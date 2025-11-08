Vertreter der thailändischen Berufsbildung besuchen das Guangxi Financial Vocational College, um gemeinsam einen neuen Entwurf für die Berufsbildung zu erörtern

NANNING, China, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem besuchte Minister Tanapat Saengchan von der Berufsbildungskommission Thailands das Guangxi Financial Vocational College. Dieser Austausch stellt eine bedeutende Gelegenheit dar, die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten zu vertiefen, und es wird erwartet, dass durch pragmatische Kommunikation eine intensive Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Bildung zwischen beiden Ländern gefördert wird.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Das Guangxi Financial Vocational College ist bestrebt, ein Zentrum für offene Zusammenarbeit und Innovation in der beruflichen Bildung in Guangxi mit Blick auf die ASEAN-Region zu schaffen. Es erforscht aktiv neue Modelle der Integration von Produktion und Bildung, unterstützt die hochwertige wirtschaftliche Entwicklung der ASEAN-Region und stärkt kontinuierlich die renommierte Marke „Modern Craftsmen“ im internationalen Austausch und in der internationalen Zusammenarbeit.

Vier-Parteien-Kooperation zwischen Schulen und Unternehmen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der beruflichen Bildung im Dienste der Industrie

Mit dem Schwerpunkt auf dem Aufbau des „China-Malaysia Digital Economy Modern Craftsman College“ hat die Schule einen regelmäßigen Kommunikationsmechanismus mit malaysischen nationalen Universitäten und Unternehmen eingerichtet und ein Modell der gemeinsamen Gestaltung durch „Schule-Schule-Unternehmen-Unternehmen“ geschaffen. Gemeinsam wurde ein „1+1+N”-Innovations- und Entwicklungsträger für die Integration von Produktion und Bildung aufgebaut, dessen Kern aus „einer Industriegemeinschaft, einer modernen Handwerkshochschule und N Demonstrationsunternehmen und Zweigstellen” besteht. Aufbauend auf dem Hintergrund der digitalen Wirtschaft unterstützt es die Expansion chinesischer Unternehmen im Ausland und steigert den Produktionswert der Unternehmen um etwa 13 Millionen Yuan.

Gemeinsamer Aufbau von Plattformen im Ausland zur Förderung einer intensiven Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Bildung zwischen China und der ASEAN-Region

Die Schule hat nacheinander Austauschprojekte mit dem Ausland ins Leben gerufen, darunter das China-ASEAN-Zentrum für geschäftliche Technologieinnovation und berufliche Bildung (Indonesien), das Kooperationszentrum (Kambodscha) und das „Silk Road Finance College“ im Ausland, wodurch ein umfassendes und nachhaltiges Modell für den Austausch im Bereich der beruflichen Bildung entstanden ist. Unter Nutzung der intellektuellen Ressourcen des „Zhongguancun Artificial Intelligence Large Model Industry Agglomeration Area” im Tsinghua Science Park wurden ein digitales Informationszentrum im Ausland, zwei Austauschzentren, drei technische Serviceplattformen und zwei grenzüberschreitende Produktions- und Bildungsintegrationszentren errichtet. Es entspricht genau den technischen und personellen Anforderungen von Unternehmen in den ASEAN-Ländern und fördert die Zusammenarbeit zwischen China und der ASEAN-Region im Bereich der beruflichen Bildung.

Grenzüberschreitende ökologische Integration zur Förderung der Ausbildung „moderner Handwerker“

Mit Unterstützung des Projekts „Modern Craftsman College“ haben Schulen und Unternehmen eine internationale Matrix zur Talentförderung aufgebaut, die „Lehre, Ausbildung, Wettbewerbe, Forschung, Konferenzen und Ausstellungen“ miteinander verbindet. Es hat 6 Standards, 4 internationale Kurse, 1 zweisprachiges Lehrbuch und 8 internationale Schulungsressourcenpakete mitentwickelt und gemeinsam genutzt sowie 6 Lehrmittel entwickelt. Es wurden 49 nationale und internationale Fortbildungen durchgeführt, an denen insgesamt 8.251 Teilnehmer teilnahmen. Es wurden zwei internationale Wettbewerbe für die ASEAN-Region veranstaltet, an denen 303 Teams aus sieben Ländern teilnahmen. Die Schule veranstaltete außerdem die „Konferenz zum Austausch über die Entwicklung der beruflichen Bildung zwischen China (Guangxi) und der ASEAN-Region 2024“, führte gemeinsam mit Universitäten und Unternehmen in ASEAN-Ländern Forschungsprojekte und Ausstellungsaktivitäten durch, untersuchte das „AI+X“-Modell zur Ausbildung von Fachkräften, förderte hochqualifizierte angewandte Fachkräfte für die Entwicklung der digitalen Wirtschaft in Guangxi und die Zusammenarbeit zwischen China und der ASEAN-Region im Bereich der künstlichen Intelligenz und schrieb ein neues Kapitel in der beruflichen Bildung im Dienste der lokalen Wirtschaft.

Quelle: Finanzfachhochschule Guangxi