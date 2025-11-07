Baltic Horizon Fondi 2025. aasta III kvartali konsolideeritud auditeerimata majandustulemused

Baltic Horizon Capital AS-i (endine Northern Horizon Capital AS) juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused 2025. aasta III kvartali kohta.

Fond annab aru 2025. aasta 9 kuu tegevusest uue juhatuse koosseisu ja fondivalitseja uue omaniku all, mis jõustusid 30. oktoobril 2025. Seoses omanikuvahetusega on fondivalitseja ärinimi nüüd Baltic Horizon Capital AS.

Juhtkond hindab, et võlakirjade täielikuks tagasimaksmiseks ja praeguse portfelli varade väärtuse suurendamise projektide rahastamiseks on vaja ligikaudu 25 miljonit eurot uut omakapitali. Novembri jooksul teavitab juhtkond turule uute osakute pakkumise tingimused, mis on suunatud Fondi olemasolevatele osakuomanikele. Osakuomanike koosoleku heakskiidu korral toimub uute osakute pakkumine jaanuaris.

Kuni võlakirjade täieliku tagasimaksmiseni ja vajalike varade väärtust tõstvate parenduste elluviimiseni ei ole Fondil võimalik osakuomanikele rahalisi väljamakseid teha. Seetõttu on ebatõenäoline, et väljamaksed lähiajal taastuvad.

Renditegevus
Kokku andis Fond 2025. aasta 9 kuu jooksul üle ligikaudu 12 500 m2 uute rendilepingutega kaetud pindu. Lisaks pikendati ligikaudu 7 150 m² ulatuses rendilepinguid. Meie hoonetesse on vastu võetud 48 uut rentnikku, paljudel juhtudel asendades probleemsemaid rentnikke, samas kui 28 olemasolevat rentnikku on otsustanud meiega koostööd jätkata.

2025. aasta septembri lõpu seisuga oli portfelli täitumus üleandmise kuupäeva alusel 85,6%, samas kui rendilepingu sõlmimise kuupäeva alusel arvutatud täitumus oli 87,7%. Siiski, umbes 10% rendilepingutest on järgmise 3 kuu jooksul aegumas, seega lepingute pikendamised ja uuesti välja rentimised on viivitamatud.

Viimase aja renditegevus väljendub kaalutud keskmise järelejäänud rendilepingute tähtaja pikenemises kuni esimese lõpetamisõiguseni, mis 30. septembri 2025. aasta seisuga oli 3,8 aastat (võrreldes 3,3 aastaga 31. detsembri 2024. aasta seisuga).

GRESB-i hindamine
2025. aastal sai Fond GRESB-i hinnangus 4 tärni.

Tulem ja puhas renditulu
Kontserni 2025. aasta I-III kvartali poolaasta puhaskahjum oli 959 tuhat eurot (I-III kv 2024: puhaskahjum 13 399 tuhat eurot). Eelmise aasta vahehindamise kahjumit arvestamata oli eelmise aasta puhaskahjum 870 tuhat eurot. Tulemit mõjutas peamiselt kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist. 2025. aasta I-III kvartali kahjum osaku kohta oli 0,01 eurot (I-III kv 2024: kahjum 0,09 eurot).

Kontsern teenis 2025. aasta I poolaastal 8,7 miljonit eurot konsolideeritud puhast renditulu (I-III kv 2024: 8,9 miljonit). 2025. aasta I-III kvartali tulemustes kajastub 13. märtsil 2025 müüdud Meraki büroohoone kahe kuu puhas renditulu summas 0,2 miljonit eurot. Portfelli puhta renditulu väike langus võrreldes eelmise aastaga peegeldab peamiselt suuremast ebatõenäoliselt laekuvate nõudmiste eraldisest, mis kajastati konservatiivsema võlgnike riskijuhtimise lähenemisviisi raames.

Kinnisvarainvesteeringud
2025. aasta III kvartali lõpus kuulus Baltic Horizoni portfelli 11 Balti riikide pealinnades asuvat kinnisvarainvesteeringut. Fondi portfelli õiglane väärtus oli 2025. aasta septembri lõpus 228,3 miljonit eurot (31.detsembril 2024: 241,2 miljonit eurot) ja hõlmas neto renditavat pinda kokku 111,5 tuhat m². 2025. aasta I–III kvartalis investeeris kontsern rentnike pindade ettevalmistusse ligikaudu 3,4 miljonit eurot.

Varade brutoväärtus (GAV)
Fondi varade brutoväärtus oli 2025. aasta 30. septembri seisuga 237,7 miljonit eurot (31. detsembril 2024: 256,0 miljonit eurot). Vähenemine võrreldes eelmise aastaga oli seotud peamiselt Meraki büroohoone müügiga; see moodustas varem varade brutoväärtusest 16,4 miljonit eurot.

Varade puhasväärtus (NAV)
Fondi varade netoväärtus oli 30. september 2025. aasta seisuga 97,2 miljonit eurot (31. detsember 2024: 98,1 miljonit eurot). Varade puhasväärtuse vähenemine tulenes peamiselt Meraki müügil tekkinud kahjumist. Seisuga 30. september 2025 vähenes osaku IFRS puhasväärtus 0,6773 euroni (31. detsember 2024: 0,6833 eurot) ning EPRA puhas materiaalne põhivara ja EPRA puhas taastamisväärtus olid 0,7224 eurot osaku kohta (31. detsember 2024: 0,7267 eurot). EPRA puhas võõrandamisväärtus oli 0,6745 eurot osaku kohta (31. detsember 2024: 0,6797 eurot).

Intressikandvad laenud ja võlakirjad
Seisuga 30. september 2025 moodustasid intressikandvad laenud ja võlakirjad (ilma rendikohustisteta) 134,5 miljonit eurot (31. detsember 2024: 149,0 miljonit eurot).

30. september 2025. aasta seisuga olid Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 6,0 miljonit eurot (31. detsember 2024: 10,1 miljonit eurot).

Rahavood
Põhitegevusest tulenev rahavoog oli 2025. aasta I-III kvartali poolaastal 5,8 miljonit eurot (2024. aasta I-III kvartal: rahavood 6,6 miljonit eurot). Investeerimistegevusest tulenev rahavoog oli 11,8 miljonit eurot (2024. aasta I-III kvartal: 4,3 miljonit eurot), mis tuleneb peamiselt Meraki müügist 2025. aasta märtsis 16 miljoni euro eest ja suurematest kinnisvarainvesteeringute kapitalikuludest. Finantseerimistegevuse rahavoog oli 21,6 miljonit eurot (2024. aasta I-III kvartal: 1,5 miljonit eurot). 2025. aasta I–III kvartalis tasus Fond BH Novus UAB-le (varasema nimega BH Meraki UAB) laenu summas 10,3 miljonit eurot, lunastas ennetähtaegselt võlakirju 3 miljoni euro ulatuses, maksis ette 1,7 miljonit eurot laene ning tasus regulaarselt pankadele ja võlakirjadele kuuluvaid laenude põhiosa ja intressimakseid.

Peamised kasumlikkuse näitajad

Tuhandetes eurodesI-III kv 2025I-III kv 2024Muutus
Puhas renditulu8 709 8 869 -1,8%
Halduskulud-1 519-1 729-12,1%
Muu äritulu/-kulu3915160,0%
Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist-1 350-618118,4%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum-13-12 529-99,9%
Ärikasum/-kahjum5 866-5 992197,9%
Finantskulud (neto)-7 061-7 724-8,6%
Maksueelne kasum/kahjum-1 195-13 716-91,3%
Tulumaks236317-25,6%
Perioodi puhaskasum/-kahjum-959-13 399-92,8%
    
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv143 562 514143 562 514-
Kasum/kahjum osaku kohta (eurodes)-0,01-0,09-88,9%


Peamised finantsseisundi näitajad

Tuhandetes eurodes30.09.202531.12.2024       Muutus
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud228 320241 158-5,3%
Varade brutoväärtus (GAV)237 694256 048 -7,2%
    
Intressikandvad laenud ja võlakirjad134 475148 989-9,7%
Kohustised kokku140 465157 953-11,1%
    
IFRS varade puhasväärtus (IFRS NAV)97 22998 095 -0,9%
EPRA puhas taastamisväärtus (EPRA NRV)103 714104 333 -0,6%
    
Ringluses olevate osakute arv143 562 514143 562 514-
Osaku puhasväärtus – IFRS NAV osaku kohta (eurodes)0,67730,6833 -0,9%
EPRA puhas taastamisväärtus (NRV) osaku kohta (eurodes)0,72240,7267 -0,6%
    
Laenu ja väärtuse suhe (%)60,1%61,8%-1,7%
Keskmine sisemine intressimäär (%)6,2%6,7%-0,5%

Fondi portfelli keskmine tegelik täitumus oli 2025. aasta III kvartalis 84,9% (II kv 2025: 82,6%). Seisuga 30. september 2025 tõusis täitumus 85,6%-ni (30. juuni 2025: 84,2%).

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 30. september 2025

KinnisvarainvesteeringSegmentÕiglane väärtus1Renditav netopindOtsene tootlus Esmane puhastootlusTäitumuse määr
(tuhandetes eurodes)(m2)I-III kv 20252I-III kv 20253
Vilnius, Leedu      
EuropaKaubandus36 52117 5301,7%2,0%71,8%
North StarBüroo19 68810 7065,7%6,2%93,2%
Vilniuses kokku 56 20928 2363,0%3,7%79,9%
Riia, Läti      
Upmalas BirojiBüroo19 27411 1753,8%4,8%64,3%
Vainodes IBüroo16 0008 1286,1%8,4%100,0%
LNK CentreBüroo12 8307 348-1,0%-1,6%58,4%
SkyKaubandus4 9133 2608,4%9,0%100,0%
Galerija CentrsKaubandus61 11920 0163,5%4,6%89,0%
Riias kokku 114 13649 9273,5%4,7%81,4%
Tallinn, Eesti      
Postimaja ja CC PlazaKaubandus21 8769 2323,5%5,9%100,0%
Postimaja ja CC PlazaVaba aeg13 1967 8777,2%6,5%100,0%
LinconaBüroo13 11010 7676,9%8,5%92,4%
PiritaKaubandus9 7935 4256,6%8,5%94,5%
Tallinnas kokku 57 97533 3015,3%7,1%96,6%
Portfell kokku 228 320111 4643,9%5,0%85,6%

1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2024 teostatud hindamisel, hilisematel kapitalikuludel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse annualiseeritud puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse annualiseeritud puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes  
01.07.2025
- 30.09.2025		01.07.2024
- 30.09.2024
Renditulu3 8333 690
Teenustasutulu1 2331 236
Renditegevuse kulud-2 435-2 040
Puhas renditulu2 6312 886
   
Halduskulud-450-615
Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist1331
Muu äritulu-254-171
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum-4-5
Ärikasum/-kahjum1 936 2 126
   
Finantstulud58
Finantskulud-2 058-2 597
Finantstulud ja -kulud kokku-2 053-2 589
   
Maksueelne kasum/kahjum-117-463
Tulumaks49-87
Perioodi kasum/kahjum-68-550
  
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/- kahjum159-238
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumiga seotud tulumaks-117
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum kokku158-221
   
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum/ kahjum kokku90-771
   
Tava- ja lahustatud kasum/kahjum osaku kohta (eurodes)-0,00-0,00
    

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 30.09.202531.12.2024
Põhivarad    
Kinnisvarainvesteeringud 228 320241 158
Immateriaalsed põhivarad 
Materiaalsed põhivarad 15
Tuletisinstrumendid            -               1 
Muud põhivarad 9411 225
Põhivarad kokku 229 262242 393
    
Käibevarad   
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2 0052 800
Ettemaksed 407802
Raha ja raha ekvivalendid 6 02010 053
Käibevarad kokku 8 43213 655
Varad kokku 237 694256 048
    
Omakapital   
Sissemakstud kapital 151 495151 495
Rahavoogude riskimaandamise reserv -327-420
Jaotamata kahjum -53 939-52 980
Omakapital kokku 97 229 98 095
    
Pikaajalised kohustised   
Intressikandvad võlakohustised 110 29698 491
Edasilükkunud tulumaksukohustised 1 6841 898
Tuletisinstrumendid 273-
Muud pikaajalised kohustised 1 1791 446
Pikaajalised kohustised kokku 113 432101 835
    
Lühiajalised kohustised   
Intressikandvad võlakohustised 24 40850 736
Võlad tarnijatele ja muud võlad 2 3064 473
Tulumaksukohustis -14
Tuletisinstrumendid -317
Muud lühiajalised kohustised 319578
Lühiajalised kohustised kokku 27 03356 118
Kohustised kokku 140 465157 953
Omakapital ja kohustised kokku 237 694256 048


