Trading report Q3 2025 SKAKO A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S

Faaborg, den 7. november 2025

Selskabsmeddelelse nr. 11/2025

Resultatet af 1-3 kvartal 2025

”Vi er tilfredse med resultatet af vores ophørende aktivitet før skat, som blev 8,0 mio. kr. mod 4,2 mio. kr. året før i 3. kvartal på trods af de mange ressourcer, der er blevet brugt på transaktionen. Det glæder os, at transaktionen blev godkendt af et stort flertal på den ekstraordinære generalforsamling, så Vibration-aktiviteterne nu kan fortsætte udviklingen under det nye ejerskab. Vi forventer fortsat et resultat før skat på 110-140 mio. kr.”, udtaler bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen.

Den 10. oktober 2025 underskrev SKAKO A/S (”SKAKO”) gennem sit helejede datterselskab SKAKO Vibration Holding A/S en aftale om at sælge SKAKO Vibration, jfr. selskabsmeddelelse nr. 8/2025. Transaktionen blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 3. november og forventes gennemført inden for kort tid. Som følge heraf aflægges regnskabet for 3. kvartal 2025 med SKAKO Vibration som en ophørende aktivitet, hvorfor regnskabet ikke indeholder nogen omsætning og bruttofortjeneste.

Resultatet af primær drift (EBIT) var -2,0 mio. kr. mod -2,4 mio. kr. i samme periode i 2024. Det negative EBIT kan henføres til omkostninger i SKAKO A/S og SKAKO Vibration Holding, mens der ikke var nogen omsætning på grund af de frasolgte aktiviteter.

Resultatet før skat udgjorde -4,4 mio. kr. mod -3,3 mio. kr. året før pga. højere renteomkostninger.

Resultatet af ophørende aktivitet før skat var 13,5 mio. kr. mod 14,1 mio. kr. året før. Faldet skyldes omkostningerne til en garantisag fra salget af Concrete aktiviteterne.

Resultatet før skat blev 9,1 mio. kr. mod 10,9 mio. kr. året før pga. højere renteomkostninger og omkostninger til en garantisag fra salget af Concrete aktiviteterne.

Væsentlige hoved- og nøgletal for 2025 (1. januar – 30. september 2025) (i tusinde kr.) Q3 2025 Q3 2024 Ændring Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 Ændring Nettoomsætning - - - - - - Bruttofortjeneste - - - - - - Resultat af primær drift (EBIT) -100 -1.110 -91,0% -2.019 -2.365 -14,6% Resultat før skat -667 -1.684 -60,4% -4.387 -3.271 34,1% Resultat af ophørende aktivitet før skat 7.971 4.172 91,1% 13.489 14.189 -4,9% Årets resultat før skat 7.303 2.488 193,5% 9.101 10.918 -16,6%

Resultat for 3. kvartal 2025

Resultat af ophørende aktiviteter steg fra 4,2 mio. kr. til 8,0 mio. kr.

Resultat før skat steg fra 2,5 mio. kr. til 7,3 mio. kr.

SKAKO efter frasalget af Vibration

Efter forventet closing af transaktionen vedrørende SKAKO Vibration omkring d. 13. november 2025 forventes SKAKO at besidde en netto kontantposition på DKK 200-205 millioner, hvoraf DKK 140-155 millioner vil blive udloddet til SKAKOs aktionærer hurtigst muligt enten gennem udbytte, en kapitalnedsættelse, aktietilbagekøb eller en kombination heraf jf. selskabsmeddelelse nr. 8/2025.

De resterende cirka DKK 45-60 millioner vil blive tilbageholdt for at sikre at SKAKO har tilstrækkelige finansielle ressourcer til at opfylde sine juridiske forpligtelser og til at generere et afkast til delvist at dække sine driftsomkostninger fremadrettet.

Eventuelle fremtidige juridiske forpligtelser indeholder blandt andet garantiforpligtelser, der løber til 2031 og er relateret til SKAKO Concrete. SKAKO har modtaget meddelelse om, at der muligvis vil blive rejst garantikrav vedrørende visse blandere leveret af SKAKO Concrete i perioden fra 2017 og frem til frasalget i 2023. SKAKO Concrete har leveret 15 blandere i den pågældende serie med garantier, der udløber i perioden 2025 til 2031. Det er på baggrund af den tilgængelige information ikke muligt for SKAKO at fastslå om og hvornår eventuelle garantikrav måtte blive rejst, ligesom det ikke er muligt at vurdere, om de mulige fejl er omfattet af garantien, men såfremt kravene måtte materialisere sig, og SKAKO er ansvarlige, kan den potentielle finansielle påvirkning være væsentlig. SKAKO har tidligere i 2025 afholdt en omkostning på DKK 1,4 million til en garantiforpligtelse vedrørende en blander i en anden serie, hvilket er inkluderet i ”Resultat af ophørte aktiviteter efter skat”. Det gentages, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere, om der vil blive rejst krav eller, om SKAKO i så fald vil være ansvarlig for disse mulige krav.

Koncernen har på nuværende tidspunkt modtaget orientering om mulige garantikrav vedrørende to blandere fra samme serie og om mulige fejl på yderligere blandere i denne serie. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, om der vil blive rejst krav eller, om SKAKO i så fald vil være ansvarlig for disse mulige krav.

SKAKOs foreløbige budget for 2026 indikerer årlige driftsomkostninger i niveauet DKK 2,5-3 millioner før eventuelle betalinger vedrørende garantiforpligtelser angående SKAKO Concrete og indeståelser relateret til salget af SKAKO Vibration.

Før udlodning til aktionærerne i SKAKO A/S vil kontantprovenuet blive investeret med lav risiko. Efter udlodningen vil bestyrelsen genbesøge investeringsstrategien.

Forventninger til 2025

SKAKOs forventninger til 2025 fastholdes, og der forventes et resultat før skat på mellem 110 og 140 mio. kr. Dette resultat før skat omfatter gevinsten ved salget af Vibration-aktiviteterne, transaktionsomkostninger samt resultat af fortsættende holdingaktivitet og ophørende aktiviteter.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40