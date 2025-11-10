Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 45 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|2.471.100
|627,04
|1.549.488.157
|3. november 2025
|14.000
|763,57
|10.689.951
|4. november 2025
|11.081
|762,58
|8.450.126
|5. november 2025
|14.893
|765,51
|11.400.733
|6. november 2025
|14.898
|773,18
|11.518.895
|7. november 2025
|14.332
|759,82
|10.889.805
|Total under programmet
|2.540.304
|630,81
|1.602.437.666
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.540.304 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 4,13% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Venlig hilsen
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.
