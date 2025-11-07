Cerro de Pasco annonce la clôture de placements privés combinés totalisant 22,7 millions de dollars sous la dispense pour financement de l’émetteur coté et d’un placement privé sans intermédiaire, incluant la participation de Eric Sprott

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE NOUVELLES AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, 07 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cerro de Pasco Resources Inc. (TSXV: CDPR) (OTCQB: GPPRF) (FRA: N8HP) («CDPR» ou la «Société») a le plaisir d'annoncer la clôture d’un placement privé avec intermédiaire préalablement annoncé, réalisé en vertu de la dispense pour financement de l’émetteur coté prévue à la Partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, telle que modifiée par l’ordonnance générale coordonnée 45-935 – Dispenses de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté (le « placement LIFE »), ainsi que d’un placement privé concomitant sans intermédiaire, pour un produit brut combiné de 22 736 139,36 $.

Le placement LIFE a été mené par SCP Resource Finance LP et Raymond James Ltd. à titre de co-chefs de file et teneurs de livres conjoints, avec un syndicat de placeurs pour compte comprenant Canaccord Genuity Corp. et CIBC World Markets Inc. (collectivement, les « placeurs pour compte »), et consistait en l’émission de 31 246 207 unités de la Société (chacune, une « unité ») au prix de 0,48 $ par unité (le « prix de l’offre »), pour un produit brut de 14 998 179,36 $, réalisé sur la base des «efforts commerciaux raisonnables». Le placement privé concomitant sans intermédiaire comprenait 16 120 750 unités au prix de l’offre, pour un produit brut additionnel de 7 737 960,00 $ (le « placement concomitant » et, conjointement avec le placement LIFE, le « placement »).

Guy Goulet, chef de la direction de Cerro de Pasco, a déclaré : « Grâce à la clôture de ce financement, Cerro de Pasco se trouve dans une position financière plus solide pour faire progresser le projet Quiulacocha jusqu’à l’étape de la faisabilité complète et vers la phase de préparation à la construction. Notre priorité immédiate est la mise en œuvre des programmes techniques, environnementaux et d’ingénierie qui définiront la conception du projet et assureront les plus hauts standards de performance et de durabilité. Ce capital supplémentaire renforce notre engagement à transformer le district historique de Cerro de Pasco en un modèle de développement responsable des ressources et de création de valeur à long terme. »

Chaque unité est composée de (i) une action ordinaire du capital de la Société (une « action ordinaire ») et de (ii) un demi-bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donne à son détenteur le droit d’acquérir une action ordinaire additionnelle au prix de 0,68 $ jusqu’au 7 novembre 2027, sous réserve d’une restriction à l’exercice expirant 61 jours après la date des présentes.

En contrepartie de leurs services, les placeurs pour compte ont reçu des honoraires en espèces totalisant 899 620,76 $ et se sont vu émettre un total de 1 874 772 bons de souscription de courtier (chacun, un « bon de courtier »). Chaque bon de courtier donne à son détenteur le droit d’acquérir une unité au prix de l’offre pour une période de 24 mois à compter de la date de clôture.

La Société a également versé un montant total de 17 337,60 $ et émis 36 120 bons de courtier à des tiers sans lien de dépendance en contrepartie de leurs services dans le cadre du placement concomitant.

La Société est également heureuse d’annoncer que M. Eric Sprott, par l’entremise de 2176423 Ontario Ltd., a participé au placement pour un total de 8 333 333 unités, représentant un investissement d’environ 4 000 000 $. M. Sprott a participé à chacun des placements de Cerro de Pasco depuis qu’il est devenu actionnaire important et initié.

En conséquence, le placement est considéré comme une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). La Société s'est fondée sur les dispenses des exigences d'évaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires du Règlement 61-101 contenues aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 à l'égard de l’opération avec une personne apparentée dans le cadre des placements, puisque ni la juste valeur marchande (telle que déterminée en vertu du Règlement 61-101) de l'objet de l'opération, ni la juste valeur marchande de la contrepartie de l'opération ne dépassent 25% de la capitalisation boursière de la Société (telle que déterminée en vertu du Règlement 61-101). La Société n’a pas déposé de déclaration de changement important relativement à cette opération au moins 21 jours avant la clôture prévue du placement puisque les détails de cette opération n’étaient pas connus à ce moment.

Un document d’offre relatif au placement peut être consulté sous le profil de la Société sur le site www.sedarplus.ca ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse suivante : https://pascoresources.com/.

Les titres émis dans le cadre du placement LIFE sont librement négociables dès leur émission et ne sont pas assujettis à une période de détention en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les titres émis dans le cadre du placement concomitant sont quant à eux assujettis à une période de détention légale venant à échéance le 8 mars 2026.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour l'avancement des travaux techniques, environnementaux et d'ingénierie nécessaires à l'étape de faisabilité du projet de résidus de Quiulacocha, en plus de ses besoins généraux. La Société poursuit les travaux techniques, environnementaux et d'ingénierie au projet de résidus de Quiulacocha conformément à ses permis actuels. Parallèlement, la Société prépare la prochaine étape des activités qui nécessitera des autorisations réglementaires supplémentaires. Les discussions avec les autorités compétentes sont en cours, et la Société reste concentrée sur l'avancement des étapes nécessaires pour permettre une transition fluide vers la prochaine phase de développement du projet.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat et il n’y aura aucune vente de titres dans quelque territoire que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Loi de 1933 ») ou des lois étatiques sur les valeurs mobilières et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice de, personnes américaines (telles que définies dans le Règlement S en vertu de la Loi de 1933) à moins d'être enregistrés en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables, ou qu'une dispense des exigences d'enregistrement ne soit disponible.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco se concentre sur le développement de son principal actif détenu à 100%, la concession minière El Metalurgista dans le centre du Pérou. La concession abrite des résidus miniers et des haldes riches en argent, extraits au cours de plus d’un siècle d’exploitation à ciel ouvert et souterraine de la mine Cerro de Pasco. La stratégie de la Société consiste à retraiter et à réhabiliter les déchets miniers historiques afin de créer de la valeur tout en favorisant un développement durable. Cet actif représente l’une des plus importantes ressources métalliques de surface au monde.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web www.pascoresources.com.

Renseignements

Guy Goulet, chef de la direction

Téléphone: +1-579-476-7000

Mobile: +1-514-294-7000

Courriel: ggoulet@pascoresources.com

Énoncés Prospectifs et Exclusion de Responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une «information prospective» ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme «planifie», «cherche», «s'attend», «estime», «a l'intention», «anticipe», «croit», «pourrait», «probable» ou des variations de ces mots, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats «peuvent», «seront», «pourraient», «seront prises», «se produiront», «seront atteints» ou d'autres expressions similaires. De tels énoncés prospectifs, y compris concernant les attentes de la direction de CDPR à l’égard de l’utilisation du produit et des fonds disponibles après la réalisation du placement, la mise en œuvre des programmes techniques, environnementaux et d’ingénierie ainsi que le moment où les fonds seront utilisés pour atteindre les objectifs de la Société dans le cadre du projet Quiulacocha, sont basés sur les estimations de CDPR et comportent des risques connus et non connus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont sujets à des facteurs économiques et commerciaux, à des incertitudes et à d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de la CDPR, disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Bien que le CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés et à ces informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.