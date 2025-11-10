ASi Tallinna Sadam 2025 III kvartali ja 9 kuu majandustulemused

 | Source: AS Tallinna Sadam AS Tallinna Sadam

Tallinna Sadam teenis III kvartalis ligi 32 miljonit eurot müügitulu ja ligi 9 miljonit eurot kasumit, korrigeeritud EBITDA oli 16 miljonit eurot. Eelneva aastaga võrdluses kasvasid müügitulu +1,5%, kasum +54% ja korrigeeritud EBITDA +17%. Üheksa kuu müügitulu oli 90 miljonit eurot, kasum 19 miljonit eurot ja korrigeeritud EBITDA 45 miljonit eurot. Üheksa kuu kokkuvõttes müügitulu kahanes –1,4%, kasvasid kasum +27% ja korrigeeritud EBITDA +11%.
III kvartalis oli investeeringute maht 9 miljonit eurot, üheksa kuu jooksul investeerisime kokku 21 miljonit eurot.

2025. aasta III kvartalis kasvasid reisijate arv +1,4% ja kaubamahud +8%, laevakülastuste arv kahanes –1,6% võrra. Laevanduses näitas kasvu sõidukite arv reisiparvlaevadel +2,4%. Jäälõhkuja Botnica oli prahitud 22% ajast, mis on –20% vähem kui eelneval aastal.

„Hindame, et kolmandas kvartalis saavutasime tugevad tulemused. Kasv jätkus nii mahtudes kui tuludena reisi- ja kaubasadamates. Jäämurdja Botnica tulud on vähenenud prahtimise perioodi lühenemise tõttu, samas kasumlikkus kasvas. Tegevuse tõhusust näitavad korrigeeritud EBITDA ja kasumi suurenemine,“ kommenteeris tulemusi juhatuse esimees Valdo Kalm.  

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. novembril, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile) ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile).

Vahearuandega seotud materjalid on lisatud käesolevale teatele ja on leitavad ka kodulehel:
https://www.ts.ee/investor/vahearuanded/
https://www.ts.ee/investor/infomaterjalid/

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

 III kvIII kv+/–9 kuud9 kuud+/–
 20252024%20252024%
Müügitulu31,731,21,589,590,8–1,4
Korrigeeritud EBITDA15,513,316,745,340,910,8
Korrigeeritud EBITDA marginaal48,9%42,6%6,350,6%45,0%5,6
Ärikasum9,67,332,427,923,220,3
Tulumaks0,00,00,0–5,4–3,173,3
Perioodi kasum8,65,654,018,914,927,0
Investeeringud8,88,44,620,833,5–37,7


 30.09.202531.12.2024+/–
Varade maht629,7629,90,0%
Intressi kandvad võlakohustused182,3184,8–1,4%
Muud kohustused70,167,40,1%
Omakapital377,3377,6–0,1%
Aktsiate arv263,0263,00,0%

Olulisemad sündmused III kvartalis:

  • Jäämurdja Botnica asus täiendavale tööle Kanadas
  • Uus kruiisioperaator ja 10 esmast laevakülastust
  • Tallinn-Helsinki regulaarliin tähistas 60. aastapäeva
  • Laevaõnnetus Muuga sadamas
  • AS Tallinna Sadam ja OÜ TS Laevad esitasid kassatsioonikaebuse endiste juhatuse liikmetega seotud kriminaalasjas
  • Tallinna Ringkonna kohus jättis rahuldamata MPG AgroProduction OÜ määruskaebuse

Müügitulu
Müügitulu vähenes 2025. aasta 9 kuuga 1,3 mln eurot (–1,4%) 89,5 mln euroni. Müügitulu langus oli põhjustatud jäämurdja Botnica prahipäevade (muud segment) vähenemisest. Müügitulud kasvasid reisi- ja kaubasadamate segmentides ning mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenuse osutamisest (reisiparvlaevade segment). III kvartalis suurenes müügitulu 0,5 mln eurot (+1,5%). Müügitulu liikide lõikes oli 9 kuu suurimaks muutuseks laeva prahitasu tulu vähenemine 3,8 mln eurot (–39,4%) tulenevalt prahipäevade arvu langusest 24% võrra. Tulude protsentuaalne langus kujunes prahipäevade vähenemisest suuremaks, kuna jäämurde perioodi järgselt teostatud projektipõhised tööd olid madalama tasu määraga Laevatasutulusid mõjutas reisi-, kruiisi- ja kaubalaevade laevakülastuste arvu suurenemine ning tasumäärade tõus. Kaubatasu tulud kasvasid aastaga 0,6 mln euro võrra (+12,8%) 5,0 mln euroni tulenevalt kaubamahtude kasvust ja kogu 2025. aasta kohta oodatavast suuremast kaubatasutulust vedellasti osas, mis vastavalt standardile IFRS 15 avaldab täiendavat positiivset mõju 9 kuu tulemustele. Kasutusrendi tulud tõusid 0,3 mln euro võrra (+3,1%) 11,0 mln euroni. Kasutusrendi tulud tõusid nii kaubasadamate, reisiparvlaevade kui ka reisisadamate segmendis peamiselt tasumäärade indekseerimise tõttu. Tulu muudelt teenustelt langes 0,3 mln eurot (–14,9%), kuna eelmisel aastal kaasnes jäämurdja Botnica projektipõhiste töödega suurem täiendav tulu toitlustamisteenuste osutamisest. Reisijatasu tulu kasvas 0,3 mln euro võrra (+2,8%) 9,4 mln euroni. Reisijatasu tulude kasvu toetas reisijate arvu kasv (+1,0%) ja Vanasadamat külastavate regulaarliinil sõitvate reisilaevade reisijatele ja kruiisireisijatele rakendatava tasumäära tõus. Elektrienergia müügist vähenes tulu 0,2 mln euro võrra (–6,3%) 3,2 mln euroni. Elektrienergia tulu langes kaubasadamate segmendis tingituna elektrienergia müügimahtude ja hinna vähenemisest. Reisisadamate segmendis tulu elektrienergia müügist kasvas müügimahtude suurenemise tõttu. Tulu üleveoteenuse  osutamisest kasvas 0,1 mln euro võrra (+0,4%) 27,9 mln euroni. Reiside arv võrreldes aasta varasemaga kahanes 0,8%. Tulu kasvu mõjutas positiivselt tasude indekseerimine Eesti tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega ning vähendavalt mõjus madalam kütuse hinnaindeks.


EBITDA
Korrigeeritud EBITDA suurenes 9 kuuga 4,4 mln euro võrra (+10,8%) 45,3 mln euroni. Kasvasid kaubasadamate, reisisadamate ja muud segmentide korrigeeritud EBITDA-d, mida toetasid müügitulude suurenemine (reisi- ja kaubasadamates) ning kulude langus kaubasadamate ja muud segmendis. Langusesse jäi reisparvlaevade segment, kus kulud kasvasid kiiremini kui tulud, neist enim kulum ja tööjõukulud. III kvartalis kasvas korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga kokku 2,2 mln eurot (+16,7%). Korrigeeritud EBITDA tõusis segmendis muud ning kauba- ja reisisadamate segmentides, kuid vähenes reisiparvlaevad segmendis. Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 9 kuuga 45,0%-lt 50,6%-le ja III kvartalis 42,6%-lt 48,9%-le.

Kasum
Kasum enne tulumaksu suurenes 9 kuu võrdluses 6,3 mln eurot (+35,0%) 24,3 mln euroni. Kasum kasvas ärikasumist rohkem tänu finantskulude vähenemisele. 2025. aasta II kvartalis väljamakstud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 5,4 mln eurot, mis oli 2,3 mln euro võrra suurem eelmise aasta dividendide väljamaksega kaasnevast kulust. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid 2025. aastast dividendide maksumäär suurenes ja soodusmäär regulaarsete dividendide maksmisel kaotati. 9 kuu kasum tõusis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,0 mln eurot (+27,0%). III kvartali kasum oli 8,6 mln eurot (+3,0 mln eurot; +54,0%), tulumaksueelne kasum oli 8,6 mln eurot (+3,0 mln eurot; +54,0%).

Investeeringud
2025. aasta esimesel 9 kuuga investeeris kontsern 20,8 mln eurot, mis oli 12,6 mln eurot vähem kui aasta varem. 2025. aasta 9 kuu investeeringud olid seotud peamiselt Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega, kaubasadamates kaide parendustega, reisiparvlaeva korraliste dokitööga, infotehnoloogiaga, reisisadama projekteerimistöödega, reisiparvlaevadele seadmete soetamisega ja jäämurdja Botnica dokitööga. III kvartali investeeringute summaks kujunes 8,8 mln eurot (2024. aasta III kvartalis 8,4 mln eurot).

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes30.09.202531.12.2024
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid44 36017 213
Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades022 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded7 96112 512
Lepingulised varad7710
Varud649695
Muu käibevara kokku53 74152 420
Müügiootel põhivara04 190
Käibevara kokku53 74156 610
Põhivara  
Investeeringud sidusettevõttesse2 7402 664
Kinnisvarainvesteeringud14 06914 069
Materiaalne põhivara556 863554 280
Immateriaalne põhivara2 2652 238
Põhivara kokku575 937573 251
Varad kokku629 678629 861
   
KOHUSTISED  
Lühiajalised kohustised  
Võlakohustised25 43712 185
Eraldised1 3601 771
Sihtfinantseerimine20 15822 146
Maksuvõlad1 570906
Võlad tarnijatele ja muud võlad15 2847 780
Lühiajalised kohustised kokku63 80944 788
Pikaajalised kohustised  
Võlakohustised156 850172 650
Sihtfinantseerimine31 33831 995
Muud  võlad6812 815
Pikaajalised kohustised kokku188 577207 460
Kohustised kokku252 386252 248
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital263 000263 000
Ülekurss44 47844 478
Kohustuslik reservkapital23 84823 304
Jaotamata kasum45 96646 831
Omakapital kokku377 292377 613
Kohustised ja omakapital kokku629 678629 861

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodesIII kv 2025III kv 20249 kuud 20259 kuud 2024
Müügitulu31 67331 21489 53590 797
Muud tulud3083981 9881 164
Tegevuskulud–9 856–11 651–26 133–30 951
Finantsvarade väärtuse langus–167–21485–680
Tööjõukulud–6 205–6 302–19 164–18 661
Põhivara kulum ja väärtuse langus–6 076–6 087–18 216–18 207
Muud kulud–55–90–187–262
Ärikasum9 6227 26827 90823 200
Finantstulud ja -kulud    
Finantstulud214203795703
Finantskulud–1 340–2 158–4 486–6 400
Finantstulud ja -kulud kokku–1 126–1 955–3 691–5 697
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum (+)/ kahjum (–)
investeeringutelt sidusettevõttesse		9626576491
Kasum enne tulumaksustamist8 5925 57824 29317 994
Tulumaksukulu00–5 415–3 125
Perioodi kasum8 5925 57818 87814 869
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist8 5925 57818 87814 869
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)0,030,020,070,06

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes9 kuud
 2025		9 kuud
 2024
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha100 23999 181
Muude tulude eest laekunud raha6942
Maksed tarnijatele–32 208–37 612
Maksed töötajatele ja töötajate eest–19 168–17 787
Maksed muude kulude eest–260–224
Makstud tulumaks dividendidelt–5 415–3 325
Äritegevusest laekunud raha43 25740 275
Materiaalse põhivara soetamine–17 678–33 118
Immateriaalse põhivara soetamine–347–479
Materiaalse põhivara müük4 88517
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest4790
Saadud intressid771679
Üle 3-kuulise tähtajaga deposiitide netomuutus22 0000
Investeerimistegevuses kasutatud raha10 110–32 901
Saadud laenud020 000
Saadud laenude tagasimaksed–2 183–9 583
Makstud dividendid–19 199–19 000
Makstud intressid–4 837–6 427
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed–1–18
Finantseerimistegevuses kasutatud raha–26 220–15 028
RAHAVOOG KOKKU 27 147–7 654
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses17 21329 733
Raha ja raha ekvivalentide muutus27 147–7 654
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus44 36022 079

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Angelika Annus
Investorsuhete juht
Tel +372 5649 6230
angelika.annus@ts.ee

Manused


Attachments

2025 IIIkv vahearuanne 2025 IIIkv pohinumbrid 2025 IIIkv veebinar

Recommended Reading