Aspo Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 7.11.2025 klo 13.15
Aspo Oyj - Johdon liiketoimet – Mikko Pasanen
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Mikko Pasanen
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Aspo Oyj
LEI: 7437000TB0GHDHLPX677
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 129614/7/6
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-05
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008072
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 129 Yksikköhinta: 6.56 EUR
(2): Volyymi: 93 Yksikköhinta: 6.56 EUR
(3): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 6.56 EUR
(4): Volyymi: 189 Yksikköhinta: 6.6 EUR
(5): Volyymi: 209 Yksikköhinta: 6.6 EUR
(6): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 6.6 EUR
(7): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 6.62 EUR
(8): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(9): Volyymi: 800 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(10): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(11): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(12): Volyymi: 134 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(13): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(14): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(15): Volyymi: 349 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(16): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 6.64 EUR
(17): Volyymi: 229 Yksikköhinta: 6.64 EUR
(18): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 6.64 EUR
(19): Volyymi: 116 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(20): Volyymi: 456 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(21): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(22): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(23): Volyymi: 131 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(24): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(25): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(26): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(27): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(28): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(29): Volyymi: 172 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(30): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 6.7 EUR
(31): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(32): Volyymi: 260 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(33): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 6.68 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (33):
Volyymi: 8128 Keskihinta: 6.66315 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-06
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008072
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 750 Yksikköhinta: 6.82 EUR
(2): Volyymi: 221 Yksikköhinta: 6.78 EUR
(3): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 6.78 EUR
(4): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 6.78 EUR
(5): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 6.78 EUR
(6): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(7): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(8): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(9): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(10): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(11): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(12): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(13): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 6.8 EUR
(14): Volyymi: 403 Yksikköhinta: 6.86 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (14):
Volyymi: 2248 Keskihinta: 6.81214 EUR
Aspo Oyj
Erkka Repo
Talous- ja rahoitusjohtaja
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
www.aspo.fi
Lisätietoja:
Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com
