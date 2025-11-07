Senvest Capital Inc. annonce ses rėsultats pour le trimestre terminé le 30 septembre 2025

MONTRĖAL, 07 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. a annoncé aujourd’hui un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 172,8 M$ ou 70,98 $ par action pour les trois mois terminés le 30 septembre 2025. Pour la période correspondante de 2024, elle avait inscrit un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 170,5 M$ ou 69,24 $ par action.  

Les états financiers sont disponibles sur le site Sedar+ www.sedarplus.ca

 ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS
 (non vérifié)
 (en millions de dollars, sauf les données par action)
 Pour les trois mois terminés les
    
 30/09/2025  30/09/2024
    
Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires   172,8 M$ 170,5 M$
    
Résultat par action dilué attribuable aux actionnaires ordinaires      70,98 $ 69,24 $


Contact:
George Malikotsis, Vice Président, Finance
Tel: (514) 281-8082


