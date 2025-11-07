1-3. kvartalsrapport 2025 for Djurslands Bank

Meget tilfredsstillende 1.-3. kvartal

Fondsbørsmeddelelse 57/2025

Årets første ni måneder af 2025 er gået bedre end forventet. Resultat før skat blev på 251,1 mio. kr., hvilket er et mindre fald på 2,3% i forhold til 1.-3. kvartal 2024. Faldet skyldes primært en forventet faldende udvikling i nettorenterne samt øgede udgifter til personale og it.

Resultatopgørelsesposter

1.-3. kvartal

(mio. kr.) 2025 2024 2023 2022 2021 Netto rente- og gebyrindtægter 500,4 482,6 461,7 366,3 294,2 Driftsudgifter 278,0 255,6 237,0 214,7 204,5 Basisresultat 222,8 227,6 225,1 152,0 90,0 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender -18,4 -0,9 6,5 -11,5 -18,6 Kursreguleringer 10,0 28,4 19,5 -60,3 -6,5 Resultat før skat 251,1 256,9 238,2 103,2 102,1 Resultat 185,4 189,3 180,7 82,8 79,1





Nettokundetilgang på 3.147 privat- og erhvervskunder de seneste 12 måneder og vækst i udlån og indlån på 7,3% og 12,5%

Vækst i netto rente- og gebyrindtægter på 3,7% til 500,4 mio.kr. sammenlignet med samme periode sidste år

Stigning i driftsudgifter på 8,8% sammenlignet med samme periode sidste år eller 4,1% når der korrigeres for ny afdeling i Højbjerg og engangsomkostninger

Kursreguleringer på 10,0 mio. kr. mod 28,4 mio. kr. samme periode sidste år, hvilket primært skyldes udbytte fra sektoraktier. Bankens obligationsbeholdning bidrager fortsat positivt

Nedskrivninger og hensættelser er en indtægt på 18,4 mio. kr., hvilket skyldes en stigende kreditkvalitet i vores kundeportefølje

NEP-kapitalprocenten er på 25,0% mod et samlet kapitalkrav på 19,8%, svarende til en overdækning på 5,2%





Forventning til 2025:

Banken fastholder de i fondsbørsmeddelelse 52/2025 af 9. oktober 2025 udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet 285-315 mio. kr.

For uddybende kommentarer henvises til bankens 1.-3. kvartalsrapport for 2025. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Adm. direktør Sigurd Bohlbro Simmelsgaard på telefon 8630 3148.

Venlig hilsen

Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard

Adm. direktør, CEO

