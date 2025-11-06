Tomingley Drilling har upptäckt en ny mineralisering i McLeans

Underjordisk kärnborrning vid Tomingley är inriktad på att definiera utvidgningar av resurserna samt förbättra tillförlitligheten för de antagna resurserna i McLeans och Western Monzodiorite-området i Roswell. Både McLeans och Western Monzodiorite ligger i omedelbar anslutning till befintlig underjordisk infrastruktur.

Underjordisk borrning bestående av 9 diamantborrhål på totalt 3 247 meter har slutförts för att öka tillförlitligheten för den antagna resursen i McLeans. Vid borrarbetet upptäcktes en andra andesit med betydande guldmineralisering, belägen cirka 150 meter väster om den nuvarande resursen. Betydande guldfyndigheter i den västra andesiten inkluderar:

MCLUG013D

inkl. 26 meter med en halt på 4,36 g/t Au från 112 meter;

3,3 meter med en halt på 22,8 g/t Au från 112,7 meter. MCLUG012D 10,7 meter med en halt på 2,09 g/t Au från 105 meter. MCLUG011D

inkl. 8 meter med en halt på 2,33 g/t Au från 113 meter;

0,8 meter med en halt på 14,4 g/t Au från 118 meter. MCLUG007D

och 5,2 meter med en halt på 1,62 g/t Au från 99,9 meter;

6,1 meter med en halt på 2,65 g/t Au från 113 meter. MCLUG006D

inkl. 7,8 meter med en halt på 3,46 g/t Au från 120 meter; 1,0 meter med en halt på 10,1 g/t Au från 126 meter.



Viktiga borrningsfynd inom McLeans antagna resurs i den östra andesiten omfattar:

MCLUG012D

och 10 meter med en halt på 1,31 g/t Au från 284 meter

3,7 meter med en halt på 1,66 g/t Au från 314,1 meter. MCLUG010D 0,5 meter med en halt på 38,9 g/t Au från 332,5 meter. MCLUG007D

inkl.

och

inkl. 8 meter med en halt på 2,67 g/t Au från 293,2 meter;

3,1 meter med en halt på 4,52 g/t Au från 298,1 meter;

8 meter med en halt på 4,38 g/t Au från 320 meter;

2 meter med en halt på 12,6 g/t Au från 320 meter.

MCLUG005D 10 meter med en halt på 1,54 g/t Au från 276 meter.

Ett intensivt underjordiskt diamantkärnborrningsprogram inom och utvidgningar av den nuvarande antagna resursen som finns i Western Monzodiorite-området i Roswell pågår. Resultat har erhållits från 89 hål på totalt 18 064 meter som fokuserade på den mellersta delen av monzodioritområdet och fyllde ut befintliga borrningar till ett nominellt rutnät med 15 x 20 m avstånd i syfte att konvertera till en Indicated Resource. Borrarbetet bekräftade flera breda, höghaltiga guldfyndigheter inom den 30 meter tjocka monzodioriten. Några av de bästa inkluderar:

ROSGT001D

inkl.

och 9,3 meter med en halt på 3,88 g/t Au från 157,9 meter;

1,1 meter med en halt på 10,5 g/t Au från 157,9 meter;

1,8 meter med en halt på 2,05 g/t Au från 177,2 meter. ROSUG050D 25,6 meter med en halt på 1,94 g/t Au från 276,1 meter. ROSUG426D 24,2 meter med en halt på 2,65 g/t Au från 115,3 meter. ROSUG430D 12,1 meter med en halt på 5,44 g/t Au från 115,3 meter. ROSUG440D

inkl. 6,5 meter med en halt på 8,03 g/t Au från 166,5 meter;

0,9 meter med en halt på 37,3 g/t Au från 171,6 meter. ROSUG442D

inkl. 3,9 meter med en halt på 12,2 g/t Au från 160,1 meter;

1,2 meter med en halt på 25,4 g/t Au från 162 meter. ROSUG458D

och

och

och 16 meter med en halt på 1,67 g/t Au från 276,4 meter;

5 meter med en halt på 1,59 g/t Au från 304 meter;

5 meter med en halt på 3,19 g/t Au från 316 meter;

5,1 meter med en halt på 2,82 g/t Au från 328 meter. ROSUG564D

och 14 meter med en halt på 2,19 g/t Au från 119 meter;

2,8 meter med en halt på 3,94 g/t Au från 140,2 meter. ROSUG572D

inkl. 12,4 meter med en halt på 3,00 g/t Au från 109 meter;

0,7 meter med en halt på 30,6 g/t Au från 115,6 meter. ROSUG584D

och

inkl. 3,2 meter med en halt på 2,04 g/t Au från 128 meter;

7,9 meter med en halt på 14,6 g/t Au från 154 meter;

1,1 meter med en halt på 84,4 g/t Au från 154 meter. ROSUG595D

och

och 3,2 meter med en halt på 1,99 g/t Au från 158,8 meter;

2 meter med en halt på 2,02 g/t Au från 165 meter;

9,5 meter med en halt på 4,73 g/t Au från 170 meter.

Ytterligare prospekteringsborrningar planeras för att testa potentialen under jord vid Wyoming Three, utvidgningar av mineraliseringen norr om Caloma och ett djupt strukturellt mål (förskjutning identifierad genom 2D-seismik) under Roswell. Underjordisk prospekteringsborrning fortsätter i Roswell.

PERTH, Australien, Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) (”Alkane” eller ”bolaget”) har glädjen att meddela de senaste resultaten för underjordisk expansion och borrning för kvalitetskontroll före gruvdrift kring befintliga resurser vid bolagets Tomingley Gold Operations (”Tomingley”) i centrala New South Wales.

Alkanes VD Nic Earner säger: ”De flesta av Tomingleys fyndigheter är öppna på djupet och längs strykningsriktningen. Denna borrning visar inte bara på den betydande potentialen för resursutvidgning inom gruvområdet, utan också på möjligheten att upptäcka andra fyndigheter.

Våra borrprogram under jord och ovan jord i hela Tomingley fortsätter. Vi ser fram emot att fortsätta lägga till ytterligare resurser och förlänga gruvans livslängd.”



Tomingley

Alkane Resources Ltd 100%

Tomingley är ett dagbrott och en underjordsgruva med en bearbetningsanläggning på 1 Mtpa som har varit i drift sedan 2014. Området ligger nära byn Tomingley, cirka 50 kilometer sydväst om Dubbo i Central West New South Wales. Tomingley Gold Operations Pty Ltd är ett helägt dotterbolag till Alkane.

Utvecklingen i Tomingley har baserats på guldfyndigheterna Wyoming One, Wyoming Three, Caloma, Caloma Two och Roswell. Hittills har gruvdriften skett under jord vid fyndigheterna Wyoming One, Caloma, Caloma Two och Roswell. Malmproduktionen i Roswell-gruvan startade i april 2024 (se ASX-pressmeddelandet daterat den 22 april 2024 med titeln ”Produktionen av malmbrytning inleds i Roswell”) via en cirka 3 km lång nedgång från dagbrottet Wyoming One.

Tomingley-fyndigheterna ligger i en tätt veckad ordovicisk vulkan-sedimentär sekvens som har omvandlats till en sammansättning av sericit, karbonat, albit, kvarts, pyrit och arsenopyrite, vilket är typiskt för orogena guldfyndigheter av malmtyp. Mineraliserade vätskor antas ha koncentrerats genom differentiell deformation i och omkring andesitiska vulkaniska bergarter på grund av den reologiska skillnaden mellan vulkaniterna och de omgivande vulkanoklastiska sedimenten. Vulkanernas aktivitet leder ofta till utvecklingen av skjuvningsberoende kvartsådror och brecciafyndigheter inom och intill andesitkropparna. Separat verkar tunna kolhaltiga lerskifferlager ha varit en fokuspunkt för skjuvning och en kemisk fälla för guld.

Sedan gruvdriften under jord inleddes 2018 har omfattande borrningar under jord genomförts för att fastställa malmreserver för utvinning och fortsätta prospekteringen för att fastställa ytterligare resurser. De senaste reserverna och resurserna sammanfattades i ASX-pressmeddelandet daterat den 15 oktober 2025 med titeln ”NSW resurs- och reservrapporter FY25”.

Utforskningen i Tomingley fokuserar på att kartlägga ytterligare underjordiska resurser som ligger utanför de befintliga resurserna och reserverna för verksamheten.

McLeans

Den antagna resursen i McLeans uppskattades till 0,87 miljoner ton med en halt på 2,51 g/t guld för 70 000 uns (se ASX-pressmeddelandet daterat den 2 maj 2022 med titeln ”Roswells mineralresurs upp 37 %”). Fyndigheten består huvudsakligen av en ”spröd” andesit med liknande struktur och geokemi som den andesit som utgör värdbergart för större delen av mineraliseringen i Roswell-fyndigheten. Värdbergarten andesit börjar cirka 130 meter under ytan, har en längd på cirka 250 meter och är öppen på djupet. Andesiten har en genomsnittlig tjocklek på 60 m, men tunnas ut till 25 m längs dess övre och norra kanter och bildar en "kil". Mineraliseringen tolkades som tre subvertikala, trappstegsformade malmådror. Med höghaltiga malmskott koncentrerade längs "kilen" som förblir öppen på djupet längs den norra kanten av andesiten.

I september slutfördes ett underjordiskt borrprogram bestående av 9 hål på totalt 3 247 meter för att öka tillförlitligheten för McLeans antagna resurs genom att fylla ut borrmönstret till 40 x 60 m. Vid denna borrning upptäcktes en andra "västra" andesit med betydande guldmineralisering som ligger 150 meter väster om den nuvarande resursuppskattningen för McLeans. Viktiga skärningar som finns i västra andesiten inkluderar:

MCLUG013D

inkl. 26 meter med en halt på 4,36 g/t Au från 112 meter;

3,3 meter med en halt på 22,8 g/t Au från 112,7 meter. MCLUG012D 10,7 meter med en halt på 2,09 g/t Au från 105 meter. MCLUG011D

inkl. 8 meter med en halt på 2,33 g/t Au från 113 meter; 0,8 meter med en halt på 14,4 g/t Au från 118 meter. MCLUG007D

och 5,2 meter med en halt på 1,62 g/t Au från 99,9 meter;

6,1 meter med en halt på 2,65 g/t Au från 113 meter. MCLUG006D

inkl. 7,8 meter med en halt på 3,46 g/t Au från 120 meter;

1,0 meter med en halt på 10,1 g/t Au från 126 meter.







Det nominella borrmönstret minskades från 80 x 80 m, som den antagna resursen baserades på, till 40 x 60 m för att öka tillförlitligheten i uppskattningen i McLeans. Viktiga fynd i Eastern Andesite och den antagna resursen inkluderar:

MCLUG012D

och 10 meter med en halt på 1,31 g/t Au från 284 meter;

3,7 meter med en halt på 1,66 g/t Au från 314,1 meter. MCLUG010D 0,5 meter med en halt på 38,9 g/t Au från 332,5 meter. MCLUG009D 8 meter med en halt på 1,85 g/t Au från 301 meter. MCLUG007D

inkl.

och

inkl. 8 meter med en halt på 2,67 g/t Au från 293,2 meter;

3,1 meter med en halt på 4,52 g/t Au från 298,1 meter;

8 meter med en halt på 4,38 g/t Au från 320 meter;

2 meter med en halt på 12,6 g/t Au från 320 meter. MCLUG005D 10 meter med en halt på 1,54 g/t Au från 276 meter.

Ytterligare borrningar planeras för att testa både de östra och västra andesitvärdarna i McLeans och för att inkludera den upptäckta Western Andesite i resursberäkningen för McLeans.

Roswell

En betydande del av Roswells underjordiska antagna resurs (408 kt med en halt på 1,9 g/t Au – se ASX-pressmeddelandet daterat den 15 oktober 2025 med titeln ”NSW resurs- och reservredovisning FY25”) finns i det Western Monzodiorite-området. Ett intensivt underjordiskt diamantkärnborrningsprogram som riktar sig mot Western Monzodiorite-resursen och dess öppna förlängningar pågår i Roswell. Borrarbetet kommer att öka tillförlitligheten i mineralresursberäkningen (MRE) och utgöra en grund för omvandling till malmreserver.

Resultat har erhållits från 89 hål på totalt 18 064 meter som är koncentrerade till den mellersta delen av monzodioritområdet och fyller ut befintliga borrningar till ett nominellt rutnät med 15 x 20 m mellanrum i syfte att omvandla dem till en indikerad resurs. Borrarbetet bekräftade flera breda, höghaltiga guldfyndigheter inom den 30 meter tjocka monzodioriten. De erhållna resultaten utgör en stor del av det aktuella borrprogrammet inom Western Monzodiorite och inkluderar de bästa skärningarna:

ROSGT001D

inkl.

och 9,3 meter med en halt på 3,88 g/t Au från 157,9 meter;

1,1 meter med en halt på 10,5 g/t Au från 157,9 meter;

1,8 meter med en halt på 2,05 g/t Au från 177,2 meter. ROSUG050D 25,6 meter med en halt på 1,94 g/t Au från 276,1 meter. ROSUG426D 24,2 meter med en halt på 2,65 g/t Au från 115,3 meter. ROSUG430D 12,1 meter med en halt på 5,44 g/t Au från 115,3 meter. ROSUG440D

inkl. 6,5 meter med en halt på 8,03 g/t Au från 166,5 meter;

0,9 meter med en halt på 37,3 g/t Au från 171,6 meter. ROSUG442D

inkl. 3,9 meter med en halt på 12,2 g/t Au från 160,1 meter;

1,2 meter med en halt på 25,4 g/t Au från 162 meter. ROSUG458D

och

och

och 16 meter med en halt på 1,67 g/t Au från 276,4 meter;

5 meter med en halt på 1,59 g/t Au från 304 meter;

5 meter med en halt på 3,19 g/t Au från 316 meter;

5,1 meter med en halt på 2,82 g/t Au från 328 meter. ROSUG564D

och 14 meter med en halt på 2,19 g/t Au från 119 meter;

2,8 meter med en halt på 3,94 g/t Au från 140,2 meter. ROSUG572D

inkl. 12,4 meter med en halt på 3,00 g/t Au från 109 meter;

0,7 meter med en halt på 30,6 g/t Au från 115,6 meter. ROSUG584D

och

inkl. 3,2 meter med en halt på 2,04 g/t Au från 128 meter;

7,9 meter med en halt på 14,6 g/t Au från 154 meter;

1,1 meter med en halt på 84,4 g/t Au från 154 meter. ROSUG595D

och

och 3,2 meter med en halt på 1,99 g/t Au från 158,8 meter;

2 meter med en halt på 2,02 g/t Au från 165 meter;

9,5 meter med en halt på 4,73 g/t Au från 170 meter.

Slutresultatet kommer att publiceras när det har mottagits och sammanställts.

Ytborrning på gruvområdet i Tomingley kommer att påbörjas i november 2025. Diamantkärnborrningen planeras för att testa den underjordiska potentialen vid Wyoming Three, utvidgningar av mineraliseringen norr om Caloma och för att testa ett djupt strukturellt mål (tryckförskjutning identifierad genom 2D-seismik) under Roswell. Underjordisk prospekteringsborrning fortsätter i Roswell.

Tomingleys mineralresurser

TOMINGLEY GOLD OPERATION MINERALRESURSER (per den 30 juni 2025) MÄTT INDIKERAD ANTAGEN TOTALT Totalt guld FYNDIGHET Ton Halt Ton Halt Ton Halt Ton Halt (kt) (g/t Au) (kt) (g/t Au) (kt) (g/t Au) (kt) (g/t Au) tusen uns (koz) Öppna brytbara resurser (gräns på 0,40 g/t Au) San Antonio 0 0,0 5 930 1,8 1 389 1,3 7 319 1,7 406 Delsumma 0 0,0 5 930 1,8 1 389 1,3 7 319 1,7 406 Underjordiska resurser (gräns på 1,3 g/t Au) Wyoming One 1033 2,7 636 2,2 104 2,1 1 772 2,5 140 Wyoming Three 46 2,2 24 2,0 20 1,9 90 2,1 6. Caloma One 598 2,2 795 2,1 17 1,5 1 410 2,2 98 Caloma Two 368 2,3 1499 2,3 362 2,0 2 229 2,3 162 Roswell 2 649 2,9 2487 2,6 408 1,9 5544 2,6 476 McLeans 870 2,5 870 2,5 70 Delsumma 4 694 2,7 5 441 2,4 1 781 2,2 11 915 2,5 952 TOTALT 4 694 2,7 11 371 2,1 3 170 1,8 19 234 2,2 1 358

Uppenbara aritmetiska inkonsekvenser beror på avrundning

Dessa mineralresurser omfattar alla malmreserver.

Tomingleys malmreserver

TOMINGLEY GOLD OPERATIONS MALMRESERVER (per den 30 juni 2025) BEVISAD SANNOLIKA TOTALT Totalt guld FYNDIGHET Ton Halt Ton Halt Ton Halt (kt) (g/t Au) (kt) (g/t Au) (kt) (g/t Au) tusen uns (koz) Öppna brytbara reserver (gräns på 0,40 g/t Au) San Antonio 0 0,0 4 100 1,6 4 100 1,6 214 Lager 314 1,1 0 0 314 1,1 11 Delsumma 314 1,1 4 100 1,6 4 414 1,6 225 Underjordiska reserver (gräns på 1,3 g/t Au och 1,6 g/t Au för Roswell) Wyoming One 26,4 1,8 1. 1,2 27 1,8 2 Caloma One 134,7 1,7 337,4 1,5 472 1,6 24 Caloma Two 38,4 1,5 936,2 1,7 975 1,7 53 Roswell 2 365 2,3 2 109 2,1 4 474 2,2 316 Delsumma 2 564 2,3 3 383 1,9 5 948 2,1 396 TOTALT 2 878 2,1 7 483 1,7 10 362 1,9 621

Uppenbara aritmetiska inkonsekvenser beror på avrundning.

Ovanstående tabeller publicerades i ASX-pressmeddelandet daterat den 15 oktober 2025 med titeln ”NSW resurs- och reservredovisning räkenskapsåret 2025”.

Tabell 1 – TOMINGLEY GOLD OPERATIONS BETYDANDE RESULTAT I MCLEANS – oktober 2025 (>1,3 g/t) Hål-ID Östlig riktning (MGA) Nordlig riktning (MGA) RL (m) Stupning Azimut (rutnät) Totalt djup Intervall från (m) Intervall till (m) Intercept (m) Au (g/t) Malmområde MCLUG005D 614060 6391501 -57 3. 82 360 276 286 10 1,54 East Andesite inklusive 283 286 3. 3,12 MCLUG006D 614060 6391501 -57 1. 74 363 120 127,8 7,8 3,46 West Andesite inklusive 126 127 1. 10,1 och 299 300 1. 1,51 och 310 312 2 6,11 East Andesite inklusive 311,3 312 0,7 12,1 och 332 332,8 0,8 1,46 MCLUG007D 614060 6391501 -58 -5 72 357 99,9 105,1 5,2 1,62 och 113 119,1 6,1 2,65 West Andesite inklusive 113 115,7 2,7 5,46 och 293,2 301,2 8 2,67 inklusive 298,1 301,2 3,1 4,52 och 307,8 309 1,2 1,92 East Andesite och 320 328 8 4,38 inklusive 320 322 2 12,6 MCLUG008D 614060 6391501 -58 -7 78 369,4 100 101 1. 1,33 och 103 104,3 1,3 1,43 West Andesite och 113 116,3 3,3 3,56 och 284 286,7 2,7 1,90 East Andesite inklusive 286 286,7 0,7 5,39 MCLUG009D 614060 6391501 -58 -9 70 348,4 153,5 154,1 0,6 2,49 West Andesite och 301 309 8 1,85 East Andesite MCLUG010D 614060 6391501 -58 -12 82 357,4 106,5 107,3 0,8 1,77 West Andesite och 332,5 333 0,5 38,9 East Andesite MCLUG011D 614060 6391501 -58 -16 76 350,8 113 121 8 2,33 West Andesite inklusive 118 118,8 0,8 14,4 MCLUG012D 614060 6391501 -58 -24 81 351,6 105 115,7 10,7 2,09 West Andesite inklusive 107,7 112,7 5. 3,35 och 284 294 10 1,31 inklusive 284 285 1. 7,01 och 314,1 317,8 3,7 1,66 East Andesite inklusive 316,8 317,8 1. 3,95 och 320,9 321,3 0,4 1,33 MCLUG013D 614060 6391501 -59 -41 81 389,7 112 138 26 4,36 inklusive 112,7 116 3,3 22,8 West Andesite även 127,2 128,8 1,6 8,59 och 373 373,6 0,6 1,91 East Andesite

Den verkliga bredden är ungefär 80 % av skärningsbredden. Rapporterade fyndigheter (>1,3 g/t Au) beräknas med hjälp av en bred nedre gräns på 1,0 g/t Au, även om halter som är lägre än detta kan förekomma internt (intern utspädning).

Tabell 2 – TOMINGLEY GOLD OPERATIONS VIKTIGA RESULTAT I ROSWELL – oktober 2025 (>1,3 g/t) Hål-ID Östlig riktning (MGA) Nordlig riktning (MGA) RL (m) Stupning Azimut (rutnät) Totalt djup Intervall från (m) Intervall till (m) Intercept (m) Au (g/t) Malmområde ROSGT001D 613928 6390716 -68 -49 255 246,5 157,9 167,2 9,3 3,88 inklusive 157,9 162 4,1 6,72 inklusive 157,9 159 1,1 10,5 Western MZD även 165,6 166,4 0,8 7,7 och 177,2 179 1,8 2,05 och 197 197,8 0,8 1,52 och 202,6 203,6 1. 1,78 ROSUG016D 614070 6390825 -132 -5 274 302,9 Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au) ROSUG019D 614070 6390826 -132 -5 287 267 Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au) ROSUG026D 614070 6390825 -132 -5 261 308,9 207,6 209,1 1,5 1,32 och 225 227 2 2,25 och 229,3 232,6 3,3 3,6 ROSUG036D 614070 6390825 -133 -21 261 305,8 219,2 224 4,8 1,94 inklusive 219,2 220,2 1. 6,47 och 227,5 228 0,5 5,18 och 256 262 6. 1,6 ROSUG037D 614070 6390825 -133 -21 274 290,7 215,4 217,8 2,4 2,27 och 224 224,8 0,8 3,23 och 228,4 230 1,6 3,46 och 254,8 255,1 0,3 6,58 ROSUG038D 614070 6390826 -133 -22 284 287,9 Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au) ROSUG050D 614071 6390825 -133 -36 260 356,9 267,3 268,6 1,3 1,54 och 276,1 301,7 25,6 1,94 inklusive 278 281 3. 5,12 ROSUG051D 614070 6390825 -133 -38 273 356,2 264 265 1. 6. och 300,7 301,9 1,2 47,3 ROSUG052D 614071 6390826 -133 -36 285 336 267,1 279 11,9 1,31 ROSUG163D 614053 6390740 -145 2 264 300,2 208,6 210 1,4 4,05 och 250,3 252,1 1,8 3,18 ROSUG164D 614053 6390739 -145 3. 253 341,6 220,7 225,5 4,8 1,32 ROSUG171D 614053 6390739 -145 -15 261 332,7 215,1 216 0,9 1,68 och 224 235 11 2,35 inklusive 224 227,1 3,1 6,53 Western MZD och 243 245 2 1,68 och 251 255,2 4,2 2,17 ROSUG172D 614053 6390739 -145 -15 251 363,3 262,6 263,6 1. 7,25 ROSUG409D 613969 6390780 -143 4. 304 150 132,7 133,3 0,6 1,6 ROSUG411D 613969 6390780 -143 -8 302 156,1 Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au) ROSUG412D 613969 6390780 -144 -19 303 168,1 131,4 132,8 1,4 4,2 och 139 140,9 1,9 2,04 ROSUG413D 613969 6390780 -143 -3 295 149,6 122,6 124 1,4 1,79 och 130 131 1. 5,85 ROSUG414D 613969 6390780 -144 -14 295 168,1 124,9 127,8 2,9 1,81 ROSUG415D 613969 6390780 -144 -23 291 186 122,7 123,5 0,8 1,74 och 128 135,5 7,5 2,8 och 143,9 144,6 0,7 2,63 ROSUG417D 613969 6390780 -142 4. 286 150 119 120 1. 2,32 och 121,7 122,2 0,5 3,21 och 125 126 1. 1,46 ROSUG418D 613969 6390780 -143 -7 286 152,7 115,4 116,6 1,2 1,52 och 125 130,4 5,4 2,83 ROSUG419D 613966 6390772 -144 -20 284 167,7 123 124 1. 1,72 och 141 142,2 1,2 1,32 ROSUG420D 613966 6390772 -144 -27 285 185,8 123,4 124,3 0,9 10,3 och 128 130,8 2,8 2,03 ROSUG421D 613969 6390780 -142 11 279 146,5 106,9 109 2,1 11,3 inklusive 107,3 108 0,7 30,8 och 131 132 1. 3,18 ROSUG422D 613968 6390779 -143 -3 277 155,7 116,8 118 1,2 1,78 och 124,6 131,4 6,8 2,27 ROSUG423D 613972 6390781 -170 -4 277 152,6 109,4 109,7 0,3 2,14 ROSUG424D 613966 6390772 -144 -23 277 173,7 136 137,4 1,4 1,8 och 156,7 157,8 1,1 6,61 ROSUG426D 613969 6390780 -142 4. 268 151,9 115,3 139,5 24,2 2,65 ROSUG427D 613972 6390780 -169 3. 266 153 122,9 125 2,1 1,67 ROSUG428D 613966 6390772 -144 -18 266 161,7 112,2 122,7 10,5 2 inklusive 117,9 119,8 1,9 7,31 ROSUG429D 613966 6390772 -144 -28 266 189 156,7 164 7,3 2,07 inklusive 156,7 159 2,3 4,84 ROSUG430D 613969 6390779 -142 10 262 161,4 118,9 131 12,1 5,44 inklusive 123 125 2 12,2 även 129 130 1. 14,7 och 146 147 1. 2,32 ROSUG431D 613968 6390779 -143 -2 261 164,7 113 114 1. 2,06 och 121 122 1. 1,57 och 125 126 1. 1,47 och 131,3 136,9 5,6 1,43 inklusive 134,5 136 1,5 3,12 ROSUG432D 613966 6390771 -144 -13 261 158,7 118 128,7 10,7 1,5 inklusive 128,1 128,7 0,6 8,44 ROSUG433D 613966 6390771 -144 -22 258 182,7 115,9 117,1 1,2 2,67 ROSUG434D 613968 6390778 -143 3. 254 182,5 121,6 122,8 1,2 3,06 och 134,5 135,5 1. 2,11 och 146,2 148,2 2 13,3 inklusive 146,2 146,9 0,7 36 och 156,6 158,1 1,5 3,74 ROSUG435D 613972 6390780 -169 3. 254 179,7 135,8 144 8,2 2,77 Western MZD inklusive 139,6 140,8 1,2 13,3 ROSUG436D 613966 6390771 -144 -16 251 179,8 122,7 127,9 5,2 3,06 ROSUG437D 613968 6390778 -142 7. 249 191,5 129,2 131,7 2,5 1,4 ROSUG438D 613968 6390778 -143 -2 250 191,7 156,7 157,7 1. 1,94 ROSUG439D 613966 6390771 -144 -12 249 179,5 131,5 144 12,5 2,05 inklusive 139 140 1. 6,46 och 164,8 166 1,2 1,71 och 167,1 168,7 1,6 1,81 ROSUG440D 613966 6390771 -144 -20 247 197,6 129,3 130,8 1,5 2,06 och 143,1 143,9 0,8 1,92 och 153,6 154 0,4 3,83 och 157 158,9 1,9 1,46 och 166,5 173 6,5 8,03 inklusive 170,7 171,6 0,9 37,3 ROSUG441D 613968 6390778 -143 3. 241 194,6 Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au) ROSUG442D 613972 6390779 -170 3. 242 209,6 160,1 164 3,9 12,2 inklusive 162 163,2 1,2 25,4 ROSUG443D 613966 6390770 -144 -14 240 196 147,9 150 2,1 3,1 och 164,2 172,4 8,2 1,32 inklusive 165 166 1. 3,03 ROSUG444D 613968 6390778 -142 9. 236 199,95 Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au) ROSUG445D 613968 6390778 -143 -2 237 200,6 174,9 184,6 9,7 2,48 ROSUG446D 613966 6390770 -144 -10 237 191,1 161,3 167 5,7 2,17 inklusive 161,3 163 1,7 4,44 och 174 179 5. 2,37 ROSUG447D 613966 6390770 -144 -18 236 212,7 162,3 169,7 7,4 1,54 inklusive 166,3 167,6 1,3 3,48 och 183 184,1 1,1 2,15 och 186 187 1. 1,43 och 190,2 191,3 1,1 2,08 och 200 201,2 1,2 5,79 ROSUG458D 614085 6390770 -171 -26 261 366 276,4 292,4 16 1,67 inklusive 288,3 292,4 4,1 4,86 och 304 309 5. 1,59 och 316 321 5. 3,19 och 328 333,1 5,1 2,82 ROSUG461D 614085 6390770 -171 -26 251 370,6 335,3 336 0,7 1,42 ROSUG492D 614082 6390761 -13 28 285 226,9 204,8 207 2,2 1,47 och 220 223 3. 5,45 inklusive 221,1 222 0,9 11,5 ROSUG496D 614082 6390761 -14 19 273 231 193 193,6 0,6 1,5 och 201,7 204,7 3. 1,46 och 214,8 218 3,2 2,02 ROSUG499D 614084 6390748 -14 27 275 240 201 217 16 1,63 ROSUG560D 613969 6390780 -143 -2 304 165 Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au) ROSUG561D 613972 6390782 -170 -3 302 140,8 126 131 5. 1,6 inklusive 126 127,1 1,1 3,78 och 135 135,9 0,9 2,21 ROSUG562D 613972 6390781 -170 -15 301 158,7 134,5 137,3 2,8 1,31 och 144,6 147,9 3,3 2,07 ROSUG563D 613969 6390780 -143 -8 293 152,9 116 116,4 0,4 2,57 och 120,2 124 3,8 1,89 och 132,3 133,5 1,2 1,32 ROSUG564D 613972 6390781 -170 -10 292 152,5 119 133 14 2,19 Western MZD inklusive 130,7 133 2,3 5,73 och 140,2 143 2,8 3,94 ROSUG565D 613966 6390772 -144 -25 293 188,8 119,4 133,2 13,8 2,3 inklusive 119,4 121 1,6 9,5 och 141,6 143 1,4 4,45 ROSUG567D 613968 6390779 -143 -2 286 146,7 120 121 1. 1,8 och 132 134 2 1,63 ROSUG568D 613972 6390781 -170 -4 285 149,8 113,1 120,6 7,5 1,99 ROSUG569D 613966 6390772 -144 -23 286 182,7 114 119 5. 1,39 och 123,2 124 0,8 1,81 och 126 132 6. 1,46 och 139,1 140,2 1,1 1,99 ROSUG572D 613969 6390780 -142 4. 277 146 109 121,4 12,4 3. inklusive 115,6 116,3 0,7 30,6 och 131,3 132 0,7 3,22 och 134,8 137,8 3. 1,69 ROSUG573D 613969 6390779 -143 -8 277 153 121,5 125,6 4,1 2,95 ROSUG574D 613966 6390772 -144 -19 276 161,8 111,3 112,4 1,1 1,94 ROSUG577D 613968 6390779 -143 -2 269 158,8 110,5 112 1,5 2,7 och 116,8 120 3,2 3,06 och 123,7 126,6 2,9 3,51 ROSUG578D 613972 6390780 -170 -3 269 155,8 115 120 5. 4,16 inklusive 116,9 117,8 0,9 9,79 ROSUG579D 613966 6390771 -144 -24 265 177 109,7 111,1 1,4 1,91 och 115 116,1 1,1 2,03 och 118,5 120,2 1,7 2,92 och 162,1 163,1 1. 3,4 ROSUG581D 613969 6390779 -142 4. 260 163,6 119,7 120,7 1. 2,26 och 123,3 124,6 1,3 3,26 och 129,9 130,8 0,9 1,42 och 133,3 135,7 2,4 1,3 och 146,7 147,5 0,8 1,43 ROSUG582D 613972 6390780 -169 3. 260 168 120,3 121,1 0,8 1,39 och 128,5 136 7,5 2,04 ROSUG583D 613966 6390771 -144 -16 260 164,8 117,9 122 4,1 4,74 inklusive 119,2 119,7 0,5 13,3 ROSUG584D 613968 6390779 -142 8 257 181,2 120,6 122 1,4 1,56 och 128 131,2 3,2 2,04 och 143,7 145 1,3 2,36 och 154 161,9 7,9 14,6 inklusive 154 155,1 1,1 84,4 ROSUG585D 613968 6390778 -143 -1 256 179,7 117,1 118,3 1,2 2,12 och 123,8 124,1 0,3 10,5 och 135,2 139,1 3,9 2,48 och 144 144,5 0,5 4,95 ROSUG586D 613966 6390771 -144 -12 256 164,7 126,3 129,3 3. 1,3 och 133 134,8 1,8 1,31 Western MZD och 142 143,6 1,6 1,33 ROSUG587D 613966 6390771 -144 -21 254 177 123,3 124,1 0,8 3,3 och 162,3 163,4 1,1 1,37 ROSUG588D 613968 6390778 -143 3. 250 197,7 125 127 2 1,76 och 158,8 166 7,2 3,36 ROSUG589D 613972 6390780 -169 2 248 194,7 139 145,1 6,1 1,83 och 149,5 154,4 4,9 3,41 och 163,2 164,4 1,2 1,66 ROSUG590D 613966 6390771 -144 -16 252 182,7 127,9 128,2 0,3 1,82 och 167,5 169 1,5 1,9 ROSUG591D 613968 6390778 -143 -1 245 191,6 135,2 136,1 0,9 1,64 och 172 174,2 2,2 1,61 ROSUG592D 613966 6390770 -144 -10 242 191,7 158,7 175,1 16,4 1,87 inklusive 170 175,1 5,1 4,4 ROSUG593D 613966 6390771 -144 -18 242 197,8 142,2 143,8 1,6 7,3 och 160 163 3. 2,68 och 183 184 1. 1,55 ROSUG594D 613972 6390779 -170 2 237 200,5 173 183,6 10,6 2,11 ROSUG595D 613966 6390770 -144 -13 240 206,6 158,8 162 3,2 1,99 och 165 167 2 2,02 och 170 179,5 9,5 4,73 inklusive 173 176,2 3,2 8,83 även 178,3 179,5 1,2 13,3 ROSUG638D 613966 6390770 -143 3. 230 192 Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au) ROSUG639D 613966 6390770 -143 -1 232 194,6 168 169,5 1,5 1,64 ROSUG641D 613966 6390770 -143 -5 233 200,6 Ingen signifikant skärningspunkt (>1,3 g/t Au) ROSUG642D 613966 6390770 -144 -13 233 200,6 176,5 181,2 4,7 5,92 inklusive 178 179 1. 10,6

Den verkliga bredden är ungefär 80 % av skärningsbredden. Rapporterade fyndigheter (>1,3 g/t Au) beräknas med hjälp av en bred nedre gräns på 1,0 g/t Au, även om halter som är lägre än detta kan förekomma internt (intern utspädning).

Detta dokument har godkänts för offentliggörande på marknaden av Nic Earner, VD.

OM ALKANE ‐alkres.com‐ ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF

Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och är positionerat för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar är dagbrottet och den underjordiska guldgruvan Tomingley sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, den underjordiska guld- och antimonbrytningen Costerfield nordöst om Heathcote i centrala Victoria samt den underjordiska guldgruvan Björkdal nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid alla tre verksamheterna.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser i centrala västra New South Wales och har i en förstudie skisserat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.

Uttalande från sakkunniga personer

Som ett australiensiskt bolag med värdepapper noterade på Australian Securities Exchange (ASX) är Alkane föremål för australiensiska informationskrav och standarder, inklusive kraven i Corporations Act 2001 och ASX. Investerare bör notera att det är ett krav enligt ASX listningsregler att rapporteringen av malmreserver och mineraltillgångar i Australien sker i enlighet med 2012 års utgåva av Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-koden) och att Alkanes uppskattningar och rapportering av malmreserver och mineraltillgångar följer JORC-koden.

Alkane är också föremål för vissa kanadensiska informationskrav och standarder till följd av sin sekundärnotering på Toronto Stock Exchange (TSX), inklusive kraven i National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Investerare bör notera att det är ett krav enligt kanadensisk värdepapperslagstiftning att rapportering av mineralreserver och mineraltillgångar i Kanada samt offentliggörande av vetenskaplig och teknisk information avseende ett mineralprojekt på en för Alkane väsentlig egendom sker i enlighet med NI 43-101.

Om inte annat anges ovan eller i relevanta ASX-pressmeddelanden som refereras till, baseras informationen i detta meddelande som avser prospekteringsresultat, mineralresurser och malmreserver på information som sammanställts av D I Chalmers, FAusIMM, FAIG (Alkane Technical Advisor), som har tillräcklig erfarenhet av den typ av mineralisering och fyndighet som är aktuell och av den verksamhet som han bedriver för att kvalificera sig som sakkunnig person enligt definitionen i JORC-koden och som kvalificerad person enligt NI 43-101. Chalmers samtycker till att informationen i detta meddelande, baserad på hans uppgifter, inkluderas i den form och det sammanhang som den förekommer.

Informationen i detta meddelande som avser tidigare rapporterade prospekteringsresultat, mineralresurser och malmreserver är hämtad från bolagets ASX-pressmeddelanden som anges i meddelandetexten och som finns tillgängliga på bolagets webbplats. Bolaget bekräftar att det inte känner till någon ny information eller data som väsentligt påverkar den information som ingår i de ursprungliga meddelandena och att den form och det sammanhang i vilket den kompetenta personens slutsatser presenteras inte har ändrats väsentligt.

Tekniska rapporter som offentliggjorts till TSX eller för TSX Market

Alkane har upprättat följande tekniska rapporter i enlighet med NI 43-101 som stöder informationen i detta dokument. Rapporterna finns tillgängliga under Alkanes profil på SEDAR+ på www.sedarplus.ca: •

”Boda-Kaiser koppar-guldprojekt, New South Wales, Australien” med ikraftträdandedatum den 6 juni 2025; och

”Tomingley och Peak Hill guldprojekt, NSW, Australien” med ikraftträdandedatum den 6 juni 2025.

Hänvisning bör göras till den fullständiga texten i de föregående tekniska rapporterna för antaganden, kvalifikationer och begränsningar avseende mineralresursberäkningar och malmreserver som ingår i dessa och här. Alla materialantaganden och tekniska parametrar som ligger till grund för uppskattningarna i de tekniska rapporterna fortsätter att gälla och har inte förändrats väsentligt.

Varningsmeddelande gällande framåtblickande information och uttalanden

Detta meddelande innehåller viss framåtblickande information och framåtblickande uttalanden i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning och kan innehålla framtidsinriktad finansiell information eller finansiell prognosinformation (tillsammans benämnt framåtblickande information). Faktiska resultat och utfall kan skilja sig väsentligt från det som anges i någon framåtblickande information. Framåtblickande information kan också avse: framtidsutsikter och förväntade händelser; förväntningar avseende prospekteringspotential; produktionskapacitet och framtida finansiella eller operativa resultat, inklusive AISC, avkastning på investeringar, marginaler och aktiekursutveckling; produktions- och kostnadsprognoser och tidpunkten för dessa; publicering av uppdaterade resurs- och reservberäkningar och tidpunkten för dessa; Alkanes potential att uppfylla branschens mål, offentliga profil och förväntningar; samt framtida planer, prognoser, mål, uppskattningar och förutsägelser och tidpunkten för dessa.

Framåtblickande information identifieras i allmänhet genom användning av ord som ”kommer”, ”skapa”, ” förstärka”, ”förbättra”, ” potential”, ”förvänta”, ”uppsida”, ”tillväxt” och liknande uttryck och fraser eller uttalanden om att vissa åtgärder, händelser eller resultat ”kan”, ”skulle kunna” eller ”bör”, eller den negativa innebörden av sådana termer, är avsedda att identifiera framåtblickande information.

Även om Alkane anser att de förväntningar som återspeglas i den framåtblickande informationen är rimliga bör man inte lägga alltför stor vikt vid framåtblickande information, eftersom ingen garanti kan ges för att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtblickande information baseras på information som är tillgänglig vid den tidpunkt då dessa uttalanden görs och/eller på vad tjänstemännen och styrelseledamöterna i Alkane i god tro tror om framtida händelser, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks i eller antyds av den framåtblickande informationen. Framåtblickande information är förenad med många risker och osäkerhetsfaktorer. Sådana faktorer inkluderar, utan begränsning: risker relaterade till förändringar i guld- och antimonpriset.

Framåtblickande information har utformats för att hjälpa läsarna att förstå Alkanes syn på framtida händelser vid den aktuella tidpunkten och gäller endast det datum då den lämnas. Med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag, har Alkane ingen skyldighet att uppdatera eller offentligt tillkännage resultaten av någon ändring av något framåtblickande uttalande som ingår eller införlivas genom hänvisning häri för att återspegla faktiska resultat, framtida händelser eller utveckling, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar den framåtblickande informationen. Om Alkane uppdaterar ett eller flera framåtblickande uttalanden, ska ingen slutsats dras om att bolaget kommer göra ytterligare uppdateringar avseende dessa eller annan framåtblickande information. All framåtblickande information i detta meddelande omfattas uttryckligen i sin helhet av denna varningstext.

Ansvarsfriskrivning

Alkane har sammanställt detta meddelande utifrån den information som finns tillgänglig. Ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, ges avseende skälighet, noggrannhet, fullständighet eller riktighet avseende information, åsikter eller slutsatser som ingår i detta meddelande. I den utsträckning som lagen tillåter accepterar varken Alkane, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, medarbetare, rådgivare och ombud, eller någon annan person något ansvar, inklusive, utan begränsning, något ansvar som uppstår till följd av fel eller försummelse från någon av dem eller någon annan persons sida, för någon förlust som uppstår till följd av användningen av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppstår i samband med det.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande, en inbjudan, en uppmaning eller någon annan rekommendation avseende teckning, köp eller försäljning av värdepapper, och varken detta meddelande eller något i det ska utgöra grund för något avtal eller åtagande av något slag.

BILAGA 1

JORC Code, 2012 Edition – Table 1 report – Roswell and McLeans October 2025

Section 1 Sampling Techniques and Data

(kriterierna i detta avsnitt gäller för alla efterföljande avsnitt.)

Kriterier Förklaring av JORC-koden Kommentar Provtagningstekniker







Provtagningens art och kvalitet (t.ex. skurna kanaler, slumpmässiga skärvor eller specifika specialiserade mätverktyg enligt industristandard som är lämpliga för de mineraler som undersöks, t.ex. gammasonder i borrhål eller handhållna XRF-instrument etc.). Dessa exempel ska inte tolkas som en begränsning av den breda innebörden av provtagningar. Resursinfyllning och utvidgningsborrning har genomförts i McLeans och Roswell Western MZD:s antagna resurser som en del av gruvutvecklingen under jord. Borrningen utfördes med NQ2-kärna vid Roswell och HQ2 vid McLeans. Kärnborrprovernas intervall definierades av platsens geologer under loggningen för att följa de geologiska gränserna, och hela kärnan provtogs enligt de intervall som geologen fastställde. Inkluderat är hänvisning till åtgärder som vidtagits för att säkerställa provets representativitet och lämplig kalibrering av alla mätverktyg eller system som används. Kärnan lades ut i lämpligt märkta kärnbrickor. En kärnmarkör (kärnblock) placerades vid slutet av varje borrsektion och märktes med borrhålsnummer, borrdjup och längden på borrsektionen. Borrkärnan riktades in och mättes med band och jämfördes med detta borrhålsdjup i enlighet med branschstandarder. Aspekter av fastställandet av mineralisering som är väsentliga för den offentliga rapporten. I de fall där arbete enligt ”branschstandard” har utförts skulle detta vara relativt enkelt (t.ex. ”borrning med omvänd cirkulation användes för att erhålla 1 m-prover från vilka 3 kg pulveriserades för att producera en 30 g-laddning för brandanalys”). I andra fall kan det krävas mer förklaring, till exempel när det finns grovt guld som har inneboende provtagningsproblem. Ovanliga råvaror eller mineraliseringstyper (t.ex. undervattensnoduler) kan motivera att detaljerad information offentliggörs. Kärnborrprovernas intervall definierades av geologer under loggningen för att följa de geologiska gränserna och delades i två halvor med såg för HQ2-kärna (vid McLeans). NQ2-kärnborrningen som utfördes vid Roswell provtogs som hel kärna.Alla prover som skickades till laboratoriet krossades och/eller pulveriserades för att producera en massa på cirka 100 g för analysprocessen.Alla prover analyseras med eldanalys (fire assay) med en provvikt på 50 g. Borrningstekniker Borrtyp (t.ex. kärnborrning, omvänd cirkulation, hammarborrning i öppet hål, roterande luftblåsning, skruvborrning, Bangka, sonisk borrning etc.) och detaljer (t.ex. kärndiameter, trippelrör eller standardrör, djup på diamantsvansar, provtagningsborrkrona eller annan typ, om kärnan är orienterad och i så fall med vilken metod etc.). Kärnborrhålen vid Roswell borrades med NQ2 och vid McLeans med HQ2. Återvinning av borrprover







Metod för registrering och utvärdering av upptagna kärn- och spånprover och utvärderade resultat. DD – kärnförlust identifierades av borrare och beräknades av geologer vid loggning. Generellt återvanns ≥99 %. Åtgärder som vidtagits för att maximera upptagningen av prover och säkerställa att proverna är representativa. Hela NQ2-kärnan provtogs för att säkerställa provtagningens representativitet. HQ2 med större diameter provtogs till hälften. Om det finns ett samband mellan upptagning av prover och kvalitet och om det kan ha uppstått partiskhet/bias i provet på grund av att fint/grovt material har valts in/bort. Det finns inget känt samband mellan upptagning av prover och halt. Loggning







Huruvida kärn- och spånprover har loggats geologiskt och geotekniskt på en detaljnivå som stöder lämplig uppskattning av mineraltillgångar, gruvstudier och metallurgiska studier. DD – alla kärnor lades ut i kärnbrickor och loggades geologiskt med avseende på egenskaper såsom litologi, vittring, omvandling (typ, karaktär och intensitet), ådring (typ, karaktär och intensitet) och mineralisering (typ, karaktär och volymprocent). En kort geoteknisk logg fördes också, där parametrar som kärnåtervinning, RQD, sprickantal, spricktyp och sprickorientering samlades in. Huruvida loggningen är kvalitativ eller kvantitativ till sin natur. Kärnfotografering (eller skärningar, kanaler m.m.). All loggning var kvalitativ med visuella uppskattningar av de olika egenskaperna. .DD – kärnan fotograferades och alla icke provtagna kärnor behålls för referensändamål. Den totala längden och procentandelen av de relevanta korsningarna som loggats. Alla DD-kärnprover har loggats geologiskt och geotekniskt av kvalificerade geologer. Tekniker för delprovtagning och provberedning



















Om kärna finns, om den är skuren eller sågad och om en fjärdedel, hälften eller hela kärnan har tagits. HQ2-kärna sågad med halva kärnprover som lämnats in för analys. NQ2-kärnan samlades in i sin helhet och skickades för analys. Om det inte är kärnmaterial, huruvida det är rifflat, rörprovtaget, roterande klyvning etc. och om provet är vått eller torrt. Ej tillämpligt – inga icke-centrala delprovtagningstekniker eller provberedning har använts. För alla provtyper, provberedningsteknikens art, kvalitet och lämplighet. Proverna levererades till ALS Minerals Laboratory i Orange, New South Wales. Krossad med 70 % <2 mm (ALS-kod CRU-31), delad med riffelsplitter (ALS-kod SPL-21) och pulveriserad 1 000 grm till 85 % <75 um (ALS-kod PUL-32). Krossar och pulveriserare tvättas och QAQC-tester genomförs (ALS-koderna är CRU-QC och PUL-QC). Kvalitetskontrollförfaranden som antagits för alla delprovtagningsstadier för att maximera provens representativitet. Internt QAQC-system finns på plats för att fastställa noggrannhet och precision i analyserna. Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att provtagningen är representativ för det material som samlats in på plats, inklusive till exempel resultat för fältduplikat/provtagning under andra halvan. Hela kärnprovet togs för NQ2. Objektiv kärnborrning för HQ2 med hjälp av en orienteringslinje markerad på kärnan. Huruvida provstorleken är lämplig för kornstorleken i det material som provtas. Provstorlekarna är branschstandard och anses vara lämpliga. Kvalitet på analysdata och laboratorietester







Analys- och laboratoriemetodernas art, kvalitet och lämplighet och om tekniken anses vara partiell eller komplett. Guldets halt bestämdes med hjälp av en 50 g stor provvikt som smält vid cirka 1 100 °C med alkaliska flussmedel, inklusive blyoxid. Det framställda guldprillet löstes upp i kungsvatten och guldet bestämdes med flamatomabsorptionsspektrometri (AAS). Parametrar som används för att fastställa analysen med hjälp av geofysiska verktyg, spektrometrar, handhållna XRF-instrument etc., inklusive instrumentmärke och -modell, avläsningstider, tillämpade kalibreringsfaktorer och deras härledning etc. Gäller inte denna rapport eller denna fyndighet, eftersom inga geofysiska verktyg, spektrometrar eller handhållna XRF-instrument användes. Typ av kvalitetskontrollförfaranden som används (t.ex. standarder, blanksteg, duplikat, externa laboratoriekontroller) och huruvida godtagbara nivåer av noggrannhet (dvs. avsaknad av bias) och precision har fastställts. Kommersiellt framställda certifierade referensmaterial (CRM) och blindprover infördes i 1 av 50 prover. CRM var inte identifierbara för laboratoriet.Laboratoriets QAQC-provtagning omfattar införande av CRM-prover, interna duplikat och screeningtester. Dessa uppgifter rapporterades för varje inlämnat prov. Verifiering av provtagning och analys











Verifiering av viktiga skärningspunkter av antingen oberoende eller alternativ personal från företaget. Borrdata sammanställdes, jämfördes och granskades av ledande personal. Externa konsulter verifierar inte rutinmässigt data förrän resursberäkningsförfaranden anses nödvändiga. Användning av tvillingbundna hål. Tvillinghål har inte använts för denna borrning. Dokumentation av primärdata, rutiner för inmatning av data, verifiering av data, protokoll för datalagring (fysisk och elektronisk). Alla borrdata från Tomingley lagras i en Microsoft SQL-databas av typen ”Datashed”.Alla primära analysdata erhölls från laboratoriet i form av elektroniska datafiler som importerades till provtagningsdatabasen med verifieringsprocedurer på plats. QAQC-analys genomfördes för varje laboratorierapport.Digitala kopior av analyscertifikat (COA) lagras i en central databas med regelbunden (daglig) säkerhetskopiering. Originalundersökningsdata lagras på plats.Data verifierades också vid import till gruvrelaterad programvara. Diskutering av eventuella justeringar av analysdata. Inga analysdata justerades. Placering av datapunkter







Noggrannhet och kvalitet på undersökningar som används för att lokalisera borrhål (toppen av schakt- och borrhålsundersökningar), diken, gruvgångar och andra platser som används vid uppskattning av mineraltillgångar. Borrhålen placerades ut med hjälp av underjordiska mätningar. DD-hålen mättes upp under borrningen för att bibehålla borriktningen och sedan med 6 meters intervall vid upptagning av borrstången med hjälp av en elektronisk kamera med flertagning. Specifikation av rutnätssystemet som användes. Borrhål utformade i MGA. Kvalitet och lämplighet av topografisk kontroll. Området är mycket platt. En platsbaserad digital terrängmodell utvecklades från noggrann (± 0,1 m) mätningskontroll av licensierade inspektörer. Dataavstånd och distribution







Dataavstånd för rapportering av prospekteringsresultat. Fyllnadsborrning vid Roswell Western MZD slutfördes med ett mönster på 10 x 15 m i kombination med prospekteringsborrhål. Fyllnadsresursborrningen i McLeans slutfördes med ett nominellt avstånd på 20 x 20 m i kombination med tidigare prospekteringsborrhål.Borrhålens avstånd är liknande det som används vid de andra Tomingley-fyndigheterna och har fastställts som tillräckligt. Om dataavståndet och fördelningen är tillräcklig för att fastställa graden av geologisk och kvalitetsmässig kontinuitet som är lämplig för de beräkningsmetoder och klassificeringar som tillämpas för mineralresurser och malmreserver. Mineralisationsdomänerna som testats med denna borrning klassificeras som antagna baserat på datadistributionen och ligger i samma monzodiorit- eller andesitdomän. All ny borrning har träffat monzodiorit- eller andesithost och deras avstånd och fördelning kommer att vara tillräcklig för att ytterligare beskriva denna antagna mineralisationsdomän. Om sammansättning av prover har tillämpats. Proverna är diamantborrkärnor och intervallen baseras på geologisk loggning och är enkla intervall som beskrivits tidigare i tabellen. Orientering av data i förhållande till geologisk struktur



Huruvida provtagningsriktningen ger ett opartiskt urval av möjliga strukturer och i vilken utsträckning detta är känt, med tanke på fyndighetstypen. Stor omsorg har lagts på att försöka träffa mineralisationen i en optimal vinkel, men placeringen av borrgångarna är den främsta faktorn som avgör träffvinkeln. De flesta hål är 80 % av den verkliga tjockleken. Om förhållandet mellan borrningsriktningen och riktningen på viktiga mineraliserade strukturer anses ha medfört en provtagningsbias, bör detta utvärderas och rapporteras om det är väsentligt. Det anses inte att borrriktningen kommer att påverka analysresultaten. Provsäkerhet De åtgärder som vidtagits för att garantera provets säkerhet. Alla prover förpackades i numrerade säckar av kalikotyg, grupperades i större säckar av polyväv och transporterades med bud till laboratoriet i Orange. Provskickningsformulär levererades tillsammans med proverna och skickades även via e-post till laboratoriet. Alla provinlämningar dokumenterades via ALS spårningssystem och alla analyser rapporterades via e-post.Provmassorna återfördes till platsen och lagrades under en lämplig tidsperiod (minst tre år).Bolaget har infört protokoll för att säkerställa datasäkerheten. Revisioner eller granskningar Resultaten av eventuella revisioner eller granskningar av provtagningstekniker och data. Bolaget låter inte rutinmässigt externa konsulter verifiera prospekteringsdata förrän resursberäkningsförfaranden anses nödvändiga.



Avsnitt 2 Rapportering av prospekteringsresultat

(Kriterierna i föregående avsnitt gäller även för detta avsnitt.)

Kriterier Förklaring av JORC-koden Kommentar Status för mineralinnehav och markinnehav



Typ, referensnamn/-nummer, plats och ägandeförhållanden, inklusive avtal eller väsentliga frågor med tredje part, t.ex. joint ventures, partnerskap, överordnade royalties, inhemska ägarintressen, tidigare platser, vildmark eller nationalparker och miljöer. De tre gruvlicenserna för Tomingley innehas av Tomingley Gold Operations Pty Ltd (TGO), ett helägt dotterbolag till Alkane Resources Ltd. Roswell- och McLeans-fyndigheterna ligger inom ML 1858. Säkerheten i besittningsrätten vid tidpunkten för rapporteringen tillsammans med eventuella kända hinder för att erhålla en licens för att bedriva verksamhet i området. ML1684 och ML 1821 löper ut den 11 februari 2034. ML 1858 löper ut den 19 juli 2044. Undersökningar utförda av andra parter Bekräftelse och bedömning av andra parters prospektering. All rapporterad borrning har slutförts av TGO. Geologi Typ av fyndighet, geologisk miljö och typ av mineralisering. Tomingley-fyndigheternas geologiska karaktär är väldokumenterad på andra ställen.Mineraliseringen är kopplad till kvartsådror och alterationer som är koncentrerade till sub-vulkaniska basalt-andesitsills och intilliggande vulkanoklastiska sediment. Fyndigheterna verkar ha bildats till följd av ett reologiskt kontrastförhållande mellan de porfyriska sub-vulkaniska lagergångarna (sill) och de omgivande vulkanoklastiska sedimenten, där lagergångarna uppvisar spröd brottbildning och sedimenten duktil deformation. De har många likheter med väldokumenterade orogena guldavlagringar av lode-typ. Tomingley-fyndigheternas geologiska karaktär är väldokumenterad på andra ställen. Information om borrhål



En sammanfattning av all information som är väsentlig för att förstå prospekteringsresultaten har tagits fram. Den inkluderar uppgifter för alla väsentliga borrhål, såsom koordinater för borrhålets krage i öst- och nordlig riktning, höjd över havet eller RL (Reduced Level – höjd över havet i meter) för borrhålets krage, borrhålets lutning och azimut, samt borrhålets totala längd samt djup och skärningsdjup. Se meddelandetexten. Om uteslutandet av denna information motiveras av att informationen inte är väsentlig och detta uteslutande inte försämrar förståelsen av rapporten, ska den kompetenta personen tydligt förklara varför så är fallet. Alla borrhål (med betydande analysresultat på >1,3 g/t Au) har redovisats. Uteslutandet av analysdata under denna gräns påverkar inte förståelsen av denna rapport. Alla borrdata har tidigare rapporterats. Metoder för datainsamling







Vid rapportering av prospekteringsresultat är metoder för viktning, medelvärdesberäkning, trunkering av högsta och/eller lägsta halt (t.ex. borttagning av höga halter) och cut-off-halter vanligtvis väsentliga och bör anges. Rapporterade resultat har varit – för oskurna guldhalter definierades brytningar (begränsades) av en yttre gräns på 1,0 g/t guld och kan innehålla vissa interna rester (>1,0 g/t); Endast intervall med en halt på ≥1,3 g/t guld rapporteras. Halterna beräknades med hjälp av längdviktat genomsnitt. När sammanlagda intervall inkluderar korta segment med höggradiga resultat och längre segment med låggradiga resultat bör den metod som används för denna aggregering anges, och några typiska exempel på sådana aggregeringar bör redovisas i detalj. Prospekteringsresultaten redovisas som längdvägda genomsnittliga halter, medan interna höghaltiga fynd redovisas separat. De antaganden som används för all rapportering av metallekvivalenta värden ska anges tydligt. Inga metallekvivalenter rapporteras. Förhållandet mellan mineraliseringens bredd och skärningslängd Dessa förhållanden är särskilt viktiga vid rapportering av prospekteringsresultat.Om mineraliseringens geometri i förhållande till borrhålets vinkel är känd, bör dess beskaffenhet rapporteras.Om detta inte är känt och endast längden på borrhålet rapporteras, bör detta tydligt anges (t.ex. ”längd på borrhål, verklig bredd okänd”). De rapporterade resultaten inkluderar den borrade bredden och en uppskattning av den verkliga bredden.I Roswell och McLeans är den verkliga bredden ungefär 80 % av den borrade bredden. Diagram Lämpliga kartor och sektioner (med skalor) och tabeller över intercept ska inkluderas för varje betydande upptäckt som rapporteras. Dessa ska inkludera, men inte begränsas till, en planvy över borrhålens placering och lämpliga sektionsvyer. Tvärsnitt och planer som visar borrningen med 3D-geologisk modellering ingår i denna pressrelease. Balanserad rapportering Om en fullständig rapportering av alla prospekteringsresultat inte är möjlig, bör en representativ rapportering av både låga och höga halter och/eller bredder tillämpas för att undvika missvisande rapportering av prospekteringsresultat. En omfattande rapport har upprättats med alla borrhål listade i den bifogade tabellen. Annan väsentlig prospekteringsdata Andra prospekteringsdata, om de är meningsfulla och väsentliga, bör rapporteras, inklusive (men inte begränsat till): geologiska observationer; resultat från geofysiska undersökningar; resultat från geokemiska undersökningar; bulkprover – storlek och behandlingsmetod; metallurgiska testresultat; bulkdensitet, grundvatten, geotekniska egenskaper och bergegenskaper; potentiella skadliga eller förorenande ämnen. Inga andra prospekteringsdata anses vara relevanta för rapporteringen. Fortsatt arbete



Arten och omfattningen av planerat ytterligare arbete (t.ex. tester för laterala förlängningar eller djupförlängningar eller storskalig stegvis borrning). Se meddelandetexten. Ytterligare underjordiska borrningar kommer att genomföras för att förbättra resursklassificeringen från antagen till indikerad i Roswell och McLeans. Ytterligare borrningar kommer att avgränsa en resurs för den nyligen upptäckta västra andesiten i McLeans. Diagram som tydligt visar områden där utvidgningar är möjliga, inklusive de viktigaste geologiska tolkningarna och framtida borrområden, förutsatt att denna information inte är kommersiellt känslig. Se siffror som ingår i meddelandet.

