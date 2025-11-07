Bavarian Nordic offentliggør storaktionærmeddelelse fra Morgan Stanley

KØBENHAVN, Danmark, 7. november 2025 – I henhold til §30 i Lov om kapitalmarkeder, meddeler Bavarian Nordic A/S hermed, at selskabet har modtaget meddelelse fra Morgan Stanley om, at de pr. 31. oktober 2025 besidder 5,13% af aktierne og stemmerettighederne i Bavarian Nordic A/S.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

