KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 7.11.2025 KLO 10:00

Kalmar ja Transnet Port Terminals jatkavat kestävään kehitykseen keskittyvää yhteistyötä merkittävällä hybridikonttilukkien tilauksella

Kalmar on tehnyt sopimuksen 16 hybridikonttilukin toimittamisesta eteläafrikkalaisen Transnet Port Terminals (TPT) -operaattorin Kapkaupungin ja Port Elizabethin konttiterminaaleihin. Merkittävä tilaus kirjattiin Kalmarin vuoden 2025 neljännen vuosineljänneksen tilauksiin, ja laitteiden toimitus on määrä saada päätökseen vuoden 2026 toisen vuosineljänneksen aikana.

TPT tarjoaa integroituja, luotettavia ja kustannustehokkaita lastinkäsittelypalveluita konteille, ajoneuvoille, kappaletavaralle sekä mineraali- ja maataloustuotteille Etelä-Afrikassa. Yhtiöllä on 16 merirahtiterminaalia Etelä-Afrikan Durbanissa, Richards Bayssa, East Londonissa, Kapkaupungissa, Gqeberhassa ja Saldanhassa. TPT:n laitekantaan kuuluu diesel-sähköisiä konttilukkeja, RTG-nostureita, konttikurottajia, tyhjien konttien käsittelylaitteita, haarukkatrukkeja ja terminaalitraktoreita.

Hybridikonttilukit ovat ensimmäiset laatuaan, jotka toimitetaan asiakkaalle Etelä-Afrikkaan. Kuudestatoista laitteesta kaksitoista otetaan käyttöön Port Elizabethin konttiterminaalissa ja neljä Kapkaupungin konttiterminaalissa.

Dean Moodley, pääomahankkeiden johtaja, TPT: ”Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti tehokkuutta ja vastuullisuutta kaikissa satamaterminaaleissamme, ja hybridikonttilukeilla on tärkeä rooli tämän sitoumuksen tukemisessa. Uudet laitteet mahdollistavat polttoaineenkulutuksen, melun ja hiilidioksidipäästöjen merkittävän vähentämisen samalla kun ne parantavat toiminnan tehokkuutta. Kalmar on edelleen yksi arvostetuista kumppaneistamme lastinkäsittelykalustomme uudistamisessa.”

Karri Keskinen, globaalin myynnin johtaja, Kalmar: ”Kalmar on hyvä kumppani TPT:lle ja tukee heidän matkaansa kohti kestävämpää ja kustannustehokkaampaa lastinkäsittelyä. Olemme rakentaneet vahvan toimittaja-asiakassuhteen monien vuosien yhteistyön aikana. Olemme iloisia, että TPT on valinnut hyväksi havaitun hybriditeknologiamme satamaterminaalitoimintojensa tulevaisuuden turvaamiseksi.”

