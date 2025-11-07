Danske Bank A/S, ledende medarbejderes transaktioner

7. november 2025

Indberetning nr. 77/2025

Ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug

Cecile Hillary, Chief Financial Officer (CFO) for Danske Bank A/S, har solgt aktier for at dække skattemæssige forpligtelser i forbindelse med aktier tildelt som en del af hendes sign-on fee.



For yderligere detaljer henvises til det vedhæftede skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse skal indberettes og offentliggøres.

Kontakt: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70



Vedhæftet fil