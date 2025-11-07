Baltic Horizon Fondi 2025. aasta III kvartali konsolideeritud auditeerimata majandustulemused

Baltic Horizon Capital AS-i (endine Northern Horizon Capital AS) juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused 2025. aasta III kvartali kohta.

Fond annab aru 2025. aasta 9 kuu tegevusest uue juhatuse koosseisu ja fondivalitseja uue omaniku all, mis jõustusid 30. oktoobril 2025. Seoses omanikuvahetusega on fondivalitseja ärinimi nüüd Baltic Horizon Capital AS.

Juhtkond hindab, et võlakirjade täielikuks tagasimaksmiseks ja praeguse portfelli varade väärtuse suurendamise projektide rahastamiseks on vaja ligikaudu 25 miljonit eurot uut omakapitali. Novembri jooksul teavitab juhtkond turule uute osakute pakkumise tingimused, mis on suunatud Fondi olemasolevatele osakuomanikele. Osakuomanike koosoleku heakskiidu korral toimub uute osakute pakkumine jaanuaris.

Kuni võlakirjade täieliku tagasimaksmiseni ja vajalike varade väärtust tõstvate parenduste elluviimiseni ei ole Fondil võimalik osakuomanikele rahalisi väljamakseid teha. Seetõttu on ebatõenäoline, et väljamaksed lähiajal taastuvad.

Renditegevus

Kokku andis Fond 2025. aasta 9 kuu jooksul üle ligikaudu 12 500 m2 uute rendilepingutega kaetud pindu. Lisaks pikendati ligikaudu 7 150 m² ulatuses rendilepinguid. Meie hoonetesse on vastu võetud 48 uut rentnikku, paljudel juhtudel asendades probleemsemaid rentnikke, samas kui 28 olemasolevat rentnikku on otsustanud meiega koostööd jätkata.

2025. aasta septembri lõpu seisuga oli portfelli täitumus üleandmise kuupäeva alusel 85,6%, samas kui rendilepingu sõlmimise kuupäeva alusel arvutatud täitumus oli 87,7%. Siiski, umbes 10% rendilepingutest on järgmise 3 kuu jooksul aegumas, seega lepingute pikendamised ja uuesti välja rentimised on viivitamatud.

Viimase aja renditegevus väljendub kaalutud keskmise järelejäänud rendilepingute tähtaja pikenemises kuni esimese lõpetamisõiguseni, mis 30. septembri 2025. aasta seisuga oli 3,8 aastat (võrreldes 3,3 aastaga 31. detsembri 2024. aasta seisuga).

GRESB-i hindamine

2025. aastal sai Fond GRESB-i hinnangus 4 tärni.

Tulem ja puhas renditulu

Kontserni 2025. aasta I-III kvartali poolaasta puhaskahjum oli 959 tuhat eurot (I-III kv 2024: puhaskahjum 13 399 tuhat eurot). Eelmise aasta vahehindamise kahjumit arvestamata oli eelmise aasta puhaskahjum 870 tuhat eurot. Tulemit mõjutas peamiselt kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist. 2025. aasta I-III kvartali kahjum osaku kohta oli 0,01 eurot (I-III kv 2024: kahjum 0,09 eurot).

Kontsern teenis 2025. aasta I poolaastal 8,7 miljonit eurot konsolideeritud puhast renditulu (I-III kv 2024: 8,9 miljonit). 2025. aasta I-III kvartali tulemustes kajastub 13. märtsil 2025 müüdud Meraki büroohoone kahe kuu puhas renditulu summas 0,2 miljonit eurot. Portfelli puhta renditulu väike langus võrreldes eelmise aastaga peegeldab peamiselt suuremast ebatõenäoliselt laekuvate nõudmiste eraldisest, mis kajastati konservatiivsema võlgnike riskijuhtimise lähenemisviisi raames.

Kinnisvarainvesteeringud

2025. aasta III kvartali lõpus kuulus Baltic Horizoni portfelli 11 Balti riikide pealinnades asuvat kinnisvarainvesteeringut. Fondi portfelli õiglane väärtus oli 2025. aasta septembri lõpus 228,3 miljonit eurot (31.detsembril 2024: 241,2 miljonit eurot) ja hõlmas neto renditavat pinda kokku 111,5 tuhat m². 2025. aasta I–III kvartalis investeeris kontsern rentnike pindade ettevalmistusse ligikaudu 3,4 miljonit eurot.

Varade brutoväärtus (GAV)

Fondi varade brutoväärtus oli 2025. aasta 30. septembri seisuga 237,7 miljonit eurot (31. detsembril 2024: 256,0 miljonit eurot). Vähenemine võrreldes eelmise aastaga oli seotud peamiselt Meraki büroohoone müügiga; see moodustas varem varade brutoväärtusest 16,4 miljonit eurot.

Varade puhasväärtus (NAV)

Fondi varade netoväärtus oli 30. september 2025. aasta seisuga 97,2 miljonit eurot (31. detsember 2024: 98,1 miljonit eurot). Varade puhasväärtuse vähenemine tulenes peamiselt Meraki müügil tekkinud kahjumist. Seisuga 30. september 2025 vähenes osaku IFRS puhasväärtus 0,6773 euroni (31. detsember 2024: 0,6833 eurot) ning EPRA puhas materiaalne põhivara ja EPRA puhas taastamisväärtus olid 0,7224 eurot osaku kohta (31. detsember 2024: 0,7267 eurot). EPRA puhas võõrandamisväärtus oli 0,6745 eurot osaku kohta (31. detsember 2024: 0,6797 eurot).

Intressikandvad laenud ja võlakirjad

Seisuga 30. september 2025 moodustasid intressikandvad laenud ja võlakirjad (ilma rendikohustisteta) 134,5 miljonit eurot (31. detsember 2024: 149,0 miljonit eurot).

30. september 2025. aasta seisuga olid Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 6,0 miljonit eurot (31. detsember 2024: 10,1 miljonit eurot).

Rahavood

Põhitegevusest tulenev rahavoog oli 2025. aasta I-III kvartali poolaastal 5,8 miljonit eurot (2024. aasta I-III kvartal: rahavood 6,6 miljonit eurot). Investeerimistegevusest tulenev rahavoog oli 11,8 miljonit eurot (2024. aasta I-III kvartal: 4,3 miljonit eurot), mis tuleneb peamiselt Meraki müügist 2025. aasta märtsis 16 miljoni euro eest ja suurematest kinnisvarainvesteeringute kapitalikuludest. Finantseerimistegevuse rahavoog oli 21,6 miljonit eurot (2024. aasta I-III kvartal: 1,5 miljonit eurot). 2025. aasta I–III kvartalis tasus Fond BH Novus UAB-le (varasema nimega BH Meraki UAB) laenu summas 10,3 miljonit eurot, lunastas ennetähtaegselt võlakirju 3 miljoni euro ulatuses, maksis ette 1,7 miljonit eurot laene ning tasus regulaarselt pankadele ja võlakirjadele kuuluvaid laenude põhiosa ja intressimakseid.



Peamised kasumlikkuse näitajad

Tuhandetes eurodes I-III kv 2025 I-III kv 2024 Muutus Puhas renditulu 8 709 8 869 -1,8% Halduskulud -1 519 -1 729 -12,1% Muu äritulu/-kulu 39 15 160,0% Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist -1 350 -618 118,4% Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum -13 -12 529 -99,9% Ärikasum/-kahjum 5 866 -5 992 197,9% Finantskulud (neto) -7 061 -7 724 -8,6% Maksueelne kasum/kahjum -1 195 -13 716 -91,3% Tulumaks 236 317 -25,6% Perioodi puhaskasum/-kahjum -959 -13 399 -92,8% Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 143 562 514 143 562 514 - Kasum/kahjum osaku kohta (eurodes) -0,01 -0,09 -88,9%





Peamised finantsseisundi näitajad

Tuhandetes eurodes 30.09.2025 31.12.2024 Muutus Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 228 320 241 158 -5,3% Varade brutoväärtus (GAV) 237 694 256 048 -7,2% Intressikandvad laenud ja võlakirjad 134 475 148 989 -9,7% Kohustised kokku 140 465 157 953 -11,1% IFRS varade puhasväärtus (IFRS NAV) 97 229 98 095 -0,9% EPRA puhas taastamisväärtus (EPRA NRV) 103 714 104 333 -0,6% Ringluses olevate osakute arv 143 562 514 143 562 514 - Osaku puhasväärtus – IFRS NAV osaku kohta (eurodes) 0,6773 0,6833 -0,9% EPRA puhas taastamisväärtus (NRV) osaku kohta (eurodes) 0,7224 0,7267 -0,6% Laenu ja väärtuse suhe (%) 60,1% 61,8% -1,7% Keskmine sisemine intressimäär (%) 6,2% 6,7% -0,5%

Fondi portfelli keskmine tegelik täitumus oli 2025. aasta III kvartalis 84,9% (II kv 2025: 82,6%). Seisuga 30. september 2025 tõusis täitumus 85,6%-ni (30. juuni 2025: 84,2%).

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 30. september 2025

Kinnisvarainvesteering Segment Õiglane väärtus1 Renditav netopind Otsene tootlus Esmane puhastootlus Täitumuse määr (tuhandetes eurodes) (m2) I-III kv 20252 I-III kv 20253 Vilnius, Leedu Europa Kaubandus 36 521 17 530 1,7% 2,0% 71,8% North Star Büroo 19 688 10 706 5,7% 6,2% 93,2% Vilniuses kokku 56 209 28 236 3,0% 3,7% 79,9% Riia, Läti Upmalas Biroji Büroo 19 274 11 175 3,8% 4,8% 64,3% Vainodes I Büroo 16 000 8 128 6,1% 8,4% 100,0% LNK Centre Büroo 12 830 7 348 -1,0% -1,6% 58,4% Sky Kaubandus 4 913 3 260 8,4% 9,0% 100,0% Galerija Centrs Kaubandus 61 119 20 016 3,5% 4,6% 89,0% Riias kokku 114 136 49 927 3,5% 4,7% 81,4% Tallinn, Eesti Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 21 876 9 232 3,5% 5,9% 100,0% Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 13 196 7 877 7,2% 6,5% 100,0% Lincona Büroo 13 110 10 767 6,9% 8,5% 92,4% Pirita Kaubandus 9 793 5 425 6,6% 8,5% 94,5% Tallinnas kokku 57 975 33 301 5,3% 7,1% 96,6% Portfell kokku 228 320 111 464 3,9% 5,0% 85,6%

1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2024 teostatud hindamisel, hilisematel kapitalikuludel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.

2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse annualiseeritud puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.

3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse annualiseeritud puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 01.07.2025

- 30.09.2025 01.07.2024

- 30.09.2024 Renditulu 3 833 3 690 Teenustasutulu 1 233 1 236 Renditegevuse kulud -2 435 -2 040 Puhas renditulu 2 631 2 886 Halduskulud -450 -615 Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist 13 31 Muu äritulu -254 -171 Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum -4 -5 Ärikasum/-kahjum 1 936 2 126 Finantstulud 5 8 Finantskulud -2 058 -2 597 Finantstulud ja -kulud kokku -2 053 -2 589 Maksueelne kasum/kahjum -117 -463 Tulumaks 49 -87 Perioodi kasum/kahjum -68 -550 Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/- kahjum 159 -238 Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumiga seotud tulumaks -1 17 Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum kokku 158 -221 Perioodi tulumaksujärgne koondkasum/ kahjum kokku 90 -771 Tava- ja lahustatud kasum/kahjum osaku kohta (eurodes) -0,00 -0,00

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 30.09.2025 31.12.2024 Põhivarad Kinnisvarainvesteeringud 228 320 241 158 Immateriaalsed põhivarad - 4 Materiaalsed põhivarad 1 5 Tuletisinstrumendid - 1 Muud põhivarad 941 1 225 Põhivarad kokku 229 262 242 393 Käibevarad Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2 005 2 800 Ettemaksed 407 802 Raha ja raha ekvivalendid 6 020 10 053 Käibevarad kokku 8 432 13 655 Varad kokku 237 694 256 048 Omakapital Sissemakstud kapital 151 495 151 495 Rahavoogude riskimaandamise reserv -327 -420 Jaotamata kahjum -53 939 -52 980 Omakapital kokku 97 229 98 095 Pikaajalised kohustised Intressikandvad võlakohustised 110 296 98 491 Edasilükkunud tulumaksukohustised 1 684 1 898 Tuletisinstrumendid 273 - Muud pikaajalised kohustised 1 179 1 446 Pikaajalised kohustised kokku 113 432 101 835 Lühiajalised kohustised Intressikandvad võlakohustised 24 408 50 736 Võlad tarnijatele ja muud võlad 2 306 4 473 Tulumaksukohustis - 14 Tuletisinstrumendid - 317 Muud lühiajalised kohustised 319 578 Lühiajalised kohustised kokku 27 033 56 118 Kohustised kokku 140 465 157 953 Omakapital ja kohustised kokku 237 694 256 048





