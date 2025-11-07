Royalton Hotels & Resorts startet seinen Black Friday Sale früher als je zuvor

ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitten in seinem 15-jährigen Jubiläum und nach einem Jahr voller wichtiger Meilensteine, darunter die Eröffnung neuer Resorts, Verbesserungen im gesamten Portfolio und gemeinnützige Initiativen, setzt Royalton Hotels & Resorts seine Feierlichkeiten fort und startet seinen Black Friday Sale früher als je zuvor. Das von Reisenden mit Spannung erwartete Event ist zu einer Tradition geworden, bei der die attraktivsten Preise des Jahres angeboten werden und Gäste von jetzt an bis Dezember 2026 jederzeit reisen können.

Ab dem 6. November lädt das wachsende Portfolio von Royalton Reisende dazu ein, bei ihrem Wunschurlaub Hunderte Euro zu sparen. Zu den Optionen gehören die ultra-luxuriöse Royalton Reserve Collection mit dem legendären Paraíso de la Bonita, die lebhafte Atmosphäre für Erwachsene der Royalton CHIC Resorts, die raffinierte Ruhe der Royalton Hideaway, die achtsame Raffinesse der Royalton Vessence Resorts, der familienfreundliche Luxus der Royalton Luxury Resorts, Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton sowie der Boutique-Charme von Mystique by Royalton.

Der Black Friday Sale von Royalton erstreckt sich über das gesamte Portfolio, einschließlich der bei Gästen beliebten und komplett renovierten Resorts Royalton Riviera Cancun und Royalton Hideaway Riviera Cancun. Alle neu renovierten Suiten sind während dieses Sales ohne Sperrdaten bis Dezember 2026 verfügbar und somit die perfekte Option für Reisende, die die Feiertage am Strand verbringen und dabei von außergewöhnlichen Preisvorteilen profitieren möchten. Das neue Royalton Vessence Barbados, das im Sommer 2026 eröffnet wird, sorgt für noch mehr Spannung beim diesjährigen Sale und bringt Traumurlaube in greifbare Nähe.

Der diesjährige Sale gilt für alle Zimmer- und Suitenkategorien, einschließlich der Diamond Club™-Unterkünfte und der kürzlich angekündigten Royalton Suites & Villas, die über die großzügigsten Räumlichkeiten und einzigartigen Suiten in der Karibik verfügen. Dazu gehören Präsidentensuiten mit Meerblick, Überwasser-Bungalows, Chairman-Suiten mit mehreren Schlafzimmern und das charakteristische CHIC Mansion.

Paare und Gruppen können außerdem exklusive Black Friday-Angebote in allen teilnehmenden Resorts nutzen, darunter eine kostenlose private Veranstaltung und eine Kinder-frei-Aktion für bestimmte Hochzeits- und Gesellschaftsbuchungen. Von intimen Zeremonien mit Blick auf das Meer bis hin zu Meilenstein-Feiern in den Tropen – Royalton Hotels & Resorts bietet unvergessliche Momente in einer Umgebung, die Verbundenheit fördert.

Mit Reisedaten bis Ende 2026 garantiert eine frühzeitige Planung während des Black Friday- Sales Zugang zur besten Auswahl an Zimmerkategorien und Terminen im gesamten Portfolio. Verfügbarkeit und Preise variieren je nach Reiseziel und Saison. Daher ist eine frühzeitige Buchung der beste Weg, um sich die begehrtesten Unterkünfte zu sichern.

Weitere Informationen finden Sie unter royaltonresorts.com und planethollywoodhotels.com.

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts ist ein führendes All-inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24 Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, wo Everyone is Family gilt und das für seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische Merkmale wie All-In Connectivity™ und DreamBed™ bekannt ist. Royalton Hideaway bietet einen gehobenen Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton Vessence Resorts präsentiert The Art of Vacation – ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC Resorts lädt Gäste zu Party Your Way ein, einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by Royalton mit Miles from Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, wo Gäste Vacation Like A Star™ in einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, wo Gäste den Paparazzi entkommen können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter www.royalton.com

