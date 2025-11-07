Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2025: Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta panostuksia strategisiin hankkeisiin jatkettiin.

TULIKIVI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2025 klo 13.00

- Tulikivi-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 7,0 Me (7,2 Me 7-9/2024) ja katsauskauden liikevaihto oli 21,6 Me (25,0 Me 1-9/2024).

- Tulikivi-konsernin liiketulos oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,2 (0,5) ja katsauskauden liiketulos oli 0,0 (1,6) Me.

- Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,0 (0,3) Me ja katsauskauden tulos ennen veroja oli -0,6 (1,0) Me.

- Omavaraisuusaste oli 48,6 % (50,9 %) katsauskauden päättyessä.

- Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,1 (3,1) Me.

- Suomussalmen talkkihanke eteni hyvin

- Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan olevan 29-33 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan 1-2 miljoonaa euroa.

Avainluvut 1-9/25 1-9/24 Muutos, % 1-12/24 7-9/25 7-9/24 Muutos, % Liikevaihto, Me 21,6 25,0 -13,3 33,3 7,0 7,2 -1,6 Liiketulos, Me 0,0 1,6 -101,9 2,1 0,2 0,5 -65,8 Vertailukelpoinen liiketulos, Me 0,0 1,6 -101,9 2,1 0,2 0,5 -65,8 Tulos ennen veroja, Me -0,6 1,0 -155,7 1,4 0,0 0,3 -87,5 Katsauskauden laaja tulos, Me -0,5 0,8 -167,1 1,2 0,0 0,2 -88,8 Osakekohtainen tulos, e -0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 1,2 1,6 3,6 0,8 0,8 Vertailukelpoinen liiketulos, % -0,1 6,3 6,3 2,3 6,6 Omavaraisuusaste, % 48,6 50,9 51,9 Nettovelkaantumisaste, % 63,7 55,4 58,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % -0,1 7,6 7,9

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto jäi vertailujaksoa alhaisemmaksi yleisen taloudellisen epävarmuuden johdosta, kun kuluttajat siirsivät saneeraus- ja uudisrakennushankkeitaan edelleen myöhemmin toteuttavaksi. Kolmannen vuosineljänneksen tilausvirta oli ennakoitua heikompi 6,4 (6,8) miljoonaa euroa. Rakentamisen haastavasta markkinatilanteesta johtuen tehtiin markkinoinnin ja myynnin lisäpanostuksia, sekä sopeutettiin tuotantoa. Katsauskaudella Tulikivi-kiukaiden vientimyynti ja sisustuskivien kotimaan myynti kasvoivat edelleen. Liikevaihdon laskun ja tulisijaviennin alhaisemman osuuden myötä alkuvuoden suhteellinen kannattavuus oli heikko. Yhtiön tase säilyi vahvana ja yhtiön omavaraisuusaste oli 48,6 prosenttia.

Katsauskaudella edistettiin Tulikiven strategisia hankkeita suunnitelmien mukaisesti. Strategisia hankkeita ovat markkinaosuuden kasvattaminen Keski-Euroopan tulisijamarkkinoilla, saunaliiketoiminnan liikevaihdon kasvattaminen sekä Suomussalmen talkkiprojektin saattaminen investointivaiheeseen.

Keski-Euroopassa jatkettiin uuden kompaktin Jero-malliston myynti- ja jakeluverkoston laajennustoimia. Keski-Euroopan markkinoilla kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita, ja uuden Jero-malliston avulla on siten mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä. Tavoitteena on kasvattaa tulisijaviennin jälleenmyyntipisteiden kokonaismäärää vuoden 2023 lopun tasosta (330 myyntipistettä) vuoden 2026 loppuun mennessä 500 myyntipisteeseen. Myyntipisteiden määrä katsauskauden lopussa oli noin 450. Jero-malliston suosio on kasvanut tasaisesti ja se nousi viennissä suurimmaksi mallistoksi kolmannella vuosineljänneksellä.

Saunaliiketoiminnassa on jatkettu uuden Kevo-sähkökiuasmalliston lanseeraustyötä käynnistämällä yhteistyö uusien jälleenmyyjien kanssa kotimaassa ja viennissä. Mallistossa korostuvat Tulikivi-kiukaiden hyvät ominaisuudet: korkealuokkainen muotoilu, energiatehokkuus, omat materiaalit sekä turvalliset, kuumenemattomat ulkopinnat.

Katsauskauden merkittävimmät tapahtumat Suomussalmen talkkihankkeessa olivat ympäristölupahakemuksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon toukokuussa ja Geologian Tutkimuskeskuksen Mintecin koetehtaalla suoritettu rikastuskoeajo huhtikuussa. Lisäksi on jatkettu malmin sisältämän magnesiitin hyödyntämisselvityksiä.

