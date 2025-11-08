BARCELONE, Espagne, 08 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le comité d’organisation du salon Smart City Expo World Congress 2025 a sélectionné Emerge, la plateforme nationale saoudienne de gestion des situations d’urgence et de crise, développée conjointement par le ministère des Municipalités et du Logement et « iot squared », parmi les meilleures solutions Smart City au monde reconnues dans la catégorie « Energy & Environment Award » (Prix de l’énergie et de l’environnement).

Cette reconnaissance reflète les progrès réalisés par le Royaume dans l’amélioration de la résilience urbaine, de la durabilité environnementale et de la qualité de vie grâce au déploiement de capacités numériques avancées, renforçant ainsi la capacité de l’Arabie saoudite à accueillir des événements internationaux majeurs, notamment l’Expo Riyad 2030 et la Coupe du monde de football 2034, tout en consolidant son influence croissante dans l’univers mondial des villes intelligentes.

M. Hassan Aseeri, ministre adjoint chargé des projets et de la santé publique au ministère des Municipalités et du Logement, a déclaré : « Cette consécration internationale confirme l’engagement du Royaume à construire des villes prêtes pour l’avenir, sûres et résilientes, qui améliorent le bien-être humain et renforcent la durabilité environnementale. La plateforme « Emerge » reflète la politique du ministère orientée vers une transformation urbaine intelligente et le renforcement de la vigilance et de la préparation à la gestion des crises, consolidant ainsi la capacité de nos villes à accueillir des événements mondiaux majeurs. »

Pour sa part, M. Othman Aldahash, PDG d’iot squared, a commenté : « Nous sommes honorés qu’une plateforme nationale saoudienne ait reçu cette distinction à l’occasion d’un événement international prestigieux. Grâce à notre partenariat avec le ministère des Municipalités et du Logement, nous continuons à soutenir les villes du Royaume avec des solutions évolutives conçues selon les normes internationales, et à renforcer la position du Royaume en tant que pôle régional de l’innovation axée sur les villes intelligentes. »

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée en présence de Mohammed Ashqar, ingénieur et PDG du Center for Monitoring Operational Performance and City Services (Centre de suivi des performances opérationnelles et des services municipaux), à titre de représentant du ministère, et du Dr. Abdulaziz Al-Eid, conseiller auprès de Son Excellence le ministre chargé du système de réponse aux situations d’urgence et de crise. Cette présence traduit la volonté du ministère de représenter le Royaume dans les forums internationaux consacrés aux villes intelligentes et à la durabilité.

La plateforme Emerge sera présentée lors du salon Smart City Expo World Congress qui se tiendra du 4 au 6 novembre 2025 à la Fira Barcelona Gran Via.

À propos d’iot squared

iot squared est un fournisseur de premier plan de solutions Internet des objets (IoT), établi dans le cadre d’un partenariat stratégique entre le Fonds d’investissement public (PIF) et stc Group. En tant qu’entité nationale spécialisée dans ce domaine, iot squared fournit des plateformes et des services IoT intégrés et sécurisés qui accélèrent la transformation intelligente dans divers secteurs : des villes et bâtiments intelligents à la logistique, la mobilité, l’énergie et l’automatisation industrielle.

En s’appuyant sur des partenariats technologiques mondiaux et une infrastructure locale solide, l’entreprise intègre des appareils connectés à des analyses en temps réel alimentées par l’intelligence artificielle afin de créer des systèmes intelligents durables. iot squared s’engage à soutenir la Vision 2030 du Royaume en stimulant l’innovation et en accélérant la transformation numérique à travers le Royaume, le Moyen-Orient et le monde entier.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ea5450e-01ed-4e0f-89e0-e62ac30ddad9