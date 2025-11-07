Aspo Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 7.11.2025 klo 10.00

Aspo Oyj - Johdon liiketoimet - Rolf Jansson

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Rolf Jansson

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Aspo Oyj

LEI: 7437000TB0GHDHLPX677

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 129577/4/8

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-06

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008072

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2349 Yksikköhinta: 6.84 EUR

(2): Volyymi: 712 Yksikköhinta: 6.84 EUR

(3): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 6.84 EUR

(4): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 6.82 EUR

(5): Volyymi: 273 Yksikköhinta: 6.82 EUR

(6): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 6.82 EUR

(7): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 6.78 EUR

(8): Volyymi: 890 Yksikköhinta: 6.8 EUR

(9): Volyymi: 850 Yksikköhinta: 6.8 EUR

(10): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6.8 EUR

(11): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 6.8 EUR

(12): Volyymi: 3000 Yksikköhinta: 6.8 EUR

(13): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 6.78 EUR

(14): Volyymi: 596 Yksikköhinta: 6.78 EUR

(15): Volyymi: 223 Yksikköhinta: 6.78 EUR

(16): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 6.78 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (16):

Volyymi: 10275 Keskihinta: 6.81211 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-06

Kauppapaikka: CEUX

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008072

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 251 Yksikköhinta: 6.84 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 251 Keskihinta: 6.84 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-06

Kauppapaikka: TQEM

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008072

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 6.8 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 11 Keskihinta: 6.8 EUR





Aspo Oyj





Erkka Repo

Talous- ja rahoitusjohtaja







JAKELU:

Nasdaq Helsinki

www.aspo.fi





Lisätietoja:

Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com





Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping, Telko and Leipurin – mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 800 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.

Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.

Aspo – Sustainable value creation