Tomingley Drilling har upptäckt en ny mineralisering i McLeans

  • Underjordisk kärnborrning vid Tomingley är inriktad på att definiera utvidgningar av resurserna samt förbättra tillförlitligheten för de antagna resurserna i McLeans och Western Monzodiorite-området i Roswell. Både McLeans och Western Monzodiorite ligger i omedelbar anslutning till befintlig underjordisk infrastruktur.   
  • Underjordisk borrning bestående av 9 diamantborrhål på totalt 3 247 meter har slutförts för att öka tillförlitligheten för den antagna resursen i McLeans. Vid borrarbetet upptäcktes en andra andesit med betydande guldmineralisering, belägen cirka 150 meter väster om den nuvarande resursen. Betydande guldfyndigheter i den västra andesiten inkluderar:
MCLUG013D
inkl.		 26 meter med en halt på 4,36 g/t Au från 112 meter;
3,3 meter med en halt på 22,8 g/t Au från 112,7 meter.
MCLUG012D 10,7 meter med en halt på 2,09 g/t Au från 105 meter.
MCLUG011D
inkl.		 8 meter med en halt på 2,33 g/t Au från 113 meter;
0,8 meter med en halt på 14,4 g/t Au från 118 meter.
MCLUG007D
och		 5,2 meter med en halt på 1,62 g/t Au från 99,9 meter;
6,1 meter med en halt på 2,65 g/t Au från 113 meter.
MCLUG006D
inkl.		 7,8 meter med en halt på 3,46 g/t Au från 120 meter; 1,0 meter med en halt på 10,1 g/t Au från 126 meter.


Viktiga borrningsfynd inom McLeans antagna resurs i den östra andesiten omfattar:

MCLUG012D
och		 10 meter med en halt på 1,31 g/t Au från 284 meter
3,7 meter med en halt på 1,66 g/t Au från 314,1 meter.
MCLUG010D 0,5 meter med en halt på 38,9 g/t Au från 332,5 meter.
MCLUG007D
inkl.
och
inkl.		 8 meter med en halt på 2,67 g/t Au från 293,2 meter;
3,1 meter med en halt på 4,52 g/t Au från 298,1 meter;
8 meter med en halt på 4,38 g/t Au från 320 meter;
2 meter med en halt på 12,6 g/t Au från 320 meter.
MCLUG005D 10 meter med en halt på 1,54 g/t Au från 276 meter.
   
  • Ett intensivt underjordiskt diamantkärnborrningsprogram inom och utvidgningar av den nuvarande antagna resursen som finns i Western Monzodiorite-området i Roswell pågår. Resultat har erhållits från 89 hål på totalt 18 064 meter som fokuserade på den mellersta delen av monzodioritområdet och fyllde ut befintliga borrningar till ett nominellt rutnät med 15 x 20 m avstånd i syfte att konvertera till en Indicated Resource. Borrarbetet bekräftade flera breda, höghaltiga guldfyndigheter inom den 30 meter tjocka monzodioriten. Några av de bästa inkluderar:
ROSGT001D
inkl.
och		 9,3 meter med en halt på 3,88 g/t Au från 157,9 meter;
1,1 meter med en halt på 10,5 g/t Au från 157,9 meter;
1,8 meter med en halt på 2,05 g/t Au från 177,2 meter.
ROSUG050D 25,6 meter med en halt på 1,94 g/t Au från 276,1 meter.
ROSUG426D 24,2 meter med en halt på 2,65 g/t Au från 115,3 meter.
ROSUG430D 12,1 meter med en halt på 5,44 g/t Au från 115,3 meter.
ROSUG440D
inkl.		 6,5 meter med en halt på 8,03 g/t Au från 166,5 meter;
0,9 meter med en halt på 37,3 g/t Au från 171,6 meter.
ROSUG442D
inkl.		 3,9 meter med en halt på 12,2 g/t Au från 160,1 meter;
1,2 meter med en halt på 25,4 g/t Au från 162 meter.
ROSUG458D
och
och
och		 16 meter med en halt på 1,67 g/t Au från 276,4 meter;
5 meter med en halt på 1,59 g/t Au från 304 meter;
5 meter med en halt på 3,19 g/t Au från 316 meter;
5,1 meter med en halt på 2,82 g/t Au från 328 meter.
ROSUG564D
och		 14 meter med en halt på 2,19 g/t Au från 119 meter;
2,8 meter med en halt på 3,94 g/t Au från 140,2 meter.
ROSUG572D
inkl.		 12,4 meter med en halt på 3,00 g/t Au från 109 meter;
0,7 meter med en halt på 30,6 g/t Au från 115,6 meter.
ROSUG584D
och
inkl.		 3,2 meter med en halt på 2,04 g/t Au från 128 meter;
7,9 meter med en halt på 14,6 g/t Au från 154 meter;
1,1 meter med en halt på 84,4 g/t Au från 154 meter.
ROSUG595D
och
och		 3,2 meter med en halt på 1,99 g/t Au från 158,8 meter;
2 meter med en halt på 2,02 g/t Au från 165 meter;
9,5 meter med en halt på 4,73 g/t Au från 170 meter.
   
  • Ytterligare prospekteringsborrningar planeras för att testa potentialen under jord vid Wyoming Three, utvidgningar av mineraliseringen norr om Caloma och ett djupt strukturellt mål (förskjutning identifierad genom 2D-seismik) under Roswell. Underjordisk prospekteringsborrning fortsätter i Roswell.

PERTH, Australien, Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) (”Alkane” eller ”bolaget”) har glädjen att meddela de senaste resultaten för underjordisk expansion och borrning för kvalitetskontroll före gruvdrift kring befintliga resurser vid bolagets Tomingley Gold Operations (”Tomingley”) i centrala New South Wales.

Alkanes VD Nic Earner säger: ”De flesta av Tomingleys fyndigheter är öppna på djupet och längs strykningsriktningen. Denna borrning visar inte bara på den betydande potentialen för resursutvidgning inom gruvområdet, utan också på möjligheten att upptäcka andra fyndigheter.

Våra borrprogram under jord och ovan jord i hela Tomingley fortsätter. Vi ser fram emot att fortsätta lägga till ytterligare resurser och förlänga gruvans livslängd.”

Tomingley

Alkane Resources Ltd 100%

Tomingley är ett dagbrott och en underjordsgruva med en bearbetningsanläggning på 1 Mtpa som har varit i drift sedan 2014. Området ligger nära byn Tomingley, cirka 50 kilometer sydväst om Dubbo i Central West New South Wales. Tomingley Gold Operations Pty Ltd är ett helägt dotterbolag till Alkane.

Utvecklingen i Tomingley har baserats på guldfyndigheterna Wyoming One, Wyoming Three, Caloma, Caloma Two och Roswell. Hittills har gruvdriften skett under jord vid fyndigheterna Wyoming One, Caloma, Caloma Two och Roswell. Malmproduktionen i Roswell-gruvan startade i april 2024 (se ASX-pressmeddelandet daterat den 22 april 2024 med titeln ”Produktionen av malmbrytning inleds i Roswell”) via en cirka 3 km lång nedgång från dagbrottet Wyoming One.

Tomingley-fyndigheterna ligger i en tätt veckad ordovicisk vulkan-sedimentär sekvens som har omvandlats till en sammansättning av sericit, karbonat, albit, kvarts, pyrit och arsenopyrite, vilket är typiskt för orogena guldfyndigheter av malmtyp. Mineraliserade vätskor antas ha koncentrerats genom differentiell deformation i och omkring andesitiska vulkaniska bergarter på grund av den reologiska skillnaden mellan vulkaniterna och de omgivande vulkanoklastiska sedimenten. Vulkanernas aktivitet leder ofta till utvecklingen av skjuvningsberoende kvartsådror och brecciafyndigheter inom och intill andesitkropparna. Separat verkar tunna kolhaltiga lerskifferlager ha varit en fokuspunkt för skjuvning och en kemisk fälla för guld.

Sedan gruvdriften under jord inleddes 2018 har omfattande borrningar under jord genomförts för att fastställa malmreserver för utvinning och fortsätta prospekteringen för att fastställa ytterligare resurser. De senaste reserverna och resurserna sammanfattades i ASX-pressmeddelandet daterat den 15 oktober 2025 med titeln ”NSW resurs- och reservrapporter FY25”.

Utforskningen i Tomingley fokuserar på att kartlägga ytterligare underjordiska resurser som ligger utanför de befintliga resurserna och reserverna för verksamheten.

McLeans

Den antagna resursen i McLeans uppskattades till 0,87 miljoner ton med en halt på 2,51 g/t guld för 70 000 uns (se ASX-pressmeddelandet daterat den 2 maj 2022 med titeln ”Roswells mineralresurs upp 37 %”). Fyndigheten består huvudsakligen av en ”spröd” andesit med liknande struktur och geokemi som den andesit som utgör värdbergart för större delen av mineraliseringen i Roswell-fyndigheten. Värdbergarten andesit börjar cirka 130 meter under ytan, har en längd på cirka 250 meter och är öppen på djupet. Andesiten har en genomsnittlig tjocklek på 60 m, men tunnas ut till 25 m längs dess övre och norra kanter och bildar en "kil". Mineraliseringen tolkades som tre subvertikala, trappstegsformade malmådror. Med höghaltiga malmskott koncentrerade längs "kilen" som förblir öppen på djupet längs den norra kanten av andesiten.

I september slutfördes ett underjordiskt borrprogram bestående av 9 hål på totalt 3 247 meter för att öka tillförlitligheten för McLeans antagna resurs genom att fylla ut borrmönstret till 40 x 60 m. Vid denna borrning upptäcktes en andra "västra" andesit med betydande guldmineralisering som ligger 150 meter väster om den nuvarande resursuppskattningen för McLeans. Viktiga skärningar som finns i västra andesiten inkluderar:

MCLUG013D
inkl.		 26 meter med en halt på 4,36 g/t Au från 112 meter;
3,3 meter med en halt på 22,8 g/t Au från 112,7 meter.
MCLUG012D 10,7 meter med en halt på 2,09 g/t Au från 105 meter.
MCLUG011D
inkl.		 8 meter med en halt på 2,33 g/t Au från 113 meter; 0,8 meter med en halt på 14,4 g/t Au från 118 meter.
MCLUG007D
och		 5,2 meter med en halt på 1,62 g/t Au från 99,9 meter;
6,1 meter med en halt på 2,65 g/t Au från 113 meter.
MCLUG006D
inkl.		 7,8 meter med en halt på 3,46 g/t Au från 120 meter;
1,0 meter med en halt på 10,1 g/t Au från 126 meter.


Det nominella borrmönstret minskades från 80 x 80 m, som den antagna resursen baserades på, till 40 x 60 m för att öka tillförlitligheten i uppskattningen i McLeans. Viktiga fynd i Eastern Andesite och den antagna resursen inkluderar:

MCLUG012D
och		 10 meter med en halt på 1,31 g/t Au från 284 meter;
3,7 meter med en halt på 1,66 g/t Au från 314,1 meter.
MCLUG010D 0,5 meter med en halt på 38,9 g/t Au från 332,5 meter.
MCLUG009D 8 meter med en halt på 1,85 g/t Au från 301 meter.
MCLUG007D
inkl.
och
inkl.		 8 meter med en halt på 2,67 g/t Au från 293,2 meter;
3,1 meter med en halt på 4,52 g/t Au från 298,1 meter;
8 meter med en halt på 4,38 g/t Au från 320 meter;
2 meter med en halt på 12,6 g/t Au från 320 meter.
MCLUG005D 10 meter med en halt på 1,54 g/t Au från 276 meter.

Ytterligare borrningar planeras för att testa både de östra och västra andesitvärdarna i McLeans och för att inkludera den upptäckta Western Andesite i resursberäkningen för McLeans.

Roswell

En betydande del av Roswells underjordiska antagna resurs (408 kt med en halt på 1,9 g/t Au se ASX-pressmeddelandet daterat den 15 oktober 2025 med titeln ”NSW resurs- och reservredovisning FY25”) finns i det Western Monzodiorite-området. Ett intensivt underjordiskt diamantkärnborrningsprogram som riktar sig mot Western Monzodiorite-resursen och dess öppna förlängningar pågår i Roswell. Borrarbetet kommer att öka tillförlitligheten i mineralresursberäkningen (MRE) och utgöra en grund för omvandling till malmreserver.

Resultat har erhållits från 89 hål på totalt 18 064 meter som är koncentrerade till den mellersta delen av monzodioritområdet och fyller ut befintliga borrningar till ett nominellt rutnät med 15 x 20 m mellanrum i syfte att omvandla dem till en indikerad resurs. Borrarbetet bekräftade flera breda, höghaltiga guldfyndigheter inom den 30 meter tjocka monzodioriten. De erhållna resultaten utgör en stor del av det aktuella borrprogrammet inom Western Monzodiorite och inkluderar de bästa skärningarna:

ROSGT001D
inkl.
och		 9,3 meter med en halt på 3,88 g/t Au från 157,9 meter;
1,1 meter med en halt på 10,5 g/t Au från 157,9 meter;
1,8 meter med en halt på 2,05 g/t Au från 177,2 meter.
ROSUG050D 25,6 meter med en halt på 1,94 g/t Au från 276,1 meter.
ROSUG426D 24,2 meter med en halt på 2,65 g/t Au från 115,3 meter.
ROSUG430D 12,1 meter med en halt på 5,44 g/t Au från 115,3 meter.
ROSUG440D
inkl.		 6,5 meter med en halt på 8,03 g/t Au från 166,5 meter;
0,9 meter med en halt på 37,3 g/t Au från 171,6 meter.
ROSUG442D
inkl.		 3,9 meter med en halt på 12,2 g/t Au från 160,1 meter;
1,2 meter med en halt på 25,4 g/t Au från 162 meter.
ROSUG458D
och
och
och		 16 meter med en halt på 1,67 g/t Au från 276,4 meter;
5 meter med en halt på 1,59 g/t Au från 304 meter;
5 meter med en halt på 3,19 g/t Au från 316 meter;
5,1 meter med en halt på 2,82 g/t Au från 328 meter.
ROSUG564D
och		 14 meter med en halt på 2,19 g/t Au från 119 meter;
2,8 meter med en halt på 3,94 g/t Au från 140,2 meter.
ROSUG572D
inkl.		 12,4 meter med en halt på 3,00 g/t Au från 109 meter;
0,7 meter med en halt på 30,6 g/t Au från 115,6 meter.
ROSUG584D
och
inkl.		 3,2 meter med en halt på 2,04 g/t Au från 128 meter;
7,9 meter med en halt på 14,6 g/t Au från 154 meter;
1,1 meter med en halt på 84,4 g/t Au från 154 meter.
ROSUG595D
och
och		 3,2 meter med en halt på 1,99 g/t Au från 158,8 meter;
2 meter med en halt på 2,02 g/t Au från 165 meter;
9,5 meter med en halt på 4,73 g/t Au från 170 meter.

Slutresultatet kommer att publiceras när det har mottagits och sammanställts.

Ytborrning på gruvområdet i Tomingley kommer att påbörjas i november 2025. Diamantkärnborrningen planeras för att testa den underjordiska potentialen vid Wyoming Three, utvidgningar av mineraliseringen norr om Caloma och för att testa ett djupt strukturellt mål (tryckförskjutning identifierad genom 2D-seismik) under Roswell. Underjordisk prospekteringsborrning fortsätter i Roswell.

Tomingleys mineralresurser

TOMINGLEY GOLD OPERATION MINERALRESURSER (per den 30 juni 2025)
 MÄTTINDIKERADANTAGENTOTALTTotalt guld
FYNDIGHETTonHaltTonHaltTonHaltTonHalt
 (kt)(g/t Au)(kt)(g/t Au)(kt)(g/t Au)(kt)(g/t Au)tusen uns (koz)
Öppna brytbara resurser (gräns på 0,40 g/t Au)
San Antonio00,05 9301,81 3891,37 3191,7406
Delsumma00,05 9301,81 3891,37 3191,7406
Underjordiska resurser (gräns på 1,3 g/t Au)
Wyoming One10332,76362,21042,11 7722,5140
Wyoming Three462,2242,0201,9902,16.
Caloma One5982,27952,1171,51 4102,298
Caloma Two3682,314992,33622,02 2292,3162
Roswell2 6492,924872,64081,955442,6476
McLeans    8702,58702,570
Delsumma4 6942,75 4412,41 7812,211 9152,5952
TOTALT4 6942,711 3712,13 1701,819 2342,21 358

Uppenbara aritmetiska inkonsekvenser beror på avrundning
Dessa mineralresurser omfattar alla malmreserver.

Tomingleys malmreserver

TOMINGLEY GOLD OPERATIONS MALMRESERVER (per den 30 juni 2025)
 BEVISADSANNOLIKATOTALTTotalt guld
FYNDIGHETTonHaltTonHaltTonHalt 
 (kt)(g/t Au)(kt)(g/t Au)(kt)(g/t Au)tusen uns (koz)
Öppna brytbara reserver (gräns på 0,40 g/t Au)    
San Antonio00,04 1001,64 1001,6214
Lager3141,1003141,111
Delsumma3141,14 1001,64 4141,6225
Underjordiska reserver (gräns på 1,3 g/t Au och 1,6 g/t Au för Roswell)  
Wyoming One26,41,81.1,2271,82
Caloma One134,71,7337,41,54721,624
Caloma Two38,41,5936,21,79751,753
Roswell2 3652,32 1092,14 4742,2316
Delsumma2 5642,33 3831,95 9482,1396
TOTALT2 8782,17 4831,710 3621,9621

Uppenbara aritmetiska inkonsekvenser beror på avrundning.

Ovanstående tabeller publicerades i ASX-pressmeddelandet daterat den 15 oktober 2025 med titeln ”NSW resurs- och reservredovisning räkenskapsåret 2025”.

Tabell 1 – TOMINGLEY GOLD OPERATIONS BETYDANDE RESULTAT I MCLEANS – oktober 2025 (>1,3 g/t)
Hål-IDÖstlig riktning (MGA)Nordlig riktning (MGA)RL (m)StupningAzimut (rutnät)Totalt djupIntervall från (m)Intervall till (m)Intercept (m)Au (g/t)Malmområde
MCLUG005D6140606391501-573.82360276286101,54East Andesite
inklusive      2832863.3,12 
MCLUG006D6140606391501-571.74363120127,87,83,46West Andesite
inklusive      1261271.10,1 
och      2993001.1,51 
och      31031226,11East Andesite
inklusive      311,33120,712,1 
och      332332,80,81,46 
MCLUG007D6140606391501-58-57235799,9105,15,21,62 
och      113119,16,12,65West Andesite
inklusive      113115,72,75,46 
och      293,2301,282,67 
inklusive      298,1301,23,14,52 
och      307,83091,21,92East Andesite
och      32032884,38 
inklusive      320322212,6 
MCLUG008D6140606391501-58-778369,41001011.1,33 
och      103104,31,31,43West Andesite
och      113116,33,33,56 
och      284286,72,71,90East Andesite
inklusive      286286,70,75,39 
MCLUG009D6140606391501-58-970348,4153,5154,10,62,49West Andesite
och      30130981,85East Andesite
MCLUG010D6140606391501-58-1282357,4106,5107,30,81,77West Andesite
och      332,53330,538,9East Andesite
MCLUG011D6140606391501-58-1676350,811312182,33West Andesite
inklusive      118118,80,814,4 
MCLUG012D6140606391501-58-2481351,6105115,710,72,09West Andesite
inklusive      107,7112,75.3,35 
och      284294101,31 
inklusive      2842851.7,01 
och      314,1317,83,71,66East Andesite
inklusive      316,8317,81.3,95 
och      320,9321,30,41,33 
MCLUG013D6140606391501-59-4181389,7112138264,36 
inklusive      112,71163,322,8West Andesite
även      127,2128,81,68,59 
och      373373,60,61,91East Andesite

Den verkliga bredden är ungefär 80 % av skärningsbredden. Rapporterade fyndigheter (>1,3 g/t Au) beräknas med hjälp av en bred nedre gräns på 1,0 g/t Au, även om halter som är lägre än detta kan förekomma internt (intern utspädning).

Tabell 2 – TOMINGLEY GOLD OPERATIONS VIKTIGA RESULTAT I ROSWELL – oktober 2025 (>1,3 g/t)
Hål-IDÖstlig riktning (MGA)Nordlig riktning (MGA)RL (m)StupningAzimut (rutnät)Totalt djupIntervall från (m)Intervall till (m)Intercept (m)Au (g/t)Malmområde
ROSGT001D6139286390716-68-49255246,5157,9167,29,33,88 
inklusive      157,91624,16,72 
inklusive      157,91591,110,5Western MZD
även      165,6166,40,87,7 
och      177,21791,82,05 
och      197197,80,81,52 
och      202,6203,61.1,78 
ROSUG016D6140706390825-132-5274302,9Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au) 
ROSUG019D6140706390826-132-5287267Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au) 
ROSUG026D6140706390825-132-5261308,9207,6209,11,51,32 
och      22522722,25 
och      229,3232,63,33,6 
ROSUG036D6140706390825-133-21261305,8219,22244,81,94 
inklusive      219,2220,21.6,47 
och      227,52280,55,18 
och      2562626.1,6 
ROSUG037D6140706390825-133-21274290,7215,4217,82,42,27 
och      224224,80,83,23 
och      228,42301,63,46 
och      254,8255,10,36,58 
ROSUG038D6140706390826-133-22284287,9Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au) 
ROSUG050D6140716390825-133-36260356,9267,3268,61,31,54 
och      276,1301,725,61,94 
inklusive      2782813.5,12 
ROSUG051D6140706390825-133-38273356,22642651.6. 
och      300,7301,91,247,3 
ROSUG052D6140716390826-133-36285336267,127911,91,31 
ROSUG163D6140536390740-1452264300,2208,62101,44,05 
och      250,3252,11,83,18 
ROSUG164D6140536390739-1453.253341,6220,7225,54,81,32 
ROSUG171D6140536390739-145-15261332,7215,12160,91,68 
och      224235112,35 
inklusive      224227,13,16,53Western MZD
och      24324521,68 
och      251255,24,22,17 
ROSUG172D6140536390739-145-15251363,3262,6263,61.7,25 
ROSUG409D6139696390780-1434.304150132,7133,30,61,6 
ROSUG411D6139696390780-143-8302156,1Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au) 
ROSUG412D6139696390780-144-19303168,1131,4132,81,44,2 
och      139140,91,92,04 
ROSUG413D6139696390780-143-3295149,6122,61241,41,79 
och      1301311.5,85 
ROSUG414D6139696390780-144-14295168,1124,9127,82,91,81 
ROSUG415D6139696390780-144-23291186122,7123,50,81,74 
och      128135,57,52,8 
och      143,9144,60,72,63 
ROSUG417D6139696390780-1424.2861501191201.2,32 
och      121,7122,20,53,21 
och      1251261.1,46 
ROSUG418D6139696390780-143-7286152,7115,4116,61,21,52 
och      125130,45,42,83 
ROSUG419D6139666390772-144-20284167,71231241.1,72 
och      141142,21,21,32 
ROSUG420D6139666390772-144-27285185,8123,4124,30,910,3 
och      128130,82,82,03 
ROSUG421D6139696390780-14211279146,5106,91092,111,3 
inklusive      107,31080,730,8 
och      1311321.3,18 
ROSUG422D6139686390779-143-3277155,7116,81181,21,78 
och      124,6131,46,82,27 
ROSUG423D6139726390781-170-4277152,6109,4109,70,32,14 
ROSUG424D6139666390772-144-23277173,7136137,41,41,8 
och      156,7157,81,16,61 
ROSUG426D6139696390780-1424.268151,9115,3139,524,22,65 
ROSUG427D6139726390780-1693.266153122,91252,11,67 
ROSUG428D6139666390772-144-18266161,7112,2122,710,52 
inklusive      117,9119,81,97,31 
ROSUG429D6139666390772-144-28266189156,71647,32,07 
inklusive      156,71592,34,84 
ROSUG430D6139696390779-14210262161,4118,913112,15,44 
inklusive      123125212,2 
även      1291301.14,7 
och      1461471.2,32 
ROSUG431D6139686390779-143-2261164,71131141.2,06 
och      1211221.1,57 
och      1251261.1,47 
och      131,3136,95,61,43 
inklusive      134,51361,53,12 
ROSUG432D6139666390771-144-13261158,7118128,710,71,5 
inklusive      128,1128,70,68,44 
ROSUG433D6139666390771-144-22258182,7115,9117,11,22,67 
ROSUG434D6139686390778-1433.254182,5121,6122,81,23,06 
och      134,5135,51.2,11 
och      146,2148,2213,3 
inklusive      146,2146,90,736 
och      156,6158,11,53,74 
ROSUG435D6139726390780-1693.254179,7135,81448,22,77Western MZD
inklusive      139,6140,81,213,3 
ROSUG436D6139666390771-144-16251179,8122,7127,95,23,06 
ROSUG437D6139686390778-1427.249191,5129,2131,72,51,4 
ROSUG438D6139686390778-143-2250191,7156,7157,71.1,94 
ROSUG439D6139666390771-144-12249179,5131,514412,52,05 
inklusive      1391401.6,46 
och      164,81661,21,71 
och      167,1168,71,61,81 
ROSUG440D6139666390771-144-20247197,6129,3130,81,52,06 
och      143,1143,90,81,92 
och      153,61540,43,83 
och      157158,91,91,46 
och      166,51736,58,03 
inklusive      170,7171,60,937,3 
ROSUG441D6139686390778-1433.241194,6Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au) 
ROSUG442D6139726390779-1703.242209,6160,11643,912,2 
inklusive      162163,21,225,4 
ROSUG443D6139666390770-144-14240196147,91502,13,1 
och      164,2172,48,21,32 
inklusive      1651661.3,03 
ROSUG444D6139686390778-1429.236199,95Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au) 
ROSUG445D6139686390778-143-2237200,6174,9184,69,72,48 
ROSUG446D6139666390770-144-10237191,1161,31675,72,17 
inklusive      161,31631,74,44 
och      1741795.2,37 
ROSUG447D6139666390770-144-18236212,7162,3169,77,41,54 
inklusive      166,3167,61,33,48 
och      183184,11,12,15 
och      1861871.1,43 
och      190,2191,31,12,08 
och      200201,21,25,79 
ROSUG458D6140856390770-171-26261366276,4292,4161,67 
inklusive      288,3292,44,14,86 
och      3043095.1,59 
och      3163215.3,19 
och      328333,15,12,82 
ROSUG461D6140856390770-171-26251370,6335,33360,71,42 
ROSUG492D6140826390761-1328285226,9204,82072,21,47 
och      2202233.5,45 
inklusive      221,12220,911,5 
ROSUG496D6140826390761-1419273231193193,60,61,5 
och      201,7204,73.1,46 
och      214,82183,22,02 
ROSUG499D6140846390748-1427275240201217161,63 
ROSUG560D6139696390780-143-2304165Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au) 
ROSUG561D6139726390782-170-3302140,81261315.1,6 
inklusive      126127,11,13,78 
och      135135,90,92,21 
ROSUG562D6139726390781-170-15301158,7134,5137,32,81,31 
och      144,6147,93,32,07 
ROSUG563D6139696390780-143-8293152,9116116,40,42,57 
och      120,21243,81,89 
och      132,3133,51,21,32 
ROSUG564D6139726390781-170-10292152,5119133142,19Western MZD
inklusive      130,71332,35,73 
och      140,21432,83,94 
ROSUG565D6139666390772-144-25293188,8119,4133,213,82,3 
inklusive      119,41211,69,5 
och      141,61431,44,45 
ROSUG567D6139686390779-143-2286146,71201211.1,8 
och      13213421,63 
ROSUG568D6139726390781-170-4285149,8113,1120,67,51,99 
ROSUG569D6139666390772-144-23286182,71141195.1,39 
och      123,21240,81,81 
och      1261326.1,46 
och      139,1140,21,11,99 
ROSUG572D6139696390780-1424.277146109121,412,43. 
inklusive      115,6116,30,730,6 
och      131,31320,73,22 
och      134,8137,83.1,69 
ROSUG573D6139696390779-143-8277153121,5125,64,12,95 
ROSUG574D6139666390772-144-19276161,8111,3112,41,11,94 
ROSUG577D6139686390779-143-2269158,8110,51121,52,7 
och      116,81203,23,06 
och      123,7126,62,93,51 
ROSUG578D6139726390780-170-3269155,81151205.4,16 
inklusive      116,9117,80,99,79 
ROSUG579D6139666390771-144-24265177109,7111,11,41,91 
och      115116,11,12,03 
och      118,5120,21,72,92 
och      162,1163,11.3,4 
ROSUG581D6139696390779-1424.260163,6119,7120,71.2,26 
och      123,3124,61,33,26 
och      129,9130,80,91,42 
och      133,3135,72,41,3 
och      146,7147,50,81,43 
ROSUG582D6139726390780-1693.260168120,3121,10,81,39 
och      128,51367,52,04 
ROSUG583D6139666390771-144-16260164,8117,91224,14,74 
inklusive      119,2119,70,513,3 
ROSUG584D6139686390779-1428257181,2120,61221,41,56 
och      128131,23,22,04 
och      143,71451,32,36 
och      154161,97,914,6 
inklusive      154155,11,184,4 
ROSUG585D6139686390778-143-1256179,7117,1118,31,22,12 
och      123,8124,10,310,5 
och      135,2139,13,92,48 
och      144144,50,54,95 
ROSUG586D6139666390771-144-12256164,7126,3129,33.1,3 
och      133134,81,81,31Western MZD
och      142143,61,61,33 
ROSUG587D6139666390771-144-21254177123,3124,10,83,3 
och      162,3163,41,11,37 
ROSUG588D6139686390778-1433.250197,712512721,76 
och      158,81667,23,36 
ROSUG589D6139726390780-1692248194,7139145,16,11,83 
och      149,5154,44,93,41 
och      163,2164,41,21,66 
ROSUG590D6139666390771-144-16252182,7127,9128,20,31,82 
och      167,51691,51,9 
ROSUG591D6139686390778-143-1245191,6135,2136,10,91,64 
och      172174,22,21,61 
ROSUG592D6139666390770-144-10242191,7158,7175,116,41,87 
inklusive      170175,15,14,4 
ROSUG593D6139666390771-144-18242197,8142,2143,81,67,3 
och      1601633.2,68 
och      1831841.1,55 
ROSUG594D6139726390779-1702237200,5173183,610,62,11 
ROSUG595D6139666390770-144-13240206,6158,81623,21,99 
och      16516722,02 
och      170179,59,54,73 
inklusive      173176,23,28,83 
även      178,3179,51,213,3 
ROSUG638D6139666390770-1433.230192Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au) 
ROSUG639D6139666390770-143-1232194,6168169,51,51,64 
ROSUG641D6139666390770-143-5233200,6Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au) 
ROSUG642D6139666390770-144-13233200,6176,5181,24,75,92 
inklusive      1781791.10,6 

Den verkliga bredden är ungefär 80 % av skärningsbredden. Rapporterade fyndigheter (>1,3 g/t Au) beräknas med hjälp av en bred nedre gräns på 1,0 g/t Au, även om halter som är lägre än detta kan förekomma internt (intern utspädning).

Detta dokument har godkänts för offentliggörande på marknaden av Nic Earner, VD.

OM ALKANE ‐alkres.com‐ ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF

Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och är positionerat för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar är dagbrottet och den underjordiska guldgruvan Tomingley sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, den underjordiska guld- och antimonbrytningen Costerfield nordöst om Heathcote i centrala Victoria samt den underjordiska guldgruvan Björkdal nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid alla tre verksamheterna.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser i centrala västra New South Wales och har i en förstudie skisserat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.

Uttalande från sakkunniga personer

Som ett australiensiskt bolag med värdepapper noterade på Australian Securities Exchange (ASX) är Alkane föremål för australiensiska informationskrav och standarder, inklusive kraven i Corporations Act 2001 och ASX. Investerare bör notera att det är ett krav enligt ASX listningsregler att rapporteringen av malmreserver och mineraltillgångar i Australien sker i enlighet med 2012 års utgåva av Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-koden) och att Alkanes uppskattningar och rapportering av malmreserver och mineraltillgångar följer JORC-koden.

Alkane är också föremål för vissa kanadensiska informationskrav och standarder till följd av sin sekundärnotering på Toronto Stock Exchange (TSX), inklusive kraven i National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Investerare bör notera att det är ett krav enligt kanadensisk värdepapperslagstiftning att rapportering av mineralreserver och mineraltillgångar i Kanada samt offentliggörande av vetenskaplig och teknisk information avseende ett mineralprojekt på en för Alkane väsentlig egendom sker i enlighet med NI 43-101.

Om inte annat anges ovan eller i relevanta ASX-pressmeddelanden som refereras till, baseras informationen i detta meddelande som avser prospekteringsresultat, mineralresurser och malmreserver på information som sammanställts av D I Chalmers, FAusIMM, FAIG (Alkane Technical Advisor), som har tillräcklig erfarenhet av den typ av mineralisering och fyndighet som är aktuell och av den verksamhet som han bedriver för att kvalificera sig som sakkunnig person enligt definitionen i JORC-koden och som kvalificerad person enligt NI 43-101. Chalmers samtycker till att informationen i detta meddelande, baserad på hans uppgifter, inkluderas i den form och det sammanhang som den förekommer.

Informationen i detta meddelande som avser tidigare rapporterade prospekteringsresultat, mineralresurser och malmreserver är hämtad från bolagets ASX-pressmeddelanden som anges i meddelandetexten och som finns tillgängliga på bolagets webbplats. Bolaget bekräftar att det inte känner till någon ny information eller data som väsentligt påverkar den information som ingår i de ursprungliga meddelandena och att den form och det sammanhang i vilket den kompetenta personens slutsatser presenteras inte har ändrats väsentligt.

Tekniska rapporter som offentliggjorts till TSX eller för TSX Market

Alkane har upprättat följande tekniska rapporter i enlighet med NI 43-101 som stöder informationen i detta dokument. Rapporterna finns tillgängliga under Alkanes profil på SEDAR+ på www.sedarplus.ca: •

  • ”Boda-Kaiser koppar-guldprojekt, New South Wales, Australien” med ikraftträdandedatum den 6 juni 2025; och
  • ”Tomingley och Peak Hill guldprojekt, NSW, Australien” med ikraftträdandedatum den 6 juni 2025.

Hänvisning bör göras till den fullständiga texten i de föregående tekniska rapporterna för antaganden, kvalifikationer och begränsningar avseende mineralresursberäkningar och malmreserver som ingår i dessa och här. Alla materialantaganden och tekniska parametrar som ligger till grund för uppskattningarna i de tekniska rapporterna fortsätter att gälla och har inte förändrats väsentligt.

Varningsmeddelande gällande framåtblickande information och uttalanden

Detta meddelande innehåller viss framåtblickande information och framåtblickande uttalanden i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning och kan innehålla framtidsinriktad finansiell information eller finansiell prognosinformation (tillsammans benämnt framåtblickande information). Faktiska resultat och utfall kan skilja sig väsentligt från det som anges i någon framåtblickande information. Framåtblickande information kan också avse: framtidsutsikter och förväntade händelser; förväntningar avseende prospekteringspotential; produktionskapacitet och framtida finansiella eller operativa resultat, inklusive AISC, avkastning på investeringar, marginaler och aktiekursutveckling; produktions- och kostnadsprognoser och tidpunkten för dessa; publicering av uppdaterade resurs- och reservberäkningar och tidpunkten för dessa; Alkanes potential att uppfylla branschens mål, offentliga profil och förväntningar; samt framtida planer, prognoser, mål, uppskattningar och förutsägelser och tidpunkten för dessa.

Framåtblickande information identifieras i allmänhet genom användning av ord som ”kommer”, ”skapa”, ” förstärka”, ”förbättra”, ” potential”, ”förvänta”, ”uppsida”, ”tillväxt” och liknande uttryck och fraser eller uttalanden om att vissa åtgärder, händelser eller resultat ”kan”, ”skulle kunna” eller ”bör”, eller den negativa innebörden av sådana termer, är avsedda att identifiera framåtblickande information.

Även om Alkane anser att de förväntningar som återspeglas i den framåtblickande informationen är rimliga bör man inte lägga alltför stor vikt vid framåtblickande information, eftersom ingen garanti kan ges för att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtblickande information baseras på information som är tillgänglig vid den tidpunkt då dessa uttalanden görs och/eller på vad tjänstemännen och styrelseledamöterna i Alkane i god tro tror om framtida händelser, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks i eller antyds av den framåtblickande informationen. Framåtblickande information är förenad med många risker och osäkerhetsfaktorer. Sådana faktorer inkluderar, utan begränsning: risker relaterade till förändringar i guld- och antimonpriset.

Framåtblickande information har utformats för att hjälpa läsarna att förstå Alkanes syn på framtida händelser vid den aktuella tidpunkten och gäller endast det datum då den lämnas. Med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag, har Alkane ingen skyldighet att uppdatera eller offentligt tillkännage resultaten av någon ändring av något framåtblickande uttalande som ingår eller införlivas genom hänvisning häri för att återspegla faktiska resultat, framtida händelser eller utveckling, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar den framåtblickande informationen. Om Alkane uppdaterar ett eller flera framåtblickande uttalanden, ska ingen slutsats dras om att bolaget kommer göra ytterligare uppdateringar avseende dessa eller annan framåtblickande information. All framåtblickande information i detta meddelande omfattas uttryckligen i sin helhet av denna varningstext.

Ansvarsfriskrivning

Alkane har sammanställt detta meddelande utifrån den information som finns tillgänglig. Ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, ges avseende skälighet, noggrannhet, fullständighet eller riktighet avseende information, åsikter eller slutsatser som ingår i detta meddelande. I den utsträckning som lagen tillåter accepterar varken Alkane, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, medarbetare, rådgivare och ombud, eller någon annan person något ansvar, inklusive, utan begränsning, något ansvar som uppstår till följd av fel eller försummelse från någon av dem eller någon annan persons sida, för någon förlust som uppstår till följd av användningen av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppstår i samband med det.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande, en inbjudan, en uppmaning eller någon annan rekommendation avseende teckning, köp eller försäljning av värdepapper, och varken detta meddelande eller något i det ska utgöra grund för något avtal eller åtagande av något slag.

BILAGA 1

JORC Code, 2012 Edition – Table 1 report – Roswell and McLeans October 2025
Section 1 Sampling Techniques and Data
(kriterierna i detta avsnitt gäller för alla efterföljande avsnitt.)

KriterierFörklaring av JORC-kodenKommentar
Provtagningstekniker
  • Provtagningens art och kvalitet (t.ex. skurna kanaler, slumpmässiga skärvor eller specifika specialiserade mätverktyg enligt industristandard som är lämpliga för de mineraler som undersöks, t.ex. gammasonder i borrhål eller handhållna XRF-instrument etc.). Dessa exempel ska inte tolkas som en begränsning av den breda innebörden av provtagningar.
Resursinfyllning och utvidgningsborrning har genomförts i McLeans och Roswell Western MZD:s antagna resurser som en del av gruvutvecklingen under jord. Borrningen utfördes med NQ2-kärna vid Roswell och HQ2 vid McLeans. Kärnborrprovernas intervall definierades av platsens geologer under loggningen för att följa de geologiska gränserna, och hela kärnan provtogs enligt de intervall som geologen fastställde.
  • Inkluderat är hänvisning till åtgärder som vidtagits för att säkerställa provets representativitet och lämplig kalibrering av alla mätverktyg eller system som används.
Kärnan lades ut i lämpligt märkta kärnbrickor. En kärnmarkör (kärnblock) placerades vid slutet av varje borrsektion och märktes med borrhålsnummer, borrdjup och längden på borrsektionen. Borrkärnan riktades in och mättes med band och jämfördes med detta borrhålsdjup i enlighet med branschstandarder.
  • Aspekter av fastställandet av mineralisering som är väsentliga för den offentliga rapporten. I de fall där arbete enligt ”branschstandard” har utförts skulle detta vara relativt enkelt (t.ex. ”borrning med omvänd cirkulation användes för att erhålla 1 m-prover från vilka 3 kg pulveriserades för att producera en 30 g-laddning för brandanalys”). I andra fall kan det krävas mer förklaring, till exempel när det finns grovt guld som har inneboende provtagningsproblem. Ovanliga råvaror eller mineraliseringstyper (t.ex. undervattensnoduler) kan motivera att detaljerad information offentliggörs.
Kärnborrprovernas intervall definierades av geologer under loggningen för att följa de geologiska gränserna och delades i två halvor med såg för HQ2-kärna (vid McLeans). NQ2-kärnborrningen som utfördes vid Roswell provtogs som hel kärna.Alla prover som skickades till laboratoriet krossades och/eller pulveriserades för att producera en massa på cirka 100 g för analysprocessen.Alla prover analyseras med eldanalys (fire assay) med en provvikt på 50 g.
Borrningstekniker
  • Borrtyp (t.ex. kärnborrning, omvänd cirkulation, hammarborrning i öppet hål, roterande luftblåsning, skruvborrning, Bangka, sonisk borrning etc.) och detaljer (t.ex. kärndiameter, trippelrör eller standardrör, djup på diamantsvansar, provtagningsborrkrona eller annan typ, om kärnan är orienterad och i så fall med vilken metod etc.).
Kärnborrhålen vid Roswell borrades med NQ2 och vid McLeans med HQ2.
Återvinning av borrprover
  • Metod för registrering och utvärdering av upptagna kärn- och spånprover och utvärderade resultat.
DD – kärnförlust identifierades av borrare och beräknades av geologer vid loggning. Generellt återvanns ≥99 %.
  • Åtgärder som vidtagits för att maximera upptagningen av prover och säkerställa att proverna är representativa.
Hela NQ2-kärnan provtogs för att säkerställa provtagningens representativitet. HQ2 med större diameter provtogs till hälften.
  • Om det finns ett samband mellan upptagning av prover och kvalitet och om det kan ha uppstått partiskhet/bias i provet på grund av att fint/grovt material har valts in/bort.
Det finns inget känt samband mellan upptagning av prover och halt.
Loggning
  • Huruvida kärn- och spånprover har loggats geologiskt och geotekniskt på en detaljnivå som stöder lämplig uppskattning av mineraltillgångar, gruvstudier och metallurgiska studier.
DD – alla kärnor lades ut i kärnbrickor och loggades geologiskt med avseende på egenskaper såsom litologi, vittring, omvandling (typ, karaktär och intensitet), ådring (typ, karaktär och intensitet) och mineralisering (typ, karaktär och volymprocent). En kort geoteknisk logg fördes också, där parametrar som kärnåtervinning, RQD, sprickantal, spricktyp och sprickorientering samlades in.
  • Huruvida loggningen är kvalitativ eller kvantitativ till sin natur. Kärnfotografering (eller skärningar, kanaler m.m.).
All loggning var kvalitativ med visuella uppskattningar av de olika egenskaperna. .DD – kärnan fotograferades och alla icke provtagna kärnor behålls för referensändamål.
  • Den totala längden och procentandelen av de relevanta korsningarna som loggats.
Alla DD-kärnprover har loggats geologiskt och geotekniskt av kvalificerade geologer.
Tekniker för delprovtagning och provberedning
  • Om kärna finns, om den är skuren eller sågad och om en fjärdedel, hälften eller hela kärnan har tagits.
HQ2-kärna sågad med halva kärnprover som lämnats in för analys. NQ2-kärnan samlades in i sin helhet och skickades för analys.
  • Om det inte är kärnmaterial, huruvida det är rifflat, rörprovtaget, roterande klyvning etc. och om provet är vått eller torrt.
Ej tillämpligt – inga icke-centrala delprovtagningstekniker eller provberedning har använts.
  • För alla provtyper, provberedningsteknikens art, kvalitet och lämplighet.
Proverna levererades till ALS Minerals Laboratory i Orange, New South Wales. Krossad med 70 % <2 mm (ALS-kod CRU-31), delad med riffelsplitter (ALS-kod SPL-21) och pulveriserad 1 000 grm till 85 % <75 um (ALS-kod PUL-32). Krossar och pulveriserare tvättas och QAQC-tester genomförs (ALS-koderna är CRU-QC och PUL-QC).
  • Kvalitetskontrollförfaranden som antagits för alla delprovtagningsstadier för att maximera provens representativitet.
Internt QAQC-system finns på plats för att fastställa noggrannhet och precision i analyserna.
  • Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att provtagningen är representativ för det material som samlats in på plats, inklusive till exempel resultat för fältduplikat/provtagning under andra halvan.
Hela kärnprovet togs för NQ2. Objektiv kärnborrning för HQ2 med hjälp av en orienteringslinje markerad på kärnan.
  • Huruvida provstorleken är lämplig för kornstorleken i det material som provtas.
Provstorlekarna är branschstandard och anses vara lämpliga.
Kvalitet på analysdata och laboratorietester
  • Analys- och laboratoriemetodernas art, kvalitet och lämplighet och om tekniken anses vara partiell eller komplett.
Guldets halt bestämdes med hjälp av en 50 g stor provvikt som smält vid cirka 1 100 °C med alkaliska flussmedel, inklusive blyoxid. Det framställda guldprillet löstes upp i kungsvatten och guldet bestämdes med flamatomabsorptionsspektrometri (AAS).
  • Parametrar som används för att fastställa analysen med hjälp av geofysiska verktyg, spektrometrar, handhållna XRF-instrument etc., inklusive instrumentmärke och -modell, avläsningstider, tillämpade kalibreringsfaktorer och deras härledning etc.
Gäller inte denna rapport eller denna fyndighet, eftersom inga geofysiska verktyg, spektrometrar eller handhållna XRF-instrument användes.
  • Typ av kvalitetskontrollförfaranden som används (t.ex. standarder, blanksteg, duplikat, externa laboratoriekontroller) och huruvida godtagbara nivåer av noggrannhet (dvs. avsaknad av bias) och precision har fastställts.
Kommersiellt framställda certifierade referensmaterial (CRM) och blindprover infördes i 1 av 50 prover. CRM var inte identifierbara för laboratoriet.Laboratoriets QAQC-provtagning omfattar införande av CRM-prover, interna duplikat och screeningtester. Dessa uppgifter rapporterades för varje inlämnat prov.
Verifiering av provtagning och analys
  • Verifiering av viktiga skärningspunkter av antingen oberoende eller alternativ personal från företaget.
Borrdata sammanställdes, jämfördes och granskades av ledande personal. Externa konsulter verifierar inte rutinmässigt data förrän resursberäkningsförfaranden anses nödvändiga.
  • Användning av tvillingbundna hål.
Tvillinghål har inte använts för denna borrning.
  • Dokumentation av primärdata, rutiner för inmatning av data, verifiering av data, protokoll för datalagring (fysisk och elektronisk).
Alla borrdata från Tomingley lagras i en Microsoft SQL-databas av typen ”Datashed”.Alla primära analysdata erhölls från laboratoriet i form av elektroniska datafiler som importerades till provtagningsdatabasen med verifieringsprocedurer på plats. QAQC-analys genomfördes för varje laboratorierapport.Digitala kopior av analyscertifikat (COA) lagras i en central databas med regelbunden (daglig) säkerhetskopiering. Originalundersökningsdata lagras på plats.Data verifierades också vid import till gruvrelaterad programvara.
  • Diskutering av eventuella justeringar av analysdata.
Inga analysdata justerades.
Placering av datapunkter
  • Noggrannhet och kvalitet på undersökningar som används för att lokalisera borrhål (toppen av schakt- och borrhålsundersökningar), diken, gruvgångar och andra platser som används vid uppskattning av mineraltillgångar.
Borrhålen placerades ut med hjälp av underjordiska mätningar. DD-hålen mättes upp under borrningen för att bibehålla borriktningen och sedan med 6 meters intervall vid upptagning av borrstången med hjälp av en elektronisk kamera med flertagning.
  • Specifikation av rutnätssystemet som användes.
Borrhål utformade i MGA.
  • Kvalitet och lämplighet av topografisk kontroll.
Området är mycket platt. En platsbaserad digital terrängmodell utvecklades från noggrann (± 0,1 m) mätningskontroll av licensierade inspektörer.
Dataavstånd och distribution
  • Dataavstånd för rapportering av prospekteringsresultat.
Fyllnadsborrning vid Roswell Western MZD slutfördes med ett mönster på 10 x 15 m i kombination med prospekteringsborrhål. Fyllnadsresursborrningen i McLeans slutfördes med ett nominellt avstånd på 20 x 20 m i kombination med tidigare prospekteringsborrhål.Borrhålens avstånd är liknande det som används vid de andra Tomingley-fyndigheterna och har fastställts som tillräckligt.
  • Om dataavståndet och fördelningen är tillräcklig för att fastställa graden av geologisk och kvalitetsmässig kontinuitet som är lämplig för de beräkningsmetoder och klassificeringar som tillämpas för mineralresurser och malmreserver.
Mineralisationsdomänerna som testats med denna borrning klassificeras som antagna baserat på datadistributionen och ligger i samma monzodiorit- eller andesitdomän. All ny borrning har träffat monzodiorit- eller andesithost och deras avstånd och fördelning kommer att vara tillräcklig för att ytterligare beskriva denna antagna mineralisationsdomän.
  • Om sammansättning av prover har tillämpats.
Proverna är diamantborrkärnor och intervallen baseras på geologisk loggning och är enkla intervall som beskrivits tidigare i tabellen.
Orientering av data i förhållande till geologisk struktur
  • Huruvida provtagningsriktningen ger ett opartiskt urval av möjliga strukturer och i vilken utsträckning detta är känt, med tanke på fyndighetstypen.
Stor omsorg har lagts på att försöka träffa mineralisationen i en optimal vinkel, men placeringen av borrgångarna är den främsta faktorn som avgör träffvinkeln. De flesta hål är 80 % av den verkliga tjockleken.
  • Om förhållandet mellan borrningsriktningen och riktningen på viktiga mineraliserade strukturer anses ha medfört en provtagningsbias, bör detta utvärderas och rapporteras om det är väsentligt.
Det anses inte att borrriktningen kommer att påverka analysresultaten.
Provsäkerhet
  • De åtgärder som vidtagits för att garantera provets säkerhet.
Alla prover förpackades i numrerade säckar av kalikotyg, grupperades i större säckar av polyväv och transporterades med bud till laboratoriet i Orange. Provskickningsformulär levererades tillsammans med proverna och skickades även via e-post till laboratoriet. Alla provinlämningar dokumenterades via ALS spårningssystem och alla analyser rapporterades via e-post.Provmassorna återfördes till platsen och lagrades under en lämplig tidsperiod (minst tre år).Bolaget har infört protokoll för att säkerställa datasäkerheten.
Revisioner eller granskningar
  • Resultaten av eventuella revisioner eller granskningar av provtagningstekniker och data.
Bolaget låter inte rutinmässigt externa konsulter verifiera prospekteringsdata förrän resursberäkningsförfaranden anses nödvändiga.


Avsnitt 2 Rapportering av prospekteringsresultat
(Kriterierna i föregående avsnitt gäller även för detta avsnitt.)

KriterierFörklaring av JORC-kodenKommentar
Status för mineralinnehav och markinnehav
  • Typ, referensnamn/-nummer, plats och ägandeförhållanden, inklusive avtal eller väsentliga frågor med tredje part, t.ex. joint ventures, partnerskap, överordnade royalties, inhemska ägarintressen, tidigare platser, vildmark eller nationalparker och miljöer.
De tre gruvlicenserna för Tomingley innehas av Tomingley Gold Operations Pty Ltd (TGO), ett helägt dotterbolag till Alkane Resources Ltd. Roswell- och McLeans-fyndigheterna ligger inom ML 1858.
  • Säkerheten i besittningsrätten vid tidpunkten för rapporteringen tillsammans med eventuella kända hinder för att erhålla en licens för att bedriva verksamhet i området.
ML1684 och ML 1821 löper ut den 11 februari 2034. ML 1858 löper ut den 19 juli 2044.
Undersökningar utförda av andra parter
  • Bekräftelse och bedömning av andra parters prospektering.
All rapporterad borrning har slutförts av TGO.
Geologi
  • Typ av fyndighet, geologisk miljö och typ av mineralisering.
Tomingley-fyndigheternas geologiska karaktär är väldokumenterad på andra ställen.Mineraliseringen är kopplad till kvartsådror och alterationer som är koncentrerade till sub-vulkaniska basalt-andesitsills och intilliggande vulkanoklastiska sediment. Fyndigheterna verkar ha bildats till följd av ett reologiskt kontrastförhållande mellan de porfyriska sub-vulkaniska lagergångarna (sill) och de omgivande vulkanoklastiska sedimenten, där lagergångarna uppvisar spröd brottbildning och sedimenten duktil deformation. De har många likheter med väldokumenterade orogena guldavlagringar av lode-typ. Tomingley-fyndigheternas geologiska karaktär är väldokumenterad på andra ställen.
Information om borrhål
  • En sammanfattning av all information som är väsentlig för att förstå prospekteringsresultaten har tagits fram. Den inkluderar uppgifter för alla väsentliga borrhål, såsom koordinater för borrhålets krage i öst- och nordlig riktning, höjd över havet eller RL (Reduced Level – höjd över havet i meter) för borrhålets krage, borrhålets lutning och azimut, samt borrhålets totala längd samt djup och skärningsdjup.
Se meddelandetexten.
  • Om uteslutandet av denna information motiveras av att informationen inte är väsentlig och detta uteslutande inte försämrar förståelsen av rapporten, ska den kompetenta personen tydligt förklara varför så är fallet.
Alla borrhål (med betydande analysresultat på >1,3 g/t Au) har redovisats. Uteslutandet av analysdata under denna gräns påverkar inte förståelsen av denna rapport. Alla borrdata har tidigare rapporterats.
Metoder för datainsamling
  • Vid rapportering av prospekteringsresultat är metoder för viktning, medelvärdesberäkning, trunkering av högsta och/eller lägsta halt (t.ex. borttagning av höga halter) och cut-off-halter vanligtvis väsentliga och bör anges.
Rapporterade resultat har varit – för oskurna guldhalter definierades brytningar (begränsades) av en yttre gräns på 1,0 g/t guld och kan innehålla vissa interna rester (>1,0 g/t); Endast intervall med en halt på ≥1,3 g/t guld rapporteras. Halterna beräknades med hjälp av längdviktat genomsnitt.
  • När sammanlagda intervall inkluderar korta segment med höggradiga resultat och längre segment med låggradiga resultat bör den metod som används för denna aggregering anges, och några typiska exempel på sådana aggregeringar bör redovisas i detalj.
Prospekteringsresultaten redovisas som längdvägda genomsnittliga halter, medan interna höghaltiga fynd redovisas separat.
  • De antaganden som används för all rapportering av metallekvivalenta värden ska anges tydligt.
Inga metallekvivalenter rapporteras.
Förhållandet mellan mineraliseringens bredd och skärningslängd
  • Dessa förhållanden är särskilt viktiga vid rapportering av prospekteringsresultat.Om mineraliseringens geometri i förhållande till borrhålets vinkel är känd, bör dess beskaffenhet rapporteras.Om detta inte är känt och endast längden på borrhålet rapporteras, bör detta tydligt anges (t.ex. ”längd på borrhål, verklig bredd okänd”).
De rapporterade resultaten inkluderar den borrade bredden och en uppskattning av den verkliga bredden.I Roswell och McLeans är den verkliga bredden ungefär 80 % av den borrade bredden.
Diagram
  • Lämpliga kartor och sektioner (med skalor) och tabeller över intercept ska inkluderas för varje betydande upptäckt som rapporteras. Dessa ska inkludera, men inte begränsas till, en planvy över borrhålens placering och lämpliga sektionsvyer.
Tvärsnitt och planer som visar borrningen med 3D-geologisk modellering ingår i denna pressrelease.
Balanserad rapportering
  • Om en fullständig rapportering av alla prospekteringsresultat inte är möjlig, bör en representativ rapportering av både låga och höga halter och/eller bredder tillämpas för att undvika missvisande rapportering av prospekteringsresultat.
En omfattande rapport har upprättats med alla borrhål listade i den bifogade tabellen.
Annan väsentlig prospekteringsdata
  • Andra prospekteringsdata, om de är meningsfulla och väsentliga, bör rapporteras, inklusive (men inte begränsat till): geologiska observationer; resultat från geofysiska undersökningar; resultat från geokemiska undersökningar; bulkprover – storlek och behandlingsmetod; metallurgiska testresultat; bulkdensitet, grundvatten, geotekniska egenskaper och bergegenskaper; potentiella skadliga eller förorenande ämnen.
Inga andra prospekteringsdata anses vara relevanta för rapporteringen.
Fortsatt arbete
  • Arten och omfattningen av planerat ytterligare arbete (t.ex. tester för laterala förlängningar eller djupförlängningar eller storskalig stegvis borrning).
Se meddelandetexten. Ytterligare underjordiska borrningar kommer att genomföras för att förbättra resursklassificeringen från antagen till indikerad i Roswell och McLeans. Ytterligare borrningar kommer att avgränsa en resurs för den nyligen upptäckta västra andesiten i McLeans.
  • Diagram som tydligt visar områden där utvidgningar är möjliga, inklusive de viktigaste geologiska tolkningarna och framtida borrområden, förutsatt att denna information inte är kommersiellt känslig.
Se siffror som ingår i meddelandet.

KONTAKT: NIC EARNER, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH CEO, ALKANE RESOURCES LTD, TEL +61 8 9227 5677

INVESTERARE OCH MEDIA:  NATALIE CHAPMAN, CORPORATE COMMUNICATIONS MANAGER, TEL +61 418 642 556

