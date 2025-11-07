Aduro Clean Technologies signe une lettre d’intention pour l’installation d’une usine de démonstration en Europe

LONDON, Ontario, 07 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (ci-après « Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les carburants renouvelables et les transforme en ressources adaptées au XXIe siècle, annonce que sa filiale, Aduro Clean Technologies Europe B.V., qu’elle détient à 100 %, a rédigé une lettre d’intention aux fins de l’acquisition d’un terrain, de bâtiments et d’équipements dépendant d’une friche industrielle aux Pays-Bas pour deux millions d’euros.

En outre, Aduro paiera au vendeur des frais non remboursables à hauteur de 33 782 € pour la jouissance exclusive de la propriété tout au long de la période d’audit d’acquisition. Des évaluations sont actuellement menées pour déterminer la capacité du bien à accueillir l’usine de démonstration d’Aduro. Cette évolution logique par rapport à l’usine pilote de traitement nouvelle génération (dite NGP) de la Société marque ainsi le passage à l’étape suivante de son projet de déploiement structuré. La lettre d’intention n’est pas juridiquement contraignante. La transaction proposée reste soumise aux résultats de l’audit d’acquisition, à la négociation des accords définitifs et aux conditions et approbations de rigueur. Dès lors, la réalisation de la transaction aux conditions envisagées ou de toute autre manière ne saurait être garantie.

Points clés :

Période d’audit : jusqu’au 15 janvier 2026, avec clôture prévue le 28 février 2026 au plus tard (approbations/conditions d’usage).

jusqu’au 15 janvier 2026, avec clôture prévue le 28 février 2026 au plus tard (approbations/conditions d’usage). Avantages de la friche : bâtiment et infrastructures industriels existants avec raccordements déjà en place pour l’eau, les énergies et les eaux usées, ce qui devrait réduire le risque de performance et l’intensité capitalistique, permettant de concentrer les ressources sur l’intégration entre la NGP et la conception et construction de l’usine de démonstration.

bâtiment et infrastructures industriels existants avec raccordements déjà en place pour l’eau, les énergies et les eaux usées, ce qui devrait réduire le risque de performance et l’intensité capitalistique, permettant de concentrer les ressources sur l’intégration entre la NGP et la conception et construction de l’usine de démonstration. Feuille de route : choix final du site d’ici janvier 2026, avec pour objectif une usine de démonstration prête début 2027.

choix final du site d’ici janvier 2026, avec pour objectif une usine de démonstration prête début 2027. Valeur de l’option : future expansion potentielle pour atteindre une production commerciale d’environ 25 000 tpa sur le même site, en tenant compte des infrastructures existantes et des coûts fixes.

future expansion potentielle pour atteindre une production commerciale d’environ 25 000 tpa sur le même site, en tenant compte des infrastructures existantes et des coûts fixes. Adéquation stratégique : proximité des matières premières et des vapocraqueurs liquides, conformément aux objectifs d’économie circulaire du règlement de l’UE relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) .



Début octobre 2025, la Société a annoncé avoir entamé un processus international de sélection de site dans le cadre de son projet d’usine de démonstration, en ciblant des installations canadiennes, européennes et mexicaines. Le projet de sélection du site avance bien et la Société a commencé à finaliser la liste des emplacements présélectionnés, en commençant par les Pays-Bas.

La lettre d’intention permet à Aduro d’effectuer un audit d’acquisition approfondi sur une période déterminée, qui prend fin le 15 janvier 2026. La Société espère sceller définitivement son acquisition le 28 février 2026 au plus tard, en fonction des résultats de l’audit et des conditions et approbations d’usage. En attendant, elle continue d’explorer d’autres sites potentiels et prévoit d’arrêter son choix en janvier 2026, dans le cadre d’un plan structuré de développement de la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT »), depuis la phase de validation de l’usine pilote jusqu’à la phase de démonstration, par le biais d’un établissement qui devrait être fin prêt début 2027.

Le site proposé représente une opportunité stratégique de passer à l’étape de l’usine de démonstration. Comme il s’agit d’une ancienne installation industrielle, il fournit un accès à des raccordements existants pour l’électricité, le gaz naturel, l’eau et les eaux usées. L’exploitation d’une friche réduit les risques inhérents au projet et les besoins en capitaux, en simplifiant les autorisations nécessaires, le zoning et l’intégration des eaux et des énergies. Dans le même temps, cela permet de parvenir plus rapidement à l’efficacité opérationnelle. Le bien comprend des infrastructures utilisables et des équipements existants, ce qui pourrait optimiser les ressources et le coût en capital. En outre, il répond aux critères d’évaluation établis pour le site, notamment la proximité des matières premières et l’efficacité de la logistique, un accès aux contrats d’offtake (achat de production) et des cadres réglementaires définis. La priorité immédiate reste la construction et la mise en service de l’usine de démonstration, mais le site offre en outre la possibilité d’une future expansion, avec une capacité de production jusqu’à 25 000 tonnes par an.

Les Pays-Bas proposent un environnement avantageux pour la prochaine étape du développement d’Aduro. La région associe des systèmes de gestion des déchets déjà établis et une disponibilité fiable des matières premières. En effet, elle est l’une des zones les plus fournies au monde en vapocraqueurs liquides capables d’utiliser les produits de la transformation d’Hydrochemolytic™. Le règlement de l’Union européenne sur les emballages et les déchets d’emballage ( PPWR ) durcit les obligations en matière de recyclabilité et de contenu recyclé, soutenant ainsi une demande constante pour les matières premières circulaires certifiées. Ce tissu industriel, qui s’appuie sur un secteur chimique historiquement puissant cherchant à s’adapter à un marché en pleine évolution, offre des possibilités d’intégration déjà matures pour du naphta et des polymères certifiés circulaires. La région bénéficie aussi d’un écosystème circulaire mature pour les plastiques, avec un accès à de la main-d’œuvre qualifiée et à des capacités de test et de validation indépendantes, et elle offre des possibilités de procédures d’offtake en aval. Réunies, ces conditions créent un environnement propice au bon fonctionnement du programme et à l’intégration du processus d’Hydrochemolytic™ dans un cadre industriel établi.

« La lettre d’intention constitue une étape décisive de notre passage de l’usine pilote à l’usine de démonstration, avant d’enfin parvenir à la commercialisation », explique Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « L’équipe adopte la même approche disciplinée que lors du déploiement de notre usine pilote de traitement nouvelle génération (NGP) : nous avons d’abord identifié un site qui répondait à nos critères d’évaluation stricts, tout en nous ménageant la possibilité d’une future expansion en vue d’une production commerciale. D’autres sites industriels sont également évalués afin de nous assurer de choisir le lieu optimal pour l’usine de démonstration. Cette approche structurée limite le risque de performance et permet de nous concentrer sur l’intégration des processus, la validation des performances et le contact avec les clients. De plus, elle illustre la capacité de la technologie Hydrochemolytic™ (HCT) à s’adapter aux installations industrielles existantes, lorsqu’il est possible de moderniser les systèmes thermiques conventionnels grâce à des procédés chimiques à basse température basés sur l’eau. Cela permet ainsi d’utiliser les infrastructures et les chaînes logistiques existantes. »

« L’Europe offre une opportunité unique de renforcer la collaboration à travers toute la chaîne de valeur », note Eric Appelman, directeur commercial chez Aduro. « La concentration dans la région de sociétés de chimie spécialisées dans la production, la conversion et le recyclage permet de créer une base solide pour nouer des relations avec des partenaires et des acheteurs potentiels. Lancer une usine de démonstration aux Pays-Bas nous aidera à valider des performances à grande échelle et à accélérer la transition entre la réussite technique et l’adoption commerciale. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées destinées à chimiquement recycler les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle.

Déclarations prospectives

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse contiennent des déclarations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable (ci-après collectivement « déclarations prospectives »). Ces déclarations font référence à des performances ou à des événements futurs. Toutes les déclarations, autres que celles relevant de faits historiques, constituent des déclarations prospectives. Elles se caractérisent souvent, mais pas toujours, par l’emploi de termes tels que « cherche à », « anticipe », « prévoit », « continue de », « estime », « entend », « peut », « fera », « projette », « prédit », « potentiel », « cible », « a l’intention de », « pourrait », « devrait », « croit », ou des expressions similaires. Plus précisément, ce communiqué contient entre autres des déclarations prospectives concernant les programmes de développement d’Aduro, notamment le projet d’usine de démonstration, les avantages escomptés de la lettre d’intention et les résultats attendus découlant de la sélection du site, de l’évolution du projet et des échanges avec des partenaires et acheteurs potentiels. Les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué comprennent également des déclarations portant sur les délais et la réalisation d’un audit d’acquisition, la négociation et l’entrée en vigueur d’accords définitifs, la clôture espérée de la transaction proposée, les avantages attendus du site de friche, le potentiel d’expansion et la capacité de la Société à développer sa technologie Hydrochemolytic™. Ces déclarations prospectives se fondent sur un certain nombre de présupposés en matière de gestion, notamment des hypothèses concernant : la capacité de la Société à mettre en œuvre ses projets de développement et à atteindre les objectifs définis, la capacité de la Société à réussir l’audit d’acquisition ; la volonté des parties de négocier et de conclure des accords définitifs et leur capacité à le faire ; la réception de toutes les approbations nécessaires de la part des autorités de réglementation, des créanciers et d’autres tiers ; la disponibilité du capital et d’autres ressources pour effectuer la transaction et créer l’usine de démonstration ; la stabilité du développement et des performances de la technologie de la Société ; l’exactitude de l’évaluation par la Société de la valeur stratégique du site ; la stabilité du marché et des conditions économiques ; et enfin la capacité de la Société à attirer et à fidéliser des collaborateurs et des partenaires clés. La lettre d’intention décrite dans le présent communiqué n’est pas juridiquement contraignante. La transaction proposée reste soumise aux résultats de l’audit d’acquisition, à la négociation des accords définitifs et aux conditions et approbations de rigueur. Dès lors, la réalisation de la transaction aux conditions envisagées ou de toute autre manière ne saurait être garantie. Les déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs, dont beaucoup sont indépendants du bon vouloir de la Société, qui pourraient entraîner des résultats ou des événements réels sensiblement différents de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et facteurs comprennent notamment : le risque que l’audit d’acquisition ne permette pas d’obtenir des résultats satisfaisants ; le risque que les accords définitifs ne soient pas négociés ou conclus ; le risque que les approbations nécessaires ne soient pas obtenues ou soient retardées ; le risque que la transaction ne soit pas conclue selon les conditions prévues ou pas conclue du tout ; les risques liés à l’intégration et au développement de l’usine de démonstration ; les risques liés à la capacité de la Société à concrétiser les avantages attendus du site ; les risques liés à la technologie et à la propriété intellectuelle de la Société ; les risques liés à l’acceptation du marché et à la commercialisation ; les risques liés aux modifications de lois, règlements ou politiques ; les risques liés à la concurrence, la logistique et l’exploitation ; et d’autres risques décrits plus précisément dans les documents publics de la Société disponibles sur www.sedarplus.ca . Les lecteurs sont donc invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent, la Société décline toute obligation de les actualiser ou de les réviser publiquement, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres circonstances.