Die saudische Notfall- und Krisenresilienzplattform „Emerge“ wurde bei den Smart City Awards 2025 als eine der weltweit besten Smart-City-Lösungen ausgezeichnet

BARCELONA, Spanien, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Organisationskomitee des Smart City Expo World Congress 2025 hat Emerge, die nationale Notfall- und Krisenmanagementplattform Saudi-Arabiens, die gemeinsam vom Ministerium für Kommunalverwaltung und Wohnungswesen und „iot squared“ entwickelt wurde, unter den weltweit besten Smart-City-Lösungen in der Kategorie „Energy & Environment Award“ ausgezeichnet.

Diese Anerkennung spiegelt die Fortschritte des Königreichs bei der Verbesserung der städtischen Resilienz, der ökologischen Nachhaltigkeit und der Lebensqualität durch den Einsatz fortschrittlicher digitaler Technologien wider. Sie stärkt die Bereitschaft Saudi-Arabiens, große internationale Events wie die Expo Riad 2030 und die FIFA-Weltmeisterschaft 2034 auszurichten, und festigt gleichzeitig seinen wachsenden Einfluss in der globalen Smart-City-Landschaft.

Hassan Aseeri, stellvertretender Minister für Projekte und öffentliche Gesundheit im Ministerium für Kommunen und Wohnungswesen, erklärte: „Diese internationale Auszeichnung bestätigt das Engagement des Königreichs für den Aufbau zukunftsfähiger, sicherer und widerstandsfähiger Städte, die das Wohlergehen der Menschen und die ökologische Nachhaltigkeit verbessern. Die Plattform „Emerge“ verkörpert die Ausrichtung des Ministeriums auf eine intelligente kommunale Transformation und die Stärkung der Wachsamkeit und Bereitschaft für das Krisenmanagement, wodurch die Bereitschaft unserer Städte zur Ausrichtung großer globaler Events gefestigt wird.“

Othman Aldahash, CEO von iot squared, äußerte sich wie folgt: „Wir fühlen uns geehrt, dass eine saudische nationale Plattform diese Auszeichnung auf einer renommierten internationalen Bühne erhalten hat. Durch unsere Partnerschaft mit dem Ministerium für Kommunen und Wohnungswesen unterstützen wir die Städte des Königreichs weiterhin mit skalierbaren Lösungen, die nach globalen Standards entwickelt wurden, und stärken so die Position des Königreichs als regionales Zentrum für Innovationen im Bereich Smart City.“

An der Preisverleihung nahmen im Namen des Ministeriums Ingenieur Mohammed Ashqar, CEO des Zentrums für die Überwachung der Betriebsleistung und städtischer Dienstleistungen, und Dr. Abdulaziz Al-Eid, Berater Seiner Exzellenz, des Ministers für Notfall- und Krisensysteme, teil und bekräftigten das Bestreben des Ministeriums, das Königreich in internationalen Foren zu vertreten, die sich mit intelligenten Städten und Nachhaltigkeit befassen.

Emerge wird auf der Ausstellung Smart City Expo World Congress präsentiert, die vom 4. bis 6. November 2025 in Konferenzzentrum Fira Barcelona Gran Via stattfindet.

Über iot squared

iot squared ist ein führender Anbieter von Internet-of-Things-Lösungen (IoT) und wurde als strategische Partnerschaft zwischen dem Public Investment Fund (PIF) und der stc Group gegründet. Als nationales Unternehmen, das sich auf diesen Bereich spezialisiert hat, bietet iot squared integrierte und sichere IoT-Plattformen und -Dienstleistungen an, die die intelligente Transformation in verschiedenen Sektoren beschleunigen: von intelligenten Städten und Gebäuden bis hin zu Logistik, Mobilität, Energie und industrieller Automatisierung.

Das Unternehmen nutzt globale Technologiepartnerschaften und eine starke lokale Infrastruktur, um vernetzte Geräte mit Echtzeit-Analysen auf Basis künstlicher Intelligenz zu integrieren und so nachhaltige intelligente Systeme aufzubauen. iot squared hat sich dazu verpflichtet, die Vision 2030 des Königreichs zu unterstützen, indem es Innovationen vorantreibt und die digitale Transformation im Königreich, im Nahen Osten und weltweit beschleunigt.

