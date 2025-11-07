BPCE : Mise à disposition du troisième amendement au document d’enregistrement universel 2024 du Groupe BPCE

Communiqué information réglementée

Paris, le 7 novembre 2025

Mise à disposition du troisième amendement au document d’enregistrement universel 2024 du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE informe que le troisième amendement au document d’enregistrement universel 2024 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 7 novembre 2025 sous le n° D.25-0132-A03.

Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il peut être également consulté à la rubrique « Résultats et publications » de l’espace « Investisseur » du site internet

du Groupe BPCE https://groupebpce.com/investisseurs/resultats-et-publications/documents-de-reference

Pièce jointe