7 novembre 2025

RENAULT GROUP ÉMET AVEC SUCCÈS DES OBLIGATIONS SAMOURAÏ POUR UN MONTANT NOMINAL DE 95,2 MILLIARDS DE YENS

Boulogne-Billancourt, le 7 novembre 2025 – Renault Group annonce le succès d’une émission obligataire Samouraï d’un montant nominal de 95,2 milliards de yens, d’une maturité de 3 ans et assortie d’un coupon fixe de 2,17 %.

Cette transaction marque le retour de Renault Group sur le marché obligataire japonais depuis 2022. Elle témoigne de la grande confiance des investisseurs japonais dans la stratégie de Renault Group et dans sa capacité à poursuivre et accélérer sa transformation.

Cette émission permet à Renault Group de profiter de conditions de marché attractives et sera utilisée pour ses besoins généraux et notamment pour anticiper le refinancement de certaines de ses échéances futures.

