
|2,17
|inklusive
|161,3
|163
|1,7
|4,44
|och
|174
|179
|5.
|2,37
|ROSUG447D
|613966
|6390770
|-144
|-18
|236
|212,7
|162,3
|169,7
|7,4
|1,54
|inklusive
|166,3
|167,6
|1,3
|3,48
|och
|183
|184,1
|1,1
|2,15
|och
|186
|187
|1.
|1,43
|och
|190,2
|191,3
|1,1
|2,08
|och
|200
|201,2
|1,2
|5,79
|ROSUG458D
|614085
|6390770
|-171
|-26
|261
|366
|276,4
|292,4
|16
|1,67
|inklusive
|288,3
|292,4
|4,1
|4,86
|och
|304
|309
|5.
|1,59
|och
|316
|321
|5.
|3,19
|och
|328
|333,1
|5,1
|2,82
|ROSUG461D
|614085
|6390770
|-171
|-26
|251
|370,6
|335,3
|336
|0,7
|1,42
|ROSUG492D
|614082
|6390761
|-13
|28
|285
|226,9
|204,8
|207
|2,2
|1,47
|och
|220
|223
|3.
|5,45
|inklusive
|221,1
|222
|0,9
|11,5
|ROSUG496D
|614082
|6390761
|-14
|19
|273
|231
|193
|193,6
|0,6
|1,5
|och
|201,7
|204,7
|3.
|1,46
|och
|214,8
|218
|3,2
|2,02
|ROSUG499D
|614084
|6390748
|-14
|27
|275
|240
|201
|217
|16
|1,63
|ROSUG560D
|613969
|6390780
|-143
|-2
|304
|165
|Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au)
|ROSUG561D
|613972
|6390782
|-170
|-3
|302
|140,8
|126
|131
|5.
|1,6
|inklusive
|126
|127,1
|1,1
|3,78
|och
|135
|135,9
|0,9
|2,21
|ROSUG562D
|613972
|6390781
|-170
|-15
|301
|158,7
|134,5
|137,3
|2,8
|1,31
|och
|144,6
|147,9
|3,3
|2,07
|ROSUG563D
|613969
|6390780
|-143
|-8
|293
|152,9
|116
|116,4
|0,4
|2,57
|och
|120,2
|124
|3,8
|1,89
|och
|132,3
|133,5
|1,2
|1,32
|ROSUG564D
|613972
|6390781
|-170
|-10
|292
|152,5
|119
|133
|14
|2,19
|Western MZD
|inklusive
|130,7
|133
|2,3
|5,73
|och
|140,2
|143
|2,8
|3,94
|ROSUG565D
|613966
|6390772
|-144
|-25
|293
|188,8
|119,4
|133,2
|13,8
|2,3
|inklusive
|119,4
|121
|1,6
|9,5
|och
|141,6
|143
|1,4
|4,45
|ROSUG567D
|613968
|6390779
|-143
|-2
|286
|146,7
|120
|121
|1.
|1,8
|och
|132
|134
|2
|1,63
|ROSUG568D
|613972
|6390781
|-170
|-4
|285
|149,8
|113,1
|120,6
|7,5
|1,99
|ROSUG569D
|613966
|6390772
|-144
|-23
|286
|182,7
|114
|119
|5.
|1,39
|och
|123,2
|124
|0,8
|1,81
|och
|126
|132
|6.
|1,46
|och
|139,1
|140,2
|1,1
|1,99
|ROSUG572D
|613969
|6390780
|-142
|4.
|277
|146
|109
|121,4
|12,4
|3.
|inklusive
|115,6
|116,3
|0,7
|30,6
|och
|131,3
|132
|0,7
|3,22
|och
|134,8
|137,8
|3.
|1,69
|ROSUG573D
|613969
|6390779
|-143
|-8
|277
|153
|121,5
|125,6
|4,1
|2,95
|ROSUG574D
|613966
|6390772
|-144
|-19
|276
|161,8
|111,3
|112,4
|1,1
|1,94
|ROSUG577D
|613968
|6390779
|-143
|-2
|269
|158,8
|110,5
|112
|1,5
|2,7
|och
|116,8
|120
|3,2
|3,06
|och
|123,7
|126,6
|2,9
|3,51
|ROSUG578D
|613972
|6390780
|-170
|-3
|269
|155,8
|115
|120
|5.
|4,16
|inklusive
|116,9
|117,8
|0,9
|9,79
|ROSUG579D
|613966
|6390771
|-144
|-24
|265
|177
|109,7
|111,1
|1,4
|1,91
|och
|115
|116,1
|1,1
|2,03
|och
|118,5
|120,2
|1,7
|2,92
|och
|162,1
|163,1
|1.
|3,4
|ROSUG581D
|613969
|6390779
|-142
|4.
|260
|163,6
|119,7
|120,7
|1.
|2,26
|och
|123,3
|124,6
|1,3
|3,26
|och
|129,9
|130,8
|0,9
|1,42
|och
|133,3
|135,7
|2,4
|1,3
|och
|146,7
|147,5
|0,8
|1,43
|ROSUG582D
|613972
|6390780
|-169
|3.
|260
|168
|120,3
|121,1
|0,8
|1,39
|och
|128,5
|136
|7,5
|2,04
|ROSUG583D
|613966
|6390771
|-144
|-16
|260
|164,8
|117,9
|122
|4,1
|4,74
|inklusive
|119,2
|119,7
|0,5
|13,3
|ROSUG584D
|613968
|6390779
|-142
|8
|257
|181,2
|120,6
|122
|1,4
|1,56
|och
|128
|131,2
|3,2
|2,04
|och
|143,7
|145
|1,3
|2,36
|och
|154
|161,9
|7,9
|14,6
|inklusive
|154
|155,1
|1,1
|84,4
|ROSUG585D
|613968
|6390778
|-143
|-1
|256
|179,7
|117,1
|118,3
|1,2
|2,12
|och
|123,8
|124,1
|0,3
|10,5
|och
|135,2
|139,1
|3,9
|2,48
|och
|144
|144,5
|0,5
|4,95
|ROSUG586D
|613966
|6390771
|-144
|-12
|256
|164,7
|126,3
|129,3
|3.
|1,3
|och
|133
|134,8
|1,8
|1,31
|Western MZD
|och
|142
|143,6
|1,6
|1,33
|ROSUG587D
|613966
|6390771
|-144
|-21
|254
|177
|123,3
|124,1
|0,8
|3,3
|och
|162,3
|163,4
|1,1
|1,37
|ROSUG588D
|613968
|6390778
|-143
|3.
|250
|197,7
|125
|127
|2
|1,76
|och
|158,8
|166
|7,2
|3,36
|ROSUG589D
|613972
|6390780
|-169
|2
|248
|194,7
|139
|145,1
|6,1
|1,83
|och
|149,5
|154,4
|4,9
|3,41
|och
|163,2
|164,4
|1,2
|1,66
|ROSUG590D
|613966
|6390771
|-144
|-16
|252
|182,7
|127,9
|128,2
|0,3
|1,82
|och
|167,5
|169
|1,5
|1,9
|ROSUG591D
|613968
|6390778
|-143
|-1
|245
|191,6
|135,2
|136,1
|0,9
|1,64
|och
|172
|174,2
|2,2
|1,61
|ROSUG592D
|613966
|6390770
|-144
|-10
|242
|191,7
|158,7
|175,1
|16,4
|1,87
|inklusive
|170
|175,1
|5,1
|4,4
|ROSUG593D
|613966
|6390771
|-144
|-18
|242
|197,8
|142,2
|143,8
|1,6
|7,3
|och
|160
|163
|3.
|2,68
|och
|183
|184
|1.
|1,55
|ROSUG594D
|613972
|6390779
|-170
|2
|237
|200,5
|173
|183,6
|10,6
|2,11
|ROSUG595D
|613966
|6390770
|-144
|-13
|240
|206,6
|158,8
|162
|3,2
|1,99
|och
|165
|167
|2
|2,02
|och
|170
|179,5
|9,5
|4,73
|inklusive
|173
|176,2
|3,2
|8,83
|även
|178,3
|179,5
|1,2
|13,3
|ROSUG638D
|613966
|6390770
|-143
|3.
|230
|192
|Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au)
|ROSUG639D
|613966
|6390770
|-143
|-1
|232
|194,6
|168
|169,5
|1,5
|1,64
|ROSUG641D
|613966
|6390770
|-143
|-5
|233
|200,6
|Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au)
|ROSUG642D
|613966
|6390770
|-144
|-13
|233
|200,6
|176,5
|181,2
|4,7
|5,92
|inklusive
|178
|179
|1.
|10,6
Den verkliga bredden är ungefär 80 % av skärningsbredden. Rapporterade fyndigheter (>1,3 g/t Au) beräknas med hjälp av en bred nedre gräns på 1,0 g/t Au, även om halter som är lägre än detta kan förekomma internt (intern utspädning).
Detta dokument har godkänts för offentliggörande på marknaden av Nic Earner, VD.
OM ALKANE ‐alkres.com‐ ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF
Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och är positionerat för fortsatt tillväxt.
Alkanes helägda produktionsanläggningar är dagbrottet och den underjordiska guldgruvan Tomingley sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, den underjordiska guld- och antimonbrytningen Costerfield nordöst om Heathcote i centrala Victoria samt den underjordiska guldgruvan Björkdal nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid alla tre verksamheterna.
Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser i centrala västra New South Wales och har i en förstudie skisserat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.
Uttalande från sakkunniga personer
Som ett australiensiskt bolag med värdepapper noterade på Australian Securities Exchange (ASX) är Alkane föremål för australiensiska informationskrav och standarder, inklusive kraven i Corporations Act 2001 och ASX. Investerare bör notera att det är ett krav enligt ASX listningsregler att rapporteringen av malmreserver och mineraltillgångar i Australien sker i enlighet med 2012 års utgåva av Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-koden) och att Alkanes uppskattningar och rapportering av malmreserver och mineraltillgångar följer JORC-koden.
Alkane är också föremål för vissa kanadensiska informationskrav och standarder till följd av sin sekundärnotering på Toronto Stock Exchange (TSX), inklusive kraven i National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Investerare bör notera att det är ett krav enligt kanadensisk värdepapperslagstiftning att rapportering av mineralreserver och mineraltillgångar i Kanada samt offentliggörande av vetenskaplig och teknisk information avseende ett mineralprojekt på en för Alkane väsentlig egendom sker i enlighet med NI 43-101.
Om inte annat anges ovan eller i relevanta ASX-pressmeddelanden som refereras till, baseras informationen i detta meddelande som avser prospekteringsresultat, mineralresurser och malmreserver på information som sammanställts av D I Chalmers, FAusIMM, FAIG (Alkane Technical Advisor), som har tillräcklig erfarenhet av den typ av mineralisering och fyndighet som är aktuell och av den verksamhet som han bedriver för att kvalificera sig som sakkunnig person enligt definitionen i JORC-koden och som kvalificerad person enligt NI 43-101. Chalmers samtycker till att informationen i detta meddelande, baserad på hans uppgifter, inkluderas i den form och det sammanhang som den förekommer.
Informationen i detta meddelande som avser tidigare rapporterade prospekteringsresultat, mineralresurser och malmreserver är hämtad från bolagets ASX-pressmeddelanden som anges i meddelandetexten och som finns tillgängliga på bolagets webbplats. Bolaget bekräftar att det inte känner till någon ny information eller data som väsentligt påverkar den information som ingår i de ursprungliga meddelandena och att den form och det sammanhang i vilket den kompetenta personens slutsatser presenteras inte har ändrats väsentligt.
Tekniska rapporter som offentliggjorts till TSX eller för TSX Market
Alkane har upprättat följande tekniska rapporter i enlighet med NI 43-101 som stöder informationen i detta dokument. Rapporterna finns tillgängliga under Alkanes profil på SEDAR+ på www.sedarplus.ca: •
- ”Boda-Kaiser koppar-guldprojekt, New South Wales, Australien” med ikraftträdandedatum den 6 juni 2025; och
- ”Tomingley och Peak Hill guldprojekt, NSW, Australien” med ikraftträdandedatum den 6 juni 2025.
Hänvisning bör göras till den fullständiga texten i de föregående tekniska rapporterna för antaganden, kvalifikationer och begränsningar avseende mineralresursberäkningar och malmreserver som ingår i dessa och här. Alla materialantaganden och tekniska parametrar som ligger till grund för uppskattningarna i de tekniska rapporterna fortsätter att gälla och har inte förändrats väsentligt.
Varningsmeddelande gällande framåtblickande information och uttalanden
Detta meddelande innehåller viss framåtblickande information och framåtblickande uttalanden i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning och kan innehålla framtidsinriktad finansiell information eller finansiell prognosinformation (tillsammans benämnt framåtblickande information). Faktiska resultat och utfall kan skilja sig väsentligt från det som anges i någon framåtblickande information. Framåtblickande information kan också avse: framtidsutsikter och förväntade händelser; förväntningar avseende prospekteringspotential; produktionskapacitet och framtida finansiella eller operativa resultat, inklusive AISC, avkastning på investeringar, marginaler och aktiekursutveckling; produktions- och kostnadsprognoser och tidpunkten för dessa; publicering av uppdaterade resurs- och reservberäkningar och tidpunkten för dessa; Alkanes potential att uppfylla branschens mål, offentliga profil och förväntningar; samt framtida planer, prognoser, mål, uppskattningar och förutsägelser och tidpunkten för dessa.
Framåtblickande information identifieras i allmänhet genom användning av ord som ”kommer”, ”skapa”, ” förstärka”, ”förbättra”, ” potential”, ”förvänta”, ”uppsida”, ”tillväxt” och liknande uttryck och fraser eller uttalanden om att vissa åtgärder, händelser eller resultat ”kan”, ”skulle kunna” eller ”bör”, eller den negativa innebörden av sådana termer, är avsedda att identifiera framåtblickande information.
Även om Alkane anser att de förväntningar som återspeglas i den framåtblickande informationen är rimliga bör man inte lägga alltför stor vikt vid framåtblickande information, eftersom ingen garanti kan ges för att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtblickande information baseras på information som är tillgänglig vid den tidpunkt då dessa uttalanden görs och/eller på vad tjänstemännen och styrelseledamöterna i Alkane i god tro tror om framtida händelser, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks i eller antyds av den framåtblickande informationen. Framåtblickande information är förenad med många risker och osäkerhetsfaktorer. Sådana faktorer inkluderar, utan begränsning: risker relaterade till förändringar i guld- och antimonpriset.
Framåtblickande information har utformats för att hjälpa läsarna att förstå Alkanes syn på framtida händelser vid den aktuella tidpunkten och gäller endast det datum då den lämnas. Med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag, har Alkane ingen skyldighet att uppdatera eller offentligt tillkännage resultaten av någon ändring av något framåtblickande uttalande som ingår eller införlivas genom hänvisning häri för att återspegla faktiska resultat, framtida händelser eller utveckling, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar den framåtblickande informationen. Om Alkane uppdaterar ett eller flera framåtblickande uttalanden, ska ingen slutsats dras om att bolaget kommer göra ytterligare uppdateringar avseende dessa eller annan framåtblickande information. All framåtblickande information i detta meddelande omfattas uttryckligen i sin helhet av denna varningstext.
Ansvarsfriskrivning
Alkane har sammanställt detta meddelande utifrån den information som finns tillgänglig. Ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, ges avseende skälighet, noggrannhet, fullständighet eller riktighet avseende information, åsikter eller slutsatser som ingår i detta meddelande. I den utsträckning som lagen tillåter accepterar varken Alkane, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, medarbetare, rådgivare och ombud, eller någon annan person något ansvar, inklusive, utan begränsning, något ansvar som uppstår till följd av fel eller försummelse från någon av dem eller någon annan persons sida, för någon förlust som uppstår till följd av användningen av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppstår i samband med det.
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande, en inbjudan, en uppmaning eller någon annan rekommendation avseende teckning, köp eller försäljning av värdepapper, och varken detta meddelande eller något i det ska utgöra grund för något avtal eller åtagande av något slag.
BILAGA 1
JORC Code, 2012 Edition – Table 1 report – Roswell and McLeans October 2025
Section 1 Sampling Techniques and Data
(kriterierna i detta avsnitt gäller för alla efterföljande avsnitt.)
|Kriterier
|Förklaring av JORC-koden
|Kommentar
|Provtagningstekniker
|
|Resursinfyllning och utvidgningsborrning har genomförts i McLeans och Roswell Western MZD:s antagna resurser som en del av gruvutvecklingen under jord. Borrningen utfördes med NQ2-kärna vid Roswell och HQ2 vid McLeans. Kärnborrprovernas intervall definierades av platsens geologer under loggningen för att följa de geologiska gränserna, och hela kärnan provtogs enligt de intervall som geologen fastställde.
|
|Kärnan lades ut i lämpligt märkta kärnbrickor. En kärnmarkör (kärnblock) placerades vid slutet av varje borrsektion och märktes med borrhålsnummer, borrdjup och längden på borrsektionen. Borrkärnan riktades in och mättes med band och jämfördes med detta borrhålsdjup i enlighet med branschstandarder.
|
|Kärnborrprovernas intervall definierades av geologer under loggningen för att följa de geologiska gränserna och delades i två halvor med såg för HQ2-kärna (vid McLeans). NQ2-kärnborrningen som utfördes vid Roswell provtogs som hel kärna.Alla prover som skickades till laboratoriet krossades och/eller pulveriserades för att producera en massa på cirka 100 g för analysprocessen.Alla prover analyseras med eldanalys (fire assay) med en provvikt på 50 g.
|Borrningstekniker
|
|Kärnborrhålen vid Roswell borrades med NQ2 och vid McLeans med HQ2.
|Återvinning av borrprover
|
|DD – kärnförlust identifierades av borrare och beräknades av geologer vid loggning. Generellt återvanns ≥99 %.
|
|Hela NQ2-kärnan provtogs för att säkerställa provtagningens representativitet. HQ2 med större diameter provtogs till hälften.
|
|Det finns inget känt samband mellan upptagning av prover och halt.
|Loggning
|
|DD – alla kärnor lades ut i kärnbrickor och loggades geologiskt med avseende på egenskaper såsom litologi, vittring, omvandling (typ, karaktär och intensitet), ådring (typ, karaktär och intensitet) och mineralisering (typ, karaktär och volymprocent). En kort geoteknisk logg fördes också, där parametrar som kärnåtervinning, RQD, sprickantal, spricktyp och sprickorientering samlades in.
|
|All loggning var kvalitativ med visuella uppskattningar av de olika egenskaperna. .DD – kärnan fotograferades och alla icke provtagna kärnor behålls för referensändamål.
|
|Alla DD-kärnprover har loggats geologiskt och geotekniskt av kvalificerade geologer.
|Tekniker för delprovtagning och provberedning
|
|HQ2-kärna sågad med halva kärnprover som lämnats in för analys. NQ2-kärnan samlades in i sin helhet och skickades för analys.
|
|Ej tillämpligt – inga icke-centrala delprovtagningstekniker eller provberedning har använts.
|
|Proverna levererades till ALS Minerals Laboratory i Orange, New South Wales. Krossad med 70 % <2 mm (ALS-kod CRU-31), delad med riffelsplitter (ALS-kod SPL-21) och pulveriserad 1 000 grm till 85 % <75 um (ALS-kod PUL-32). Krossar och pulveriserare tvättas och QAQC-tester genomförs (ALS-koderna är CRU-QC och PUL-QC).
|
|Internt QAQC-system finns på plats för att fastställa noggrannhet och precision i analyserna.
|
|Hela kärnprovet togs för NQ2. Objektiv kärnborrning för HQ2 med hjälp av en orienteringslinje markerad på kärnan.
|
|Provstorlekarna är branschstandard och anses vara lämpliga.
|Kvalitet på analysdata och laboratorietester
|
|Guldets halt bestämdes med hjälp av en 50 g stor provvikt som smält vid cirka 1 100 °C med alkaliska flussmedel, inklusive blyoxid. Det framställda guldprillet löstes upp i kungsvatten och guldet bestämdes med flamatomabsorptionsspektrometri (AAS).
|
|Gäller inte denna rapport eller denna fyndighet, eftersom inga geofysiska verktyg, spektrometrar eller handhållna XRF-instrument användes.
|
|Kommersiellt framställda certifierade referensmaterial (CRM) och blindprover infördes i 1 av 50 prover. CRM var inte identifierbara för laboratoriet.Laboratoriets QAQC-provtagning omfattar införande av CRM-prover, interna duplikat och screeningtester. Dessa uppgifter rapporterades för varje inlämnat prov.
|Verifiering av provtagning och analys
|
|Borrdata sammanställdes, jämfördes och granskades av ledande personal. Externa konsulter verifierar inte rutinmässigt data förrän resursberäkningsförfaranden anses nödvändiga.
|
|Tvillinghål har inte använts för denna borrning.
|
|Alla borrdata från Tomingley lagras i en Microsoft SQL-databas av typen ”Datashed”.Alla primära analysdata erhölls från laboratoriet i form av elektroniska datafiler som importerades till provtagningsdatabasen med verifieringsprocedurer på plats. QAQC-analys genomfördes för varje laboratorierapport.Digitala kopior av analyscertifikat (COA) lagras i en central databas med regelbunden (daglig) säkerhetskopiering. Originalundersökningsdata lagras på plats.Data verifierades också vid import till gruvrelaterad programvara.
|
|Inga analysdata justerades.
|Placering av datapunkter
|
|Borrhålen placerades ut med hjälp av underjordiska mätningar. DD-hålen mättes upp under borrningen för att bibehålla borriktningen och sedan med 6 meters intervall vid upptagning av borrstången med hjälp av en elektronisk kamera med flertagning.
|
|Borrhål utformade i MGA.
|
|Området är mycket platt. En platsbaserad digital terrängmodell utvecklades från noggrann (± 0,1 m) mätningskontroll av licensierade inspektörer.
|Dataavstånd och distribution
|
|Fyllnadsborrning vid Roswell Western MZD slutfördes med ett mönster på 10 x 15 m i kombination med prospekteringsborrhål. Fyllnadsresursborrningen i McLeans slutfördes med ett nominellt avstånd på 20 x 20 m i kombination med tidigare prospekteringsborrhål.Borrhålens avstånd är liknande det som används vid de andra Tomingley-fyndigheterna och har fastställts som tillräckligt.
|
|Mineralisationsdomänerna som testats med denna borrning klassificeras som antagna baserat på datadistributionen och ligger i samma monzodiorit- eller andesitdomän. All ny borrning har träffat monzodiorit- eller andesithost och deras avstånd och fördelning kommer att vara tillräcklig för att ytterligare beskriva denna antagna mineralisationsdomän.
|
|Proverna är diamantborrkärnor och intervallen baseras på geologisk loggning och är enkla intervall som beskrivits tidigare i tabellen.
|Orientering av data i förhållande till geologisk struktur
|
|Stor omsorg har lagts på att försöka träffa mineralisationen i en optimal vinkel, men placeringen av borrgångarna är den främsta faktorn som avgör träffvinkeln. De flesta hål är 80 % av den verkliga tjockleken.
|
|Det anses inte att borrriktningen kommer att påverka analysresultaten.
|Provsäkerhet
|
|Alla prover förpackades i numrerade säckar av kalikotyg, grupperades i större säckar av polyväv och transporterades med bud till laboratoriet i Orange. Provskickningsformulär levererades tillsammans med proverna och skickades även via e-post till laboratoriet. Alla provinlämningar dokumenterades via ALS spårningssystem och alla analyser rapporterades via e-post.Provmassorna återfördes till platsen och lagrades under en lämplig tidsperiod (minst tre år).Bolaget har infört protokoll för att säkerställa datasäkerheten.
|Revisioner eller granskningar
|
|Bolaget låter inte rutinmässigt externa konsulter verifiera prospekteringsdata förrän resursberäkningsförfaranden anses nödvändiga.
Avsnitt 2 Rapportering av prospekteringsresultat
(Kriterierna i föregående avsnitt gäller även för detta avsnitt.)
|Kriterier
|Förklaring av JORC-koden
|Kommentar
|Status för mineralinnehav och markinnehav
|
|De tre gruvlicenserna för Tomingley innehas av Tomingley Gold Operations Pty Ltd (TGO), ett helägt dotterbolag till Alkane Resources Ltd. Roswell- och McLeans-fyndigheterna ligger inom ML 1858.
|
|ML1684 och ML 1821 löper ut den 11 februari 2034. ML 1858 löper ut den 19 juli 2044.
|Undersökningar utförda av andra parter
|
|All rapporterad borrning har slutförts av TGO.
|Geologi
|
|Tomingley-fyndigheternas geologiska karaktär är väldokumenterad på andra ställen.Mineraliseringen är kopplad till kvartsådror och alterationer som är koncentrerade till sub-vulkaniska basalt-andesitsills och intilliggande vulkanoklastiska sediment. Fyndigheterna verkar ha bildats till följd av ett reologiskt kontrastförhållande mellan de porfyriska sub-vulkaniska lagergångarna (sill) och de omgivande vulkanoklastiska sedimenten, där lagergångarna uppvisar spröd brottbildning och sedimenten duktil deformation. De har många likheter med väldokumenterade orogena guldavlagringar av lode-typ. Tomingley-fyndigheternas geologiska karaktär är väldokumenterad på andra ställen.
|Information om borrhål
|
|Se meddelandetexten.
|
|Alla borrhål (med betydande analysresultat på >1,3 g/t Au) har redovisats. Uteslutandet av analysdata under denna gräns påverkar inte förståelsen av denna rapport. Alla borrdata har tidigare rapporterats.
|Metoder för datainsamling
|
|Rapporterade resultat har varit – för oskurna guldhalter definierades brytningar (begränsades) av en yttre gräns på 1,0 g/t guld och kan innehålla vissa interna rester (>1,0 g/t); Endast intervall med en halt på ≥1,3 g/t guld rapporteras. Halterna beräknades med hjälp av längdviktat genomsnitt.
|
|Prospekteringsresultaten redovisas som längdvägda genomsnittliga halter, medan interna höghaltiga fynd redovisas separat.
|
|Inga metallekvivalenter rapporteras.
|Förhållandet mellan mineraliseringens bredd och skärningslängd
|
|De rapporterade resultaten inkluderar den borrade bredden och en uppskattning av den verkliga bredden.I Roswell och McLeans är den verkliga bredden ungefär 80 % av den borrade bredden.
|Diagram
|
|Tvärsnitt och planer som visar borrningen med 3D-geologisk modellering ingår i denna pressrelease.
|Balanserad rapportering
|
|En omfattande rapport har upprättats med alla borrhål listade i den bifogade tabellen.
|Annan väsentlig prospekteringsdata
|
|Inga andra prospekteringsdata anses vara relevanta för rapporteringen.
|Fortsatt arbete
|
|Se meddelandetexten. Ytterligare underjordiska borrningar kommer att genomföras för att förbättra resursklassificeringen från antagen till indikerad i Roswell och McLeans. Ytterligare borrningar kommer att avgränsa en resurs för den nyligen upptäckta västra andesiten i McLeans.
|
|Se siffror som ingår i meddelandet.
KONTAKT: NIC EARNER, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH CEO, ALKANE RESOURCES LTD, TEL +61 8 9227 5677
INVESTERARE OCH MEDIA: NATALIE CHAPMAN, CORPORATE COMMUNICATIONS MANAGER, TEL +61 418 642 556
Bilder som åtföljer detta meddelande finns tillgängliga på
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b848e20-a4ae-44c2-bc9e-76860b619a45
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c8aa8dc-978c-43b8-814e-753c79628656
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42086f61-1b9f-45d9-99b7-17fc0d09bdd3
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/18efd7d6-195c-4410-83a9-81cedc88ab1a
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/457a74bb-1752-474b-8d2b-ed1274e32d27
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c50c2390-5a35-4f17-9c66-729896d2120d