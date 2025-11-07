Eramet : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions au 31 octobre 2025

Dénomination sociale de l'émetteur :

ERAMET SA
10 boulevard de Grenelle
75015 Paris
632 045 381 RCS PARIS

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 223-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

N° LEI : 549300LUH78PG2MP6N64

Date d'arrêté des informationsNombre total d'actions composant le capitalNombre total de droits de vote 
 

31 octobre 2025		 

28 755 047		Nombre de droits de vote théoriques :49 395 263
  Nombre de droits de vote exerçables : 49 228 080

Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques - actions privées du droit de vote (auto-détention, contrat de liquidité, etc.).

ERAMET - Info nombre total de droits de votes au 31.10.2025

