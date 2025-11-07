Aspo Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 7.11.2025 klo 10.00
Aspo Oyj - Johdon liiketoimet - Rolf Jansson
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Rolf Jansson
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Aspo Oyj
LEI: 7437000TB0GHDHLPX677
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 129577/4/8
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-06
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008072
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2349 Yksikköhinta: 6.84 EUR
(2): Volyymi: 712 Yksikköhinta: 6.84 EUR
(3): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 6.84 EUR
(4): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(5): Volyymi: 273 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(6): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(7): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 6.78 EUR
(8): Volyymi: 890 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(9): Volyymi: 850 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(10): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(11): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(12): Volyymi: 3000 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(13): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 6.78 EUR
(14): Volyymi: 596 Yksikköhinta: 6.78 EUR
(15): Volyymi: 223 Yksikköhinta: 6.78 EUR
(16): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 6.78 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (16):
Volyymi: 10275 Keskihinta: 6.81211 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-06
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008072
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 251 Yksikköhinta: 6.84 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 251 Keskihinta: 6.84 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-06
Kauppapaikka: TQEM
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008072
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 6.8 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 11 Keskihinta: 6.8 EUR
Aspo Oyj
Erkka Repo
Talous- ja rahoitusjohtaja
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
www.aspo.fi
Lisätietoja:
Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com
Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping, Telko and Leipurin – mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 800 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.
Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.
Aspo – Sustainable value creation