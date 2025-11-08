Datavault AI, 뉴욕의 유명 클럽인 Rodney’s Comedy Club과 협력해 라이브 엔터테인먼트에 디지털 혁신 도입 — 실시간 농담 저작권 보호 및 업계 최초 ‘웃음 지수(Laugh Index)’ 선보여

필라델피아, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN – 데이터 수익화, 자격 인증 및 디지털 참여 기술 분야를 선도하는 Datavault AI Inc.(나스닥: DVLT)가 Rodney’s Comedy Club과의 전략적 파트너십 체결을 오늘 발표했다. 이번 협력을 통해 양사는 Datavault AI의 VerifyU, Joke Token, 그리고 ADIO® 솔루션을 통합하여 라이브 엔터테인먼트 환경에서 관객과 공연자가 상호작용하는 방식을 혁신할 예정이다.

Rodney’s Comedy Club은 이번 협력에 기반해 미국 내 최초로 공연자와 팬 모두에게 검증 가능한 디지털 자격증명(digital credentials)을 제공하는 코미디 공연장으로 자리매김하게 된다. VerifyU를 통해 코미디언과 이벤트 참가자들은 자신의 전문 경력, 미디어 출연, 행사 참여 이력을 안전하게 검증할 수 있다. 한편, Joke Token은 블록체인 기반의 팬 참여 도구로, 팬들이 공연자에게 직접 보상을 제공하고 클럽의 독점적인 경험에 참여할 수 있도록 한다. 또한 Datavault AI의 특허 기술인 ADIO는 사운드를 통한 데이터 전송(data-over-sound) 기술로, 라이브 공연을 디지털 플랫폼과 매끄럽게 연결시켜 모든 공연을 상호작용적이고 데이터 기반의 경험으로 전환하는 것을 구현하게 된다.

Datavault AI의 CEO인 Nathaniel T. Bradley는 “로드니 데인저필드(Rodney Dangerfield)가 우리에게 가르쳐준 것은 명확하다. 존경은 그냥 주어지는 것이 아니라, 끈기와 유머로 쌓아올려야 한다는 것이다. 그것이 바로 뉴욕의 불굴의 정신을 상징하고 있다. 개인적으로 가족과 친구, 그리고 이 분열된 시대에도 여전히 웃음을 선사하고 있는 Rodney’s의 현 소유주 마크 요세프(Mark Yosef)에게 경의를 표한다. 때로는 웃는 것밖에 할 수 있는 게 없을 때가 있다. 하지만 뉴욕에서 성공할 수 있다면, 어디서든 성공할 수 있다.”고 밝혔다. 그는 이어 “우리의 Joke Token은 그가 운영하는 클럽 같은 곳에서 시작되어 스트리밍 시대까지 이어졌고, 이제는 사운드가 데이터를 전송하고, 데이터가 부와 몰입형 경험을 창출하는 Web 3.0 혁명으로 진화하고 있다. 머지않아 로드니 본인이 홀로그램 형태로 다시 돌아올 것이며, 우리는 그와 함께 다시 웃게 될 것이다. 그의 재치와 특유의 오만함 혹은 겸손함은 언제나 Rodney’s를 진정한 ‘웃음의 성전’으로 만들어 왔다. 아울러 Data Vault®의 올해의 신인으로 선정된 브라이언 드로머하우저(Bryan Dromerhauser)를 칭찬하지 않을 수 없다. 그는 재치와 유머, 그리고 겸손으로 성과를 이끌어내며, 블록체인을 통해 오랜 기간 문제로 남아 있던 코미디 업계의 구조적 문제 — 즉 위대한 재능을 어떻게 존중하고 보상할 것인가 — 를 새로운 세대로 바꾸고 있다. 우리가 Joke Token의 사명을 완수한다면, 전혀 새로운 세대의 예술가들이 등장할 것이다. 그리고 우리는 그 어느 때보다 크게, 함께 웃게 될 것이라고 본다.”고 밝혔다.

Nate CEO는 이어 “블록체인과 음성 데이터(tonal data) 기술은 스탠드업 코미디의 지형을 민주화하고 있다. 한때 제한된 예술 형식이었던 코미디가 이제는 개방적이고 데이터 중심의 생태계로 진화하고 있는 것이다. Datavault AI의 특허받은 토큰 교환 프레임워크는 실시간 농담 저작권 보호, 가치 평가, 인재 발굴을 가능하게 하여, 코미디언·작가·클럽·프로듀서를 그 어느 때보다 긴밀하게 연결하고 있다. 이러한 협력은 재능 있는 작가들이 자신의 작품이 숙련된 공연자들에 의해 무대에서 구현되는 모습을 직접 보며, 모든 펀치라인이 공유되고 수익화되는 경험으로 바뀌도록 하고 있다.”고 전했다.

그는 또 “Datavault AI에서 우리의 에이전틱 AI(agentic AI) 솔루션은 디지털 프로모터이자 보호자, 그리고 증폭기로 기능하게 된다. 이들은 홀로그램 연설자, 매칭 파트너, 스타 메이커로서 역할할 수 있으며, 대체 불가능한 창작자들을 위해 밝고, 유쾌하며, 공정한 미래를 구축하고 있다. 이들은 점점 더 심각하고 조급해지는 세상 속에서도 우리에게 웃음을 선사하는 날카롭고 재치 있는 인물들이다. Web 3.0은 코미디 산업을 새롭게 정의하고 있다. 창의적 목소리가 다시 번성할 수 있는 더 안전하고 더 지능적인 환경을 만들어내는 것이다. 코미디 클럽 문화의 부활은 바로 이러한 변화의 반영으로, 문화적 관점과 지성, 그리고 유머가 교차하는 공간을 형성하고 있다. 로드니 데인저필드가 영화 ‘백 투 스쿨(Back to School)’에서 연기한 전설적인 캐릭터 손튼 멜런(Thornton Melon)의 말처럼, “때로는 웃음이야말로 최고의 배움이 될 수 있습니다.”고 강조했다.

업계 관계자들은 지적 재산권 침해, 가령 농담 도용이나 파편화된 에이전시 구조, 불규칙한 보상 체계 등과 같은 문제들이 여전히 코미디 산업의 성장과 안정성을 저해하고 있다고 지적한다. 표준화된 권리 관리 시스템과 안전한 데이터 프레임워크의 부재는 창작자들이 자신의 작품을 보호하고 수익화할 수 있는 능력을 오랫동안 제한해 왔다. Datavault AI의 플랫폼은 Rodney’s Comedy Club과 같은 혁신적인 파트너들과 함께 이러한 격차를 해소하고 있다. 검증 가능한 디지털 자격 인증, 투명한 수익 배분, 안전한 데이터 소유권 모델을 도입함으로써 코미디언들이 자신의 창의성을 보호하고 자신이 창출한 가치에 적극적으로 참여할 수 있도록 돕고 있는 것이다.

Rodney’s Comedy Club의 소유주 마크 요세프(Mark Yosef)는 “코미디는 결국 ‘연결’의 예술이다. Datavault AI의 도구는 그 연결을 디지털 시대에 맞게 확장해 주고 있다. 이제 공연자들은 검증된 평판을 쌓을 수 있고, 팬들은 완전히 새로운 방식으로 참여할 수 있다. 농담에 보상을 주거나, 디지털 기념품을 수집하고, 좋아하는 공연의 참석 여부를 인증하는 것까지 가능하게 된 것이다.”라고 의미를 부여했다.

가장 먼저 이 기술을 받아들인 인물 중에는 팟캐스트 The Leo and Danny Show의 공동 진행자이자 Rodney’s의 단골 공연자인 리오 도타비오(Leo Dottavio)와 대니 멀린(Danny Mullen)이 있다. 도타비오는 “이것이 바로 코미디 클럽의 미래입니다. 이제 우리는 단순히 무대 위에 서 있는 게 아니라, 모든 웃음과 출연, 순간이 실질적 가치를 지니는 살아 있는 디지털 생태계의 일부가 된 것이다.”라고 말했다. 멀린은 이어 “팬들이 Joke Token으로 우리를 지원하거나 VerifyU를 통해 공연 참석을 인증하는 것은 코미디를 그 어느 때보다 더 개인적이고, 더 강력한 경험으로 만들어 준다.”라고 덧붙였다.

이번 파트너십은 Datavault AI의 사업 영역 확장을 의미하며, VerifyU 자격 인증 플랫폼과 ADIO 참여 기술을 학계와 기업 영역을 넘어 엔터테인먼트 및 나이트라이프 산업으로 확장시키는 계기가 되고 있다. 이는 진정성 있는 디지털 인증과 실시간 데이터 수익화가 빠르게 부상하고 있는 새로운 시장이다.

Datavault AI는 Joke Token이 송출되는 각 클럽으로부터 연간 반복 수익(ARR) 창출이 가능하다. AI 에이전트들은 클럽 내 활동을 실시간으로 모니터링하며, 각 농담의 전개, 청중의 웃음 반응, 펀치라인의 타이밍 등을 함께 기록한다. 이러한 통계는 비공개로 공연자와 클럽에 공유되며, 각 농담 자산에 대한 권리 정보가 함께 포함되게 된다. 작가, 프로듀서, 그리고 창작자는 단일 사용권 혹은 전 세계 독점 영상 스마트 계약 토큰을 구매할 수 있으며, 이는 아티스트와 클럽이 공동으로 발행(mint)할 수 있다. 티켓 판매 외에도, 관객들은 공연 세트 콘텐츠에 대한 독점적 접근 권한을 얻는다. Joke Token이 활성화되면, 티켓 보유자는 자신이 들은 각 농담과 공연의 데이터가 풍부한 디지털 트윈을 받게 되며, 모든 농담이 색인화되고 해당 공연자에게 자동으로 귀속된다. Datavault AI는 VerifyU, ADIO®, Joke Token 참여를 기반으로 한 구조적 라이선스 계약을 통해 각 공연장과 아티스트에게 보상을 지급할 수 있다. 이를 통해 자격 발급, 토큰 거래, 데이터 기반 참여 분석을 통해 Datavault AI는 지속적인 수익 흐름을 창출하게 되었다. 플랫폼이 엔터테인먼트 및 호스피탈리티 산업 전반으로 확장될수록, 이러한 반복 수익 모델은 사용자 채택률과 이벤트 활동 증가에 비례해 성장하게 된다. 클럽은 공연 세트를 수익화할 수 있고, 관객은 자신이 경험한 웃음을 불변의 방식으로 기록하며, 코미디 산업은 오랜 시간 풀지 못했던 문제—즉, 창작자들이 정당하게 존중받고 보상받는 구조—를 회복하기 시작할 것이다. 이 모든 것은 언제나 재치와 통찰로 세상을 비추어온 ‘익살꾼(jester)’에게 걸맞은 거대한 비전이기도 하다.

Datavault AI Inc. 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 AI 기반 데이터 경험, 가치 평가 및 수익화 분야의 최전선에 서 있는 기업이다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 및 데이터 과학(Data Science) 부문 간 협업을 중심으로 한 종합 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문은 Wisam®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술과 함께 오디오 타이밍, 동기화, 다중 채널 간섭 제거 등을 포함한 업계 최고 수준의 공간 음향 및 멀티채널 무선 HD 사운드 전송 기술을 보유하고 있다. 데이터 과학 부문은 고성능 컴퓨팅(HPC)을 활용해 경험적 데이터 인식, 데이터 가치 평가, 그리고 안전한 데이터 수익화를 위한 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠 및 엔터테인먼트, 이벤트 및 공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업에서 HPC 소프트웨어 라이선싱 서비스를 지원한다. Information Data Exchange®(IDE)는 물리적 실물 자산을 불변의 메타데이터와 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin) 구현과 이름·이미지·초상권(NIL) 라이선싱을 가능하게 하며, 신뢰성 있는 책임 있는 AI를 촉진한다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 맞춤 구성이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 서드파티 통합, 정밀 분석, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 포함한다. 본사는 미국 오리건주 비버턴(Beaverton)에 위치하며, 자세한 정보는 www.dvlt.ai 에서 확인할 수 있다.

Rodney’s Comedy Club 소개

Rodney’s Comedy Club은 미국을 대표하는 스탠드업 코미디 명소 중 하나로, 진정성·창의성·연결을 바탕으로 한 무대에서 정상급 헤드라이너와 떠오르는 신예들을 한자리에 모으고 있다. 소유주 마크 요세프(Mark Yosef)가 설립한 Rodney’s는 코미디 팬과 공연자 모두에게 문화적 중심지로 자리매김했으며, 다양한 목소리를 존중하고 웃음을 통해 공동체를 형성하는 데 앞장서고 있다. Rodney’s는 또한 라이브 엔터테인먼트의 혁신을 이어가며, 관객 참여와 공연자 경험을 향상시키기 위한 새로운 기술들을 적극적으로 도입하고 있다.

VerifyU 소개

VerifyU는 전 세계 학술기관, 기업, 단체를 위한 신원 인증 솔루션 분야의 신뢰받는 선도 기업이다. 최첨단 기술을 기반으로, VerifyU는 안전하고 효율적이며 사용자 친화적인 도구를 제공하여 업무 절차를 간소화하고 신뢰를 강화하며 규정 준수를 보장한다. 자세한 내용은 VerifyU 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

미래예측진술

본 보도자료에는 위험과 불확실성을 수반하는 미래예측진술(Forward-Looking Statements)이 포함되어 있다. 미래예측진술이란 과거의 사실이 아닌 진술로서, “믿는다(believe)”, “할 수 있다(may)”, “할 것이다(will)”, “추정한다(estimate)”, “계속한다(continue)”, “예상한다(anticipate)”, “의도한다(intend)”, “기대한다(expect)”, “~해야 한다(should)”, “~일 것이다(would)”, “계획한다(plan)”, “예측한다(predict)”, “잠재적이다(potential)”, “보인다(seem)”, “추구한다(seek)”, “미래(future)”, “전망(outlook)” 등의 단어나 이와 유사한 의미를 지닌 표현과 함께 사용될 수 있다. 이러한 미래예측진술에는 Datavault AI와 Rodney’s Comedy Club 간의 파트너십, 해당 파트너십을 통해 Datavault AI가 얻게 될 잠재적 기회, 계약에 따른 Datavault AI의 경제적 기회 규모, VerifyU 자격 인증 플랫폼과 ADIO 참여 기술을 학계와 기업을 넘어 엔터테인먼트 및 나이트라이프 산업으로 확장할 수 있는 가능성, Datavault AI의 사업 전략, 장기 목표 및 상용화 계획, 현재 및 미래 기술, 개발 계획과 잠재적 승인, 시장 수용 가능성 및 관련 시장 기회 등 다양한 비역사적 진술이 포함된다. 이러한 진술은 Datavault AI 경영진의 현재 기대를 기반으로 한 것이며, 실제 성과를 예측하거나 보장하는 것은 아닙니다. 본 미래예측진술은 단지 설명을 위한 목적으로 제공되는 것이며, 투자자가 이를 보증이나 확약, 예측, 혹은 사실 또는 확률에 대한 확정적 진술로 신뢰해서는 안 된다. 실제 사건과 상황은 예측이 어렵거나 불가능하며, 전제와 다르게 전개될 수 있다. 많은 실제 사건과 상황은 Datavault AI의 통제 범위를 벗어나 있다. 이러한 진술은 Datavault AI의 사업과 관련된 여러 위험과 불확실성에 영향을 받으며, 실제 결과는 상당히 다를 수 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 다음과 같은 사항들이 포함되지만 이에 국한되지 않는다. 가령 일반적인 경제적, 정치적, 비즈니스 환경의 변화를 비롯해 Rodney’s Comedy Club과의 파트너십을 통해 추진되는 거래에서 Datavault AI가 재무적·운영적 성과를 포함한 이익을 달성할 수 있는 능력, Rodney’s Comedy Club과의 거래, 특히 파트너십 계약과 관련하여 제기될 수 있는 법적 절차의 결과에 대한 위험, Rodney’s Comedy Club과의 거래가 Datavault AI의 기존 사업 계획 및 운영을 방해할 가능성, Datavault AI가 기술을 개발하고 이를 성공적으로 상용화할 수 있는 능력, Datavault AI가 수익성 있는 성장을 달성하고 이를 관리하며 핵심 인재를 유지할 수 있는 능력, Datavault AI가 개발 중인 잠재적 기술이 예상 일정 내에 진전되지 않거나 필요한 승인을 받지 못할 가능성, 규제 절차의 불확실성과 관련된 위험, Datavault AI가 목표 시장의 규모, 새로운 기술 채택 의지 또는 파트너십 가능성을 과대평가했을 위험, 과거의 성과가 재현되지 않을 위험, 규제 및 지식재산권 관련 위험, Rodney’s Comedy Club과의 거래로부터 기대되는 효과를 실현하지 못할 위험, 이 외에도, Datavault AI가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 공시 자료에 수시로 명시되는 기타 위험 및 불확실성이 포함될 수 있다. Datavault AI가 현재 인지하지 못했거나 중요하지 않다고 판단하는 추가적인 위험 요인이 존재할 수 있으며, 이러한 요인들 또한 실제 결과가 미래예측진술과 다른 양태로 전개되도록 만들 수 있다. 또한 미래예측진술은 본 공시일을 기준으로 한 Datavault AI의 기대, 계획, 향후 사건에 대한 예측 및 견해를 반영하고 있다. Datavault AI는 이후 발생할 사건이나 개발 상황에 따라 이러한 평가가 변경될 것으로 예상한다. 그러나 Datavault AI는 향후 어느 시점에서 이러한 미래예측진술을 수정하거나 갱신할 수도 있지만, 그렇게 할 의무가 있음을 명시적으로 부인하는 바이다. 따라서 본 공시 이후 시점의 Datavault AI의 견해를 반영하는 자료로 본 미래예측진술을 신뢰해서는 안 된다. 이런 점을 고려해 투자자들은 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의를 기울여야 할 것이다.

기업 커뮤니케이션 정보:

IBN

Austin, Texas

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 Office

Editor@InvestorBrandNetwork.com