Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om sup-plerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbin-delse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|3.550
|199,92
|709.712
|3. november 2025
|930
|198,23
|184.354
|4. november 2025
|665
|199,00
|132.335
|5. november 2025
|556
|197,92
|110.044
|6. november 2025
|527
|197,93
|104.307
|7. november 2025
|965
|199,97
|192.967
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|7.193
|199,32
|1.433.719
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 59.656 stk., svarende til 2,24% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|285
|FED.CO
|199.00
|20251103 09:22:35
|XCSE
|245
|FED.CO
|199.00
|20251103 09:22:56
|XCSE
|358
|FED.CO
|197.00
|20251103 10:43:29
|XCSE
|42
|FED.CO
|199.00
|20251103 13:41:47
|XCSE
|109
|FED.CO
|199.00
|20251104 14:20:07
|XCSE
|291
|FED.CO
|199.00
|20251104 14:20:07
|XCSE
|125
|FED.CO
|199.00
|20251104 15:57:45
|XCSE
|140
|FED.CO
|199.00
|20251104 15:57:45
|XCSE
|200
|FED.CO
|196.00
|20251105 10:39:20
|XCSE
|24
|FED.CO
|199.00
|20251105 15:05:02
|XCSE
|207
|FED.CO
|199.00
|20251105 15:05:02
|XCSE
|125
|FED.CO
|199.00
|20251105 16:59:39
|XCSE
|13
|FED.CO
|195.00
|20251106 13:38:52
|XCSE
|510
|FED.CO
|198.00
|20251106 13:59:48
|XCSE
|4
|FED.CO
|198.00
|20251106 13:59:48
|XCSE
|11
|FED.CO
|197.00
|20251107 09:00:24
|XCSE
|500
|FED.CO
|200.00
|20251107 11:18:25
|XCSE
|454
|FED.CO
|200.00
|20251107 11:18:25
|XCSE
Vedhæftet fil