ASi Tallinna Sadam 2025 III kvartali ja 9 kuu majandustulemused

Tallinna Sadam teenis III kvartalis ligi 32 miljonit eurot müügitulu ja ligi 9 miljonit eurot kasumit, korrigeeritud EBITDA oli 16 miljonit eurot. Eelneva aastaga võrdluses kasvasid müügitulu +1,5%, kasum +54% ja korrigeeritud EBITDA +17%. Üheksa kuu müügitulu oli 90 miljonit eurot, kasum 19 miljonit eurot ja korrigeeritud EBITDA 45 miljonit eurot. Üheksa kuu kokkuvõttes müügitulu kahanes –1,4%, kasvasid kasum +27% ja korrigeeritud EBITDA +11%.

III kvartalis oli investeeringute maht 9 miljonit eurot, üheksa kuu jooksul investeerisime kokku 21 miljonit eurot.

2025. aasta III kvartalis kasvasid reisijate arv +1,4% ja kaubamahud +8%, laevakülastuste arv kahanes –1,6% võrra. Laevanduses näitas kasvu sõidukite arv reisiparvlaevadel +2,4%. Jäälõhkuja Botnica oli prahitud 22% ajast, mis on –20% vähem kui eelneval aastal.

„Hindame, et kolmandas kvartalis saavutasime tugevad tulemused. Kasv jätkus nii mahtudes kui tuludena reisi- ja kaubasadamates. Jäämurdja Botnica tulud on vähenenud prahtimise perioodi lühenemise tõttu, samas kasumlikkus kasvas. Tegevuse tõhusust näitavad korrigeeritud EBITDA ja kasumi suurenemine,“ kommenteeris tulemusi juhatuse esimees Valdo Kalm.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

III kv III kv +/– 9 kuud 9 kuud +/– 2025 2024 % 2025 2024 % Müügitulu 31,7 31,2 1,5 89,5 90,8 –1,4 Korrigeeritud EBITDA 15,5 13,3 16,7 45,3 40,9 10,8 Korrigeeritud EBITDA marginaal 48,9% 42,6% 6,3 50,6% 45,0% 5,6 Ärikasum 9,6 7,3 32,4 27,9 23,2 20,3 Tulumaks 0,0 0,0 0,0 –5,4 –3,1 73,3 Perioodi kasum 8,6 5,6 54,0 18,9 14,9 27,0 Investeeringud 8,8 8,4 4,6 20,8 33,5 –37,7





30.09.2025 31.12.2024 +/– Varade maht 629,7 629,9 0,0% Intressi kandvad võlakohustused 182,3 184,8 –1,4% Muud kohustused 70,1 67,4 0,1% Omakapital 377,3 377,6 –0,1% Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%

Olulisemad sündmused III kvartalis:

Jäämurdja Botnica asus täiendavale tööle Kanadas

Uus kruiisioperaator ja 10 esmast laevakülastust

Tallinn-Helsinki regulaarliin tähistas 60. aastapäeva

Laevaõnnetus Muuga sadamas

AS Tallinna Sadam ja OÜ TS Laevad esitasid kassatsioonikaebuse endiste juhatuse liikmetega seotud kriminaalasjas

Tallinna Ringkonna kohus jättis rahuldamata MPG AgroProduction OÜ määruskaebuse

Müügitulu

Müügitulu vähenes 2025. aasta 9 kuuga 1,3 mln eurot (–1,4%) 89,5 mln euroni. Müügitulu langus oli põhjustatud jäämurdja Botnica prahipäevade (muud segment) vähenemisest. Müügitulud kasvasid reisi- ja kaubasadamate segmentides ning mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenuse osutamisest (reisiparvlaevade segment). III kvartalis suurenes müügitulu 0,5 mln eurot (+1,5%). Müügitulu liikide lõikes oli 9 kuu suurimaks muutuseks laeva prahitasu tulu vähenemine 3,8 mln eurot (–39,4%) tulenevalt prahipäevade arvu langusest 24% võrra. Tulude protsentuaalne langus kujunes prahipäevade vähenemisest suuremaks, kuna jäämurde perioodi järgselt teostatud projektipõhised tööd olid madalama tasu määraga Laevatasutulusid mõjutas reisi-, kruiisi- ja kaubalaevade laevakülastuste arvu suurenemine ning tasumäärade tõus. Kaubatasu tulud kasvasid aastaga 0,6 mln euro võrra (+12,8%) 5,0 mln euroni tulenevalt kaubamahtude kasvust ja kogu 2025. aasta kohta oodatavast suuremast kaubatasutulust vedellasti osas, mis vastavalt standardile IFRS 15 avaldab täiendavat positiivset mõju 9 kuu tulemustele. Kasutusrendi tulud tõusid 0,3 mln euro võrra (+3,1%) 11,0 mln euroni. Kasutusrendi tulud tõusid nii kaubasadamate, reisiparvlaevade kui ka reisisadamate segmendis peamiselt tasumäärade indekseerimise tõttu. Tulu muudelt teenustelt langes 0,3 mln eurot (–14,9%), kuna eelmisel aastal kaasnes jäämurdja Botnica projektipõhiste töödega suurem täiendav tulu toitlustamisteenuste osutamisest. Reisijatasu tulu kasvas 0,3 mln euro võrra (+2,8%) 9,4 mln euroni. Reisijatasu tulude kasvu toetas reisijate arvu kasv (+1,0%) ja Vanasadamat külastavate regulaarliinil sõitvate reisilaevade reisijatele ja kruiisireisijatele rakendatava tasumäära tõus. Elektrienergia müügist vähenes tulu 0,2 mln euro võrra (–6,3%) 3,2 mln euroni. Elektrienergia tulu langes kaubasadamate segmendis tingituna elektrienergia müügimahtude ja hinna vähenemisest. Reisisadamate segmendis tulu elektrienergia müügist kasvas müügimahtude suurenemise tõttu. Tulu üleveoteenuse osutamisest kasvas 0,1 mln euro võrra (+0,4%) 27,9 mln euroni. Reiside arv võrreldes aasta varasemaga kahanes 0,8%. Tulu kasvu mõjutas positiivselt tasude indekseerimine Eesti tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega ning vähendavalt mõjus madalam kütuse hinnaindeks.





EBITDA

Korrigeeritud EBITDA suurenes 9 kuuga 4,4 mln euro võrra (+10,8%) 45,3 mln euroni. Kasvasid kaubasadamate, reisisadamate ja muud segmentide korrigeeritud EBITDA-d, mida toetasid müügitulude suurenemine (reisi- ja kaubasadamates) ning kulude langus kaubasadamate ja muud segmendis. Langusesse jäi reisparvlaevade segment, kus kulud kasvasid kiiremini kui tulud, neist enim kulum ja tööjõukulud. III kvartalis kasvas korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga kokku 2,2 mln eurot (+16,7%). Korrigeeritud EBITDA tõusis segmendis muud ning kauba- ja reisisadamate segmentides, kuid vähenes reisiparvlaevad segmendis. Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 9 kuuga 45,0%-lt 50,6%-le ja III kvartalis 42,6%-lt 48,9%-le.

Kasum

Kasum enne tulumaksu suurenes 9 kuu võrdluses 6,3 mln eurot (+35,0%) 24,3 mln euroni. Kasum kasvas ärikasumist rohkem tänu finantskulude vähenemisele. 2025. aasta II kvartalis väljamakstud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 5,4 mln eurot, mis oli 2,3 mln euro võrra suurem eelmise aasta dividendide väljamaksega kaasnevast kulust. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid 2025. aastast dividendide maksumäär suurenes ja soodusmäär regulaarsete dividendide maksmisel kaotati. 9 kuu kasum tõusis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,0 mln eurot (+27,0%). III kvartali kasum oli 8,6 mln eurot (+3,0 mln eurot; +54,0%), tulumaksueelne kasum oli 8,6 mln eurot (+3,0 mln eurot; +54,0%).

Investeeringud

2025. aasta esimesel 9 kuuga investeeris kontsern 20,8 mln eurot, mis oli 12,6 mln eurot vähem kui aasta varem. 2025. aasta 9 kuu investeeringud olid seotud peamiselt Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega, kaubasadamates kaide parendustega, reisiparvlaeva korraliste dokitööga, infotehnoloogiaga, reisisadama projekteerimistöödega, reisiparvlaevadele seadmete soetamisega ja jäämurdja Botnica dokitööga. III kvartali investeeringute summaks kujunes 8,8 mln eurot (2024. aasta III kvartalis 8,4 mln eurot).

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes 30.09.2025 31.12.2024 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 44 360 17 213 Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades 0 22 000 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 7 961 12 512 Lepingulised varad 771 0 Varud 649 695 Muu käibevara kokku 53 741 52 420 Müügiootel põhivara 0 4 190 Käibevara kokku 53 741 56 610 Põhivara Investeeringud sidusettevõttesse 2 740 2 664 Kinnisvarainvesteeringud 14 069 14 069 Materiaalne põhivara 556 863 554 280 Immateriaalne põhivara 2 265 2 238 Põhivara kokku 575 937 573 251 Varad kokku 629 678 629 861 KOHUSTISED Lühiajalised kohustised Võlakohustised 25 437 12 185 Eraldised 1 360 1 771 Sihtfinantseerimine 20 158 22 146 Maksuvõlad 1 570 906 Võlad tarnijatele ja muud võlad 15 284 7 780 Lühiajalised kohustised kokku 63 809 44 788 Pikaajalised kohustised Võlakohustised 156 850 172 650 Sihtfinantseerimine 31 338 31 995 Muud võlad 681 2 815 Pikaajalised kohustised kokku 188 577 207 460 Kohustised kokku 252 386 252 248 OMAKAPITAL Aktsiakapital 263 000 263 000 Ülekurss 44 478 44 478 Kohustuslik reservkapital 23 848 23 304 Jaotamata kasum 45 966 46 831 Omakapital kokku 377 292 377 613 Kohustised ja omakapital kokku 629 678 629 861

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes III kv 2025 III kv 2024 9 kuud 2025 9 kuud 2024 Müügitulu 31 673 31 214 89 535 90 797 Muud tulud 308 398 1 988 1 164 Tegevuskulud –9 856 –11 651 –26 133 –30 951 Finantsvarade väärtuse langus –167 –214 85 –680 Tööjõukulud –6 205 –6 302 –19 164 –18 661 Põhivara kulum ja väärtuse langus –6 076 –6 087 –18 216 –18 207 Muud kulud –55 –90 –187 –262 Ärikasum 9 622 7 268 27 908 23 200 Finantstulud ja -kulud Finantstulud 214 203 795 703 Finantskulud –1 340 –2 158 –4 486 –6 400 Finantstulud ja -kulud kokku –1 126 –1 955 –3 691 –5 697 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud

kasum (+)/ kahjum (–)

investeeringutelt sidusettevõttesse 96 265 76 491 Kasum enne tulumaksustamist 8 592 5 578 24 293 17 994 Tulumaksukulu 0 0 –5 415 –3 125 Perioodi kasum 8 592 5 578 18 878 14 869 Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist 8 592 5 578 18 878 14 869 Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,03 0,02 0,07 0,06

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes 9 kuud

2025 9 kuud

2024 Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 100 239 99 181 Muude tulude eest laekunud raha 69 42 Maksed tarnijatele –32 208 –37 612 Maksed töötajatele ja töötajate eest –19 168 –17 787 Maksed muude kulude eest –260 –224 Makstud tulumaks dividendidelt –5 415 –3 325 Äritegevusest laekunud raha 43 257 40 275 Materiaalse põhivara soetamine –17 678 –33 118 Immateriaalse põhivara soetamine –347 –479 Materiaalse põhivara müük 4 885 17 Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 479 0 Saadud intressid 771 679 Üle 3-kuulise tähtajaga deposiitide netomuutus 22 000 0 Investeerimistegevuses kasutatud raha 10 110 –32 901 Saadud laenud 0 20 000 Saadud laenude tagasimaksed –2 183 –9 583 Makstud dividendid –19 199 –19 000 Makstud intressid –4 837 –6 427 Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed –1 –18 Finantseerimistegevuses kasutatud raha –26 220 –15 028 RAHAVOOG KOKKU 27 147 –7 654 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 17 213 29 733 Raha ja raha ekvivalentide muutus 27 147 –7 654 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 44 360 22 079

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Angelika Annus

Investorsuhete juht

Tel +372 5649 6230

angelika.annus@ts.ee

