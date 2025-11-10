GENFIT signe un partenariat de recherche avec EVerZom pour faire progresser une technologie de médecine régénérative basée sur les exosomes dans l’ACLF

Le candidat-médicament expérimental EViv d'EVerZom, développé pour le traitement de l'ACLF en utilisant sa plateforme propriétaire d'exosomes, représente une approche novatrice en matière de thérapies régénératives

En cas de résultats positifs de preuve de concept in vivo , GENFIT dispose d'une option exclusive pour obtenir une licence afin de faire progresser EViv dans la phase de développement clinique

Dans le cadre de cet accord de recherche, EVerZom apportera son expertise unique en matière d'exosomes ainsi que sa plateforme de bioproduction, tandis que GENFIT pilotera l'évaluation préclinique d’EViv.





Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), Zurich (Suisse), le 10 novembre 2025 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce aujourd’hui la signature d’un accord avec EVerZom afin d'étendre ses recherches dans la décompensation aiguë sur cirrhose (ACLF) grâce à une technologie de médecine régénérative basée sur les exosomes.

GENFIT et EVerZom prévoient de mener des études exploratoires afin d'évaluer l'efficacité de l'EViv dans l'ACLF, avec un point décisionnel dans les 18 mois quant à une entrée potentielle en développement clinique.

Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT, a déclaré : « Grâce à cette collaboration, GENFIT dispose de droits exclusifs pour explorer un nouveau mécanisme d'action favorisant la réparation des organes, qui vient compléter nos programmes existants G1090N, SRT-015 et CLM-022. Notre objectif commun est de générer rapidement des données de preuve de concept afin de déterminer si EViv confirme son potentiel pour le développement clinique. »

Le candidat médicament EViv s'appuie sur une plateforme exclusive d'exosomes afin de proposer une approche thérapeutique régénérative innovante dans l'ACLF. En cas et suite à l’obtention de résultats positifs de preuve de concept in vivo, GENFIT dispose d'une option exclusive pour obtenir une licence exclusive dans le domaine des maladies hépatiques pour faire progresser EViv dans la phase de développement clinique. Cette collaboration combine l'expertise d'EVerZom en matière d'exosomes et le leadership de GENFIT dans le domaine de l'ACLF, dans le but d'accélérer les progrès thérapeutiques.

Jeanne Volatron, co-fondatrice et CEO d’EVerZom, a ajouté : « En tant que pionniers dans le domaine des exosomes, notre objectif est de repousser les limites des thérapies géniques et cellulaires et d'ouvrir de nouvelles voies pour la médecine régénérative. L'ACLF est une indication très pertinente pour positionner notre candidat EViv et cette collaboration avec GENFIT marque le premier partenariat pour EViv dans cette indication. Fort de son expérience éprouvée dans le développement de thérapies dans des domaines émergents et de son expertise dans le domaine de l'ACLF, GENFIT est pour nous le partenaire idéal pour accélérer le développement préclinique et se diriger vers la phase clinique. »

Les exosomes sont des nanoparticules biologiques (30 à 150 nanomètres) sécrétées naturellement par les cellules. Ils jouent un rôle clé dans la communication intercellulaire, en transportant des protéines, des ARN messagers et d'autres biomolécules fonctionnelles entre les cellules. EVerZom exploite les exosomes dérivés de cellules souches mésenchymateuses, connues pour leurs propriétés régénératrices et immunomodulatrices. Par rapport aux cellules elles-mêmes, les exosomes offrent de nombreux avantages : stabilité accrue, variabilité réduite, sécurité renforcée pour les patients et logistique simplifiée (stockage direct à l'hôpital et disponibilité immédiate).

A PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie associées à un risque vital et pour lesquelles le besoin médical reste largement insatisfait. Pionnière dans la recherche et le développement clinique dans ce domaine, GENFIT s’appuie sur un héritage scientifique solide, bâti sur plus de deux décennies.

Aujourd’hui, GENFIT cible la décompensation aigüe sur cirrhose (Acute on-Chronic Liver Failure – ACLF), ainsi que les pathologies associées comme la décompensation aiguë (DA) ou l’encéphalopathie hépatique (EH). Elle développe des actifs thérapeutiques aux mécanismes d’action complémentaires, choisis pour cibler les voies physiopathologiques clés. La société s’intéresse également à d’autres pathologies graves comme le cholangiocarcinome (CCA), les troubles du cycle de l’urée (UCD) et l’acidémie organique (AO). Son portefeuille R&D, couvrant plusieurs stades de développement, favorise un flux de données régulier.

L’expertise de GENFIT dans le développement de molécules à fort potentiel – des stades précoces jusqu’aux phases avancées de pré-commercialisation – s’est concrétisée en 2024 par l’approbation accélérée d’Iqirvo® (elafibranor) par la U.S. Food and Drug Administration (FDA), la European Medicines Agency (EMA) et la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) au Royaume-Uni, dans le traitement la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Iqirvo® est désormais commercialisé dans plusieurs pays.1

Au-delà des thérapies, GENFIT dispose également d’une franchise diagnostique incluant NIS2+®, utilisée pour la détection de la metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH, anciennement stéatohépatite non alcoolique – NASH).

GENFIT, installée à Lille, Paris (France), Zurich (Suisse) et Cambridge, MA (États-Unis), est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market2 et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8 % au capital de la Société. www.genfit.fr.

A PROPOS D’EVERZOM

EVerZom est une société française de biotechnologie pionnière dans les thérapies régénératives de nouvelle génération basées sur des exosomes dérivés de cellules souches mésenchymateuses. Sa plateforme propriétaire de bioproduction permet une fabrication d’exosomes à haut rendement et conforme aux standards GMP, ainsi que des approches de formulation innovantes combinant exosomes et biomatériaux afin d’améliorer l’efficacité et la durabilité thérapeutiques.

Pour plus d’informations : https://everzom.com

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et en particulier des déclarations prospectives relatives aux résultats attendus de l’accord de recherche avec EVerZom et le calendrier prévisionnel d’obtention de ces résultats. L’utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait », « pourrait », « si » et d’autres tournures ou expressions similaires, a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, en ce compris celles liées aux programmes non cliniques et précliniques, la reproductibilité des résultats précliniques, la transposition des données issues de modèles animaux à la biologie humaine, la sécurité d’emploi des candidats-médicaments, au progrès, aux coûts et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités règlementaires aux Etats-Unis, en Europe et au niveau mondial concernant les candidats-médicaments et solutions diagnostiques, le prix, l'approbation et le succès commercial d'elafibranor dans les pays concernés, à la fluctuation des devises, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Ces aléas et incertitudes comprennent également ceux développés au chapitre 2 « Facteurs de Risques et Contrôle Interne » du Document d’Enregistrement Universel 2024 de la Société déposé le 29 avril 2025 (n° D.25-0331) auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») qui est disponible sur les sites internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf.org) et ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (« SEC »), dont le Document de Form 20-F déposé auprès de la SEC à la même date et dans les documents et rapports consécutifs déposés auprès de l’AMF et de la SEC, incluant le Rapport Semestriel d’Activité et Financier au 30 juin 2025, ou rendus publics par ailleurs par la Société. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué. Sous réserve de la règlementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans le présent communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.

1 Élafibranor est mis sur le marché et commercialisé notamment aux Etats-Unis et en Europe par Ipsen sous la marque Iqirvo®

2 Au 30 octobre 2025, GENFIT a annoncé son intention de procéder au retrait volontaire de la cotation de ses « American Depositary Shares » sur le Nasdaq Global Select Market

