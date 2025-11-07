Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om sup-plerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbin-delse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 3.550 199,92 709.712 3. november 2025 930 198,23 184.354 4. november 2025 665 199,00 132.335 5. november 2025 556 197,92 110.044 6. november 2025 527 197,93 104.307 7. november 2025 965 199,97 192.967 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 7.193 199,32 1.433.719





Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 59.656 stk., svarende til 2,24% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 285 FED.CO 199.00 20251103 09:22:35 XCSE 245 FED.CO 199.00 20251103 09:22:56 XCSE 358 FED.CO 197.00 20251103 10:43:29 XCSE 42 FED.CO 199.00 20251103 13:41:47 XCSE 109 FED.CO 199.00 20251104 14:20:07 XCSE 291 FED.CO 199.00 20251104 14:20:07 XCSE 125 FED.CO 199.00 20251104 15:57:45 XCSE 140 FED.CO 199.00 20251104 15:57:45 XCSE 200 FED.CO 196.00 20251105 10:39:20 XCSE 24 FED.CO 199.00 20251105 15:05:02 XCSE 207 FED.CO 199.00 20251105 15:05:02 XCSE 125 FED.CO 199.00 20251105 16:59:39 XCSE 13 FED.CO 195.00 20251106 13:38:52 XCSE 510 FED.CO 198.00 20251106 13:59:48 XCSE 4 FED.CO 198.00 20251106 13:59:48 XCSE 11 FED.CO 197.00 20251107 09:00:24 XCSE 500 FED.CO 200.00 20251107 11:18:25 XCSE 454 FED.CO 200.00 20251107 11:18:25 XCSE

