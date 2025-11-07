1-3. kvartalsrapport 2025 for Djurslands Bank

Meget tilfredsstillende 1.-3. kvartal
Fondsbørsmeddelelse 57/2025

Årets første ni måneder af 2025 er gået bedre end forventet. Resultat før skat blev på 251,1 mio. kr., hvilket er et mindre fald på 2,3% i forhold til 1.-3. kvartal 2024. Faldet skyldes primært en forventet faldende udvikling i nettorenterne samt øgede udgifter til personale og it.

Resultatopgørelsesposter

1.-3. kvartal

(mio. kr.)20252024202320222021
      
Netto rente- og gebyrindtægter500,4482,6461,7366,3294,2
Driftsudgifter278,0255,6237,0214,7204,5
Basisresultat222,8227,6225,1152,090,0
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender-18,4-0,96,5-11,5-18,6
Kursreguleringer10,028,419,5-60,3-6,5
Resultat før skat251,1256,9238,2103,2102,1
Resultat185,4189,3180,782,879,1


  • Nettokundetilgang på 3.147 privat- og erhvervskunder de seneste 12 måneder og vækst i udlån og indlån på 7,3% og 12,5%
  • Vækst i netto rente- og gebyrindtægter på 3,7% til 500,4 mio.kr. sammenlignet med samme periode sidste år
  • Stigning i driftsudgifter på 8,8% sammenlignet med samme periode sidste år eller 4,1% når der korrigeres for ny afdeling i Højbjerg og engangsomkostninger
  • Kursreguleringer på 10,0 mio. kr. mod 28,4 mio. kr. samme periode sidste år, hvilket primært skyldes udbytte fra sektoraktier. Bankens obligationsbeholdning bidrager fortsat positivt
  • Nedskrivninger og hensættelser er en indtægt på 18,4 mio. kr., hvilket skyldes en stigende kreditkvalitet i vores kundeportefølje
  • NEP-kapitalprocenten er på 25,0% mod et samlet kapitalkrav på 19,8%, svarende til en overdækning på 5,2%


Forventning til 2025:

Banken fastholder de i fondsbørsmeddelelse 52/2025 af 9. oktober 2025 udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet 285-315 mio. kr.

For uddybende kommentarer henvises til bankens 1.-3. kvartalsrapport for 2025. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Adm. direktør Sigurd Bohlbro Simmelsgaard på telefon 8630 3148.

Venlig hilsen
Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard                             
Adm. direktør, CEO                         

