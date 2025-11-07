Aktietilbagekøbsprogram

Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om sup-plerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbin-delse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse3.550199,92709.712
3. november 2025930198,23184.354
4. november 2025665199,00132.335
5. november 2025556197,92110.044
6. november 2025527197,93104.307
7. november 2025965199,97192.967
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner7.193199,321.433.719


Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 59.656 stk., svarende til 2,24% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

StkKodePrisTidspunktBørs
285FED.CO199.0020251103 09:22:35XCSE
245FED.CO199.0020251103 09:22:56XCSE
358FED.CO197.0020251103 10:43:29XCSE
42FED.CO199.0020251103 13:41:47XCSE
109FED.CO199.0020251104 14:20:07XCSE
291FED.CO199.0020251104 14:20:07XCSE
125FED.CO199.0020251104 15:57:45XCSE
140FED.CO199.0020251104 15:57:45XCSE
200FED.CO196.0020251105 10:39:20XCSE
24FED.CO199.0020251105 15:05:02XCSE
207FED.CO199.0020251105 15:05:02XCSE
125FED.CO199.0020251105 16:59:39XCSE
13FED.CO195.0020251106 13:38:52XCSE
510FED.CO198.0020251106 13:59:48XCSE
4FED.CO198.0020251106 13:59:48XCSE
11FED.CO197.0020251107 09:00:24XCSE
500FED.CO200.0020251107 11:18:25XCSE
454FED.CO200.0020251107 11:18:25XCSE

