REITIR: Kynningarfundur í streymi vegna birtingu uppgjörs 10. nóvember

 | Source: Reitir fasteignafélag hf. Reitir fasteignafélag hf.

Reitir munu birta uppgjör fyrir þriðja ársfjórðung og fyrstu níu mánuði ársins 2025 þann 10. nóvember eftir lokun markaða.  

Á rafrænum kynningarfundi þann 11. nóvember kl. 8:30 munu Guðni Aðalsteinsson, forstjóri og Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, kynna uppgjörið og svara spurningum. 

Streymi fundarsins má nálgast á slóðinni: https://vimeo.com/event/5501522/embed/3d86df1752/interaction

Fjárfestar sem fylgjast með streymi geta sent spurningar sem óskað er eftir að verði teknar fyrir á fundinum á netfangið fjarfestatengsl@reitir.is. 

Uppgjörið og kynningarefni verður aðgengilegt á fjárfestasíðu Reita www.reitir.is/fjarfestar


