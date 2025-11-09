2025 年阿联酋国际投资峰会中国分会在上海开幕，深化中阿伙伴关系，拓展全球投资视野

上海, Nov. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的投资与经济合作平台 阿联酋国际投资峰会 ( AIM ) 在上海正式举办了其首个国际分会。本届峰会不仅标志着 AIM 全球扩张进程中的历史性里程碑，也彰显了其推动创新、可持续增长与跨境合作的使命。 本届峰会由 AIM 全球基金会主办，于 2025 年 11 月 7 日至 8 日在 上海静安香格里拉大酒店 举行，主题为“解读全球化交织的引擎：从‘走出去’到‘走上去’”。

开幕式汇聚了来自阿联酋、中国和国际投资界的高级政府官员、政策领袖和商界人士。 出席本届峰会的重要嘉宾包括阿联酋驻华大使 Hussain Ibrahim Al Hammadi 阁下、上海市经济和信息化委员会副主任蒲亚鹏、诺贝尔奖得主和气候变化大使郑瑞权，以及 AIM 全球基金会主席 Dawood Al Shezawi 阁下等。

阿联酋驻华大使 Hussain Ibrahim Al Hammadi 阁下发表了政府官方致辞，其中强调了中国与阿联酋之间战略伙伴关系的深度及日益紧密的经济联系，重点提及阿联酋作为区域重要门户与可信赖全球伙伴的角色。

他表示：

“如今，阿联酋已成为中国在中东地区最重要的非石油贸易伙伴。 凭借战略地理位置、完善基础设施、灵活经济政策以及友好投资环境，阿联酋还是连接中国与亚非欧地区及全球市场的关键枢纽，这些优势协调作用，促进着可持续投资和自由贸易。”

峰会取得重要成果，包括签署数份标志性谅解备忘录 (MoU)，签约双方分别为：北京国际商会 (BCIC) 与 AIM 全球基金会；中国国际贸易促进委员会南京市分会 (CCPIT Nanjing) 与 AIM 全球基金会；道得投资 (DDI)与 AIM 全球基金会；深圳商会与 AIM 全球基金会。 这些协议为深化创新、可持续发展及贸易领域的合作奠定了基础。

2025 年阿联酋国际投资峰会中国分会 为期两天，邀请了 85 位国际演讲嘉宾参与 15 场高级别会议，吸引来自 45 个国家和地区的 1000 余名参与者。 论坛探讨主题涵盖人工智能、气候友好型金融、数字经济推进及包容性城市发展，充分体现 AIM 连接各国政策、推动技术进度、促进投资以实现共同发展的使命。

AIM 全球基金会主席 Dawood Al Shezaw 阁下在谈及本届峰会意义时表示：

“我们齐聚于此，不仅是为了探讨投资，更是为了塑造全球经济的未来。 AIM 全球基金会的成立旨在让投资与目标相连——确保繁荣不仅可衡量，还具有实际意义。 机遇蕴含在会场中，伙伴关系从今日开启。”

开幕式期间，AIM 全球基金会还宣布即将举办 “ 商业巨头 ” (Tycoons) 全球私人社交活动。该活动定于 2026 年 4 月 12 日在阿联酋迪拜举行， 将汇聚 500 位杰出领袖，包括 250 位阿联酋本土高管和 250 位国际参与者。参与者将代表主权财富基金、《财富》全球 500 强企业、家族办公室、机构投资者和独角兽企业创始人。 “商业巨头”活动的定位是高级别战略对话论坛，为各关键行业、市场的合作与知识交流提供助力。

论坛还重点介绍了 2026 年阿联酋国际投资峰会，下一届峰会定于 2026 年 4 月 13 日至 15 日在迪拜世界贸易中心举行，主题为“重塑全球繁荣：开辟可持续、包容性未来的新投资路径”。 2026 年峰会预计将吸引来自 180 个国家和地区的25000 余名参与者，包括1400 位演讲嘉宾和1385 余名代表，这一规模将进一步巩固 AIM 作为全球领先投资平台的地位，服务于各国政府、商界领袖和企业家。 AIM 2026 将围绕 “全球市场”、“未来经济”、“新一代”这三大核心支柱展开，探讨创新、包容性与可持续性如何共同推动全球繁荣。

2025 年阿联酋国际投资峰会中国分会是国际投资合作领域的标志性事件，也是中阿伙伴关系不断深化的象征。 通过汇聚全球决策者、创新者和政策制定者，AIM 将继续强化其作为市场间桥梁的作用，推动可持续发展、经济韧性和包容性增长。

如需垂询，请联系：info@aimcongress.com

本公告随附的照片可在以下网址获取：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8457944f-8a5f-45a6-af1d-67b81b5d5987

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c58fd54d-1d59-427e-9256-215a1fda1124

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fde0a877-3864-44ff-9be9-324b7c4f2178