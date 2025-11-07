1-3. kvartalsrapport 2025 for Djurslands Bank

Meget tilfredsstillende 1.-3. kvartal
Fondsbørsmeddelelse 57/2025
Årets første ni måneder af 2025 er gået bedre end forventet. Resultat før skat blev på 251,1 mio. kr., hvilket er et mindre fald på 2,3% i forhold til 1.-3. kvartal 2024. Faldet skyldes primært en forventet faldende udvikling i nettorenterne samt øgede udgifter til personale og it.
Resultatopgørelsesposter
1.-3. kvartal
|(mio. kr.)
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|Netto rente- og gebyrindtægter
|500,4
|482,6
|461,7
|366,3
|294,2
|Driftsudgifter
|278,0
|255,6
|237,0
|214,7
|204,5
|Basisresultat
|222,8
|227,6
|225,1
|152,0
|90,0
|Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender
|-18,4
|-0,9
|6,5
|-11,5
|-18,6
|Kursreguleringer
|10,0
|28,4
|19,5
|-60,3
|-6,5
|Resultat før skat
|251,1
|256,9
|238,2
|103,2
|102,1
|Resultat
|185,4
|189,3
|180,7
|82,8
|79,1
- Nettokundetilgang på 3.147 privat- og erhvervskunder de seneste 12 måneder og vækst i udlån og indlån på 7,3% og 12,5%
- Vækst i netto rente- og gebyrindtægter på 3,7% til 500,4 mio.kr. sammenlignet med samme periode sidste år
- Stigning i driftsudgifter på 8,8% sammenlignet med samme periode sidste år eller 4,1% når der korrigeres for ny afdeling i Højbjerg og engangsomkostninger
- Kursreguleringer på 10,0 mio. kr. mod 28,4 mio. kr. samme periode sidste år, hvilket primært skyldes udbytte fra sektoraktier. Bankens obligationsbeholdning bidrager fortsat positivt
- Nedskrivninger og hensættelser er en indtægt på 18,4 mio. kr., hvilket skyldes en stigende kreditkvalitet i vores kundeportefølje
- NEP-kapitalprocenten er på 25,0% mod et samlet kapitalkrav på 19,8%, svarende til en overdækning på 5,2%
Forventning til 2025:
Banken fastholder de i fondsbørsmeddelelse 52/2025 af 9. oktober 2025 udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet 285-315 mio. kr.
For uddybende kommentarer henvises til bankens 1.-3. kvartalsrapport for 2025. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Adm. direktør Sigurd Bohlbro Simmelsgaard på telefon 8630 3148.
Venlig hilsen
Djurslands Bank
Sigurd Bohlbro Simmelsgaard
Adm. direktør, CEO
Vedhæftede filer