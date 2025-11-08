Datavault AI Bekerjasama dengan Rodney's Comedy Club untuk Membawa Inovasi Digital ke dalam Dunia Hiburan Langsung melalui Pemilikan Hak Jenaka Secara Langsung dan Indeks Ketawa Pertama dalam Industri

PHILADELPHIA, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN – Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), peneraju dalam teknologi pengewangan data, pengesahan kredensial dan keterlibatan digital, hari ini mengumumkan kerjasama strategik dengan Rodney’s Comedy Club. Usaha ini melibatkan integrasi penyelesaian VerifyU, Joke Token dan ADIO® bagi mentransformasi cara penonton serta para penghibur berinteraksi dalam suasana hiburan langsung.

Melalui kerjasama ini, Rodney’s Comedy Club bakal menjadi lokasi komedi pertama di negara yang menyediakan kredensial digital yang boleh disahkan untuk para penghibur dan peminat. Dengan menggunakan VerifyU, para pelawak dan peserta acara boleh mengesahkan pencapaian profesional, penampilan media serta kredensial acara mereka secara selamat dan terjamin. Sementara itu, Joke Token, iaitu alat keterlibatan berasaskan blockchain, membolehkan peminat memberi ganjaran secara langsung kepada penghibur dan menyertai pengalaman eksklusif di kelab. ADIO, teknologi data-melalui-bunyi yang dipatenkan oleh Datavault AI, menghubungkan persembahan langsung dengan platform digital secara lancar, menjadikan setiap pertunjukan sebagai pengalaman interaktif berpaksikan data masa nyata.

Nathaniel T. Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI, menyatakan, “Seperti yang diajarkan oleh Rodney Dangerfield, tiada siapa mendapat penghormatan tanpa usaha gigih dan jenaka yang tulen — nilai yang mencerminkan semangat kental New York yang tidak pernah luntur. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Mark Yosef, pemilik semasa Rodney’s Comedy Club yang berjaya mengekalkan suasana kekeluargaan dan persahabatan di kelab ini, sambil terus menyemarakkan gelak tawa di kota ini meskipun dalam suasana yang penuh cabaran dan perpecahan. Kadangkala, satu-satunya yang mampu kita lakukan hanyalah ketawa — dan jika anda boleh berjaya di New York, anda mampu berjaya di mana-mana sahaja. Joke Token kami telah menembusi era penstriman, bermula dari kelab seperti milik beliau yang kini berkembang menjadi sebahagian daripada revolusi Web 3.0 — di mana bunyi membawa data dan data membuka akses kepada kekayaan serta pengalaman yang mendalam dan imersif. Tidak lama lagi, Rodney sendiri akan kembali dalam bentuk holografik dan kami akan kembali ketawa bersamanya. Beliau akan mencuri tumpuan sebagai peneraju dengan jenaka yang tajam dan sepantas kilat — sama ada dengan keangkuhan atau kerendahan hati — yang menjadikan Rodney’s Comedy Club sebagai lokasi unggul untuk gelak tawa yang amat diperlukan. Saya mengucapkan tahniah kepada Bryan Dromerhauser, ‘rookie of the year’ di Data Vault®, yang memacu kejayaan dengan kepintaran, humor dan kerendahan hati. Beliau sedang mentransformasi dunia komedi untuk generasi baharu melalui teknologi blockchain — menyelesaikan masalah lama dalam industri tertua yang sering bergelut untuk menjaga, menghargai dan memberi ganjaran sewajarnya kepada bakat-bakat terhebatnya. Jika misi Joke Token kami berjaya disempurnakan, satu generasi artis yang baharu akan muncul. Kami akan ketawa lebih kuat daripada sebelumnya. Bersama-sama.”

Nate menyambung, “Teknologi blockchain dan data tonal sedang mendemokrasikan landskap komedi berdiri, mengubah seni yang dahulunya eksklusif menjadi sebuah ekosistem terbuka yang dipacu oleh data. Melalui pemilikan hak cipta jenaka secara masa nyata, penilaian serta penemuan bakat, rangka kerja pertukaran token yang dipatenkan oleh Datavault AI menghubungkan pelawak, penulis, kelab dan penerbit — dengan cara yang sebelum ini dianggap mustahil. Kolaborasi ini membolehkan penulis berbakat melihat karya mereka dihidupkan oleh para penghibur yang mahir — menjadikan setiap kemuncak jenaka sebagai pengalaman bersama yang boleh dijana nilai.

Di Datavault AI, penyelesaian AI berautonomi kami berfungsi sebagai pemacu digital — bertindak sebagai promotor, pelindung dan penguat suara. Ia mampu bertindak sebagai jurucakap holografik, pencari padanan dan pencetus kerjaya. Di Datavault AI, kami sedang membina masa depan yang cerah, menggelikan hati dan adil — untuk para kreatif yang tiada galang ganti. Mereka ialah individu yang tajam pemikiran serta pantas berjenaka, yang terus membuat kita ketawa dalam dunia yang semakin serius dan terburu-buru. Web 3.0 sedang mentakrif semula industri komedi dengan mewujudkan persekitaran yang lebih selamat, pintar dan saksama, di mana suara kreatif dapat berkembang semula. Kebangkitan semula suasana kelab komedi mencerminkan transformasi ini — di mana perspektif budaya, intelek dan humor bertemu. Seperti yang diungkapkan oleh watak ikonik Rodney Dangerfield, Thornton Melon, dalam filem Back to School — yang sebahagiannya difilemkan di Arizona State University — kadangkala ketawa adalah bentuk pendidikan yang paling berkesan.”

Pemerhati industri mengakui bahawa cabaran harta intelek — seperti penyelewengan jenaka, perwakilan yang berpecah-belah dan imbuhan yang tidak konsisten — terus menjejaskan pertumbuhan dan kestabilan sektor komedi. Ketiadaan pengurusan hak cipta yang piawai serta rangka kerja data yang selamat sejak sekian lama telah mengehadkan keupayaan para pencipta untuk melindungi dan mengewangkan karya mereka. Platform Datavault AI, dengan sokongan rakan kongsi berwawasan seperti Rodney’s Comedy Club, menangani jurang ini dengan memperkenalkan pengesahan kredensial digital yang boleh disahkan, penentuan hasil yang telus serta model pemilikan data yang selamat — sekali gus memperkasa para pelawak untuk melindungi kreativiti mereka dan turut serta sepenuhnya dalam nilai yang mereka hasilkan.

Mark Yosef, pemilik Rodney’s Comedy Club, menambah, “Komedi adalah tentang hubungan dan alat Datavault AI membawa hubungan itu ke era digital. Para penghibur kami boleh kini membina reputasi yang disahkan, manakala peminat pula dapat berinteraksi dengan cara baharu sepenuhnya — memberi ganjaran kepada jenaka, mengumpul memorabilia digital, malah mengesahkan kehadiran mereka di persembahan kegemaran.”

Antara yang terawal merangkul teknologi ini ialah Leo Dottavio dan Danny Mullen, hos bersama podcast Leo and Danny Show serta penghibur tetap di Rodney’s Comedy Club. “Inilah masa depan kelab komedi,” kata Dottavio. “Kami bukan sekadar berada di atas pentas lagi — kami kini menjadi sebahagian daripada ekosistem digital yang hidup, di mana setiap gelak tawa, setiap kemunculan dan setiap detik boleh membawa nilai sebenar.” Mullen menambah, “Sokongan peminat melalui Joke Token atau pengesahan kehadiran mereka melalui VerifyU menjadikan komedi lebih peribadi dan jauh lebih berkuasa berbanding sebelumnya.”

Perkongsian ini mewakili segmen baharu yang semakin berkembang bagi Datavault AI, dengan peluasan platform pengesahan kredensial VerifyU dan teknologi penglibatan ADIO melangkaui bidang akademik dan perusahaan ke dalam dunia hiburan dan kehidupan malam — pasaran yang pesat berkembang untuk pengesahan digital yang tulen dan pengewangan data secara masa nyata.

Hasil tahunan berulang (ARR) boleh dijana daripada setiap kelab yang menyiarkan joke token secara digital. Agen AI memantau aktiviti kelab secara langsung, merakam setiap jenaka yang disampaikan bersama gelak tawa yang tercetus sepanjang penyampaian — termasuk pada kemuncak jenaka. Statistik dikongsi secara peribadi dengan para artis dan kelab tempat mereka membuat persembahan, di mana hak milik dikongsi bagi setiap aset jenaka. Penulis, penerbit dan pencipta dari pelbagai bidang boleh membeli jenaka untuk kegunaan sekali sahaja atau sebagai token kontrak pintar video eksklusif peringkat global yang dipersetujui untuk dicetak oleh artis dan kelab. Selain hasil jualan tiket, pemegang tiket turut diberikan hak eksklusif terhadap kandungan persembahan. Apabila dipilih, joke token boleh dijual kepada setiap pemegang tiket, yang akan menerima salinan digital berkualiti tinggi dan kaya dengan data bagi setiap jenaka serta persembahan yang mereka dengar — diindeks mengikut jenaka dan dikreditkan kepada setiap artis. Data Vault boleh membuat bayaran kepada setiap lokasi dan penghibur yang mengambil bahagian melalui penglibatan VerifyU, ADIO® atau Joke Token di bawah perjanjian pelesenan berstruktur yang menjana hasil berterusan untuk Datavault AI melalui pengeluaran kredensial, transaksi token serta analitik penglibatan berasaskan data. Apabila platform ini berkembang merentasi lokasi hiburan dan hospitaliti, aliran hasil berulang ini akan meningkat secara sepadan dengan kadar penerimaan pengguna sera aktiviti acara. Kelab boleh menjana pendapatan daripada set persembahan, para penonton dapat mengingatinya dengan cara yang kekal dan tidak boleh diubah, di mana industri ini boleh mula pulih serta menjaga komuniti sendiri. Satu visi besar buat pelawak bijak spontan yang sentiasa mempunyai peranan untuk dimainkan.

Perihal Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) menerajui pengalaman data berasaskan AI, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentasi pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. The Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Philadelphia, PA. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai .

Perihal Rodney’s Comedy Club

Rodney’s Comedy Club merupakan salah satu destinasi utama negara untuk persembahan komedi berdiri, menghimpunkan pelawak terkenal serta bintang baharu dalam suasana yang berteraskan keaslian, kreativiti dan keterhubungan. Diasaskan oleh pemiliknya, Mark Yosef, kelab jenaka ini telah menjadi pusat budaya bagi peminat dan penggiat komedi, meraikan kepelbagaian suara serta memupuk semangat komuniti melalui gelak tawa. Kelab ini terus berinovasi dalam hiburan langsung dengan mengintegrasikan teknologi baharu bagi mempertingkatkan penglibatan penonton dan pengalaman penghibur.

PerIhal VerifyU

VerifyU merupakan peneraju yang dipercayai dalam penyelesaian pengesahan identiti untuk institusi akademik, perniagaan dan organisasi di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, VerifyU menawarkan alat yang selamat, cekap serta mesra pengguna untuk memperkemas proses, meningkatkan kepercayaan dan memastikan pematuhan. Ketahui lebih lanjut tentang VerifyU di sini .

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Kenyataan Pandang ke Hadapan merujuk kepada kenyataan yang bukan fakta sejarah dan mungkin disertai dengan perkataan yang menunjukkan jangkaan terhadap peristiwa atau hasil masa depan, seperti “percaya”, “mungkin”, “akan”, “anggar”, “terus”, “menjangka”, “berhasrat”, “menjangkakan”, “sepatutnya”, “akan berlaku”, “merancang”, “meramalkan”, “berpotensi”, “nampak”, “mencari”, “masa depan”, “pandangan” atau variasi perkataan tersebut, atau ungkapan yang membawa maksud yang serupa. Kenyataan pandang ke hadapan ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, kenyataan berhubung peristiwa masa hadapan, perkongsian Datavault AI dengan Rodney’s Comedy Club, termasuk potensi peluang kepada Datavault AI berdasarkan perkongsian tersebut, saiz peluang ekonomi di bawah perjanjian itu, potensi untuk Datavault AI mengembangkan platform pengesahan kredensial VerifyU serta teknologi penglibatan ADIO melepasi bidang akademik dan perusahaan ke dalam industri hiburan serta kehidupan malam, strategi perniagaan Datavault AI, objektif jangka panjang dan rancangan pengkomersialan, teknologi semasa dan bakal diperkenalkan, pembangunan yang dirancang serta kemungkinan kelulusan, serta potensi penerimaan pasaran dan peluang berkaitan pasaran, serta kenyataan lain yang bukan merupakan fakta sejarah. Kenyataan ini adalah berdasarkan jangkaan semasa pihak pengurusan dan bukan ramalan prestasi sebenar. Kenyataan pandang ke hadapan ini disediakan semata-mata untuk tujuan ilustrasi dan tidak bertujuan untuk dijadikan, serta tidak boleh dijadikan sandaran oleh mana-mana pelabur sebagai jaminan, kepastian, ramalan atau kenyataan fakta atau kebarangkalian yang muktamad. Peristiwa dan keadaan sebenar adalah sukar dan mustahil untuk dijangka dan akan berbeza daripada andaian. Banyak peristiwa dan keadaan sebenar berada di luar kawalan Datavault AI. Kenyataan ini tertakluk kepada pelbagai risiko dan ketidakpastian yang berkaitan dengan perniagaan Datavault AI dan keputusan sebenar mungkin berbeza secara ketara. Risiko dan ketidaktentuan ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, keadaan ekonomi, politik dan perniagaan secara umum; keupayaan Datavault AI untuk mencapai manfaat daripada transaksi yang dirancang melalui perkongsian dengan Rodney’s Comedy Club, termasuk hasil kewangan dan operasi pada masa hadapan; risiko berkaitan keputusan sebarang prosiding undang-undang yang mungkin dimulakan terhadap pihak-pihak berkenaan transaksi tersebut, termasuk perjanjian perkongsian; risiko bahawa transaksi yang dirancang bersama Rodney’s Comedy Club boleh mengganggu rancangan dan operasi semasa; keupayaan Datavault AI untuk membangunkan dan memasarkan teknologi dengan jayanya; keupayaan Datavault AI untuk berkembang dan mengurus pertumbuhan secara menguntungkan serta mengekalkan tenaga kerja utama; risiko bahawa teknologi berpotensi yang dibangunkan oleh Datavault AI mungkin tidak berkembang atau gagal memperoleh kelulusan yang diperlukan dalam jangka masa yang dijangkakan atau langsung tidak diperoleh; risiko berkaitan ketidaktentuan laluan kawal selia; risiko bahawa Datavault AI mungkin telah terlebih anggar saiz pasaran sasaran, kesediaan untuk menerima teknologi baharu, atau potensi perkongsian; risiko bahawa keputusan terdahulu mungkin tidak dapat diulangi; risiko kawal selia dan harta intelek; risiko kegagalan untuk merealisasikan manfaat yang dijangkakan daripada transaksi yang dirancang bersama Rodney’s Comedy Club; serta risiko dan ketidaktentuan lain yang dinyatakan dari masa ke semasa dalam pemfailan Datavault AI kepada SEC. Mungkin terdapat risiko tambahan yang pada masa ini tidak diketahui oleh Datavault AI atau dianggap tidak material, yang juga boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada yang dinyatakan dalam kenyataan pandang ke hadapan. Di samping itu, kenyataan pandang ke hadapan mencerminkan jangkaan, rancangan atau ramalan Datavault AI terhadap peristiwa masa depan dan pandangannya pada tarikh komunikasi ini. Datavault AI menjangkakan bahawa peristiwa dan perkembangan seterusnya akan menyebabkan penilaian tersebut berubah. Namun demikian, meskipun Datavault AI mungkin memilih untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan ini pada masa akan datang, syarikat tersebut secara khusus menafikan sebarang kewajipan untuk berbuat demikian. Oleh itu, kenyataan pandang ke hadapan ini tidak boleh dijadikan sandaran sebagai penilaian Datavault AI selepas tarikh komunikasi ini. Sehubungan itu, para pelabur dinasihatkan agar tidak meletakkan kebergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan pandang ke hadapan ini.

