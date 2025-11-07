ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2025 KLO 08:30

ELECSTER-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2025

Tammi-syyskuu:

Liikevaihto 24,0 MEUR (1-9/2024: 25,9 MEUR)

Liikevoitto 0,8 MEUR (2,1 MEUR)

Tulos ennen veroja -0,6 MEUR (2,2 MEUR)

Tulos/osake -0,19 EUR (0,38 EUR)

Omavaraisuusaste 58,1 % (56,1 %)





Heinä-syyskuu:

Liikevaihto 7,3 MEUR (7-9/2024: 7,4 MEUR)

Liikevoitto 0,3 MEUR (0,5 MEUR)

Tulos ennen veroja -0,1 MEUR (0,5 MEUR)

Tulos/osake -0,08 EUR (0,03 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

EKP:n syyskuussa julkaistussa talouskatsauksessa kerrotaan, että maailmantalouden kasvun odotetaan jatkuvan vakaana, mutta vaimeana lyhyellä aikavälillä, sillä vuoden 2025 alkupuoliskon odottamattoman nopea kasvu ei todennäköisesti jatku samanlaisena. Globaalin tuonnin kasvun odotetaan hidastuvan, sillä alkuvuonna tullimaksujen nousun ennakointiin liittyneen kasvupyrähdyksen odotetaan tyrehtyvän. Yhdysvaltojen nousseet tuontitullit ja voimakkaana pysyvä epävarmuus muokkaavat maailmankaupan virtoja ja aiheuttavat logistiikkariskiä, mutta globaalit toimitusketjupaineet näyttävät kuitenkin toistaiseksi pysyneen hillittyinä. Inflaation hidastuminen näyttää pysähtyneen joissakin kehittyneissä talouksissa, ja pohjainflaatio osoittaa jälleen kiihtymisen merkkejä erityisesti Yhdysvalloissa. Tätä taustaa vasten euroalueen talousnäkymiä koskevissa EKP:n asiantuntijoiden syyskuun 2025 arvioissa maailmantalouden kasvun ennakoidaan tästä eteenpäin heikkenevän. Maailmantalouden jarrutuksen ei kuitenkaan enää odoteta olevan yhtä voimakasta kuin eurojärjestelmän asiantuntijoiden kesäkuun 2025 arvioissa ennakoitiin, sillä odotettua parempien talouslukujen, Yhdysvaltojen keveämmän finanssipolitiikan, ulkomaankaupan epävarmuuden vähenemisen ja globaalien rahoitusolojen paranemisen uskotaan vaimentavan hiljattain julkistettujen tuontitullien vaikutusta. Kyselytiedot ovat jossain määrin epäyhtenäisiä, mutta viittaavat yleisesti ottaen maltillisen talouskasvun jatkumiseen vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä. Vaikka epävarmuus väheni EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimuksen jälkeen, se on edelleen historiallisesti katsoen suurta, mikä yhdessä korkeampien tullimaksujen, euron vahvistumisen ja globaalin kilpailun kiristymisen kanssa varjostaa lyhyen aikavälin näkymiä erityisesti tehdasteollisuudessa.

Markkinoiden epävarmuuden jatkuessa ja asiakkaiden investointipäätösten edelleen viivästyessä, Elecsterin meijerikoneiden kysyntä on pysynyt odotettua heikompana. Asiakkaidemme on erittäin vaikea löytää vallitsevassa tilanteessa rahoitusta investoinneilleen. Annettujen tarjousten ja vakavien kaupallisten neuvotteluiden määrä on korkealla tasolla, mutta niiden onnistunut loppuunsaattaminen vie poikkeuksellisen paljon aikaa.

Konsernin pakkausmateriaalien toimitusmäärät ovat edelleen pitkänajan keskiarvon alapuolella. Toimitusvolyymien laskeva trendi vertailuvuoteen nähden on selvästi loiventunut heikon ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Raaka-aineiden hintakehitys on ollut laskeva ja siten tuloskehityksen kannalta suotuisa. Markkinatilanteen vuoksi raaka-aineiden hinnassa saadut säästöt aiheuttavat kuitenkin myös myyntihintojen tarkistuksia alaspäin, joten säästöt kuluissa eivät täysimääräisesti heijastu tulokseen.

Pakkausmateriaalien osuuden kasvu kokonaisliikevaihdosta on kuitenkin heikentänyt suhteellista kannattavuutta pakkausmateriaalien meijerikoneisiin verraten alemman myyntikatteen johdosta.

Rahoitustuottojen ja -kulujen selkeä kasvu vertailuvuoteen ja vertailukauteen nähden aiheutuu Elecsterin toiminnan kannalta tärkeiden valuuttojen, Venäjän ruplan ja Kenian shillingin realisoitumattomista valuuttakurssieroista. Korollisen vieraan pääoman määrä konsernissa on vähentynyt ja maksetut korot laskeneet vertailukausiin nähden.

Tiedotimme tilinpäätöstiedotteessamme 6.3.2025 Kiinan tytäryhtiössämme mahdollisesti tapahtuneesta kavalluksesta, jota Kiinan poliisi tutkii. Kirjasimme kyseisestä kavallusepäilystä noin 1 miljoonan euron kertaluontoisen arvonalentumiskirjauksen viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulokseen. Oikeusprosessi, jossa pyrimme paikallisen lainsäädännön mukaisesti perimään kavallettuja varoja takaisin on käynnistynyt. Arviomme tällä hetkellä on, että menetettyjä varoja emme tule saamaan takaisin täysimääräisesti.

Elecster Oyj ei vie tuotteitaan Yhdysvaltain markkinoille ja siten Yhdysvaltojen asettamat tullit eivät ole suoraan vaikuttaneet meidän toimintaamme. Välillisiä vaikutuksia ovat olleet kauppaneuvottelujen viivästyminen epävarmuuden kasvamisen myötä.

Elecsterin Venäjän liiketoiminta on pääasiallisesti paikallisen tytäryhtiömme valmistamien pakkausmateriaalien myyntiä paikallisille meijerialan yrityksille. Pakotteita on laajennettu moneen kertaan ja sillä on ollut vaikutus myös Elecsterin vientiin Venäjälle.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Tammi-syyskuu

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 24,0 milj. euroa (25,9 milj. euroa). Liikevaihto laski 7,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 0,8 milj. euroa (2,1 milj. euroa), eli 3,3 % (8,1 %) liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 0,6 milj. euroa tappiollinen (edellinen vuosi 2,2 milj. euroa voitollinen). Osakekohtainen tulos oli -0,19 euroa (0,38 euroa).

Konsernin tilauskanta oli tarkastelujakson lopulla 5,6 milj euroa, kun se vertailukautena oli 4,7 milj euroa. Teollisuustuotesegmentissä koneiden tilauskanta oli edellisvuotta korkeammalla tasolla.



Heinä-syyskuu

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 7,3 milj. euroa (7,4 milj. euroa). Liikevaihto pieneni vuosineljänneksellä 1,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 0,3 milj. euroa (0,5 milj. euroa).



Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 40,2 milj. euroa (44,5 milj. euroa). Korollinen vieras pääoma oli 12,1 milj. euroa (14,7 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 58,1 % (56,1 %)



Teollisuustuotesegmentissä toimitusten määrä kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,3 % vertailuvuotta pienempi. Liikevaihdon pudotuksen takia myös kannattavuus oli edellisvuotta huonompi. Sekä pakkausmateriaalitoimitusten että konetoimitusten arvo oli kolmannella vuosineljänneksellä alempi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.



Kuluttajatuotesegmentissä toimitusmäärät olivat vuosineljänneksellä 6,5 % edellisvuotta suuremmat. Kuluttajatuotesegmentin tulos pysyi negatiivisena parantuen kuitenkin edellisestä vuodesta.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 209 (219), josta ulkomailla 87 (95). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 209 (215).

YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2025 vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta päättyneeltä tilikaudelta 2024.

Yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavalla päätöksellä toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Aija Bärlundin, Jarmo Halosen, Jukka Halosen, Juuso Halosen, Veronika Halosen ja Tero Ylinenpään. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jukka Halosen jatkamaan puheenjohtajana.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik Juth.

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA 24.4.2025 PÄÄTETYT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus koskee enintään 180.000 yhtiön A-osaketta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, käytettäväksi osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun A-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta).

Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 1.5.2025 – 30.4.2026 välisenä aikana.

Valtuutus päättää omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A-sarjan osakkeita. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä vastikkeena käyttämistä sekä osakkeiden käyttämistä osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 1.5.2025 – 30.4.2026 välisenä aikana.

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 30.9.2025 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 3,74 euroa ja alin 2,7 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 2,82 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 133 006 kpl (7,3 % A-osakkeiden määrästä).

Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

NÄKYMÄT SEKÄ LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Euroopan keskuspankin talouskatsauksen riskiarviossa mainitaan, että talouskasvuun kohdistuvat riskit ovat nyt paremmin tasapainossa. Vaikka epävarmuus on vähentynyt taannoisten kauppasopimusten myötä, kauppasuhteet saattavat jälleen huonontua, mikä voisi entisestään heikentää vientiä ja vaimentaa investointeja ja kulutusta. Rahoitusmarkkinoiden ilmapiirin huononeminen voisi johtaa rahoitusolojen kiristymiseen, riskien karttelun lisääntymiseen ja kasvun heikentymiseen. Venäjän oikeudeton sota Ukrainassa, Lähi-idän järkyttävä konflikti ja muut geopoliittiset jännitteet ovat edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Odotettua suuremmat puolustus- ja infrastruktuurimenot sekä tuottavuutta parantavat uudistukset sen sijaan vahvistaisivat kasvua. Yritysten luottamuksen koheneminen voisi piristää yksityisiä investointeja. Luottamus ja talouden toimeliaisuus voisivat saada lisävirettä myös, jos geopoliittiset jännitteet vähenisivät tai jäljellä olevat kauppakiistat ratkaistaisiin odotettua nopeammin.

Inflaationäkymät ovat edelleen tavanomaista epävarmemmat, sillä maailman kauppapoliittinen toimintaympäristö on yhä epävakaa. Euron vahvistuminen voi hidastaa inflaatiota odotettua enemmän. Inflaatio voi hidastua myös, jos korkeammat tuontitullit johtavat euroalueen vientikysynnän heikkenemiseen ja saavat ylikapasiteettia omaavat maat lisäämään vientiä euroalueelle entisestään. Kaupan jännitteet saattavat lisätä epävakautta ja riskien karttelua rahoitusmarkkinoilla, mikä heikentäisi euroalueen sisäistä kysyntää ja siten myös hidastaisi inflaatiota. Inflaatio voi sen sijaan nopeutua, jos maailman toimitusketjujen pirstoutuminen nostaa tuontihintoja ja lisää euroalueen talouden kapasiteettirajoitteita. Myös puolustus- ja infrastruktuurimenojen kasvu voi nopeuttaa inflaatiota keskipitkällä aikavälillä. Sään ääri-ilmiöt ja ilmastokriisin laajeneminen voivat saada elintarvikkeiden hinnat odotettua suurempaan nousuun.

15.10.2025 antamassamme tulosvaroituksessa kerroimme, että markkinoiden epävarmuuden jatkuessa ja asiakkaiden investointipäätösten edelleen viivästyessä, Elecsterin meijerikoneiden kysyntä on pysynyt odotettua heikompana. Pakkausmateriaalien tilauskertymät ovat olleet toisesta vuosineljänneksestä lähtien kasvussa ja odotamme, että vastaava kehitys jatkuu myös loppuvuonna.

16.10.2025 antamassamme pörssitiedotteessa kerroimme, että Elecster Oyj käynnistää koko Suomen henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. Muutosneuvotteluiden lisäksi olemme aloittaneet kehitysohjelman, jonka tavoitteena on leikata toiminnan kuluja sekä vapauttaa varastoihin sitoutunutta pääomaa merkittävästi. Myynnin osalta olemme valmistautuneet tinkimään katetavoitteestamme saadaksemme varastossa olevien meijerikoneiden toimitukset käyntiin. Asiakkaidemme rahoitukseen liittyviä pullonkauloja pyrimme poistamaan sekä kaupallisten toimijoiden että julkisten tahojen tarjoamien ratkaisujen avulla.

Elecsterin toiminnassa maailmantalouden epävarmuuden tuomien riskien lisäksi erityisesti Venäjän toimintoihin liittyy merkittäviä riskejä. Venäjää vastaan asetettujen sanktioiden lisäksi epävarmuutta synnyttää poliittiset riskit, joista suurimpana huolenaiheena on Venäjän mahdolliset vastatoimenpiteet ns. ” ei-ystävällisistä ” valtioista peräisin olevia yrityksiä kohtaan. On mahdollista, että Venäjän hallinto säätää lakeja tai ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä. Jos Venäjän hallinto pyrkisi vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä, olisi mahdollisella muutoksella merkittäviä vaikutuksia Elecsterin toimintaan ja taloudelliseen asemaan. Toistaiseksi toimenpiteet ovat kuitenkin tähdänneet siihen, että yritykset jatkaisivat toimintaansa. Vetäytymistä Venäjältä on vaikeutettu tuntuvasti.

Prosessit ovat pitkiä ja asiaa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti. 25.4.2023 voimaansaatettu asetus ” Decree No 302 ” mahdollistaa Venäjän valtion omaisuudenhoitoviraston Rosimushchestvon siirtää väliaikaisesti osakkeet hallintaansa ja vaihtaa yrityksen paikallinen johto. Kyseisen asetuksen varjolla on toteutettu joitakin vetäytymisilmoituksen antaneiden Venäjän kannalta kriittisillä sektoreilla toimivien yrityksien haltuunottoja.

Vetäytyminen Venäjän toiminnoista olisi myös Elecsterin osalta aikaavievä ja vaikea prosessi. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Elecster-konserni toistaiseksi jatkaa Venäjän toimintojaan ja seuraa tilanteen kehittymistä.

Taloudellinen ohjeistus (päivitetty 15.10.2025)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan pienenevän ja osakekohtaisen tuloksen heikkenevän edelliseen vuoteen verrattuna.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Elecster Oyj on antanut 15.10.2025 tulosvaroituksen, jossa uuden ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi konsernin liikevaihdon pienenevän ja osakekohtaisen tuloksen heikkenevän edelliseen vuoteen verrattuna.

Elecster Oyj on ilmoittanut 16.10.2025 julkaisemassa tiedotteessaan aloittavansa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 7-9/2025 7-9/2024 1-9/2025 1-9/2024 1-12/2024 LIIKEVAIHTO 7.289 7.433 23.996 25.884 33.915 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -821 -23 -1.276 -861 -938 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 25 98 95 381 375 Materiaalit ja palvelut -2.793 -3.566 -10.617 -11.387 -15.557 Henkilöstökulut -1.771 -1.690 -6.235 -5.912 -8.068 Poistot ja arvonalentumiset -263 -293 -789 -960 -1.230 Liiketoiminnan muut kulut -1.378 -1.433 -4.390 -5.052 -6.917 LIIKEVOITTO 290 527 785 2.094 1.580 Rahoitustuotot ja –kulut -387 -13 -1.339 110 -693 TULOS ENNEN VEROJA -98 514 -554 2.204 888 Tuloverot -186 -401 -161 -765 -630 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -284 114 -715 1.439 258 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille -284 114 -716 1.439 258 Määräysvallattomille omistajille 0 0 1 0 Tulos/osake, yhteensä -0,08 0,03 -0,19 0,38 0,07

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 7-9/2025 7-9/2024 1-9/2025 1-9/2024 1-12/2024 TILIKAUDEN TULOS -284 114 -715 1.439 258 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -430 -1.027 816 -332 -1.140 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -714 -913 101 1.107 -882 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille -714 -912 99 1.107 -881 Määräysvallattomille omistajille 0



-1



2 0 -1

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 306 357 337 Aineelliset hyödykkeet 7.831 8.629 8.249 Muut osakkeet ja osuudet 72 77 77 Pitkäaikaiset saamiset 341 646 605 Laskennalliset verosaamiset 686 474 486 Pitkäaikaiset varat yhteensä 9.235 10.183 9.754 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 16.140 18.801 18.020 Myyntisaamiset ja muut saamiset 7.141 7.909 8.154 Tuloverosaaminen 218 208 176 Rahavarat 7.454 7.441 5.500 Lyhytaikaiset varat yhteensä 30.952 34.358 31.849 VASTAAVAA 40.187 44.541 41.603 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3.152 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239 Muut Rahastot 86 91 94 Muuntoerot -40 363 541 Kertyneet voittovarat 15.375 16.917 14.688 Määräysvallattomat omistajat 11 10 9 Oma pääoma yhteensä 22.812 24.773 22.723 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 557 404 441 Pitkäaikainen vieras pääoma 6.123 7.197 5.918 Lyhytaikainen vieras pääoma 10.674



12.168



12.522 VASTATTAVAA 40.187 44.541 41.603

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-9/2025 1-9/2024 1-12/2024 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto -715 1.439 258 Oikaisut tilikauden tulokseen 2.437 1.350 2.061 Käyttöpääoman muutos 601 -744 916 Maksetut korot ja muut rahoituserät -592 -654 -1.869 Saadut korot ja osingot 19 138 200 Maksetut verot -359 -622 -560 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 1.391 907 1.006 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -110 -206 -191 Käyttöomaisuuden myynti 2 38 40 Pitkäaikaisten saamisten muutos 6 4 4 Investointien rahavirta yhteensä -102 -164 -147 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos 719 -3.895 -5.219 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1.396 35 -614 Maksetut osingot -196 -207 Rahoituksen rahavirta yhteensä -677 -4,056 -6.040 Rahavarojen muutos 611 -3.313 -5.181 Rahavarat kauden alussa 5.500 10.830 10.830 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 1.343 -76 -149 Rahavarat kauden lopussa 7.454 7.441 5.500

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA



a. Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. Muut rahastot

d. Muuntoerot

e. Voittovarat

f. Yhteensä

g. Määräysvallattomille omistajille

h. Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2025 3.152 4.239 94 541 14.688 22.714 9 22.723 Osingonjako Laaja tulos -8 -164 688 516 2 518 Muut muutokset -417 -1 -418 -418 OMA PÄÄOMA

30.9.2025 3.152 4.239 86 -40 15.375 23.812 11 23.823





Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2024 3.152 4.239 92 261 16.098 23.841 10 23.851 Osingonjako -187 -187 -187 Laaja tulos 102 1.005 1.107 1.107 Muut muutokset 2 2 2 OMA PÄÄOMA

30.9.2024 3.152 4.239 92 363 16.917 24.763 10 24.773

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 Annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 3.703 3.703 3.703 Yrityskiinnitykset 11.301 11.301 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-9/2025 1-9/2024 1-12/2024 Liikevaihto 23.996 25.884 33.915 Liikevaihdon kasvu, % -7,3 0,6 -0,6 Liikevoitto 785 2.094 1.580 % liikevaihdosta 3,3 8,1 4,7 Tulos ennen veroja -554 2.204 888 % liikevaihdosta -2,3 8,5 2,6 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) -715 1.439 258 % liikevaihdosta -3,0 5,6 0,8 Oman pääoman tuotto, % -4,2 7,9 1,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,4 9,1 4,1 Korollinen vieras pääoma 12.069 14.669 12.743 Rahavarat 7.454 7.441 5.500 Nettovelkaantumisaste, % 20,2 29,2 31,9 Omavaraisuusaste, % 58,1 56,1 56,1 Taseen loppusumma 40.187 44.541 41.603 Bruttoinvestoinnit 105 221 243 Tilauskanta 5.578 4.742 8.734 Tulos/osake, euroa -0,19 0.38 0,07 Oma Pääoma/osake, euroa 6,36 6,61 6,06 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116 Konsernin vastuusitoumukset 15.004 15.004 15.004

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q3/25 Q2/25 Q1/25 Q4/24 Q3/24 Q2/24 Q1/24 Liikevaihto 7.289 8.988 7.719 8.031 7.433 10.241 8.210 Liikevoitto 299 539 -44 -514 527 979 596 Liikevoitto, % 4,0 6,0 -0,6 -6,4 7,0 9,6 7,3 Kauden tulos -284 76 -507 -1.182 514 707 626 Tulos/osake, euroa -0,08 0,02 -0,14 -0,32 0,03 0,19 0,17

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset–standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2024 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2024 sivulta 46.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Konsernin tilinpäätöstiedote kaudelta 1.1. – 31.12.2025 julkaistaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi

Liite