A orillas del río Pujiang, el aroma del café perdura mientras Dr.Coffee Castle apoya el 2025 PCA · Shanghái

SHANGHÁI, Nov. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El 2 de noviembre, la división de Shanghái del Professional Coffee Athletics (PCA) 2025, concluyó con gran éxito. Como patrocinador oficial del evento, Dr.Coffee una vez más presentó su serie Castle de máquinas de café totalmente automáticas, cautivando a los asistentes con demostraciones profesionales y experiencias inmersivas, inyectando una vitalidad única a la competencia.

Una fusión profunda entre el encanto al estilo de Shanghái y la cultura del café

Desde los nostálgicos recuerdos de los antiguos cafés del Bund, hace un siglo, hasta las innumerables cafeterías que hoy se extienden por sus calles, el café se ha convertido en un símbolo esencial del estilo de vida shanghainés. elección de Shanghái como ciudad anfitriona del PCA fue impulsada por su característica única de “armonía entre el café y la vida”: el aroma del café impregnaba fluidamente tanto dentro como fuera del lugar, reflejando la sofisticación y la serenidad de la vida al estilo de Shanghái.

Tres competencias en tres días, mostrando habilidades profesionales del café

Durante el evento de tres días, las competencias de preparación, degustación y arte latte se llevaron a cabo sucesivamente, cada una con presentaciones espectaculares. Estos eventos reflejan plenamente los principios de PCA de "justicia, equidad y transparencia", al mismo tiempo que comprobó de manera integral la destreza profesional de los participantes.

Castle brilla en el escenario y ofrece una experiencia inmersiva

Castle, con su diseño clásico y poco convencional, está específicamente diseñada para cafeterías de especialidad. Su sistema de extracción inteligente integrado controla con precisión la molienda mediante sutiles ajustes de la rotación de las cuchillas, garantizando un sabor uniforme en cada taza de café. El método de vaporizado y calentamiento de leche de próxima generación, permite producir distintos tipos de espuma seca con solo presionar un botón, equilibrando calidad y eficiencia para satisfacer perfectamente las necesidades de cafeterías, restaurantes y otros entornos comerciales. Con una unidad de preparación de gran capacidad de 30 g, prepara fácilmente dos tazas con solo tocar un botón. Su tolva triple para granos permite combinaciones flexibles y molienda simultánea, creando mezclas de sabores únicas. El vaporizador inteligente, que espuma la leche de manera automática, despertó gran interés y generó conversaciones detalladas entre los profesionales del sector presentes en el evento.

Con la conclusión de la división de Shanghái, los participantes ganadores avanzarán a la final. Dr.Coffee seguirá manteniendo su espíritu profesional, fortaleciendo la industria del café con productos y servicios de alta calidad, llevando café profesional y delicioso a las calles de más ciudades e integrándolo cada vez más en la vida cotidiana de las personas.

