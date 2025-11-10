Ühisettevõtte asutamine Krulli kvartali eluhoonete arendamiseks Tallinnas

10. novembril 2025 asutasid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv OÜ Merko Kodud ning AS Krulli Kvartal 50:50 ühisettevõtte Krulli Kodud OÜ, eesmärgiga koostöös arendada Põhja-Tallinnas asuva Krulli kvartali eluhooneid.

Koostöö algab kolme kortermaja rajamisega Krulli arendusala Volta tänava poolsesse serva. Plaanitavates hoonetes on kokku 23 korterit. Hoonete ehituslubade taotlemine on alanud ning esimeste hoonete valmimine on planeeritud 2027. aastasse.

Krulli kvartali kogupindala on 10 hektarit ja sinna on ette nähtud enam kui 100 000 ruutmeetri suurune maapealne ehitusmaht. Kümne aastaga ehitatakse või rekonstrueeritakse kvartalis ligi 20 hoonet, kuhu rajatakse üle 600 kodu ja 3000 töökoha.

Krulli kvartali esimeste eluhoonete korterite plaanilahendustega saab tutvuda ja oma huvi registreerida kodulehel krullikodud.ee.

OÜ Merko Kodud (merko.ee/kodud) on Eesti tuntuim ja usaldusväärseim elukondliku kinnisvara arendaja. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

AS Krulli Kvartal (krulli.co) omab Põhja-Tallinnas endise metalli- ja masinaehitusettevõtte kinnistuid ja arendab territooriumi tulevikulinnakuks, milles luuakse unikaalne kombinatsioon elamisest, töötamisest ja inimnäolisest linnaruumist.

Lisainfo: OÜ Merko Kodud juhatuse liige Indrek Tarto, tel +372 680 5105.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot.

Manused