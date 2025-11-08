Datavault AI 携手 Rodney’s Comedy Club，通过现场喜剧版权保护与行业首创的欢笑指数，为现场娱乐领域注入数字创新活力

费城, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过 IBN 发布 – 数据变现、资质认证及数字互动技术领域的领军企业 Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) 今日宣布与 Rodney’s Comedy Club 达成里程碑式合作，将其 VerifyU、Joke Token 及 ADIO® 解决方案进行整合，彻底革新现场娱乐环境中观众与表演者之间的互动模式。

通过此项合作，Rodney’s Comedy Club 将成为美国国内首家为表演者与粉丝群体均提供可验证数字凭证的喜剧演出场所。 借助 VerifyU 平台，喜剧演员及活动参与者能够安全地验证其职业成就、媒体出镜经历与活动相关凭证。 与此同时，基于区块链技术的互动工具 Joke Token 让粉丝能够直接向表演者提供奖励，并参与专属的俱乐部体验。 Datavault AI 旗下的专利声音传输数据技术 ADIO 可将现场演出与数字平台无缝连接，将每一场表演转化为以数据为驱动的互动式体验。

Datavault AI 首席执行官 Nathaniel T. Bradley 表示：“正如 Rodney Dangerfield 所带给我们的启示——唯有凭借纯粹的坚毅与乐观风趣，才能赢得他人尊重；而这些品质，也正是纽约经久不衰的精神内核所在。 我向 Rodney's 的现任老板 Mark Yosef 致敬。在这个分歧不断的时代，这个家人与朋友欢聚的场所始终为这座城市带来欢笑。 有时，你能做的唯有开怀大笑；而且你若能在纽约站稳脚跟，你便能在其他任何地方立足。 我们的 Joke Token 让像他这样的俱乐部成功走向流媒体时代，并且正演变为一场 Web 3.0 革命——声音承载数据，而数据解锁财富与沉浸式体验。 很快，Rodney 本人将以全息影像的形式回归。届时，我们将再次与他一同开怀大笑——他那闪电般的机敏和时而傲慢时而谦逊的独特气质，也让 Rodney's 成为人们寻觅开怀时刻的绝佳去处。 我向 Bryan Dromerhauser 致敬——这位 Data Vault® 的年度新秀凭借聪慧、风趣与谦逊的行事风格取得了切实成果，利用区块链技术将喜剧艺术推向新纪元——这个历史最悠久的行业中，在关怀、尊重和回报顶尖人才方面存在着积弊已久的问题。 若我们能完成 Joke Token 的使命，全新一代艺术家将应运而生。 我们将收获前所未有的欢笑。 我们将共同拥有这份欢乐。”

Nate 接着说道：“区块链与音调数据技术正让单口喜剧变得更加普及包容，将这一曾经专属小众的艺术形式，转变为一个开放的、以数据为驱动的生态系统。 通过实时笑话版权管理、价值评估与人才发掘，我们 Datavault AI 旗下的专利通证交易框架将喜剧演员、创作者、俱乐部及制片方以前所未有的方式紧密连接起来。 这些合作项目能让才华横溢的创作者看到自己的作品被专业表演者赋予生命——将每个笑点都转化为一场可共享、可变现的体验。

在 Datavault AI，我们的代理式 AI 解决方案兼具数字推广者、守护者与放大器的功能——既能化身全息演说家，亦可担任资源对接者，更能成为明星推手。 我们正在为那些不可替代的创作者打造一个光明、欢乐且公平的未来——在这个愈发严肃、浮躁的世界里，正是这些思维敏锐、才思敏捷的个体持续为我们带来欢笑。 Web 3.0 正在重新定义喜剧行业，打造一个更安全、更智能的环境，让创作者的声音得以重新焕发光彩。 喜剧俱乐部领域的复兴恰恰体现了这种变革——文化视角、智慧才思与幽默趣味在此交汇。 正如 Rodney Dangerfield 在部分取景于 Arizona State University（亚利桑那州立大学）的电影 Back to School 中塑造的经典角色 Thornton Melon 告诉我们的那样：有时候，欢笑就是最好的教育。”

行业观察人士承认在知识产权方面存在挑战，例如盗梗、代理权分散以及报酬不一致等问题持续阻碍着喜剧行业的增长与稳定。 由于缺乏标准化的权利管理和安全的数据框架，创作者保护及变现作品的能力历来受到限制。 Datavault AI 平台依托 Rodney’s Comedy Club 等具有前瞻性的合作伙伴，通过引入可验证的数字资质认证、透明的收益归属机制及安全的数据所有权模型，有效弥补了行业缺口——助力喜剧演员守护创作成果，并充分参与到自身创造的价值之中。

Rodney’s Comedy Club 的老板 Mark Yosef 补充道：“喜剧的核心在于情感联结，而 Datavault AI 的工具将这种联结带入了数字时代。 我们的表演者能够打造经过验证的口碑，而粉丝则可以通过全新方式参与互动：为喜爱的段子打赏、收集数字纪念品，甚至还能验证自己观看最喜爱节目的记录。”

最早采用这项技术的人士包括 Leo Dottavio 和 Danny Mullen—— 他们是播客节目 Leo and Danny Show 的联合主持人，同时也是 Rodney’s 的常驻表演者。 Dottavio 表示：“这就是喜剧俱乐部的未来。 我们不再仅仅是站在舞台上，我们已成为鲜活数字生态系统的一部分。在这里，每一次欢笑、每一次亮相、每一个瞬间都能承载真正的价值。” Mullen 补充道：“粉丝们通过 Joke Token 支持我们或使用 VerifyU 验证其到场参与，这让喜剧比以往任何时候都更具个性化色彩，也更具影响力。”

此次合作标志着 Datavault AI 在垂直领域取得新进展，将 VerifyU 资质认证平台及 ADIO 互动技术从学术界和企业领域拓展至娱乐及夜生活领域——这个快速发展的市场正亟需真实可靠的数字验证方案与实时数据变现技术。

每个发行 Joke Token 的俱乐部都能收获年度经常性收入 (ARR)。 AI 代理会实时追踪俱乐部的活动状态，记录每一个笑话的实际讲述过程，同时捕捉笑话讲述全程中产生的笑声，以及每个笑话的“包袱”。 这些数据统计会私下共享给各位艺人及其演出俱乐部——而在这些俱乐部场景中，每项 “笑话资产” 的相关权益由多方共同享有。 各类创作者、制片方与创作人士可购买笑话的一次性使用授权，或购买经艺人与俱乐部同意铸造的全球独家视频智能合约代币。 除门票销售收入外，持票人还将获得演出完整节目内容的独家观看权。 当相关提案获批后，Joke Token 可出售给每位持票人；而持票人将获得一份完整、富含数据的数字孪生体，其中记录了他们所听过的每一个笑话与每一场演出——所有内容均按笑话分类索引，并标注对应艺人信息。 Data Vault 可根据结构化的许可协议，利用 VerifyU、ADIO®或 Joke Token 的互动功能，向每个参与场馆及表演者支付报酬。而该协议通过凭证发行、代币交易及数据驱动的互动分析，为 Datavault AI 创造持续收益。 随着该平台拓展至各类娱乐及餐饮住宿场所，这些经常性收入流会随着用户接纳度的提升与活动频次的增加而实现相应增长。 俱乐部能通过演出创收，观众能以不可篡改的方式铭记演出，整个行业也能开启自我修复之路，更好地保障从业者权益。 此举为那些向来在社会中扮演着重要角色、才思敏捷的喜剧人带来了一个宏大愿景。

关于 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正在引领 Web 3.0 环境下人工智能驱动的数据体验、估值与变现的前沿创新。 该公司基于云端的平台以声学科学与数据科学两大部门的协作为核心，提供全方位解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。 数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，涵盖体育与娱乐高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将真实物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及名称、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 公司总部位于宾夕法尼亚州费城。 如需了解关于 Datavault AI 的更多信息，敬请访问 www.dvlt.ai 。

关于 Rodney’s Comedy Club

Rodney’s Comedy Club 是全美顶尖的单口喜剧圣地之一。这里汇聚了资深头牌与新锐明星，营造出真实、创意与情感联结的独特氛围。 Rodney’ 由店主 Mark Yosef 创立，如今已成为喜剧爱好者与表演者共同的文化中心。它通过欢笑颂扬多元声音，凝聚社群力量。 该俱乐部在现场娱乐领域进行持续创新，融合新技术以提升观众参与度和表演者体验。

关于 VerifyU

VerifyU 是身份验证解决方案领域值得信赖的领军企业，致力于为全球各地的学术机构、企业及各类组织提供服务。 VerifyU 利用最先进的技术，提供安全、高效且易于使用的工具，以优化流程、增强信任并确保合规性。 如需进一步了解 VerifyU，请点击 此处

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及各种风险和不确定性的前瞻性陈述。 前瞻性陈述指关于非历史事实的陈述，通常使用表示预计未来事件或结果的词汇，例如“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将会”、“计划”、“预计”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”或此类词语的变体，或具有类似含义的表述。 这些前瞻性陈述包括但不限于关于以下内容的陈述：未来事件；Datavault AI 与 Rodney’s Comedy Club 的合作关系，包括该合作为 Datavault AI 带来的潜在机遇；该协议框架下 Datavault AI 所能获得的经济机会规模；Datavault AI 将 VerifyU 资质认证平台及 ADIO 互动技术从学术界和企业领域拓展至娱乐及夜生活领域的潜力；Datavault AI 的商业战略、长期目标及商业化计划；现有与潜在技术、规划中的开发项目及潜在审批进展，以及市场接受潜力及相关市场机遇，以及其他非历史事实的陈述。 这些陈述基于管理层当前的预期，并非实际业绩预测。 这些前瞻性陈述仅供说明目的，不得被任何投资者作为或依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。 实际事件和情况难以预测或不可能预测，且异于假设。 许多实际事件和情况不在 Datavault AI 的控制范围内。 这些陈述受与 Datavault AI 业务相关的诸多风险和不确定性的影响，实际结果可能存在重大差异。 这些风险和不确定性包括但不限于：整体经济、政治及商业环境；Datavault AI 能否实现根据其与 Rodney’s Comedy Club 之间的合作关系拟定交易的收益，包括未来的财务与经营业绩；与双方可能因与 Rodney’s Comedy Club 之间的拟定交易（包括该合作协议）而卷入的任何法律程序结果相关的风险；与 Rodney’s Comedy Club 之间的拟定交易可能干扰当前计划与运营的风险；Datavault AI 的研发技术以及成功推动产品上市的能力；Datavault AI 实现盈利性增长、管理增长规模及留住核心员工的能力；Datavault AI 研发的潜在技术可能无法按预期时间推进或获得所需审批（甚至完全无法推进或获批）的风险；与监管路径不确定性相关的风险；Datavault AI 可能高估了目标市场规模、市场对新技术的接受意愿或合作机会的风险；可能无法重现过往业绩的风险；监管及知识产权相关风险；无法实现与 Rodney’s Comedy Club 之间的拟定交易的收益的风险；以及 Datavault AI 不时向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件中提及的其他风险和不确定性。 可能还存在 Datavault AI 当前不知道的其他风险，或 Datavault AI 目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述所包含的内容存在差异。 此外，前瞻性陈述反映了 Datavault AI 截至本通讯发布之日对未来事件和看法的预期、计划或预测。 Datavault AI 预计后续事件和发展将导致此类评估发生变化。 然而，尽管 Datavault AI 可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但 Datavault AI 明确表示不承担更新任何前瞻性陈述的义务。 这些前瞻性陈述不应被视为 Datavault AI 在本通讯发布日期之后任何日期的评估。 因此，敬请投资者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。

