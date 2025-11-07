REITIR: Kynningarfundur í streymi vegna birtingu uppgjörs 10. nóvember

Reitir munu birta uppgjör fyrir þriðja ársfjórðung og fyrstu níu mánuði ársins 2025 þann 10. nóvember eftir lokun markaða.
Á rafrænum kynningarfundi þann 11. nóvember kl. 8:30 munu Guðni Aðalsteinsson, forstjóri og Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, kynna uppgjörið og svara spurningum.
Streymi fundarsins má nálgast á slóðinni: https://vimeo.com/event/5501522/embed/3d86df1752/interaction.
Fjárfestar sem fylgjast með streymi geta sent spurningar sem óskað er eftir að verði teknar fyrir á fundinum á netfangið fjarfestatengsl@reitir.is.
Uppgjörið og kynningarefni verður aðgengilegt á fjárfestasíðu Reita www.reitir.is/fjarfestar.