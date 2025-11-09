AIM 投資大會中國分會 2025 於上海開幕，加強阿聯酋與中國的夥伴關係，擴大全球投資視野

上海, Nov. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的投資與經濟合作平台 年度投資大會 (AIM Congress) 正式在上海設立國際分會，實現 AIM 在全球擴張及並於推動創新、可持續增長以及跨境合作的使命上邁出歷史性一步。 是次活動在 2025 年 11 月 7 日至 8 日於靜安香格里拉大酒店舉行，由 AIM Global Foundation 主辦，主題為 「Deciphering the Intertwined Engines of Globalization: ‘From Going Out’ to ‘Going Up'」（解讀全球化交織的動力：『從對外擴張』到『向上創新』）。

開幕典禮聚集了來自阿聯酋、中國和國際投資界的高級政府官員、政策領導者和商業人士。 出席貴賓包括阿聯酋駐中華人民共和國大使 Hussain Ibrahim Al Hammadi、上海市經濟和信息化委員會副主任 Pu Yapeng、諾貝爾獎得主暨氣候變化大使 Rae Kwon Chung，以及 AIM Global Foundation 主席 Dawood Al Shezawi。

阿聯酋駐中華人民共和國大使 Hussain Ibrahim Al Hammadi 在發表政府官員致辭時，強調了阿聯酋與中國之間戰略夥伴關係的深度以及日益加強的經濟聯繫，並特別指出阿聯酋作為關鍵區域樞紐和可信賴的全球夥伴的角色。

Hussain Ibrahim Al Hammadi 表示：

「如今，阿聯酋已成為中國在中東地區最重要的非石油貿易夥伴。 阿聯酋憑著戰略位置、先進基礎設施、靈活經濟政策和投資友好的環境而成為關鍵中心，將中國與亞洲、非洲和歐洲的區域及全球市場連繫起來，這些因素共同推動可持續投資和自由貿易。」

儀式的一大亮點是簽署了三項具有里程碑意義的諒解備忘錄（Memoranda of Understanding），這些備忘錄分別由北京國際商會（BCIC）與AIM Global Foundation、中國國際貿易促進委員會南京分會（CCPIT Nanjing）與 AIM Global Foundation、道得投資（DaoDe Investment，DDI）與 AIM Global Foundation，以及深圳商會（Shenzhen Chamber of Commerce）與 AIM Global Foundation 簽署， 為加強創新、可持續發展和貿易發展的合作奠定了基礎。

AIM 投資大會中國分會 2025 為期兩天，期間 85 位國際講者的15 場高層會議將聚集來自 45 個國家超過 1,000 名參與者。 論壇探討的主題涵蓋人工智能、氣候意識金融、數字經濟發展和共融城市發展等，展示了 AIM 的使命——將政策、技術和投資聯繫起來，以實現共同進步。

在闡述是次盛會的重要性時，AIM Global Foundation 主席 Dawood Al Shezawi 表示：

「我們在此處不僅討論投資，而是在塑造全球經濟的未來。 AIM Global Foundation 的成立宗旨是將投資與使命連結起來，確保繁榮不但可量化，而且富有意義。 機會就在眼前，夥伴關係就由今天開始。」

儀式進行期間，AIM Global Foundation 亦宣布了即將舉行「 巨頭聚會 」。這場全球私人網絡活動將於 2026 年 4 月 12 日在阿聯酋杜拜舉行， 屆時將匯聚 500 位卓越領袖，包括 250 名阿聯酋企業高層和 250 名國際參與者，他們分別代表主權財富基金、《財富》全球 500 強企業、家族辦公室、機構投資者和獨角獸企業創辦人。 此巨頭聚會作為高階的戰略對話論壇，將促進關鍵行業和市場之間的合作與知識交流。

論壇亦聚焦於即將舉行的 AIM Congress 2026，預定於 2026 年 4 月 13 日至 15 日在杜拜世界貿易中心舉行，主題為「Reshaping Global Prosperity: Unlocking New Investment Pathways Towards a Sustainable and Inclusive Future（重塑全球繁榮：解鎖通往可持續和共融未來的新投資途徑）」。 2026 年會議將雲集來自 180 個國家超過 25,000 名參與者，包括 1,400 名講者和超過 1,385 名代表，貫徹 AIM 作為政府、商業領袖和企業家互相連繫的全球領先投資平台地位。 AIM 2026 採納全球市場、未來經濟和下一代為三大核心支柱， 將探討創新、共融和可持續性如何共同推動全球繁榮。

AIM 投資大會中國分會 2025是國際投資合作的一個重要時刻，亦是阿聯酋與中國之間夥伴關係日益深化的象徵。 通過集合來自世界各地的決策者、創新者和政策制定者，AIM 持續加強其市場橋樑的角色，推進可持續發展、經濟韌性和共融增長。

如有查詢，請聯絡：info@aimcongress.com

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8457944f-8a5f-45a6-af1d-67b81b5d5987

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c58fd54d-1d59-427e-9256-215a1fda1124

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fde0a877-3864-44ff-9be9-324b7c4f2178