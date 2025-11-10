EfTEN Real Estate Fund AS-i uute aktsiate suunatud emissioon

EfTEN Real Real Estate Fund AS-i 08.04.2025 toimunud aktsionäride üldkoosolekul andsid aktsionärid üheks aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest fondi nõukogu pädevusse fondi aktsiakapitali suurendamise otsustamise avaliku ja/või suunatud pakkumiste läbiviimise teel, välistades olemasolevate aktsionäride märkimise eesõiguse.
Nimetatud otsuse alusel viib fond läbi suunatud emissiooni ja kaasab peamiselt Leedust kokku 1,6 miljonit eurot. Aktsia hinnaks kinnitati vastavalt üldkoosoleku otsusest lähtuvalt fondi aktsia 60 päeva keskmise sulgemishind Nasdaq Tallinna Väärtpaberibörsil, s.o 19,11 eurot aktsia kohta.
Kokku emiteeritakse nõukogu otsuse alusel 84 506 uut aktsiat, iga aktsia nimiväärtusega 10 eurot, mille tulemusel saab aktsiakapitali uueks suuruseks 115 248 460 eurot.
Aktsiaemissionist saadavaid vahendeid plaanib fond kasutada edasise investeerimistegevuse finantseerimiseks lähtuvalt fondi investeerimisstrateegiast.
Viljar Arakas
juhatuse liige
Tel. 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee