Dorel publie les résultats du troisième trimestre 2025

La division Dorel Produits de puériculture affiche des résultats financiers solides au troisième trimestre malgré les défis liés au marché

La restructuration de la division Dorel Maison se poursuit selon le plan

Les nouvelles ententes de financement en place renforcent la situation financière de la Société

MONTRÉAL, 07 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dorel Industries Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 30 septembre 2025.

Les produits du troisième trimestre se sont élevés à 298,6 millions de dollars US, comparativement à 354,2 millions de dollars US, soit une baisse de 15,7 % par rapport à la même période l'an dernier. La perte nette déclarée était de 47,4 millions de dollars US ou 1,45 dollar US par action après dilution, comparativement à 21,9 millions de dollars US ou 0,67 dollar US par action après dilution l'an dernier. La perte nette ajustée1 pour 2025 était de 29,8 millions de dollars US ou 0,91 dollar US par action après dilution, comparativement à 20,2 millions de dollars US ou 0,62 dollar US par action après dilution l'an dernier.

Les produits pour les neuf mois se sont élevés à 911,4 millions de dollars US, comparativement à 1 053,4 millions de dollars US, soit une baisse de 13,5 % par rapport à l'année précédente. La perte nette déclarée était de 117,6 millions de dollars US ou 3,60 dollars US par action après dilution, comparativement à 99,0 millions de dollars US ou 3,04 dollars US par action après dilution il y a un an. La perte nette ajustée1 pour les neuf premiers mois de 2025 était de 74,6 millions de dollars US, soit 2,28 dollars US par action après dilution, comparativement à 50,7 millions de dollars US ou 1,56 dollar US par action après dilution il y a un an.

« Le troisième trimestre s'est terminé avec notre accord important avec de nouveaux partenaires financiers qui financeront notre programme stratégique, accélérant la croissance de la division Produits de puériculture et exécutant le repositionnement de la division Maison. Le manque de liquidité avant ces accords a sérieusement entravé notre capacité à développer et à commercialiser de nouveaux produits. Ceci était particulièrement marqué dans la division Maison, mais au fil du trimestre, cela a aussi retardé des initiatives clés de développement de produits dans la division Produits de puériculture, un problème qui a maintenant été résolu. Ce défi interne a été aggravé par des pressions externes, particulièrement aux États-Unis où l'incertitude tarifaire et la hausse des prix de détail créent un ralentissement dans l’environnement de vente au détail. Malgré cela, la division Dorel Produits de puériculture a livré un trimestre caractérisé par des revenus stables alors que la forte performance internationale, menée par nos opérations européennes, a compensé la faiblesse aux États-Unis. Ces résultats ont de nouveau démontré la force de notre empreinte mondiale et notre engagement à bâtir une entreprise plus agile et compétitive. La division Dorel Maison a poursuivi son plan de restructuration, incluant la cessation des opérations manufacturières, une réduction supplémentaire de la main-d'œuvre et de l'empreinte, ainsi qu'une liquidation agressive des stocks », a déclaré Martin Schwartz, président et chef de la direction de Dorel.

1 Il s’agit d’un ratio ou d’une mesure financière non conforme aux PCGR n’ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

Sommaire de l'information financière (non audité) Trois mois clos les 30 septembre Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2025 2024 Variation $ $ % Produits 298 565 354 220 (15,7 )% Perte nette (47 445 ) (21 900 ) 116,6 % Par action - De base (1,45 ) (0,67 ) 116,4 % Par action - Diluée (1,45 ) (0,67 ) 116,4 % Perte nette ajustée 1) (29 832 ) (20 206 ) 47,6 % Par action - Diluée 1) (0,91 ) (0,62 ) 46,8 % Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 32 666 902 32 583 148 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 666 902 32 583 148 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Sommaire de l'information financière (non audité) Neuf mois clos les 30 septembre Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2025 2024 Variation $ $ % Produits 911 412 1 053 369 (13,5 )% Perte nette (117 629 ) (98 950 ) 18,9 % Par action - De base (3,60 ) (3,04 ) 18,4 % Par action - Diluée (3,60 ) (3,04 ) 18,4 % Perte nette ajustée 1) (74 603 ) (50 658 ) 47,3 % Par action - Diluée 1) (2,28 ) (1,56 ) 46,2 % Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 32 655 498 32 565 816 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 655 498 32 565 816 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.





Dorel Produits de puériculture Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Trois mois clos les 30 septembre (non audité) 2025 2024 Variation $ % des produits $ % des produits % Produits 220 236 222 098 (0,8 )% Bénéfice brut 61 122 27,8 % 62 761 28,3 % (2,6 )% Bénéfice opérationnel 4 863 7 192 (32,4 )% Bénéfice opérationnel ajusté 1) 6 563 7 940 (17,3 )% 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Neuf mois clos les 30 septembre (non audité) 2025 2024 Variation $ % des produits $ % des produits % Produits 654 154 651 222 0,5 % Bénéfice brut 183 238 28,0 % 180 885 27,8 % 1,3 % Bénéfice opérationnel 14 373 14 012 2,6 % Bénéfice opérationnel ajusté 1) 18 605 15 937 16,7 % 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Pour le troisième trimestre de 2025, la division Dorel Produits de puériculture a déclaré des produits de 220,2 millions de dollars US, soit une baisse de 0,8 % par rapport à la même période l'an dernier. La croissance des revenus en Europe et sur les marchés internationaux comme l'Australie, le Canada et l'exportation, a été robuste avec une augmentation totale de 9,6 % au cours du trimestre par rapport à l'année précédente. Cela a été plus que compensé par une baisse des ventes aux États-Unis, causée par l'instabilité des prix liée aux tarifs et le comportement prudent des détaillants. Les produits sur une base comparable1 pour la division Produits de puériculture a diminué de 3,0 %, après avoir éliminé l'impact des fluctuations des taux de change d'une année à l'autre.

Comme dans le cas du trimestre, la croissance depuis le début de l’exercice des produits en Europe et sur les marchés internationaux compense les défis aux États-Unis avec des produits cumulés par la division depuis le début de l'année de 654,2 millions de dollars US, soit une augmentation de 3,0‍ ‍millions de dollars US, ou 0,5 %, contre 651,2 millions de dollars US en 2024. L'augmentation des produits sur une base comparable1 depuis le début de l'année était d'environ 0,1 %, avec une croissance à l’international et en Europe de 10,3 % depuis le début de l'année, compensant les baisses aux États-Unis.

Les problèmes de liquidité au cours du trimestre ont commencé à affecter la feuille de route des nouveaux produits, car le lancement de plusieurs nouveaux produits a été retardé. Sur le marché américain, cela a été aggravé par l'impact des tarifs créant une instabilité du marché. Les principaux partenaires de détail ont ajusté leur comportement de commande en réponse à l'incertitude des prix et à l'évolution des structures de coûts. Les catégories clés comme les sièges d'auto, les poussettes et les systèmes de voyage sont restées importantes, mais ont été affectées par une demande plus faible et un inventaire plus restreint chez les détaillants. La division Dorel Produits de puériculture demeure bien positionnée par rapport à ses concurrents avec ses installations de fabrication nationales, cependant cette opportunité n'a pas eu d'impact positif sur le troisième trimestre, les détaillants ayant été extrêmement prudents. Alors que les grands détaillants ajustent leurs choix de chaîne d'approvisionnement au fur et à mesure que les tarifs évoluent, la stabilité de la fabrication nationale offre des opportunités pour les produits fabriqués localement par rapport aux importations.

La marge brute en dollars et les charges opérationnelles pour le trimestre sont restés globalement stables d'une année à l'autre, ce qui a résulté en un bénéfice opérationnel de 4,9 millions de dollars US comparativement à 7,2 millions de dollars US en 2024. En excluant les frais de restructuration, le bénéfice opérationnel ajusté1 pour le trimestre était de 6,6 millions de dollars US, soit une baisse de 17,3 % par rapport à 7,9 millions de dollars US l'année précédente. Le bénéfice opérationnel déclaré depuis le début de l'année, y compris les frais de restructuration, s'élevait à 14,4 millions de dollars US comparativement à 14,0 millions de dollars US l'année précédente. Le bénéfice opérationnel ajusté1 depuis le début de l'année était de 18,6 millions de dollars US, soit une augmentation de 16,7 % par rapport à l'année précédente. De la même manière que pour la répartition des produits, la baisse du bénéfice opérationnel aux États-Unis a été plus que compensée par les bénéfices dans les autres marchés.



Dorel Maison Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Trois mois clos les 30 septembre (non audité) 2025 2024 Variation $ % des produits $ % des produits % Produits 78 329 132 122 (40,7 )% Bénéfice brut (13 239 ) (16,9 )% 2 809 2,1 % n.s. Perte opérationnelle (25 618 ) (13 177 ) 94,4 % Bénéfice brut ajusté 1) (2 107 ) (2,7 )% 3 547 2,7 % n.s. Perte opérationnelle ajustée 1) (10 182 ) (12 039 ) (15,4 )% n.s. = non significatif 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Neuf mois clos les 30 septembre (non audité) 2025 2024 Variation $ % des produits $ % des produits % Produits 257 258 402 147 (36,0 )% Bénéfice brut (25 677 ) (10,0 )% 19 103 4,8 % n.s. Perte opérationnelle (72 275 ) (70 380 ) 2.7 % Bénéfice brut ajusté 1) (934 ) (0,4 )% 19 841 4,9 % n.s. Perte opérationnelle ajustée 1) (34 046 ) (23 755 ) 43,3 % n.s. = non significatif 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Les produits du troisième trimestre se sont élevés à 78,3 millions de dollars US, soit une baisse de 53,8 millions de dollars US, soit 40,7 %, par rapport à 132,1 millions de dollars US l'an dernier. La division Dorel Maison est considérablement réduite en taille grâce à la réduction intentionnelle d’unités de gestion des stocks actifs qui sont maintenant considérés comme non stratégiques. De plus, les ventes ont été affectées par des problèmes de disponibilité des produits, aggravés par le fait que la plupart des clients retiennent des commandes en raison de l'incertitude des tarifs douaniers sur les importations en provenance d'Asie. Comme ce fut le cas au deuxième trimestre, la baisse marquée des produits au troisième trimestre a été la plus marquée dans le canal du commerce électronique, car ce canal est moins mis en avant dans le modèle d'affaires à venir. Les produits pour la période de neuf mois se sont élevés à 257,3 millions de dollars US, soit une baisse de 144,9 millions de dollars US, ou 36,0 %, par rapport à l'an dernier.

Le bénéfice brut du troisième trimestre a diminué de 16,0 millions de dollars US par rapport au troisième trimestre de l'an dernier. Le montant de l'année en cours inclut les frais de restructuration, principalement les dépréciations des stocks, dans le cadre du programme de restructuration de la division Maison pour sortir les articles non rentables et réduire son empreinte globale de distribution. Le bénéfice brut ajusté1, excluant ces montants, a diminué de 5,7 millions de dollars US principalement en raison de volumes de ventes plus faibles sur les produits importés, ce qui compensait largement les avantages d'une baisse des frais généraux, et d'une perte opérationnelle nationale réduite. Les charges opérationnelles ont été considérablement réduites pour le trimestre à 8,1 millions de dollars US contre 15,6 millions de dollars US pour le trimestre de l’année précédente, ce qui démontre un impact direct des activités de restructuration depuis décembre dernier.

En conséquence, la perte opérationnelle ajustée1 pour le trimestre s'est élevée à 10,2 millions de dollars US, comparativement à 12,0 millions de dollars US pour la même période l'an dernier. La perte opérationnelle déclarée pour le trimestre, y compris les frais de restructuration, s'élevait à 25,6 millions de dollars US comparativement à 13,2 millions de dollars US l'année précédente. La perte opérationnelle déclarée depuis le début de l'année, y compris les frais de restructuration, s'élevait à 72,3 millions de dollars US comparativement à 70,4 millions de dollars US l'année précédente. La perte opérationnelle ajustée1 depuis le début de l'année était de 34,0 millions de dollars US, comparativement à 23,8 millions de dollars US l'année précédente.

Les problèmes de liquidité au trimestre se sont accentués et ont empêché la division de lancer de nouveaux items qui figuraient dans le pipeline de nouveaux produits. Ainsi, les ventes étaient limitées aux articles existants et à ceux qui sont éliminés du portefeuille de produits à long terme. Cette situation a été aggravée par l'environnement d'affaires créé par les nouveaux tarifs en évolution annoncés depuis le début de l'année, qui ont affecté les stratégies d'approvisionnement et de tarification.

Mise à jour sur la restructuration

Au cours du trimestre, la fabrication a cessé à l'usine de Cornwall, en Ontario, dans le cadre d'une transition plus large vers une organisation simplifiée avec une gamme de produits réduite, axée sur des catégories rentables. De plus, la division a quitté son entrepôt californien à la fin du trimestre et les expéditions sont maintenant gérées à partir d'un espace beaucoup plus petit dans une installation de la division Dorel Produits de puériculture à proximité de Fontana, en Californie. À la fin octobre, la même chose s'est produite dans l'installation montréalaise de la division, la division Dorel Maison occupant une petite portion d'un nouvel entrepôt de la division Dorel Produits de puériculture. Les deux mouvements ont été facilités par la réduction active des niveaux de stocks des articles non essentiels pour l'avenir.

Les travaux sont en cours pour l’intégration des systèmes et des fonctions administratives dans la division Dorel Produits de puériculture, et la Société est toujours en voie de compléter sa transition, avec une date de mise en service prévue au quatrième trimestre. À la fin du troisième trimestre, l'effectif nord-américain non manufacturier est passé d'environ 470 employés à 240 employés. D'ici la fin de l'année, ce chiffre devrait être encore réduit à environ 160 employés, avec un effectif permanent d'environ 100 employés d'ici le deuxième trimestre 2026. Ce nombre sera réparti équitablement entre les fonctions de distribution et de support gérées par la division Produits de puériculture, avec une équipe centrale de la division Maison axée sur les ventes, le marketing et le développement de produits.

Dans le cadre de ces activités, la division Maison a enregistré des frais totaux de restructuration de 15,4 millions de dollars US, dont 11,1 millions de dollars US pour la dépréciation des stocks, regroupés dans le coût des produits vendus, et 4,3 millions de dollars US pour les charges encourues pour les indemnités de cessation d’emploi et de licenciement.

Nouvelles facilités de crédit et émission d'actions privilégiées

Comme annoncé le 29 septembre 2025, la Société a conclu un nouvel accord de financement avec un groupe de prêteurs dirigé par des membres du groupe de TCW Asset Management Company LLC (« TCW »), qui comprend des facilités de crédit garanties de premier rang d'un montant allant jusqu'à 310,0 millions de dollars US, comprenant une facilité de crédit garantie de premier rang renouvelable de 175,0 millions de dollars US assujettie à une base d'emprunt, dont 110,0 millions de dollars US ont été avancés à la clôture de l’opération, et un prêt à terme de 135,0 millions de dollars US. En lien avec le prêt à terme, la Société a émis des bons de souscription à TCW et à certains autres prêteurs dans le cadre des facilités de crédit d'un montant égal à 5 % du nombre d'actions en circulation de Dorel après dilution, représentant 1 877 408 bons de souscription (les « bons de souscription des prêteurs »). Chaque bon de souscription des prêteurs confère au porteur le droit d'acquérir une action de catégorie « B » au prix d'exercice de 0,01 dollar CA par bon de souscription des prêteurs pour une période de sept ans.

De plus, comme annoncé le 29 septembre 2025, la Société a conclu une entente avec Alberta Investment Management Corporation (« AIMCo ») pour un placement privé de 3 000 000 actions privilégiées émises pour un montant total de 75,0 millions de dollars US. Les actions privilégiées ont un rendement de dividende annuel initial de 17 %, versé trimestriellement. Dans le cadre de l'émission des actions privilégiées, la Société a émis des bons de souscription à AIMCo (les « bons de souscription d’AIMCo ») d'un montant égal à 8 % du nombre d'actions en circulation de Dorel après dilution, représentant 3 003 853 bons de souscription d’AIMCo. Au même titre que les bons de souscription des prêteurs, chacun des bons de souscription d’AIMCo confère au porteur le droit d'acquérir une action de catégorie « B » au prix d'exercice de 0,01 dollar CA par bon de souscription d’AIMCo pour une période de sept ans.

La Société a utilisé le produit des nouvelles facilités de crédit et actions privilégiées pour rembourser intégralement la dette garantie de premier rang antérieure de Dorel, pour couvrir certains frais de restructuration de la division Dorel Maison et pour le fonds de roulement. Les nouvelles facilités de crédit et le produit des actions privilégiées ont recapitalisé la situation financière de Dorel, et la Société croit désormais être bien positionnée pour faire progresser son programme stratégique, notamment en accélérant la croissance de la division Produits de puériculture et en exécutant le repositionnement de la division Maison.

En lien avec le remboursement de la dette garantie de premier rang antérieure de Dorel, la Société a enregistré une perte à l'extinction de dettes d'un montant de 9,7 millions de dollars US, ce qui explique principalement l'augmentation des frais financiers pour les périodes trimestrielle et cumulée.

Dorel lance une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Dorel a également annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (« TSX ») a approuvé l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Dorel. Aux termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités, Dorel peut racheter aux fins d’annulation un maximum de 1 643 612 actions de catégorie « B », représentant 10 % des 16 436 129 actions de catégorie « B » constituant le fonds public d’actions au 30 octobre 2025. Les actions peuvent être rachetées par l'intermédiaire des installations de la TSX et d’autres plateformes de négociation au Canada sur la période de douze mois allant du 12 novembre 2025 au 11 novembre 2026. Au 30 octobre 2025, Dorel comptait 28 530 351 actions de catégorie « B » émises et en circulation.

Toute action rachetée par Dorel dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités le sera au prix du marché au moment de ces rachats. Le nombre réel d'actions de catégorie B pouvant être racheté et le moment de ces rachats seront déterminés par Dorel. Tout rachat effectué par Dorel en vertu de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera effectué conformément aux règles et politiques de la TSX. Les règles de la TSX permettent à Dorel de racheter quotidiennement, par l'intermédiaire des installations de la TSX, un maximum de 6 862 actions de catégorie B sous l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités, représentant 25 % du volume de transactions moyen quotidien de 27 450 actions de catégorie B sur la TSX au cours des six derniers mois civils, sous réserve d'une exception pour un achat en bloc sur la TSX une fois par semaine civile. Dorel n'a racheté aucune action de catégorie B au cours des douze derniers mois.

Le conseil d'administration de Dorel estime que, lorsqu’effectué au bon moment, le rachat de ses actions par l'entremise de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités représente une bonne utilisation des ressources financières de Dorel, car une telle action peut protéger et augmenter la valeur pour les actionnaires lorsque des opportunités se présentent.

En lien avec l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités, Dorel a conclu un plan de rachat automatique d'actions avec TD Securities Inc. afin de permettre des rachats sous l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités pendant les périodes d’interdiction de Dorel, comme le permettent le Guide à l’intention des sociétés de la TSX et la Loi sur les valeurs mobilières du Québec. En dehors de ces périodes d’interdiction, Dorel peut racheter des actions à sa discrétion.

Perspectives

« Les perspectives pour la division Dorel Produits de puériculture demeurent très positives et notre résilience face à un environnement difficile se reflète dans nos résultats jusqu'à présent cette année. Nous demeurons confiants dans la capacité de la division Dorel Produits de puériculture à naviguer les défis persistants du marché et à tirer parti des opportunités de croissance à travers notre empreinte mondiale. En regardant vers le quatrième trimestre, nous prévoyons une amélioration supplémentaire de nos activités américaines, ce qui, combiné à nos autres marchés, nous donne confiance que nous livrerons des résultats bien supérieurs à ceux de l'année précédente », a commenté Martin Schwartz, président et chef de la direction de Dorel.

« Dans la division Maison, notre objectif demeure fermement de transformer la division en une organisation plus agile et épurée. Nous sommes convaincus que les changements structurels en cours, incluant l'intégration des fonctions administratives avec la division Dorel Produits de puériculture, la liquidation des stocks et la consolidation des installations, nous positionneront pour une meilleure performance financière en 2026. Pour nos deux divisions, bien que l'environnement du commerce de détail demeure difficile et que les pressions tarifaires persistent, nous travaillons activement avec nos clients et fournisseurs clés pour stabiliser les prix, reconstruire la confiance et rétablir l'élan. La résilience et l'engagement de notre équipe tout au long de cette transition nous donnent confiance que nous aborderons la nouvelle année avec une base solide pour offrir des bénéfices nettement améliorés », a conclu M. Schwartz.

Téléconférence

Les Industries Dorel inc. tiendra une conférence téléphonique le lundi 10 novembre 2025 à 11 h, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-833-752-3231. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à http://www.dorel.com/fr. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-855-669-9658 et en entrant le code 8354761 sur votre clavier téléphonique. L’enregistrement sera accessible à compter de 14 h 30, le lundi 10 novembre 2025 jusqu’à 23 h 59 le lundi 17 novembre 2025.

Des états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités au 30 septembre 2025 seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com/fr, et seront mis à votre disposition sur le site Web SEDAR+.

Profil de Dorel

Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans deux secteurs distincts, soit les produits de puériculture et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits, ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Safety 1st et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme BebeConfort, Cosco, Mother’s Choice et Infanti. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont les ventes annuelles atteignent 1,25 milliard de dollars US, compte environ 3 200 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-deux pays à travers le monde.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, notamment les énoncés qui portent sur la réduction substantielle de la taille de la division Maison de Dorel, l’incidence de la conjoncture macroéconomique, dont les pressions inflationnistes, l’évolution des dépenses de consommation, les variations des taux de change, l’imposition de tarifs et les variations des taux d’intérêt, sur les activités commerciales, la situation financière et les activités opérationnelles de la Société, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent différer de façon importante des attentes de la Société telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, la Société ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, ce que la Société en bénéficiera incluant les énoncés relatifs à la réduction substantielle de la taille de la division Maison. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte d’exploitation de la Société. Cependant, le lecteur est mis en garde que ces énoncés prospectifs pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que la Société estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de la Société exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants :

les conditions économiques et financières en général, y compris par suite du contexte actuel d’inflation élevée;

les changements dans les lois ou règlements applicables;

les changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement, y compris la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de la Société en raison du contexte macroéconomique;

les fluctuations des devises étrangères, notamment les niveaux élevés de volatilité des devises étrangères par rapport au dollar US qui traduisent les incertitudes liées au contexte macroéconomique;

l’impact des tarifs sur les biens importés;

le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients;

il n’y a aucune certitude que les avantages escomptés dérivés de la réduction substantielle de la taille de la division Maison se matérialiseront;

les coûts associés à la responsabilité produits;

les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles;

la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques;

les changements apportés au cadre réglementaire;

des crises de santé publique susceptibles d’avoir une incidence négative sur les économies mondiales et les marchés financiers et pouvant donner lieu à un ralentissement économique durant une période de temps prolongée et avoir des répercussions négatives importantes sur la demande pour les produits de la Société et sur ses activités, sa situation financière et ses résultats opérationnels;

l’impact des conflits internationaux sur les ventes de la Société;

un accès continu aux sources de financement, y compris le respect par la Société de l’ensemble des clauses restrictives de sa facilité de crédit garantie par des actifs et son prêt à terme, ainsi que les coûts des emprunts y afférents, tous ces éléments étant susceptibles de subir les effets préjudiciables du contexte macroéconomique;

les défaillances liées aux systèmes de technologie de l’information;

les modifications des hypothèses servant à l’évaluation du goodwill et d’autres immobilisations incorporelles, ainsi qu’une diminution de la capitalisation boursière de la Société dans l’avenir;

l’absence de certitude que la Société déclarera des dividendes dans l’avenir;

l’exposition accrue aux risques liés à la cybersécurité en raison du travail à distance des employés de la Société;

la capacité de la Société à protéger ses technologies et ses produits, actuels et futurs, et à défendre ses droits de propriété intellectuelle;

les éventuels dommages à la réputation de la Société; et

l’incidence des changements climatiques sur la Société.



Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont analysés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de la Société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque exposés dans les documents précédemment mentionnés sont expressément incorporés par renvoi au présent communiqué de presse dans leur intégralité.

La Société met en garde le lecteur que les risques décrits plus haut ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions. D’autres risques et incertitudes dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que la Société estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont exprimés en milliers de dollars US, sauf les montants par action.



Résultats consolidés Trois mois clos les Neuf mois clos les 30 sept. 30 sept. Variation 30 sept. 30 sept. Variation 2025 2024 $ % 2025 2024 $ % Produits 298 565 354 220 (55 655 ) (15,7 )% 911 412 1 053 369 (141 957 ) (13,5 )% Coût des produits vendus 250 682 288 650 (37 968 ) (13,2 )% 753 851 853 381 (99 530 ) (11,7 )% Bénéfice brut 47 883 65 570 (17 687 ) (27,0 )% 157 561 199 988 (42 427 ) (21,2 )% Bénéfice brut ajusté 1) 59 015 66 308 (7 293 ) (11,0 )% 182 304 200 726 (18 422 ) (9,2 )% Frais de vente 30 203 30 801 (598 ) (1,9 )% 94 364 95 903 (1 539 ) (1,6 )% Frais généraux et administratifs 31 226 36 552 (5 326 ) (14,6 )% 105 615 104 234 1 381 1,3 % Frais de recherche et de développement 4 969 6 135 (1 166 ) (19,0 )% 15 636 17 852 (2 216 ) (12,4 )% Perte de valeur sur les créances clients 722 2 002 (1 280 ) (63,9 )% 749 2 222 (1 473 ) (66,3 )% Frais de restructuration 6 481 1 148 5 333 464,5 % 18 283 2 510 15 773 n.s. Perte de valeur du goodwill - - - - - 45 302 (45 302 ) (100,0 )% Perte opérationnelle (25 718 ) (11 068 ) 14 650 132,4 % (77 086 ) (68 035 ) 9 051 13,3 % Perte opérationnelle ajustée 1) (8 105 ) (9 182 ) (1 077 ) (11,7 )% (34 060 ) (19 485 ) 14 575 74,8 % Frais financiers 20 795 10 220 10 575 103,5 % 38 485 28 862 9 623 33,3 % Perte avant impôts sur le résultat (46 513 ) (21 288 ) 25 225 118,5 % (115 571 ) (96 897 ) 18 674 19,3 % Charge d'impôts sur le résultat 932 612 320 52,3 % 2 058 2 053 5 0,2 % Perte nette (47 445 ) (21 900 ) 25 545 116,6 % (117 629 ) (98 950 ) 18 679 18,9 % Perte nette ajustée 1) (29 832 ) (20 206 ) 9 626 47,6 % (74 603 ) (50 658 ) 23 945 47,3 % Perte par action - De base (1,45 ) (0,67 ) 0,78 116,4 % (3,60 ) (3,04 ) 0,56 18,4 % Perte par action - Diluée (1,45 ) (0,67 ) 0,78 116,4 % (3,60 ) (3,04 ) 0,56 18,4 % Perte par action ajustée - Diluée 1) (0,91 ) (0,62 ) 0,29 46,8 % (2,28 ) (1,56 ) 0,72 46,2 % Nombre moyen pondéré d'actions - De base 32 666 902 32 583 148 s.o. s.o. 32 655 498 32 565 816 s.o. s.o. Nombre moyen pondéré d'actions - Dilué 32 666 902 32 583 148 s.o. s.o. 32 655 498 32 565 816 s.o. s.o. Marge brute 2) 16,0 % 18,5 % s.o. (250) pb 17,3 % 19,0 % s.o. (170) pb Marge brute ajustée 1) 19,8 % 18,7 % s.o. 110 pb 20,0 % 19,1 % s.o. 90 pb Frais de vente en pourcentage des produits 3) 10,1 % 8,7 % s.o. 140 pb 10,4 % 9,1 % s.o. 130 pb Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits 4) 10,5 % 10,3 % s.o. 20 pb 11,6 % 9,9 % s.o. 170 pb n.s. = non significatif s.o. = sans objet pb = point de base 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu

probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et

rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. 2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les produits. 3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspondent aux frais de vente divisés par les produits. 4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspondent aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.





Dorel Produits de puériculture Trois mois clos les Neuf mois clos les 30 sept. 30 sept. Variation 30 sept. 30 sept. Variation 2025 2024 $ % 2025 2024 $ % Produits 220 236 222 098 (1 862 ) (0,8 )% 654 154 651 222 2 932 0,5 % Coût des produits vendus 159 114 159 337 (223 ) (0,1 )% 470 916 470 337 579 0,1 % Bénéfice brut 61 122 62 761 (1 639 ) (2,6 )% 183 238 180 885 2 353 1,3 % Frais de vente 27 250 25 375 1 875 7,4 % 82 370 79 412 2 958 3,7 % Frais généraux et administratifs 22 698 24 367 (1 669 ) (6,8 )% 68 698 71 177 (2 479 ) (3,5 )% Frais de recherche et de développement 4 282 4 915 (633 ) (12,9 )% 13 107 14 047 (940 ) (6,7 )% Perte de valeur sur les créances clients 329 164 165 100,6 % 458 312 146 46,8 % Frais de restructuration 1 700 748 952 127,3 % 4 232 1 925 2 307 119,8 % Bénéfice opérationnel 4 863 7 192 (2 329 ) (32,4 )% 14 373 14 012 361 2,6 % Bénéfice opérationnel ajusté 1) 6 563 7 940 (1 377 ) (17,3 )% 18 605 15 937 2 668 16,7 % Marge brute 2) 27,8 % 28,3 % s.o. (50) pb 28,0 % 27,8 % s.o. 20 pb Frais de vente en pourcentage des produits 3) 12,4 % 11,4 % s.o. 100 pb 12,6 % 12,2 % s.o. 40 pb Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits 4) 10,3 % 11,0 % s.o. (70) pb 10,5 % 10,9 % s.o. (40) pb s.o. = sans objet pb = point de base 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu

probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et

rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. 2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les produits. 3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspondent aux frais de vente divisés par les produits. 4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspondent aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.





Dorel Maison Trois mois clos les Neuf mois clos les 30 sept. 30 sept. Variation 30 sept. 30 sept. Variation 2025 2024 $ % 2025 2024 $ % Produits 78 329 132 122 (53 793 ) (40,7 )% 257 258 402 147 (144 889 ) (36,0 )% Coût des produits vendus 91 568 129 313 (37 745 ) (29,2 )% 282 935 383 044 (100 109 ) (26,1 )% Bénéfice brut (13 239 ) 2 809 (16 048 ) n.s. (25 677 ) 19 103 (44 780 ) n.s. Bénéfice brut ajusté 1) (2 107 ) 3 547 (5 654 ) n.s. (934 ) 19 841 (20 775 ) n.s. Frais de vente 2 953 5 426 (2 473 ) (45,6 )% 11 994 16 491 (4 497 ) (27,3 )% Frais généraux et administratifs 4 042 7 102 (3 060 ) (43,1 )% 18 298 21 390 (3 092 ) (14,5 )% Frais de recherche et de développement 687 1 220 (533 ) (43,7 )% 2 529 3 805 (1 276 ) (33,5 )% Perte de valeur sur les créances clients 393 1 838 (1 445 ) (78,6 )% 291 1 910 (1 619 ) (84,8 )% Frais de restructuration 4 304 400 3 904 n.s. 13 486 585 12 901 n.s. Perte de valeur du goodwill - - - - - 45 302 (45 302 ) (100,0 )% Perte opérationnelle (25 618 ) (13 177 ) 12 441 94,4 % (72 275 ) (70 380 ) 1 895 2,7 % Perte opérationnelle ajustée 1) (10 182 ) (12 039 ) (1 857 ) (15,4 )% (34 046 ) (23 755 ) 10 291 43,3 % Marge brute 2) (16,9 )% 2,1 % s.o. (1900) pb (10,0 )% 4,8 % s.o. (1480) pb Marge brute ajustée 1) (2,7 )% 2,7 % s.o. (540) pb (0,4 )% 4,9 % s.o. (530) pb Frais de vente en pourcentage des produits 3) 3,8 % 4,1 % s.o. (30) pb 4,7 % 4,1 % s.o. 60 pb Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits 4) 5,2 % 5,4 % s.o. (20) pb 7,1 % 5,3 % s.o. 180 pb n.s. = non significatif s.o. = sans objet pb = point de base 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu

probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et

rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. 2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les produits. 3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspondent aux frais de vente divisés par les produits. 4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspondent aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.

Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR

Dorel inclut dans le présent communiqué de presse certains ratios et mesures financières non conformes aux PCGR, comme expliqué ci-après. Ces ratios et mesures financières non conformes aux PCGR n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Ces ratios et mesures financières non conformes aux PCGR ne devraient pas être considérés de façon isolée ni comme un substitut aux mesures calculées conformément aux IFRS. Le présent communiqué de presse comprend les rapprochements entre les ratios et mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios et mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux IFRS.

Dorel considère que les ratios et mesures financières non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué de presse fournissent des informations additionnelles aux investisseurs leur permettant d’analyser ses résultats et de mesurer sa performance financière en excluant la variation liée à certains éléments qui, de l’avis de Dorel, ne reflètent pas la performance de ses activités principales et offre ainsi une meilleure comparabilité d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Les mesures financières non conformes aux PCGR sont également utilisées par la direction pour évaluer la performance financière de Dorel et prendre des décisions opérationnelles et stratégiques.

Ajustements aux ratios et aux mesures non conformes aux PCGR

Tel que mentionné ci-dessus, certains de nos ratios et mesures financières non conformes aux PCGR excluent la variation liée à certains ajustements qui affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et qui pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Les ajustements qui ont un impact sur plus d’un ratio ou d’une mesure financière non conforme aux PCGR sont expliqués ci-après.

Frais de restructuration

Les frais de restructuration comprennent les frais directement liés aux activités significatives de sortie, incluant la vente d’usines de fabrication, la fermeture d’activités, la réorganisation, l’optimisation, la transformation et la consolidation afin d’améliorer la position compétitive de la Société sur le marché et de réduire les coûts et ainsi amener des gains en efficacité, ainsi que les frais d’acquisition en lien avec l’acquisition de compagnies. Les frais de restructuration sont inclus comme un ajustement dans le calcul du bénéfice brut ajusté, de la marge brute ajustée, du bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e), et du bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e). Les frais de restructuration ont été respectivement de 17,6 millions de dollars US et 43,0 millions de dollars US pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2025 (1,9 million de dollars US et 3,2 millions de dollars US en 2024). De ce montant, les frais de restructuration enregistrés dans le coût des produits vendus ont été de respectivement 11,1 millions de dollars US et 24,7 millions de dollars US pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2025 (0,7 million de dollars US et 0,7 million de dollars US en 2024). Veuillez consulter la section « Perte de valeur du goodwill et frais de restructuration » dans le rapport de gestion pour plus de détails.

Perte de valeur du goodwill

La perte de valeur du goodwill est incluse comme un ajustement dans le calcul du bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e), du bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et du bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e). La perte de valeur du goodwill a été respectivement de néant et de 45,3 millions de dollars US pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 (néant en 2025). Veuillez consulter la section « Perte de valeur du goodwill et frais de restructuration » dans le rapport de gestion pour obtenir plus de détails.

Bénéfice brut ajusté et marge brute ajustée

Le bénéfice brut ajusté correspond au bénéfice brut excluant l’impact des frais de restructuration. La marge brute ajustée est un ratio non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits. Dorel utilise le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel utilise également le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée par division pour mesurer sa performance au niveau des divisions. Dorel exclut cet élément puisqu’il nuit à la comparabilité des résultats financiers de Dorel et qu’il pourrait potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre, sans la variation causée par l’impact des frais de restructuration. Le fait d’exclure cet élément ne signifie pas qu’il est nécessairement non récurrent. Ces ratios et mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Trois mois clos les Neuf mois clos les 30 sept. 30 sept. 30 sept. 30 sept. 2025 2024 2025 2024 Bénéfice brut 47 883 65 570 157 561 199 988 Ajusté pour : Frais de restructuration comptabilisés dans le bénéfice brut 11 132 738 24 743 738 Bénéfice brut ajusté 59 015 66 308 182 304 200 726 Marge brute ajustée 1) 19,8 % 18,7 % 20,0 % 19,1 % 1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits. Trois mois clos les Neuf mois clos les 30 sept. 30 sept. 30 sept. 30 sept. Dorel Maison 2025 2024 2025 2024 Bénéfice brut (13 239 ) 2 809 (25 677 ) 19 103 Ajusté pour : Frais de restructuration comptabilisés dans le bénéfice brut 11 132 738 24 743 738 Bénéfice brut ajusté (2 107 ) 3 547 (934 ) 19 841 Marge brute ajustée 1) (2,7 )% 2,7 % (0,4 )% 4,9 % 1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits. Bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e)

Le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) correspond au bénéfice (perte) opérationnel(le) excluant l’impact des frais de restructuration. Le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) exclut également la perte de valeur du goodwill. La direction utilise le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel utilise également le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) par division pour mesurer sa performance au niveau des divisions. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre, sans la variation causée par l’impact des frais de restructuration et de la perte de valeur du goodwill. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Cette mesure n’a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Trois mois clos les Neuf mois clos les 30 sept. 30 sept. 30 sept. 30 sept. 2025 2024 2025 2024 Perte opérationnelle (25 718 ) (11 068 ) (77 086 ) (68 035 ) Ajustée pour : Total des frais de restructuration 17 613 1 886 43 026 3 248 Perte de valeur du goodwill - - - 45 302 Perte opérationnelle ajustée (8 105 ) (9 182 ) (34 060 ) (19 485 ) Trois mois clos les Neuf mois clos les 30 sept. 30 sept. 30 sept. 30 sept. Dorel Produits de puériculture 2025 2024 2025 2024 Bénéfice opérationnel 4 863 7 192 14 373 14 012 Ajusté pour : Frais de restructuration 1 700 748 4 232 1 925 Bénéfice opérationnel ajusté 6 563 7 940 18 605 15 937 Trois mois clos les Neuf mois clos les 30 sept. 30 sept. 30 sept. 30 sept. Dorel Maison 2025 2024 2025 2024 Perte opérationnelle (25 618 ) (13 177 ) (72 275 ) (70 380 ) Ajustée pour : Frais de restructuration 15 436 1 138 38 229 1 323 Perte de valeur du goodwill - - - 45 302 Perte opérationnelle ajustée (10 182 ) (12 039 ) (34 046 ) (23 755 ) Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e)

Le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) correspond au bénéfice (perte) net(te) excluant l’impact des frais de restructuration et de la perte de valeur du goodwill, ainsi que la charge (recouvrement) d’impôts lié(e) aux ajustements ci-dessus. Le bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) est un ratio non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) divisé(e) par le nombre moyen pondéré d’actions diluées. La direction utilise le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et le bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et le bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) pour mesurer la performance des activités de la Société d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Trois mois clos les Neuf mois clos les 30 sept. 30 sept. 30 sept. 30 sept. 2025 2024 2025 2024 Perte nette (47 445 ) (21 900 ) (117 629 ) (98 950 ) Ajustée pour : Total des frais de restructuration 17 613 1 886 43 026 3 248 Perte de valeur du goodwill - - - 45 302 Recouvrement d'impôts lié aux ajustements ci-dessus - (192 ) - (258 ) Perte nette ajustée (29 832 ) (20 206 ) (74 603 ) (50 658 ) Perte par action - De base (1,45 ) (0,67 ) (3,60 ) (3,04 ) Perte par action - Diluée (1,45 ) (0,67 ) (3,60 ) (3,04 ) Perte par action ajustée - Diluée 1) (0,91 ) (0,62 ) (2,28 ) (1,56 ) 1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) divisé(e) par le nombre moyen pondéré d'actions

diluées.

Augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés

L’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable correspond à l’augmentation (diminution) des produits en comparaison avec la période précédente excluant l’incidence des fluctuations des taux de change. L’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés correspond à l’augmentation (diminution) des produits en comparaison avec la période précédente excluant l’incidence des variations des taux de change, l’incidence des entreprises acquises pour le premier exercice d’exploitation, et l’incidence de la vente de divisions. La direction utilise l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité de ses résultats financiers et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Trois mois clos les 30 septembre Consolidé Dorel Produits de puériculture Dorel Maison 2025 2024 2025 2024 2025 2024 $ % $ % $ % $ % $ % $ % Produits de la période 298 565 354 220 220 236 222 098 78 329 132 122 Produits de la période comparative (354 220 ) (359 661 ) (222 098 ) (205 957 ) (132 122 ) (153 704 ) (Diminution) augmentation des produits (55 655 ) (15,7 ) (5 441 ) (1,5 ) (1 862 ) (0,8 ) 16 141 7,8 (53 793 ) (40,7 ) (21 582 ) (14,0 ) Incidence des fluctuations des taux de change (5 404 ) (1,5 ) 2 838 0,8 (4 751 ) (2,2 ) 2 869 1,4 (653 ) (0,5 ) (31 ) (0,1 ) (Diminution) augmentation des produits sur une base

comparable 1)

(61 059 ) (17,2 ) (2 603 ) (0,7 ) (6 613 ) (3,0 ) 19 010 9,2 (54 446 ) (41,2 ) (21 613 ) (14,1 ) 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Neuf mois clos les 30 septembre Consolidé Dorel Produits de puériculture Dorel Maison 2025 2024 2025 2024 2025 2024 $ % $ % $ % $ % $ % $ % Produits de la période 911 412 1 053 369 654 154 651 222 257 258 402 147 Produits de la période comparative (1 053 369 ) (1 038 069 ) (651 222 ) (617 743 ) (402 147 ) (420 326 ) (Diminution) augmentation des produits (141 957 ) (13,5 ) 15 300 1,5 2 932 0,5 33 479 5,4 (144 889 ) (36,0 ) (18 179 ) (4,3 ) Incidence des fluctuations des taux de change (2 774 ) (0,2 ) 5 450 0,5 (2 140 ) (0,4 ) 5 540 0,9 (634 ) (0,2 ) (90 ) - (Diminution) augmentation des produits sur une base

comparable 1)

(144 731 ) (13,7 ) 20 750 2,0 792 0,1 39 019 6,3 (145 523 ) (36,2 ) (18 269 ) (4,3 ) 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

