Bourse Direct sera présente à la 1ʳᵉ édition de la Paris Investor Week

Fidèle à son engagement dans la diffusion d’une culture boursière accessible à tous, Bourse Direct sera présent à la Paris Investor Week qui aura lieu le 14 novembre au Palais Brongniart et confirme son rôle de pionnier dans la démocratisation de la bourse.



Bourse Direct, partenaire premium d’un événement inédit autour de l’investissement

La Paris Investor Week s’impose comme le nouveau rendez-vous incontournable pour rendre la finance accessible à tous, dans un format résolument pédagogique et interactif. Organisé dans le cadre prestigieux du Palais Brongniart, l’événement réunira près de 5 000 visiteurs, un réseau de plus de 80 finfluenceurs, 30 masterclass et ateliers, ainsi que 8 heures de tables rondes animées par des invités de renom.

En tant que partenaire premium, Bourse Direct occupera une place centrale au cœur de la nef, pour aller à la rencontre des investisseurs particuliers et partager son savoir-faire reconnu dans la diffusion de la culture boursière.

Bourse Direct s’engage dans la pédagogie et l’accompagnement des investisseurs

Fidèle à sa mission de rendre la bourse accessible au plus grand nombre, Bourse Direct participera activement au programme de la journée à travers une table ronde et trois masterclass :

9h : Tout savoir sur les ETF, avec la participation de Pierre Samson, Conseiller Salle des Marchés Bourse Direct

11h10 : Comment investir dès maintenant pour préparer sa retraite ?, avec la participation de Maxime Poque, directeur Epargne Bourse Direct

14h40 : Maîtriser ses ordres de bourse : de l’ordre classique à la stratégie automatisée, avec la participation de Clotilde Sall, Conseiller Salle des Marchés Bourse Direct

16h40 : La fin des assurance vie dormantes place aux ETF, avec la participation de Maxime Poque directeur Epargne Bourse Direct

Ces prises de parole permettront aux équipes de partager leur expertise sur les marchés, de transmettre les bons réflexes en matière d’investissement et de répondre aux questions du public. Cette présence s’inscrit dans la volonté de Bourse Direct d’accompagner toutes les générations d’investisseurs dans la construction de leur autonomie financière.

À travers cet engagement, Bourse Direct poursuit sa mission d’ouverture de la finance à tous, en mettant son savoir-faire au service des investisseurs d’aujourd’hui et de demain.

Retrouvez Bourse Direct à la Paris Investor Week, stand n°17

le 14 novembre prochain au Palais Brongniart.

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité. L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

