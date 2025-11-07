MEDDELELSE NR. 298
7. november 2025
Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner
ChemoMetec A/S har i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 modtaget nedenstående indberetning om transaktioner i ChemoMetec A/S aktier udført af personer med ledelsesansvar og/eller personer, der er nært knyttet til dem.
Se indberetning af CFO Kim Nicolajsens transaktioner i vedhæftede pdf-dokument.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Kim Nicolajsen, CFO
Telefon: (+45) 48 13 10 20
Om ChemoMetec A/S
ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger.
ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug.
ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com
