ASi Tallinna Sadam 2025 III kvartali ja 9 kuu majandustulemused

Tallinna Sadam teenis III kvartalis ligi 32 miljonit eurot müügitulu ja ligi 9 miljonit eurot kasumit, korrigeeritud EBITDA oli 16 miljonit eurot. Eelneva aastaga võrdluses kasvasid müügitulu +1,5%, kasum +54% ja korrigeeritud EBITDA +17%. Üheksa kuu müügitulu oli 90 miljonit eurot, kasum 19 miljonit eurot ja korrigeeritud EBITDA 45 miljonit eurot. Üheksa kuu kokkuvõttes müügitulu kahanes –1,4%, kasvasid kasum +27% ja korrigeeritud EBITDA +11%.
III kvartalis oli investeeringute maht 9 miljonit eurot, üheksa kuu jooksul investeerisime kokku 21 miljonit eurot.
2025. aasta III kvartalis kasvasid reisijate arv +1,4% ja kaubamahud +8%, laevakülastuste arv kahanes –1,6% võrra. Laevanduses näitas kasvu sõidukite arv reisiparvlaevadel +2,4%. Jäälõhkuja Botnica oli prahitud 22% ajast, mis on –20% vähem kui eelneval aastal.
„Hindame, et kolmandas kvartalis saavutasime tugevad tulemused. Kasv jätkus nii mahtudes kui tuludena reisi- ja kaubasadamates. Jäämurdja Botnica tulud on vähenenud prahtimise perioodi lühenemise tõttu, samas kasumlikkus kasvas. Tegevuse tõhusust näitavad korrigeeritud EBITDA ja kasumi suurenemine,“ kommenteeris tulemusi juhatuse esimees Valdo Kalm.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. novembril, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile) ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile).
Vahearuandega seotud materjalid on lisatud käesolevale teatele ja on leitavad ka kodulehel:
https://www.ts.ee/investor/vahearuanded/
https://www.ts.ee/investor/infomaterjalid/
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
|III kv
|III kv
|+/–
|9 kuud
|9 kuud
|+/–
|2025
|2024
|%
|2025
|2024
|%
|Müügitulu
|31,7
|31,2
|1,5
|89,5
|90,8
|–1,4
|Korrigeeritud EBITDA
|15,5
|13,3
|16,7
|45,3
|40,9
|10,8
|Korrigeeritud EBITDA marginaal
|48,9%
|42,6%
|6,3
|50,6%
|45,0%
|5,6
|Ärikasum
|9,6
|7,3
|32,4
|27,9
|23,2
|20,3
|Tulumaks
|0,0
|0,0
|0,0
|–5,4
|–3,1
|73,3
|Perioodi kasum
|8,6
|5,6
|54,0
|18,9
|14,9
|27,0
|Investeeringud
|8,8
|8,4
|4,6
|20,8
|33,5
|–37,7
|30.09.2025
|31.12.2024
|+/–
|Varade maht
|629,7
|629,9
|0,0%
|Intressi kandvad võlakohustused
|182,3
|184,8
|–1,4%
|Muud kohustused
|70,1
|67,4
|0,1%
|Omakapital
|377,3
|377,6
|–0,1%
|Aktsiate arv
|263,0
|263,0
|0,0%
Olulisemad sündmused III kvartalis:
- Jäämurdja Botnica asus täiendavale tööle Kanadas
- Uus kruiisioperaator ja 10 esmast laevakülastust
- Tallinn-Helsinki regulaarliin tähistas 60. aastapäeva
- Laevaõnnetus Muuga sadamas
- AS Tallinna Sadam ja OÜ TS Laevad esitasid kassatsioonikaebuse endiste juhatuse liikmetega seotud kriminaalasjas
- Tallinna Ringkonna kohus jättis rahuldamata MPG AgroProduction OÜ määruskaebuse
Müügitulu
Müügitulu vähenes 2025. aasta 9 kuuga 1,3 mln eurot (–1,4%) 89,5 mln euroni. Müügitulu langus oli põhjustatud jäämurdja Botnica prahipäevade (muud segment) vähenemisest. Müügitulud kasvasid reisi- ja kaubasadamate segmentides ning mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenuse osutamisest (reisiparvlaevade segment). III kvartalis suurenes müügitulu 0,5 mln eurot (+1,5%). Müügitulu liikide lõikes oli 9 kuu suurimaks muutuseks laeva prahitasu tulu vähenemine 3,8 mln eurot (–39,4%) tulenevalt prahipäevade arvu langusest 24% võrra. Tulude protsentuaalne langus kujunes prahipäevade vähenemisest suuremaks, kuna jäämurde perioodi järgselt teostatud projektipõhised tööd olid madalama tasu määraga Laevatasutulusid mõjutas reisi-, kruiisi- ja kaubalaevade laevakülastuste arvu suurenemine ning tasumäärade tõus. Kaubatasu tulud kasvasid aastaga 0,6 mln euro võrra (+12,8%) 5,0 mln euroni tulenevalt kaubamahtude kasvust ja kogu 2025. aasta kohta oodatavast suuremast kaubatasutulust vedellasti osas, mis vastavalt standardile IFRS 15 avaldab täiendavat positiivset mõju 9 kuu tulemustele. Kasutusrendi tulud tõusid 0,3 mln euro võrra (+3,1%) 11,0 mln euroni. Kasutusrendi tulud tõusid nii kaubasadamate, reisiparvlaevade kui ka reisisadamate segmendis peamiselt tasumäärade indekseerimise tõttu. Tulu muudelt teenustelt langes 0,3 mln eurot (–14,9%), kuna eelmisel aastal kaasnes jäämurdja Botnica projektipõhiste töödega suurem täiendav tulu toitlustamisteenuste osutamisest. Reisijatasu tulu kasvas 0,3 mln euro võrra (+2,8%) 9,4 mln euroni. Reisijatasu tulude kasvu toetas reisijate arvu kasv (+1,0%) ja Vanasadamat külastavate regulaarliinil sõitvate reisilaevade reisijatele ja kruiisireisijatele rakendatava tasumäära tõus. Elektrienergia müügist vähenes tulu 0,2 mln euro võrra (–6,3%) 3,2 mln euroni. Elektrienergia tulu langes kaubasadamate segmendis tingituna elektrienergia müügimahtude ja hinna vähenemisest. Reisisadamate segmendis tulu elektrienergia müügist kasvas müügimahtude suurenemise tõttu. Tulu üleveoteenuse osutamisest kasvas 0,1 mln euro võrra (+0,4%) 27,9 mln euroni. Reiside arv võrreldes aasta varasemaga kahanes 0,8%. Tulu kasvu mõjutas positiivselt tasude indekseerimine Eesti tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega ning vähendavalt mõjus madalam kütuse hinnaindeks.
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA suurenes 9 kuuga 4,4 mln euro võrra (+10,8%) 45,3 mln euroni. Kasvasid kaubasadamate, reisisadamate ja muud segmentide korrigeeritud EBITDA-d, mida toetasid müügitulude suurenemine (reisi- ja kaubasadamates) ning kulude langus kaubasadamate ja muud segmendis. Langusesse jäi reisparvlaevade segment, kus kulud kasvasid kiiremini kui tulud, neist enim kulum ja tööjõukulud. III kvartalis kasvas korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga kokku 2,2 mln eurot (+16,7%). Korrigeeritud EBITDA tõusis segmendis muud ning kauba- ja reisisadamate segmentides, kuid vähenes reisiparvlaevad segmendis. Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 9 kuuga 45,0%-lt 50,6%-le ja III kvartalis 42,6%-lt 48,9%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu suurenes 9 kuu võrdluses 6,3 mln eurot (+35,0%) 24,3 mln euroni. Kasum kasvas ärikasumist rohkem tänu finantskulude vähenemisele. 2025. aasta II kvartalis väljamakstud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 5,4 mln eurot, mis oli 2,3 mln euro võrra suurem eelmise aasta dividendide väljamaksega kaasnevast kulust. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid 2025. aastast dividendide maksumäär suurenes ja soodusmäär regulaarsete dividendide maksmisel kaotati. 9 kuu kasum tõusis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,0 mln eurot (+27,0%). III kvartali kasum oli 8,6 mln eurot (+3,0 mln eurot; +54,0%), tulumaksueelne kasum oli 8,6 mln eurot (+3,0 mln eurot; +54,0%).
Investeeringud
2025. aasta esimesel 9 kuuga investeeris kontsern 20,8 mln eurot, mis oli 12,6 mln eurot vähem kui aasta varem. 2025. aasta 9 kuu investeeringud olid seotud peamiselt Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega, kaubasadamates kaide parendustega, reisiparvlaeva korraliste dokitööga, infotehnoloogiaga, reisisadama projekteerimistöödega, reisiparvlaevadele seadmete soetamisega ja jäämurdja Botnica dokitööga. III kvartali investeeringute summaks kujunes 8,8 mln eurot (2024. aasta III kvartalis 8,4 mln eurot).
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
|tuhandetes eurodes
|30.09.2025
|31.12.2024
|VARAD
|Käibevara
|Raha ja raha ekvivalendid
|44 360
|17 213
|Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades
|0
|22 000
|Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
|7 961
|12 512
|Lepingulised varad
|771
|0
|Varud
|649
|695
|Muu käibevara kokku
|53 741
|52 420
|Müügiootel põhivara
|0
|4 190
|Käibevara kokku
|53 741
|56 610
|Põhivara
|Investeeringud sidusettevõttesse
|2 740
|2 664
|Kinnisvarainvesteeringud
|14 069
|14 069
|Materiaalne põhivara
|556 863
|554 280
|Immateriaalne põhivara
|2 265
|2 238
|Põhivara kokku
|575 937
|573 251
|Varad kokku
|629 678
|629 861
|KOHUSTISED
|Lühiajalised kohustised
|Võlakohustised
|25 437
|12 185
|Eraldised
|1 360
|1 771
|Sihtfinantseerimine
|20 158
|22 146
|Maksuvõlad
|1 570
|906
|Võlad tarnijatele ja muud võlad
|15 284
|7 780
|Lühiajalised kohustised kokku
|63 809
|44 788
|Pikaajalised kohustised
|Võlakohustised
|156 850
|172 650
|Sihtfinantseerimine
|31 338
|31 995
|Muud võlad
|681
|2 815
|Pikaajalised kohustised kokku
|188 577
|207 460
|Kohustised kokku
|252 386
|252 248
|OMAKAPITAL
|Aktsiakapital
|263 000
|263 000
|Ülekurss
|44 478
|44 478
|Kohustuslik reservkapital
|23 848
|23 304
|Jaotamata kasum
|45 966
|46 831
|Omakapital kokku
|377 292
|377 613
|Kohustised ja omakapital kokku
|629 678
|629 861
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
|tuhandetes eurodes
|III kv 2025
|III kv 2024
|9 kuud 2025
|9 kuud 2024
|Müügitulu
|31 673
|31 214
|89 535
|90 797
|Muud tulud
|308
|398
|1 988
|1 164
|Tegevuskulud
|–9 856
|–11 651
|–26 133
|–30 951
|Finantsvarade väärtuse langus
|–167
|–214
|85
|–680
|Tööjõukulud
|–6 205
|–6 302
|–19 164
|–18 661
|Põhivara kulum ja väärtuse langus
|–6 076
|–6 087
|–18 216
|–18 207
|Muud kulud
|–55
|–90
|–187
|–262
|Ärikasum
|9 622
|7 268
|27 908
|23 200
|Finantstulud ja -kulud
|Finantstulud
|214
|203
|795
|703
|Finantskulud
|–1 340
|–2 158
|–4 486
|–6 400
|Finantstulud ja -kulud kokku
|–1 126
|–1 955
|–3 691
|–5 697
|Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum (+)/ kahjum (–)
investeeringutelt sidusettevõttesse
|96
|265
|76
|491
|Kasum enne tulumaksustamist
|8 592
|5 578
|24 293
|17 994
|Tulumaksukulu
|0
|0
|–5 415
|–3 125
|Perioodi kasum
|8 592
|5 578
|18 878
|14 869
|Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist
|8 592
|5 578
|18 878
|14 869
|Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
|0,03
|0,02
|0,07
|0,06
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
|tuhandetes eurodes
|9 kuud
2025
|9 kuud
2024
|Kaupade või teenuste müügist laekunud raha
|100 239
|99 181
|Muude tulude eest laekunud raha
|69
|42
|Maksed tarnijatele
|–32 208
|–37 612
|Maksed töötajatele ja töötajate eest
|–19 168
|–17 787
|Maksed muude kulude eest
|–260
|–224
|Makstud tulumaks dividendidelt
|–5 415
|–3 325
|Äritegevusest laekunud raha
|43 257
|40 275
|Materiaalse põhivara soetamine
|–17 678
|–33 118
|Immateriaalse põhivara soetamine
|–347
|–479
|Materiaalse põhivara müük
|4 885
|17
|Saadud põhivara sihtfinantseerimisest
|479
|0
|Saadud intressid
|771
|679
|Üle 3-kuulise tähtajaga deposiitide netomuutus
|22 000
|0
|Investeerimistegevuses kasutatud raha
|10 110
|–32 901
|Saadud laenud
|0
|20 000
|Saadud laenude tagasimaksed
|–2 183
|–9 583
|Makstud dividendid
|–19 199
|–19 000
|Makstud intressid
|–4 837
|–6 427
|Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed
|–1
|–18
|Finantseerimistegevuses kasutatud raha
|–26 220
|–15 028
|RAHAVOOG KOKKU
|27 147
|–7 654
|Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
|17 213
|29 733
|Raha ja raha ekvivalentide muutus
|27 147
|–7 654
|Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
|44 360
|22 079
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Angelika Annus
Investorsuhete juht
Tel +372 5649 6230
angelika.annus@ts.ee
Manused