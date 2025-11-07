Ehituslepingu sõlmimine (Päädeva-Orgita ja Haimre teelõigud ning liiklussõlm)

AS Nordecon kontserni ettevõte Tariston AS ja Transpordiamet sõlmisid töövõtulepingu riigitee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla kilomeetritel 62,2-64,8 asuva Päädeva-Orgita teelõigu ning kilomeetritel 68,2-70,2 asuva Haimre teelõigu ja liiklussõlme ehitamiseks 2+2 sõidurajaga maanteeks. Projekti raames rajatakse Orgita ja Haimre viaduktid, üks jalakäijate tunnel, kaks ulukiläbipääsu ning üks karjatunnel. Samuti on kavandatud muid koguja- ja ühendusteid, et ühendada olemasolevad teed ja piirnevad alad riigimaanteedega.

Lepingu maksumus on 27,78 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on september 2027.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2024. aasta konsolideeritud müügitulu oli 224 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 425 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

