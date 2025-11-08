La plataforma saudí Emerge de gestión de emergencias y resiliencia ante las crisis, reconocida entre las mejores soluciones de ciudades inteligentes del mundo en los Premios Smart City 2025

BARCELONA, España, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El comité organizador del Smart City Expo World Congress 2025 ha seleccionado Emerge, la plataforma nacional de gestión de emergencias y crisis de Arabia Saudí, desarrollada de forma conjunta por el Ministerio de Municipios y Vivienda y iot squared, como una de las principales soluciones de ciudades inteligentes del mundo reconocidas en la categoría del premio Energía y Medioambiente.

Este reconocimiento refleja los avances de Arabia Saudí en la mejora de la resiliencia urbana, la sostenibilidad medioambiental y la calidad de vida mediante la implementación de capacidades digitales avanzadas, reforzando la preparación del país para acoger grandes eventos internacionales, como la Expo Riad 2030 y la Copa Mundial de la FIFA 2034, al tiempo que consolida su creciente influencia en el panorama global de las ciudades inteligentes.

El señor Hassan Aseeri, viceministro de proyectos y salud pública del Ministerio de Municipios y Vivienda, declaró: «Este logro internacional reafirma el compromiso de Arabia Saudí con la construcción de ciudades seguras, resilientes y preparadas para el futuro, donde se promueve el bienestar de las personas y la sostenibilidad medioambiental». La plataforma Emerge refleja la orientación del Ministerio hacia la transformación municipal inteligente y el refuerzo de la alerta y la preparación ante la gestión de las crisis, consolidando la capacidad de nuestras ciudades para acoger grandes eventos internacionales.

Por su parte, el señor Othman Aldahash, consejero delegado (CEO) de iot squared, declaró: «Nos enorgullece que una plataforma nacional saudí haya recibido esta distinción en un escenario internacional de tanto prestigio». A través de nuestra colaboración con el Ministerio de Municipios y Vivienda, seguimos impulsando las ciudades del reino con soluciones escalables, desarrolladas conforme a los estándares internacionales, reforzando la posición de Arabia Saudí como centro regional para la innovación de las ciudades inteligentes.

En representación del ministerio, asistieron a la ceremonia de premios el ingeniero Mohammed Ashqar, consejero delegado (CEO) del Centro de Supervisión del Desempeño Operativo y Servicios Municipales, y el doctor Abdulaziz Al-Eid, asesor de Su Excelencia el Ministro para el Sistema de Emergencias y Crisis, reafirmando así el compromiso del ministerio de representar al reino en foros internacionales centrados en las ciudades inteligentes y la sostenibilidad.

La plataforma Emerge se presentará en la exposición del Smart City Expo World Congress, que se celebrará del 4 al 6 de noviembre de 2025 en Fira Barcelona Gran Via.

Acerca de iot squared

iot squared es un proveedor líder de soluciones de Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), creado como una asociación estratégica entre el Fondo de Inversión Pública (PIF, por sus siglas en inglés) y el grupo stc. Como entidad nacional especializada en este ámbito, iot squared ofrece plataformas y servicios de IoT integrados y seguros que impulsan la transformación inteligente en distintos sectores: desde ciudades y edificios inteligentes hasta logística, movilidad, energía y automatización industrial.

Aprovechando sus alianzas tecnológicas globales y una sólida infraestructura local, la empresa integra dispositivos conectados con análisis en tiempo real gracias a inteligencia artificial para crear sistemas inteligentes y sostenibles. iot squared reafirma su compromiso de apoyar la iniciativa Vision 2030 de Arabia Saudí fomentando la innovación y la aceleración de la transformación digital en todo el reino, en Oriente Medio y en el mundo.

La foto que acompaña a este comunicado está disponible en: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ea5450e-01ed-4e0f-89e0-e62ac30ddad9.