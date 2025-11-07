Sampo Oyj, johdon liiketoimet, 7.11.2025 klo 16.00
Sampo Oyj: Johdon liiketoimet (Mäkinen)
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3) on vastaanottanut seuraavan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukaisen ilmoituksen. Osakkeet on hankittu Sammon yhtiökokouksen 23.4.2025 tekemän päätöksen mukaisesti.
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Antti Mäkinen
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Sampo Oyj
LEI: 743700UF3RL386WIDA22
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 129328/7/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-06
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000552500
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 5 914 Yksikköhinta: 9,84 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 5 914 Keskihinta: 9,84 EUR
____________________________________________
SAMPO OYJ
Sami Taipalus
Johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030
