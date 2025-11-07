REITIR: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 45 - Lok endurkaupaáætlunar

Stjórn Reita fasteignafélags hf. samþykkti nýja endurkaupaáætlun félagsins þann 23. september 2025 sbr. tilkynningu í Kauphöll þann dag. Var henni hrint í framkvæmd þann 24. september 2025. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Í 45. viku 2025 keypti Reitir fasteignafélag hf. 427.800 eigin hluti að kaupverði 53.025.000 kr. skv. sundurliðun hér á eftir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Gengi
|Kaupverð
|Eigin hlutir eftir viðskipti
|4/11/25
|10:04
|150.800
|122,50
|18.473.000
|11.700.000
|5/11/25
|13:37
|100.000
|122,50
|12.250.000
|11.800.000
|6/11/25
|14:18
|100.000
|126,00
|12.600.000
|11.900.000
|7/11/25
|11:16
|77.000
|126,00
|9.702.000
|11.977.000
|Samtals
|427.800
|53.025.000
|11.977.000
Endurkaupaáætlun sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 23. september sl. er nú lokið. Samkvæmt áætluninni máttu endurkaup félagsins nema allt að 3.600.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna mátti ekki nema hærri fjárhæð en 440 milljónum króna.
Reitir hafa nú keypt samtals 3.577.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 99,4% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 439.997.400 kr. sem samsvarar 100% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir.
Frá lokum fyrsta ársfjórðungs, síðasta birta uppgjöri félagsins, hefur félagið keypt 7.777.000 eigin hluti fyrir 915.937.400 kr.
Reitir eiga nú samtals 11.977.000 eigin hluti, eða um 1,72% af heildarhlutafé félagsins. Útistandandi hlutir í félaginu eru því 685.023.000.
Upplýsingar veitir Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, í síma 669 4416 eða á einar@reitir.is.