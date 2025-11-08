データボルトAI (Datavault AI)、ロドニーズ・コメディクラブ (Rodney's Comedy Club) と提携し、ライブジョークの著作権管理と業界初の「笑い指数」でライブエンターテインメントシーンにデジタル革新をもたらす

フィラデルフィア発, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN提供 – データ収益化、認証およびデジタル・エンゲージメント技術のリーダーであるデータボルトAI (Datavault AI Inc.) (NASDAQ: DVLT) は本日、ロドニーズ・コメディクラブとの画期的な提携を発表し、VerifyU、ジョーク・トークン (Joke Token)、およびADIO®ソリューションを統合することで、ライブエンターテインメント環境における観客とパフォーマーの交流方法を変革することを明らかにした。

この提携により、ロドニーズ・コメディクラブは、パフォーマーとファンの双方に検証可能なデジタル認証を提供する全米初のコメディ会場となる。 VerifyUを利用することで、コメディアンやイベント参加者は自身のプロとしての実績、メディア出演歴、イベント参加資格を安全に検証することができる。 一方、ブロックチェーンベースのエンゲージメントツールであるジョーク・トークンを利用することで、ファンが直接パフォーマーに報酬を贈ったり、限定クラブ体験に参加したりすることができる。 データボルトAIの特許取得済み音声データ伝送技術であるADIOは、ライブショーとデジタルプラットフォームをシームレスに接続し、あらゆるパフォーマンスをインタラクティブかつデータ駆動型の体験へと変える。

データボルトAIの最高経営責任者 (CEO) であるナサニエル・T・ブラッドリー (Nathaniel T. Bradley) は次のように述べている。「ロドニー・デンジャーフィールドが教えてくれたように、ニューヨークの不屈の精神を形作る根性とユーモアのセンスがなければ、尊敬は得られません。 家族や友人が集い、この分断の時代にあっても、街を笑いで満たしてくれるロドニーズの現オーナー、マーク・ヨセフ (Mark Yosef) 氏に拍手を送ります。 時には笑うことしかできないこともありますが、ニューヨークで成功できるなら、どこでも成功できるのです。 私たちのジョーク・トークンは、彼のようなクラブからストリーミング時代へと進出し、音声がデータを運び、データが富と没入型体験の解き放つWeb 3.0 革命へと進化しています。 まもなく、ロドニー自身がホログラフィックの形で復活し、私たちは再び彼と一緒に、その鋭い機知と、傲慢とも謙虚ともとれる態度で、ロドニーズを笑いの究極のスポットにしている彼を先頭に、大笑いすることでしょう。 Data Vault®の今年の新人賞受賞者であるブライアン・ドロメルハウザー (Bryan Dromerhauser) 氏にも拍手を送ります。彼はウィットとユーモア、そして謙虚さで成果を生み出し、ブロックチェーンを活用してコメディを次世代へと変革し、最も古い業界における長年の課題を解決しています。この業界は、常に優れた才能の育成、表彰、そして報酬の確保に課題を抱えてきました。 私たちがジョーク・トークンの使命を達成すれば、全く新しい世代のアーティストが誕生するでしょう。 私たちはこれまで以上に大笑いするでしょう。 共に。」

同氏は次のように続けている。「ブロックチェーンとトーンデータ技術は、スタンダップコメディの世界を民主化し、かつては限定的な芸術形式であったものを、オープンでデータ主導のエコシステムへと変革しています。 リアルタイムでのジョーク著作権管理、価値評価、そして才能発掘を通じて、データボルトAIの特許取得済みトークン交換フレームワークは、コメディアン、ライター、クラブ、プロデューサーをこれまでにない方法でつないでいます。 こうした連携により、才能あるライターは、熟練したパフォーマーによって自分の作品に命が吹き込まれるのを見ることができ、あらゆるパンチラインが共有され、収益化可能な体験へと変わるのです。

データボルトAIでは、エージェント型AIソリューションがデジタル・プロモーター、プロテクター、そしてアンプリファイアーとして機能し、ホログラフィック演説者、マッチメーカー、スター発掘者としても活躍できる能力を備えています。 私たちは、かけがえのないクリエイターたち、つまりますます深刻でせわしない世界にあっても私たちを笑わせてくれる鋭く機知に富んだ人々のために、明るく、愉快で、公平な未来を築いています。 Web3.0はコメディ業界を再定義し、クリエイティブな声が再び繁栄する、より安全でスマートな環境を生み出しています。 コメディクラブシーンの復活は、文化的視点、知性、そしてユーモアが交差するこの変革を反映しています。 アリゾナ州立大学でも一部撮影された映画『バック・トゥ・スクール (Back to School)』でロドニー・デンジャーフィールド (Rodney Dangerfield) が演じた象徴的なキャラクター、ソーントン・メロン (Thornton Melon) が私たちに思い出させてくれたように、時には笑いが最高の教育になるのです。」

業界関係者は、ジョークの不正流用、断片化された表現、そして一貫性のない報酬といった知的財産に関する課題が、コメディ業界の成長と安定性を引き続き損なっていることを認めている。 標準化された権利管理や安全なデータフレームワークの欠如により、これまでクリエイターが自らの作品を保護し、収益化する能力が制限されてきた。 ロドニーズ・コメディクラブのような先進的なパートナーに支えられたデータボルトAIのプラットフォームは、検証可能なデジタル認証、透明性のある収益帰属、安全なデータ所有権モデルを導入することで、これらのギャップに対応し、コメディアンが自身の創造性を保護し、生み出す価値に十分に参加できるようにしている。

ロドニーズ・コメディクラブのオーナーであるマーク・ヨセフは次のように述べている。「コメディとは繋がりであり、データボルトAIのツールはその繋がりをデジタル時代にもたらします。 パフォーマーは実績のある評判を築くことができ、ファンは、ジョークに褒めたり、デジタル記念品を収集したり、さらにはお気に入りのショーへの参加状況を確認したりと、全く新しい方法で交流することができます。」

この技術をいち早く取り入れたのは、ポッドキャスト『レオ・アンド・ダニー・ショー (Leo and Danny Show)』の共同司会であり、ロドニーズにも頻繁に出演しているレオ・ドッタヴィオ (Leo Dottavio) とダニー・マレン (Danny Mullen) である。 「これこそがコメディクラブの未来です」とドッタヴィオは語った。 「私たちはもはやステージ上だけに存在するのではなく、あらゆる笑い、あらゆる出演、あらゆる瞬間が真の価値を持つ、生きたデジタル・エコシステムの一部となっているのです。」 マレンは次のように付け加えている。「ジョーク・トークンを通じて私たちを支援したり、VerifyUで参加状況を確認したりするファンのおかげで、コメディはこれまで以上に個人的で、強力なものになっています。」

この提携は、データボルトAIの成長分野を示すものであり、同社のVerifyU認証プラットフォームとADIOエンゲージメント技術を学術界や企業を超えて、真正なデジタル認証およびリアルタイム・データ収益化の急速に進化する市場であるエンターテインメントおよびナイトライフへと拡大している。

ジョーク・トークンが放送される各クラブからは、年間経常収益 (ARR) を生み出すことができる。 AIエージェントは、クラブの活動に同調し、各ジョークの放送中、ジョークを通して生み出された笑い声、そして各ジョークのパンチラインを記録する。 統計データは、アーティストおよび彼らが出演するクラブと非公開で共有され、各ジョーク資産の権利は共有される。 あらゆるタイプのライター、プロデューサー、クリエイターは、1回限りの使用権を持つジョーク、またはアーティストとクラブが発行することに合意した世界限定のビデオスマートコントラクトトークンを購入することができる。 チケット販売に加え、チケット所有者には公演セットのコンテンツに対する独占的権利が付与される。 選出されると、ジョーク・トークンは各チケット所有者に販売され、チケット所有者は聞いたすべてのジョークとパフォーマンスについて、ジョークごとにインデックス化され、すべてのアーティストに認定される、データに富んだ純粋なデジタルツインを受け取る。 データボルトは、構造化されたライセンス契約に基づき、VerifyU、ADIO®、またはジョーク・トークンのエンゲージメントを利用して、参加する各会場とパフォーマーに支払いを行うことができる。この契約により、認証情報の発行、トークン取引、データ駆動型エンゲージメント分析を通じて、データボルトAIに継続的な収益がもたらされる。 プラットフォームがエンターテインメントやホスピタリティ会場に拡大するにつれて、これらの継続的な収益源はユーザーの採用やイベント活動に比例して成長する。 クラブはセットを収益化でき、常連客は恒久的に記憶に留められ、業界は自らを癒やし、ケアし始めることができる。 機転の利く道化師にとって、常に果たすべき役割があった大きなビジョンである。

データボルトAIについて

データボルトAI (Datavault AI™) (NASDAQ: DVLT) は、Web 3.0環境において、AI主導によるデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、Sumerian®の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。 データサイエンス部門は、Web 3.0とハイパフォーマンス・コンピューティングの力を活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ&エンターテインメント、イベント&会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどを含む複数産業に対応し、HPCソフトウェア・ライセンス供与を通じて包括的なソリューションを提供している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータ・オブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインの実現や氏名・肖像・類似性 (Name, Image and Likeness) (NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進する。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細な分析とデータ、マーケティングの自動化、広告モニタリングを提供している。 本社はペンシルベニア州フィラデルフィアに所在する。 データボルトAIに関する詳細は、 www.dvlt.ai を参照されたい。

ロドニーズ・コメディクラブについて

ロドニーズ・コメディクラブは、本物の魅力、創造性、そして繋がりを基盤とした雰囲気の中で、実績あるヘッドライナーと新進気鋭のスターを結びつける、全米屈指のスタンダップコメディの聖地である。 オーナーのマーク・ヨセフによって設立されたロドニーズは、コメディファンとパフォーマー双方にとっての文化的拠点となり、多様な声を称え、笑いを通じてコミュニティを育んでいる。 同クラブはライブエンターテインメントの革新を続け、新たなテクノロジーを導入することで、観客のエンゲージメントとパフォーマーの体験を向上させている。

VerifyUについて

VerifyUは、世界中の教育機関、企業、組織向けの本人確認ソリューションの信頼できるリーダーである。 VerifyUは、最先端技術を活用することで、安全で効率的かつユーザーフレンドリーなツールを提供し、プロセスの合理化、信頼性の向上、コンプライアンスの確保を実現する。 VerifyUの詳細については、 こちら を参照されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには将来の見通しに関する記述が含まれており、リスクおよび不確実性を伴う。 将来の見通しに関する記述とは、過去の事実ではない記述であり、「信じる」、「かもしれない」、「であろう」、「推定する」、「継続する」、「予想する」、「意図する」、「期待する」、「すべきである」、「だろう」、「計画する」、「予測する」、「可能性がある」、「思われる」、「模索する」、「将来」、「見通し」といった予想される将来の出来事または結果を伝える語句、またはこれらに類する意味を持つ表現を伴うことがある。 これらの将来の見通しに関する記述には、将来の出来事、データボルトAIとロドニーズ・コメディクラブとの提携、およびこの提携に基づくデータボルトAIにとっての潜在的な機会、契約に基づくデータボルトAIにとっての経済的機会の規模、データボルトAIがVerifyU認証プラットフォームおよびADIOエンゲージメント技術を学術・企業分野からエンターテインメントおよびナイトライフ分野へ拡大する可能性、データボルトAIの事業戦略、長期的目標および商業化計画、現在および将来の技術、計画中の開発および承認の可能性、市場での受容および関連する市場機会の可能性、ならびにその他の過去の事実でない記述が含まれているが、これらに限定されない。 これらの記述は、経営陣の現在の予想に基づくものであり、実際の業績を予測するものではない。 これらの将来の見通しに関する記述は、説明のみを目的で提供されており、事実や確率についての保証、確約、予測、または最終的な記述としての役割を果たすことを意図したものではないため、投資家は信頼すべきではない。 実際の出来事や状況は予測が困難または不可能であり、想定とは異なる場合がある。 実際の出来事や状況の多くは、データボルトAIの支配の及ばないものである。 これらの記述は、データボルトAIの事業に関する多数のリスクおよび不確実性が伴い、実際の結果は大きく異なる可能性がある。 これらのリスクおよび不確実性には、一般的な経済、政治および事業環境、ロドニーズ・コメディ・クラブとの提携に基づく検討されている取引からデータボルトAIが利益を実現する能力 (将来の財務および営業成績を含む)、ロドニーズ・コメディ・クラブと検討されている取引 (提携契約を含む) に関して当事者に対して提起される可能性のある法的手続きの結果に関連するリスク、ロドニーズ・コメディ・クラブと検討されている取引が現在の計画および業務を妨げるリスク、データボルトAIが技術を開発し、上手く販売する能力、データボルトAIが収益を上げながら成長し、成長を管理し、主要な従業員を維持する能力、データボルトAIが開発する潜在的な技術が想定した期間内に進展しないか、必要な承認を全く取得できないリスク、規制経路に関する不確実性に関連するリスク、データボルトAIがターゲット市場の規模、新技術の採用意欲、または提携を過大評価しているリスク、過去の成果が再現されないリスク、規制および知的財産に関するリスク、ロドニーズ・コメディ・クラブと検討されている取引で予想される利益を実現できないリスク、ならびにデータボルトAIがSECに提出する書類に随時記載されるその他のリスクおよび不確実性が含まれるが、これらに限定されない。 データボルトAIが現時点で把握していないリスクや、現時点では重要性が低いと考えているリスクが存在する可能性があり、それによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれる結果と異なる可能性もある。 加えて、将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーション日現在における、データボルトAIの将来の出来事に関する期待、計画または予測および見解を反映している。 データボルトAIは、その後の出来事および進展により、これらの評価が変化するものと予想している。 ただし、データボルトAIは将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性があるが、その義務を明確に否認する。 これらの将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーションの日付以降におけるデータボルトAIの評価を表すものとして依拠されるべきではない。 したがって、投資家はこれらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないよう注意されたい。

コーポレート・コミュニケーション：

IBN

テキサス州オースティン

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 オフィス

Editor@InvestorBrandNetwork.com