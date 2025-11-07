Senvest Capital Inc. annonce ses rėsultats pour le trimestre terminé le 30 septembre 2025

MONTRĖAL, 07 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. a annoncé aujourd’hui un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 172,8 M$ ou 70,98 $ par action pour les trois mois terminés le 30 septembre 2025. Pour la période correspondante de 2024, elle avait inscrit un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 170,5 M$ ou 69,24 $ par action.

Les états financiers sont disponibles sur le site Sedar+ www.sedarplus.ca

ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS (non vérifié) (en millions de dollars, sauf les données par action) Pour les trois mois terminés les 30/09/2025 30/09/2024 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 172,8 M$ 170,5 M$ Résultat par action dilué attribuable aux actionnaires ordinaires 70,98 $ 69,24 $





Contact:

George Malikotsis, Vice Président, Finance

Tel: (514) 281-8082