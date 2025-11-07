COURTOIS SA : Variation droits de vote 10/2025

COURTOIS S.A.

Toulouse, le 07 novembre 2025

DECOMPOSITION DES DROITS DE VOTE AU 31/10/2025

Emetteur : Courtois

Code Emetteur : 3290

Code Valeur : - 1ère ligne FR0000065393

Code Valeur : - 2ième ligne

Code Valeur :

CAPITAL CONSTATE au 29/10/2019 72 780 Actions issues de conversions d'obligations (NDC 069)

Actions issues d'exercices de bons (NDC 070)

Actions issues de levées d'options (NDC 071) 0

0

0 Actions issues de conversions d'actions de préférences ou d'acquisitions anticipées (NDC 073) 0 NOMBRE TOTAL D'ACTIONS EN CIRCULATION 72 780 Nombre d'actions ayant droit de vote double 67 219 NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE BRUTS 139 999 Nombre d'actions privées de droit de vote - 423 - Sur le nominatif CCN 423 COURTOIS 112601 88 COURTOIS SA TM 114640 335



- Au porteur



0 NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE EXERCABLES 139 576

Article 10 des statuts

« …En outre, toute personne physique ou morale qui, seule ou de concert, vient à détenir ou cesse de détenir, de quelque manière que ce soit, une fraction égale à 0,5 % du capital ou des droits de vote ou un multiple de cette fraction,

est tenue d'informer la société dans un délai de 15 jours à compter du franchissement de l’un de ces seuils, du nombre d'actions, de valeurs mobilières donnant accès au capital et des droits de vote qui y sont attachés, qu'elle détient.

Pour l’application de cette obligation statutaire, les seuils de participation sont déterminés dans les mêmes conditions que les seuils de participation légaux.

En cas de non-respect de l’obligation statutaire, les actions excédant la fraction non déclarée sont privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation, à la demande, consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant 5% au moins du capital social »

Société Anonyme au capital de 1 673 940 €

Siège Social : 3 rue Mage- BP 48531-31685 Toulouse Cedex 6

Tél : 05.62.26.73.22

E-mail : accueil@courtois.fr

540 802 105 RCS Toulouse

Pièce jointe