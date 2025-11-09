קונגרס AIM סין 2025 נפתח בשנחאי, מחזק את השותפות בין איחוד האמירויות לסין ומרחיב את אופקי ההשקעה הגלובליים

שנגחאי, Nov. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- קונגרס AIM , הפלטפורמה המובילה בעולם להשקעות ושיתוף פעולה כלכלי, חנך רשמית את הסניף הבינלאומי הראשון שלו אי פעם בשנחאי, וסימן ציון דרך היסטורי בהתרחבות הגלובלית של AIM ומשימתו לקדם חדשנות, צמיחה בת קיימא ושיתוף פעולה חוצה גבולות. האירוע, שמתקיים במלון ג'ינג אן שנגרי-לה בין ה-7 ל-8 בנובמבר 2025, ואורגן על ידי קרן AIM העולמית , מתכנס תחת הנושא "פענוח המנועים השזורים זה בזה של הגלובליזציה: 'מיציאה החוצה' ל'עלייה'".

בטקס הפתיחה השתתפו פקידי ממשל בכירים, מובילי מדיניות ואנשי עסקים מרחבי איחוד האמירויות, סין וקהילת ההשקעות הבינלאומית. בין המשתתפים המכובדים נמנו חוסיין איברהים אל חמאדי, שגריר איחוד האמירויות הערביות ברפובליקה העממית של סין; פו יאפנג, סגן יו"ר הוועדה העירונית לכלכלה ואינפורמציה של שנחאי; ריי קוון צ'ונג, שגריר שינויי האקלים וחתן פרס נובל; ודאווד אל שזאווי, יו"ר קרן AIM העולמית.

בדברים רשמיים שנשא חוסיין איברהים אל חמאדי, שגריר איחוד האמירויות הערביות ברפובליקה העממית של סין, הוא הדגיש את עומק השותפות האסטרטגית ואת הקשרים הכלכליים המתהדקים בין איחוד האמירויות לסין, והדגיש את תפקידה של איחוד האמירויות כשער אזורי מרכזי ושותף גלובלי מהימן.

השגריר הצהיר:

"כיום, איחוד האמירויות הפכה לשותפת הסחר החשובה ביותר של סין במזרח התיכון. היא גם משמשת כמרכז מרכזי המחבר את סין לשווקים אזוריים וגלובליים באסיה, אפריקה ואירופה, הודות למיקומה האסטרטגי, התשתיות המתקדמות, המדיניות הכלכלית הגמישה והסביבה הידידותית להשקעות התומכות יחד בהשקעות בנות קיימא ובסחר חופשי".

גולת הכותרת של הטקס הייתה החתימה על שלושה מזכרי הבנות (MoUs) בין לשכת המסחר הבינלאומי של בייג'ינג (BCIC) וקרן AIM העולמית; מועצת המשנה של המועצה הסינית לקידום הסחר הבינלאומי בנאנג'ינג (CCPIT Nanjing) וקרן AIM העולמית; DaoDe Investment (DDI) וקרן AIM העולמית; ולשכת המסחר של שנזן וקרן AIM העולמית. ההסכמים מניחים את היסודות לשיתוף פעולה משופר בחדשנות, קיימות ופיתוח סחר.

במשך יומיים, ב- AIM Congress China Chapter 2025 מתארחים 85 דוברים בינלאומיים ב-15 מפגשים ברמה גבוהה ויותר מ-1,000 משתתפים מ-45 לאומים. בפורום יבחנו נושאים החל מבינה מלאכותית ומימון מודע לאקלים ועד לקידום כלכלה דיגיטלית ופיתוח עירוני כולל - והוצגה המשימה של AIM לקשר בין מדיניות, טכנולוגיה והשקעות להתקדמות משותפת.

בהתייחסו לחשיבות האירוע, אמר דאווד אל שזאווי, יו"ר קרן AIM העולמית: "אנחנו לא כאן רק כדי לדון בהשקעות; אנחנו כאן כדי לעצב את עתיד הכלכלה העולמית. הקרן הגלובלית של AIM הוקמה כדי לחבר בין השקעה למטרה - להבטיח שהשגשוג יהפוך לא רק למדיד, אלא גם למשמעותי. ההזדמנויות נמצאות בחדר הזה, והשותפויות מתחילות היום".

במהלך הטקס, קרן AIM העולמית הכריזה גם על " טייקונים " (Tycoons) - אירוע נטוורקינג פרטי גלובלי שיתקיים ב-12 באפריל 2026, בדובאי, איחוד האמירויות הערביות. המפגש יאחד 500 מנהיגים בולטים, כולל 250 מנהלים מאיחוד האמירויות ו-250 משתתפים בינלאומיים המייצגים קרנות עושר ריבוניות, תאגידי Fortune Global 500, פמילי אופיס, משקיעים מוסדיים ומייסדי חדי קרן. הטייקון, שתוכנן כפורום ברמה גבוהה לדיאלוג אסטרטגי, יאפשר שיתוף פעולה וחילופי ידע בין תעשיות ושווקים מרכזיים.

במסגרת הפורום ניתן דגש לקונגרס AIM 2026 הקרוב, המתוכנן ל-13-15 באפריל 2026, במרכז הסחר העולמי של דובאי, תחת הנושא "עיצוב מחדש של שגשוג עולמי: פתיחת מסלולי השקעה חדשים לקראת עתיד בר-קיימא ומכיל". בקונגרס 2026 יתכנסו למעלה מ-25,000 משתתפים מ-180 מדינות, כולל 1400 דוברים ויותר מ--1,385 נציגים, מה שיאשר מחדש את מעמדה של AIM כפלטפורמת ההשקעות המובילה בעולם עבור ממשלות, מנהיגים עסקיים ויזמים. האירוע יהיה מתוכנן סביב שלושה עמודי תווך מרכזיים - שווקים גלובליים, כלכלות עתידיות ו- NexGen – ב-AIM 2026 יחקרו, בין היתר, כיצד חדשנות, הכללה וקיימות יכולים יחד להניע שגשוג עולמי.

AIM Congress China Chapter 2025 מייצג רגע מכונן בשיתוף פעולה בינלאומי בהשקעות וסמל להעמקת השותפות בין איחוד האמירויות לסין. על ידי הפגשת מקבלי החלטות, חדשנים וקובעי מדיניות מרחבי העולם, AIM ממשיכה לחזק את תפקידה כגשר בין שווקים - קידום פיתוח בר קיימא, חוסן כלכלי וצמיחה מכלילה.

לבירורים, אנא צרו קשר: info@aimcongress.com

