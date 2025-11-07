DANONE : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions

DANONE

Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 170 348 620,75 €.

Siège social : 59-61, rue La Fayette, 75 009 Paris.

552 032 534 R.C.S. Paris.

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions

prévues par l’article L. 233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Date



Nombre d’actions Nombre total de droits de vote







31/10/2025



681 394 483



Nombre de droits de vote théoriques (1) : 721 733 525







Nombre de droit de votes exerçables (2) : 684 323 106









(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote .

(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.

