Datavault AI 與 Rodney's Comedy Club 聯手合作，透過現場笑話版權認證及業界首創歡笑指數，為現場娛樂表演注入數碼創新動力

費城, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN 發佈 -- 數據盈利化、憑證認證及數碼互動技術的頂尖機構 Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) 今天宣佈與 Rodney's Comedy Club 達成重要合作，整合其 VerifyU、Joke Token 與 ADIO® 解決方案，徹底改變受眾與表演者在現場娛樂環境中的互動體驗。

透過是次合作，Rodney's Comedy Club 將成為全國首個為表演者及支持者提供可驗證數碼憑證的喜劇場所。 喜劇演員及活動參與者可運用 VerifyU，以安全地驗證其專業成就、媒體曝光記錄及活動憑證。 與此同時，以區塊鏈技術為本的互動工具 Joke Token 可讓支持者直接打賞表演者，並參與獨家專屬的俱樂部體驗。 Datavault AI 的專利聲波數據傳輸技術 ADIO，無縫連接現場演出與數碼平台，使每個表演成為充滿互動的數據驅動體驗。

Datavault AI 行政總裁 Nathaniel T. Bradley 表示：「正如 Rodney Dangerfield 的教誨，沒有人能不勞而獲就贏得尊重，必須依靠堅韌的毅力和幽默感，這正是紐約不屈不撓精神面貌的寫照。 我要向 Rodney's 現任老闆 Mark Yosef 表示讚許，他讓這個承載親友情誼的場所，在這些對立紛擾的時代中持續為城市帶來歡笑。 有時，除了笑以外就別無他法。若果能在紐約闖出名堂，那在世界各地都能創下一番成就。 我們的 Joke Token 從他這樣的會社進軍串流時代，正演變成 Web 3.0 革命，透過聲波傳輸數據，而數據則開創財富和身歷其境的體驗。 在不久將來，Rodney 本人將以全息姿態強勢回歸，我們將再度在他的引領下開懷大笑。他將發揮靈敏機智及亦傲亦謙的個性，使 Rodney's 成為感受欣悅歡喜的極致場所。 我要嘉許 Data Vault ® 年度新晉 Bryan Dromerhauser，他憑著智慧急才、詼諧幽默及謙卑態度推動實效，透過區塊鏈技術將喜劇引領至新紀元，化解這個古老行業歷來在關懷、表彰和回報頂尖人才方面的積弊。 若能達成 Joke Token 使命，新世代藝術家勢將湧現。 我們響亮的笑聲將更勝從前， 齊聲歡笑。」

Nate 續說：「區塊鏈及聲調數據技術正推動棟篤笑趨向大眾化，將曾經小眾的藝術形式轉變為數據驅動的開放生態系統。 透過即時笑話版權登記、估值及人才發掘，我們在 Datavault AI 的專利代幣交換框架以前所未見的方式聯繫喜劇演員、編劇、會社及製作人。 藉著這些合作，具有天賦的編劇能夠見證精湛表演者為其作品賦予生命，將每個笑點轉化為可共享的盈利化體驗。

在 Datavault AI，我們的代理式人工智能 (agentic AI) 解決方案能夠推廣數碼、穩妥守護並強大發聲，發揮全息演說家、牽線人及造星者的角色。 我們正建構充滿光明、歡樂及公正的未來，獻給無可替代的創意之士。這些才思敏捷的人才，於日益嚴峻浮躁的社會氣氛中，持續為我們帶來歡樂笑聲。 Web 3.0 正在革新喜劇行業格局，創造更安全智能的環境，讓創意表達重現生機。 喜劇會社場景復興，正正反映這場蛻變，文化視野、知性智慧與幽默詼諧在此相匯融合。 如同 Rodney Dangerfield 飾演的經典角色 Thornton Melon 在部分於亞利桑那州立大學拍攝的《大兒子小爸爸》 (Back to School) 所啟示：笑聲有時是最佳的教育。」

行內觀察家承認，笑話盜用、零散代理及不穩報酬等知識產權挑戰，持續削弱喜劇行業的積極成長及穩定發展。 過往欠缺標準化權利管理機制及安全數據框架，始終局限創作人保障作品和開拓收益的空間。 Datavault AI 平台在 Rodney's Comedy Club 等具前瞻性合作夥伴支持下，透過引入可驗證數碼憑證、具透明度的收益歸因及安全數據擁有模式來彌補這些缺口，讓喜劇演員得以守護創意成果，並全面參與價值分配。

Rodney's Comedy Club 東主 Mark Yosef 補充道：「喜劇核心在於建立聯繫，而 Datavault AI 的工具就將這種聯繫引入數碼時代。 表演者能夠累積經認證的專業聲譽，支持者則能投入全新互動體驗：打賞笑話、收藏數碼紀念品，甚至認證出席喜愛的表演。」

率先體驗這項技術的包括《Leo and Danny Show》Podcast 的聯合主持人兼經常在 Rodney's 合作演出的 Leo Dottavio 及 Danny Mullen。 Dottavio 表示：「這就是喜劇會社的未來。 我們不再局限於舞台，而是融入生生不息的數碼生態系統。每聲歡笑、每次演出、每刻體驗均能帶來實質價值。」 Mullen 補充說：「擁躉透過 Joke Token 支持我們，或使用 VerifyU 驗證出席記錄，令喜劇體驗變得比以往更貼近個人，亦更震憾人心。」

是次合作標誌著 Datavault AI 正在拓展的新垂直領域，將其 VerifyU 憑證平台與 ADIO 互動技術從學術界及企業版圖延伸至娛樂及夜生活市場，也就是對真實數碼驗證及即時數據盈利化需求急速演變的領域。

從每個播放笑話代幣的會社，可產生年度經常性收入 (ARR)。 人工智能 (AI) 代理會接收會社的活動訊號，記錄每個笑話的呈現方式、全程的笑聲反應及每個笑位的引爆時刻。 統計數據會以私人方式分享給藝術家及其演出會社，讓各方共享每個笑話資產的權益。 編劇、監製及各類創作者可購入笑話單次使用權，或藝術家與會社同意鑄造的全球獨家影片智能合約代幣。 除了門票銷售，持票人還可得到表演內容組合的專屬權利。 經選定後，笑話代幣可發售給每位觀眾，他們將獲得所聽每個笑話及表演的純淨數據化數碼分身，按笑話索引並授權予每位藝術家。 Data Vault 可根據結構化授權協議，使用 VerifyU、ADIO® 或 Joke Token 互動向每個參與場館及表演者付款，該協議透過憑證發行、代幣交易及數據驅動的互動分析為 Datavault AI 帶來源源不斷的收入。 隨著平台在娛樂與款待場地擴展，這些經常性收入流將隨用戶接受度及活動頻率按比例增長。 會社可將演出內容盈利化，顧客能永久珍藏回憶，產業亦能逐步修復制度和完善發展。 這正是為始終肩負使命的機智笑匠所建構的壯闊願景。

關於 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 Web 3.0 環境中 AI 驅動的數據體驗、估值及資產盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的空間多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除。 數據科學部門借助 Web 3.0 及高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的人工智能 (AI) 發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於賓夕凡尼亞州費城。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai 。

關於 Rodney’s Comedy Club

Rodney's Comedy Club 作為美國首屈一指的棟篤笑殿堂，於真誠、創意與聯繫交織而成的環境中，雲集成名主打演員及潛力新秀。 Rodney's 由東主 Mark Yosef 創設，已成為喜劇迷與表演者共聚一堂的文化樞紐，頌揚多元聲音，並透過笑聲凝聚社群。 會社持續革新現場娛樂體驗，整合新興科技，以促進觀眾互動參與，同時提升演出者體驗。

關於 VerifyU

VerifyU 是全球教育機構、企業及組織在身份驗證解決方案業界的領導者，廣受信賴。 憑藉最新技術，VerifyU 打造安全高效、操作簡便的工具，有助簡化流程、加強信任基礎並滿足監管要求。 到此 進一步了解 VerifyU。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含涉及風險與不確定性的前瞻性陳述。 前瞻性陳述是指並非屬於歷史事實的陳述，可能使用表達適用於未來事件或結果的預測性詞語，例如「相信」、「可能」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「將會」、「規劃」、「預料」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」或此類詞語的變化形式，或具有類似含義的表達方式。 這些前瞻性陳述包括但不限於對未來事件的陳述、Datavault AI 與 Rodney's Comedy Club 的合作關係（包括合作為 Datavault AI 帶來的潛在機遇）、協議下 Datavault AI 可獲經濟機遇的規模、Datavault AI 將其 VerifyU 憑證平台與 ADIO 互動技術從學術界及企業領域擴展至娛樂與夜生活的潛力、Datavault AI 的商業策略、長期目標與商業化計劃、現有及未來技術、規劃發展與潛在審批核准，以及市場接納度與相關市場機遇的潛力，乃至其他非歷史事實的陳述。 這些陳述基於公司管理層的當前預期，而非對實際業績的預測。 這些前瞻性陳述僅供説明目的，不擬被任何投資者用作且不得被他們依賴作為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確鑿陳述。 實際事件和情況難以甚至不可能預測，也會與假設不同。 許多實際事件和情況不在 Datavault AI 的控制範圍內。 此等陳述受到多項與 Datavault AI 業務相關的風險及不確定因素所影響，而且實際結果可能出現重大差異。 這些風險及不確定因素包括但不限於整體經濟、政治及商業環境；Datavault AI 實現與 Rodney's Comedy Club 合作關係中擬議交易效益的能力（包括未來財務及營運表現）；與 Rodney's Comedy Club 擬議交易（包括合作協議）可能引發法律訴訟結果的相關風險；該合作交易打亂現有計劃及營運的風險；Datavault AI 技術開發與成功商業化的能力；其盈利性增長管理及關鍵員工留任能力；潛在技術開發進度延遲或無法取得預期監管批准的風險；監管途徑不明確的風險；對目標市場規模、新技術接受度或合作關係過度高估的風險；先前成果無法重現的風險；監管與知識產權的風險；未能實現與 Rodney's Comedy Club 合作預期效益的風險；以及 Datavault AI 在向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件中，不時指出的其他風險與不確定因素。 尚有其他 Datavault AI 目前未知的風險，或 Datavault AI 目前認為並非重大的風險，繼而可能導致實際結果與前瞻性陳述中所載的結果存在差異。 另外，前瞻性陳述反映了截至這份新聞稿發佈之日，Datavault AI 對未來事件的期望、計劃、預測以及觀點。 Datavault AI 預計後續的事件和發展會令此類評估發生變化。 然而，儘管 Datavault AI 可能會選擇在未來某個時點更新這些前瞻性陳述，惟 Datavault AI 特此聲明不承擔任何更新義務。 這些前瞻性陳述不應被依賴作為在本新聞稿發出日期之後，在任何日期代表 Datavault AI 的評估。 因此，我們提醒投資者不應過度依賴這些前瞻性陳述。

