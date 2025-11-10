Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 10. november 2025
Aktietilbagekøbsprogram - uge 45
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|477.677
|1.424,19
|680.300.785
|3. november 2025
|3.500
|1.472,79
|5.154.765
|4. november 2025
|3.500
|1.470,64
|5.147.240
|5. november 2025
|3.500
|1.466,14
|5.131.490
|6. november 2025
|3.500
|1.456,89
|5.099.115
|7. november 2025
|5.000
|1.428,41
|7.142.050
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|496.677
|1.425,42
|707.975.445
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025
|414.200
|1.207,12
|499.988.706
|I alt tilbagekøbt
|910.877
|1.326,16
|1.207.964.151
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 910.877 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,59 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
|Volumen
|Pris
|Handelssted
|Dato/tidspunkt
|22
|1475
|XCSE
|20251103 9:01:36.909000
|11
|1472
|XCSE
|20251103 9:06:20.048000
|8
|1472
|XCSE
|20251103 9:08:04.203000
|3
|1472
|XCSE
|20251103 9:08:04.203000
|21
|1468
|XCSE
|20251103 9:09:10.594000
|12
|1468
|XCSE
|20251103 9:12:06.705000
|11
|1472
|XCSE
|20251103 9:17:14.203000
|8
|1472
|XCSE
|20251103 9:19:49.204000
|3
|1472
|XCSE
|20251103 9:19:49.204000
|7
|1472
|XCSE
|20251103 9:22:12.203000
|4
|1472
|XCSE
|20251103 9:22:12.203000
|10
|1468
|XCSE
|20251103 9:24:03.524000
|12
|1468
|XCSE
|20251103 9:24:03.524000
|1
|1469
|XCSE
|20251103 9:29:33.132000
|10
|1469
|XCSE
|20251103 9:29:33.132000
|9
|1471
|XCSE
|20251103 9:34:14.340000
|21
|1469
|XCSE
|20251103 9:39:17.840000
|32
|1469
|XCSE
|20251103 9:45:40.647000
|11
|1468
|XCSE
|20251103 9:47:36.196000
|11
|1468
|XCSE
|20251103 9:47:36.196000
|11
|1467
|XCSE
|20251103 9:57:03.430000
|10
|1467
|XCSE
|20251103 9:57:03.430000
|10
|1467
|XCSE
|20251103 9:57:03.430000
|200
|1467
|XCSE
|20251103 9:57:03.430160
|11
|1465
|XCSE
|20251103 9:57:05.369000
|21
|1464
|XCSE
|20251103 9:57:21.190000
|11
|1464
|XCSE
|20251103 9:57:21.190000
|6
|1464
|XCSE
|20251103 9:57:23.252000
|11
|1464
|XCSE
|20251103 9:57:59.409000
|25
|1464
|XCSE
|20251103 10:20:17.418261
|19
|1464
|XCSE
|20251103 10:20:17.418261
|156
|1464
|XCSE
|20251103 10:20:17.418286
|20
|1465
|XCSE
|20251103 10:27:59.411000
|8
|1465
|XCSE
|20251103 10:27:59.449000
|2
|1465
|XCSE
|20251103 10:28:11.388000
|1
|1465
|XCSE
|20251103 10:28:11.388000
|17
|1465
|XCSE
|20251103 10:29:49.285000
|3
|1465
|XCSE
|20251103 10:29:49.285000
|11
|1469
|XCSE
|20251103 10:39:34.186000
|6
|1468
|XCSE
|20251103 10:46:04.833000
|15
|1468
|XCSE
|20251103 10:46:04.833000
|22
|1467
|XCSE
|20251103 10:59:40.477000
|11
|1467
|XCSE
|20251103 10:59:40.477000
|50
|1467
|XCSE
|20251103 10:59:40.493000
|1
|1467
|XCSE
|20251103 11:00:07.951000
|13
|1469
|XCSE
|20251103 11:01:26.691000
|13
|1469
|XCSE
|20251103 11:01:30.451000
|11
|1469
|XCSE
|20251103 11:01:30.451000
|11
|1469
|XCSE
|20251103 11:02:24.516000
|22
|1466
|XCSE
|20251103 11:03:27.192000
|11
|1466
|XCSE
|20251103 11:03:27.192000
|15
|1466
|XCSE
|20251103 11:07:02.977000
|6
|1466
|XCSE
|20251103 11:07:03.608000
|10
|1466
|XCSE
|20251103 11:07:03.608000
|51
|1467
|XCSE
|20251103 11:16:32.922000
|21
|1467
|XCSE
|20251103 11:28:22.456000
|3
|1467
|XCSE
|20251103 11:28:22.456000
|7
|1467
|XCSE
|20251103 11:28:22.456000
|14
|1468
|XCSE
|20251103 11:40:30.532000
|14
|1468
|XCSE
|20251103 11:40:31.396000
|11
|1468
|XCSE
|20251103 11:40:51.203000
|11
|1468
|XCSE
|20251103 11:41:26.204000
|8
|1467
|XCSE
|20251103 11:41:29.087000
|42
|1470
|XCSE
|20251103 11:49:17.684000
|43
|1469
|XCSE
|20251103 11:49:21.598000
|22
|1468
|XCSE
|20251103 11:51:43.191000
|31
|1468
|XCSE
|20251103 12:00:08.779000
|10
|1468
|XCSE
|20251103 12:00:08.797000
|3
|1468
|XCSE
|20251103 12:00:08.797000
|7
|1468
|XCSE
|20251103 12:00:08.831000
|31
|1468
|XCSE
|20251103 12:00:08.831000
|13
|1468
|XCSE
|20251103 12:00:08.831000
|11
|1466
|XCSE
|20251103 12:00:16.332000
|11
|1465
|XCSE
|20251103 12:00:16.365000
|11
|1465
|XCSE
|20251103 12:14:54.074000
|10
|1465
|XCSE
|20251103 12:14:54.074000
|22
|1466
|XCSE
|20251103 12:18:29.085000
|21
|1465
|XCSE
|20251103 12:29:33.807000
|10
|1465
|XCSE
|20251103 12:29:33.807000
|4
|1465
|XCSE
|20251103 12:29:33.807000
|13
|1467
|XCSE
|20251103 12:31:07.791000
|12
|1466
|XCSE
|20251103 12:31:14.481000
|11
|1469
|XCSE
|20251103 12:42:59.814000
|11
|1468
|XCSE
|20251103 12:43:00.127000
|3
|1468
|XCSE
|20251103 12:43:00.213000
|24
|1468
|XCSE
|20251103 12:51:26.652000
|16
|1468
|XCSE
|20251103 12:51:38.193000
|4
|1468
|XCSE
|20251103 12:51:38.193000
|10
|1468
|XCSE
|20251103 12:51:38.193000
|24
|1468
|XCSE
|20251103 12:51:38.193000
|8
|1469
|XCSE
|20251103 13:08:18.455000
|20
|1469
|XCSE
|20251103 13:13:22.320000
|23
|1470
|XCSE
|20251103 13:13:22.320000
|31
|1468
|XCSE
|20251103 13:13:22.346000
|21
|1468
|XCSE
|20251103 13:13:22.372000
|1
|1469
|XCSE
|20251103 13:23:50.203000
|10
|1469
|XCSE
|20251103 13:23:50.203000
|21
|1467
|XCSE
|20251103 13:24:03.557000
|11
|1467
|XCSE
|20251103 13:24:03.557000
|32
|1466
|XCSE
|20251103 13:26:35.303000
|11
|1469
|XCSE
|20251103 13:36:10.040000
|1
|1469
|XCSE
|20251103 13:40:14.203000
|1
|1469
|XCSE
|20251103 13:40:14.203000
|12
|1469
|XCSE
|20251103 13:44:03.551000
|11
|1469
|XCSE
|20251103 13:46:55.607000
|32
|1467
|XCSE
|20251103 13:49:46.900000
|24
|1467
|XCSE
|20251103 13:49:47.057000
|31
|1471
|XCSE
|20251103 13:50:41.177000
|52
|1469
|XCSE
|20251103 14:01:45.829000
|22
|1469
|XCSE
|20251103 14:15:26.244000
|42
|1471
|XCSE
|20251103 14:48:48.190000
|10
|1471
|XCSE
|20251103 14:48:48.190000
|39
|1473
|XCSE
|20251103 14:52:03.534000
|12
|1473
|XCSE
|20251103 14:52:03.534000
|3
|1473
|XCSE
|20251103 14:52:03.534000
|1
|1473
|XCSE
|20251103 14:52:03.534000
|18
|1473
|XCSE
|20251103 14:52:03.534000
|12
|1474
|XCSE
|20251103 14:52:05.536000
|11
|1474
|XCSE
|20251103 14:52:19.629000
|11
|1475
|XCSE
|20251103 14:52:29.520000
|12
|1475
|XCSE
|20251103 14:52:39.773000
|62
|1474
|XCSE
|20251103 14:59:04.995000
|64
|1474
|XCSE
|20251103 14:59:08.129000
|2
|1474
|XCSE
|20251103 14:59:19.724000
|3
|1475
|XCSE
|20251103 14:59:19.875000
|12
|1475
|XCSE
|20251103 14:59:54.575000
|55
|1473
|XCSE
|20251103 15:03:41.949000
|11
|1472
|XCSE
|20251103 15:03:48.209000
|11
|1473
|XCSE
|20251103 15:08:47.458000
|11
|1472
|XCSE
|20251103 15:39:24.647000
|10
|1472
|XCSE
|20251103 15:39:24.647000
|11
|1476
|XCSE
|20251103 15:42:09.095000
|11
|1475
|XCSE
|20251103 15:44:27.909000
|50
|1481
|XCSE
|20251103 16:37:40.298136
|750
|1482
|XCSE
|20251103 16:42:53.374933
|324
|1482
|XCSE
|20251103 16:42:53.374955
|10
|1470
|XCSE
|20251104 9:00:09.844000
|21
|1466
|XCSE
|20251104 9:01:52.823000
|22
|1465
|XCSE
|20251104 9:03:42.511000
|4
|1464
|XCSE
|20251104 9:19:29.758000
|17
|1464
|XCSE
|20251104 9:19:29.758000
|2
|1464
|XCSE
|20251104 9:19:50.336000
|11
|1464
|XCSE
|20251104 9:22:29.280000
|11
|1464
|XCSE
|20251104 9:24:36.032000
|22
|1466
|XCSE
|20251104 9:36:25.990000
|22
|1465
|XCSE
|20251104 9:42:30.301000
|21
|1464
|XCSE
|20251104 9:43:18.229000
|7
|1465
|XCSE
|20251104 9:48:41.291000
|13
|1465
|XCSE
|20251104 9:48:41.294000
|21
|1463
|XCSE
|20251104 9:53:40.208000
|11
|1464
|XCSE
|20251104 10:03:31.502000
|8
|1464
|XCSE
|20251104 10:03:42.092000
|8
|1464
|XCSE
|20251104 10:04:05.360000
|11
|1464
|XCSE
|20251104 10:04:05.380000
|22
|1464
|XCSE
|20251104 10:04:05.380000
|6
|1466
|XCSE
|20251104 10:04:09.861000
|7
|1466
|XCSE
|20251104 10:04:09.979000
|8
|1465
|XCSE
|20251104 10:04:09.980000
|7
|1466
|XCSE
|20251104 10:04:10.959000
|6
|1467
|XCSE
|20251104 10:04:12.048000
|6
|1467
|XCSE
|20251104 10:04:12.189000
|6
|1467
|XCSE
|20251104 10:04:12.582000
|7
|1468
|XCSE
|20251104 10:04:14.801000
|7
|1468
|XCSE
|20251104 10:04:14.941000
|7
|1468
|XCSE
|20251104 10:04:16.095000
|7
|1468
|XCSE
|20251104 10:04:16.285000
|24
|1469
|XCSE
|20251104 10:04:16.285000
|37
|1469
|XCSE
|20251104 10:04:16.285000
|4
|1469
|XCSE
|20251104 10:04:16.285000
|26
|1469
|XCSE
|20251104 10:04:16.285000
|6
|1469
|XCSE
|20251104 10:04:16.285000
|6
|1469
|XCSE
|20251104 10:04:16.285000
|11
|1469
|XCSE
|20251104 10:04:16.285000
|11
|1466
|XCSE
|20251104 10:04:16.938000
|11
|1465
|XCSE
|20251104 10:04:16.957000
|8
|1463
|XCSE
|20251104 10:06:57.155000
|3
|1463
|XCSE
|20251104 10:08:35.623000
|11
|1463
|XCSE
|20251104 10:08:35.623000
|6
|1463
|XCSE
|20251104 10:08:35.623000
|5
|1463
|XCSE
|20251104 10:08:35.623000
|8
|1463
|XCSE
|20251104 10:08:35.623000
|10
|1460
|XCSE
|20251104 10:23:19.631000
|10
|1460
|XCSE
|20251104 10:23:19.631000
|10
|1460
|XCSE
|20251104 10:23:19.631000
|32
|1458
|XCSE
|20251104 10:26:25.086000
|5
|1459
|XCSE
|20251104 10:27:45.422000
|17
|1459
|XCSE
|20251104 10:27:45.448000
|21
|1462
|XCSE
|20251104 10:51:35.083000
|21
|1461
|XCSE
|20251104 10:57:02.707000
|11
|1460
|XCSE
|20251104 11:08:24.161000
|11
|1460
|XCSE
|20251104 11:08:24.161000
|9
|1460
|XCSE
|20251104 11:08:24.161000
|2
|1460
|XCSE
|20251104 11:08:24.161000
|31
|1459
|XCSE
|20251104 11:08:33.086000
|8
|1459
|XCSE
|20251104 11:08:35.311000
|31
|1457
|XCSE
|20251104 11:10:17.452000
|1
|1457
|XCSE
|20251104 11:10:17.488000
|31
|1457
|XCSE
|20251104 11:10:17.488000
|21
|1459
|XCSE
|20251104 11:27:43.192000
|6
|1463
|XCSE
|20251104 11:34:25.564000
|6
|1463
|XCSE
|20251104 11:34:25.686000
|7
|1463
|XCSE
|20251104 11:34:28.067000
|10
|1463
|XCSE
|20251104 11:35:09.329000
|7
|1463
|XCSE
|20251104 11:35:13.069000
|1
|1463
|XCSE
|20251104 11:37:25.504000
|21
|1461
|XCSE
|20251104 11:39:20.275000
|21
|1461
|XCSE
|20251104 11:39:22.530000
|11
|1464
|XCSE
|20251104 11:59:15.975000
|11
|1464
|XCSE
|20251104 11:59:15.975000
|10
|1465
|XCSE
|20251104 12:05:08.826000
|33
|1464
|XCSE
|20251104 12:21:25.196000
|10
|1464
|XCSE
|20251104 12:21:25.196000
|11
|1464
|XCSE
|20251104 12:21:25.196000
|11
|1464
|XCSE
|20251104 12:21:25.196000
|1
|1465
|XCSE
|20251104 12:32:01.368000
|1
|1465
|XCSE
|20251104 12:32:01.388000
|7
|1465
|XCSE
|20251104 12:33:00.868000
|21
|1465
|XCSE
|20251104 12:33:00.868000
|1
|1465
|XCSE
|20251104 12:33:00.868000
|5
|1466
|XCSE
|20251104 12:44:22.638000
|3
|1466
|XCSE
|20251104 12:44:22.638000
|3
|1468
|XCSE
|20251104 12:52:16.444000
|39
|1468
|XCSE
|20251104 12:52:16.444000
|18
|1468
|XCSE
|20251104 12:52:16.444000
|7
|1468
|XCSE
|20251104 12:55:09.596000
|25
|1469
|XCSE
|20251104 13:09:00.091000
|22
|1471
|XCSE
|20251104 13:11:21.471000
|22
|1471
|XCSE
|20251104 13:11:21.472000
|21
|1470
|XCSE
|20251104 13:11:55.106000
|6
|1470
|XCSE
|20251104 13:22:44.544000
|5
|1470
|XCSE
|20251104 13:22:44.544000
|1
|1470
|XCSE
|20251104 13:22:44.544000
|1
|1471
|XCSE
|20251104 13:28:59.959000
|10
|1474
|XCSE
|20251104 13:35:09.644000
|1
|1474
|XCSE
|20251104 13:35:09.644000
|44
|1472
|XCSE
|20251104 13:49:54.070000
|363
|1472
|XCSE
|20251104 13:49:54.077000
|41
|1470
|XCSE
|20251104 13:50:03.779000
|12
|1470
|XCSE
|20251104 13:50:03.779000
|78
|1470
|XCSE
|20251104 13:50:03.779000
|21
|1470
|XCSE
|20251104 13:50:03.779000
|11
|1469
|XCSE
|20251104 13:50:04.494000
|32
|1470
|XCSE
|20251104 13:57:58.298000
|10
|1470
|XCSE
|20251104 13:57:58.298000
|63
|1470
|XCSE
|20251104 13:57:58.343000
|21
|1470
|XCSE
|20251104 13:57:58.343000
|22
|1470
|XCSE
|20251104 14:16:41.445000
|4
|1470
|XCSE
|20251104 14:16:41.445000
|6
|1470
|XCSE
|20251104 14:16:48.161000
|11
|1470
|XCSE
|20251104 14:16:48.161000
|5
|1470
|XCSE
|20251104 14:16:48.161000
|11
|1470
|XCSE
|20251104 14:21:59.815000
|10
|1470
|XCSE
|20251104 14:21:59.815000
|11
|1470
|XCSE
|20251104 14:27:13.179000
|11
|1470
|XCSE
|20251104 14:27:13.179000
|11
|1470
|XCSE
|20251104 14:27:13.179000
|11
|1470
|XCSE
|20251104 14:27:13.179000
|11
|1470
|XCSE
|20251104 14:27:13.179000
|10
|1470
|XCSE
|20251104 14:27:13.179000
|11
|1470
|XCSE
|20251104 14:27:13.179000
|11
|1471
|XCSE
|20251104 14:40:56.755000
|11
|1471
|XCSE
|20251104 14:41:30.591000
|11
|1472
|XCSE
|20251104 14:57:54.655000
|11
|1472
|XCSE
|20251104 15:02:51.646000
|11
|1471
|XCSE
|20251104 15:05:17.861000
|11
|1471
|XCSE
|20251104 15:23:30.406000
|11
|1470
|XCSE
|20251104 15:24:53.195000
|11
|1469
|XCSE
|20251104 15:25:40.418000
|21
|1472
|XCSE
|20251104 15:33:34.655000
|33
|1474
|XCSE
|20251104 15:47:49.762000
|33
|1476
|XCSE
|20251104 15:52:08.213000
|11
|1476
|XCSE
|20251104 15:52:08.213000
|11
|1476
|XCSE
|20251104 15:52:08.213000
|31
|1476
|XCSE
|20251104 16:05:05.692000
|10
|1476
|XCSE
|20251104 16:05:05.692000
|18
|1475
|XCSE
|20251104 16:06:19.300000
|4
|1475
|XCSE
|20251104 16:06:49.977000
|18
|1475
|XCSE
|20251104 16:06:49.977000
|9
|1475
|XCSE
|20251104 16:24:23.174000
|213
|1475
|XCSE
|20251104 16:38:39.302393
|280
|1475
|XCSE
|20251104 16:43:55.926113
|46
|1475
|XCSE
|20251104 16:43:55.926152
|63
|1475
|XCSE
|20251104 16:46:23.180084
|13
|1477
|XCSE
|20251104 16:47:45.524540
|100
|1477
|XCSE
|20251104 16:47:45.524540
|1
|1477
|XCSE
|20251104 16:47:45.524540
|5
|1477
|XCSE
|20251104 16:47:45.524540
|458
|1477
|XCSE
|20251104 16:47:45.524576
|21
|1468
|XCSE
|20251105 9:02:57.166000
|21
|1469
|XCSE
|20251105 9:02:57.168000
|11
|1467
|XCSE
|20251105 9:04:28.977000
|5
|1465
|XCSE
|20251105 9:24:12.946000
|2
|1465
|XCSE
|20251105 9:28:09.577000
|14
|1465
|XCSE
|20251105 9:30:05.188000
|5
|1465
|XCSE
|20251105 9:30:05.188000
|5
|1468
|XCSE
|20251105 9:32:48.077000
|8
|1468
|XCSE
|20251105 9:39:41.741000
|14
|1468
|XCSE
|20251105 9:39:41.741000
|33
|1469
|XCSE
|20251105 9:53:09.057000
|21
|1468
|XCSE
|20251105 9:57:34.485000
|21
|1466
|XCSE
|20251105 10:02:27.095000
|21
|1463
|XCSE
|20251105 10:03:21.203000
|10
|1463
|XCSE
|20251105 10:03:21.203000
|250
|1463
|XCSE
|20251105 10:05:05.131944
|38
|1463
|XCSE
|20251105 10:05:05.131948
|17
|1468
|XCSE
|20251105 11:51:54.299028
|41
|1468
|XCSE
|20251105 11:55:03.240061
|1
|1468
|XCSE
|20251105 11:56:20.730847
|63
|1468
|XCSE
|20251105 12:02:28.053134
|178
|1468
|XCSE
|20251105 12:02:28.053160
|54
|1470
|XCSE
|20251105 13:01:33.814241
|63
|1470
|XCSE
|20251105 13:01:33.814275
|80
|1470
|XCSE
|20251105 13:02:34.389803
|103
|1470
|XCSE
|20251105 13:02:34.389853
|3
|1468
|XCSE
|20251105 14:30:48.115999
|250
|1468
|XCSE
|20251105 14:30:48.116037
|47
|1468
|XCSE
|20251105 14:30:48.116220
|10
|1465
|XCSE
|20251105 15:40:22.251626
|290
|1465
|XCSE
|20251105 15:40:22.251630
|63
|1465
|XCSE
|20251105 15:58:31.092586
|437
|1465
|XCSE
|20251105 15:58:31.092614
|63
|1464
|XCSE
|20251105 15:59:11.018183
|9
|1464
|XCSE
|20251105 16:18:31.184484
|250
|1467
|XCSE
|20251105 16:33:59.984000
|50
|1467
|XCSE
|20251105 16:33:59.984019
|328
|1466
|XCSE
|20251105 16:37:50.986976
|600
|1465
|XCSE
|20251105 16:37:50.986976
|200
|1462
|XCSE
|20251106 9:01:47.221237
|200
|1464
|XCSE
|20251106 9:02:41.923202
|10
|1464
|XCSE
|20251106 9:15:20.633000
|11
|1463
|XCSE
|20251106 9:15:46.828000
|3
|1462
|XCSE
|20251106 9:15:46.828000
|11
|1460
|XCSE
|20251106 9:25:47.876000
|10
|1460
|XCSE
|20251106 9:25:47.876000
|22
|1461
|XCSE
|20251106 9:31:38.470000
|32
|1463
|XCSE
|20251106 9:42:36.178000
|21
|1462
|XCSE
|20251106 9:47:05.272000
|11
|1462
|XCSE
|20251106 9:47:53.255000
|11
|1461
|XCSE
|20251106 9:50:08.271000
|11
|1462
|XCSE
|20251106 9:50:08.271000
|11
|1463
|XCSE
|20251106 9:59:13.405000
|21
|1463
|XCSE
|20251106 10:34:32.206000
|10
|1463
|XCSE
|20251106 10:34:32.206000
|11
|1463
|XCSE
|20251106 10:37:15.427000
|10
|1463
|XCSE
|20251106 10:37:15.427000
|10
|1463
|XCSE
|20251106 10:37:15.427000
|21
|1465
|XCSE
|20251106 11:59:58.203000
|11
|1465
|XCSE
|20251106 11:59:58.203000
|11
|1465
|XCSE
|20251106 12:08:16.467000
|10
|1465
|XCSE
|20251106 12:09:53.830000
|1
|1465
|XCSE
|20251106 12:09:53.830000
|9
|1465
|XCSE
|20251106 12:11:30.273000
|2
|1465
|XCSE
|20251106 12:11:30.273000
|10
|1465
|XCSE
|20251106 12:13:14.458000
|1
|1465
|XCSE
|20251106 12:13:14.458000
|10
|1465
|XCSE
|20251106 12:14:49.271000
|1
|1465
|XCSE
|20251106 12:14:49.271000
|10
|1465
|XCSE
|20251106 12:16:33.016000
|1
|1465
|XCSE
|20251106 12:16:33.016000
|10
|1465
|XCSE
|20251106 12:18:08.275000
|1
|1465
|XCSE
|20251106 12:18:08.275000
|10
|1465
|XCSE
|20251106 12:19:52.238000
|1
|1465
|XCSE
|20251106 12:19:52.238000
|3
|1465
|XCSE
|20251106 12:21:35.782000
|1
|1465
|XCSE
|20251106 12:21:35.782000
|7
|1465
|XCSE
|20251106 12:21:35.782000
|2
|1465
|XCSE
|20251106 12:23:11.272000
|13
|1465
|XCSE
|20251106 12:23:51.509000
|8
|1465
|XCSE
|20251106 12:25:24.272000
|3
|1465
|XCSE
|20251106 12:25:24.272000
|11
|1463
|XCSE
|20251106 12:26:28.272000
|10
|1463
|XCSE
|20251106 12:26:28.272000
|21
|1462
|XCSE
|20251106 12:26:29.892000
|8
|1463
|XCSE
|20251106 12:30:37.267000
|3
|1463
|XCSE
|20251106 12:30:37.267000
|17
|1461
|XCSE
|20251106 12:42:55.121000
|5
|1461
|XCSE
|20251106 12:47:17.984000
|11
|1461
|XCSE
|20251106 12:47:17.984000
|11
|1461
|XCSE
|20251106 12:47:17.984000
|1
|1461
|XCSE
|20251106 12:47:17.984000
|10
|1461
|XCSE
|20251106 12:47:17.984000
|11
|1461
|XCSE
|20251106 12:47:17.984000
|6
|1461
|XCSE
|20251106 12:47:17.984000
|11
|1461
|XCSE
|20251106 12:47:17.984000
|55
|1460
|XCSE
|20251106 12:49:49.210000
|27
|1460
|XCSE
|20251106 12:51:18.272000
|31
|1460
|XCSE
|20251106 13:09:41.749000
|33
|1460
|XCSE
|20251106 13:14:31.198000
|38
|1460
|XCSE
|20251106 13:16:03.144000
|36
|1460
|XCSE
|20251106 13:16:03.144000
|41
|1460
|XCSE
|20251106 13:16:03.163000
|17
|1458
|XCSE
|20251106 13:16:03.436000
|13
|1460
|XCSE
|20251106 13:16:17.552000
|27
|1460
|XCSE
|20251106 13:16:32.351000
|3
|1460
|XCSE
|20251106 13:16:54.270000
|1
|1460
|XCSE
|20251106 13:17:59.118000
|22
|1460
|XCSE
|20251106 13:24:59.271000
|21
|1460
|XCSE
|20251106 13:24:59.283000
|12
|1460
|XCSE
|20251106 13:24:59.283000
|11
|1460
|XCSE
|20251106 13:24:59.291000
|6
|1460
|XCSE
|20251106 13:24:59.397000
|15
|1458
|XCSE
|20251106 13:33:40.187000
|11
|1458
|XCSE
|20251106 13:33:40.187000
|6
|1458
|XCSE
|20251106 13:33:40.187000
|21
|1459
|XCSE
|20251106 13:34:40.236000
|11
|1459
|XCSE
|20251106 13:34:40.238000
|11
|1461
|XCSE
|20251106 13:35:13.803000
|11
|1461
|XCSE
|20251106 13:35:13.804000
|31
|1460
|XCSE
|20251106 13:35:13.816000
|33
|1460
|XCSE
|20251106 13:36:15.665000
|33
|1459
|XCSE
|20251106 13:38:57.348000
|21
|1459
|XCSE
|20251106 13:48:26.064000
|21
|1458
|XCSE
|20251106 13:48:27.379000
|11
|1460
|XCSE
|20251106 13:56:40.313000
|11
|1460
|XCSE
|20251106 13:56:40.315000
|11
|1460
|XCSE
|20251106 13:56:40.316000
|13
|1460
|XCSE
|20251106 14:01:05.960000
|11
|1461
|XCSE
|20251106 14:06:16.016000
|10
|1461
|XCSE
|20251106 14:06:16.016000
|10
|1461
|XCSE
|20251106 14:06:16.016000
|10
|1461
|XCSE
|20251106 14:06:16.016000
|5
|1461
|XCSE
|20251106 14:06:16.016000
|31
|1461
|XCSE
|20251106 14:06:16.018000
|21
|1462
|XCSE
|20251106 14:19:50.205000
|10
|1462
|XCSE
|20251106 14:19:50.205000
|1
|1462
|XCSE
|20251106 14:19:50.205000
|58
|1462
|XCSE
|20251106 14:19:50.205000
|10
|1462
|XCSE
|20251106 14:19:50.205000
|21
|1461
|XCSE
|20251106 14:27:09.187000
|21
|1459
|XCSE
|20251106 14:32:29.460000
|10
|1459
|XCSE
|20251106 14:32:29.460000
|10
|1460
|XCSE
|20251106 14:35:45.631000
|21
|1459
|XCSE
|20251106 14:41:42.510000
|11
|1459
|XCSE
|20251106 14:41:42.510000
|32
|1458
|XCSE
|20251106 14:45:31.181000
|11
|1458
|XCSE
|20251106 14:45:31.181000
|13
|1459
|XCSE
|20251106 14:52:16.607000
|41
|1458
|XCSE
|20251106 15:01:16.189000
|10
|1458
|XCSE
|20251106 15:01:16.189000
|11
|1458
|XCSE
|20251106 15:01:16.189000
|12
|1458
|XCSE
|20251106 15:01:16.198000
|62
|1458
|XCSE
|20251106 15:01:16.265000
|12
|1458
|XCSE
|20251106 15:01:16.281000
|62
|1458
|XCSE
|20251106 15:02:15.271000
|52
|1458
|XCSE
|20251106 15:02:28.879000
|34
|1458
|XCSE
|20251106 15:02:28.879000
|52
|1456
|XCSE
|20251106 15:02:52.203000
|52
|1455
|XCSE
|20251106 15:03:33.318000
|42
|1453
|XCSE
|20251106 15:09:54.510000
|10
|1453
|XCSE
|20251106 15:22:07.512000
|10
|1453
|XCSE
|20251106 15:22:31.902000
|14
|1454
|XCSE
|20251106 15:25:00.025000
|41
|1453
|XCSE
|20251106 15:28:10.188000
|31
|1452
|XCSE
|20251106 15:29:31.113000
|31
|1450
|XCSE
|20251106 15:29:31.248000
|31
|1450
|XCSE
|20251106 15:29:31.384000
|19
|1449
|XCSE
|20251106 15:29:33.719000
|32
|1452
|XCSE
|20251106 15:33:12.628000
|32
|1451
|XCSE
|20251106 15:33:25.608000
|32
|1451
|XCSE
|20251106 15:33:25.654000
|32
|1450
|XCSE
|20251106 15:39:31.288000
|31
|1449
|XCSE
|20251106 15:41:05.887000
|11
|1449
|XCSE
|20251106 15:41:05.887000
|10
|1449
|XCSE
|20251106 15:41:35.274000
|44
|1447
|XCSE
|20251106 15:42:07.115000
|3
|1446
|XCSE
|20251106 15:42:11.232000
|31
|1447
|XCSE
|20251106 15:54:58.851000
|3
|1447
|XCSE
|20251106 15:54:58.851000
|7
|1447
|XCSE
|20251106 15:54:58.851000
|10
|1447
|XCSE
|20251106 15:54:58.851000
|10
|1447
|XCSE
|20251106 15:54:58.957000
|11
|1448
|XCSE
|20251106 16:03:31.966000
|17
|1448
|XCSE
|20251106 16:03:31.966000
|1
|1449
|XCSE
|20251106 16:12:49.276000
|11
|1449
|XCSE
|20251106 16:12:49.276000
|3
|1449
|XCSE
|20251106 16:12:49.276000
|11
|1449
|XCSE
|20251106 16:12:49.280000
|5
|1449
|XCSE
|20251106 16:12:51.401000
|14
|1449
|XCSE
|20251106 16:12:59.516000
|19
|1449
|XCSE
|20251106 16:13:18.731000
|11
|1449
|XCSE
|20251106 16:13:27.980000
|22
|1448
|XCSE
|20251106 16:15:05.488000
|10
|1448
|XCSE
|20251106 16:15:05.488000
|11
|1448
|XCSE
|20251106 16:15:05.488000
|11
|1449
|XCSE
|20251106 16:15:18.317000
|11
|1449
|XCSE
|20251106 16:15:27.271000
|11
|1449
|XCSE
|20251106 16:15:36.271000
|11
|1449
|XCSE
|20251106 16:15:45.270000
|11
|1449
|XCSE
|20251106 16:15:55.270000
|1
|1449
|XCSE
|20251106 16:15:55.270000
|11
|1449
|XCSE
|20251106 16:16:04.273000
|11
|1449
|XCSE
|20251106 16:16:44.270000
|11
|1449
|XCSE
|20251106 16:19:40.276000
|5
|1449
|XCSE
|20251106 16:20:11.914000
|20
|1449
|XCSE
|20251106 16:22:35.829000
|6
|1448
|XCSE
|20251106 16:23:22.092000
|11
|1449
|XCSE
|20251106 16:24:06.639000
|15
|1448
|XCSE
|20251106 16:24:19.948000
|6
|1448
|XCSE
|20251106 16:24:19.948000
|33
|1449
|XCSE
|20251106 16:27:45.343000
|1
|1449
|XCSE
|20251106 16:27:45.343000
|11
|1451
|XCSE
|20251106 16:35:32.436000
|8
|1451
|XCSE
|20251106 16:35:32.436000
|321
|1449
|XCSE
|20251106 16:36:15.431363
|21
|1448
|XCSE
|20251107 9:08:41.345000
|21
|1445
|XCSE
|20251107 9:12:29.185000
|22
|1448
|XCSE
|20251107 9:16:06.646000
|22
|1447
|XCSE
|20251107 9:19:23.667000
|3
|1447
|XCSE
|20251107 9:19:23.716000
|3
|1447
|XCSE
|20251107 9:19:26.739000
|12
|1447
|XCSE
|20251107 9:19:30.293000
|4
|1447
|XCSE
|20251107 9:19:33.314000
|5
|1447
|XCSE
|20251107 9:19:35.316000
|3
|1447
|XCSE
|20251107 9:19:36.336000
|4
|1447
|XCSE
|20251107 9:19:40.319000
|21
|1445
|XCSE
|20251107 9:26:33.195000
|11
|1445
|XCSE
|20251107 9:26:40.109000
|7
|1447
|XCSE
|20251107 9:28:00.164000
|2
|1447
|XCSE
|20251107 9:28:00.164000
|25
|1447
|XCSE
|20251107 9:28:00.164000
|21
|1444
|XCSE
|20251107 9:29:45.903000
|40
|1444
|XCSE
|20251107 9:29:45.911000
|11
|1444
|XCSE
|20251107 9:31:24.248000
|11
|1444
|XCSE
|20251107 9:33:15.237000
|22
|1441
|XCSE
|20251107 9:35:11.925000
|22
|1440
|XCSE
|20251107 9:35:44.731000
|22
|1439
|XCSE
|20251107 9:35:45.778000
|7
|1438
|XCSE
|20251107 9:35:57.989000
|15
|1438
|XCSE
|20251107 9:38:45.808000
|7
|1438
|XCSE
|20251107 9:38:45.808000
|22
|1437
|XCSE
|20251107 9:39:17.188000
|11
|1436
|XCSE
|20251107 9:40:08.802000
|11
|1439
|XCSE
|20251107 9:46:42.096000
|8
|1438
|XCSE
|20251107 9:47:11.523000
|3
|1438
|XCSE
|20251107 9:47:11.523000
|11
|1437
|XCSE
|20251107 9:48:44.985000
|1
|1441
|XCSE
|20251107 10:02:56.961000
|11
|1441
|XCSE
|20251107 10:06:48.792000
|11
|1440
|XCSE
|20251107 10:24:13.860000
|33
|1440
|XCSE
|20251107 10:26:35.521000
|32
|1439
|XCSE
|20251107 10:26:35.543000
|32
|1438
|XCSE
|20251107 10:29:17.716000
|7
|1438
|XCSE
|20251107 10:32:26.379000
|10
|1438
|XCSE
|20251107 10:32:26.379000
|10
|1438
|XCSE
|20251107 10:32:28.320000
|43
|1434
|XCSE
|20251107 10:45:18.187000
|11
|1434
|XCSE
|20251107 10:45:18.187000
|11
|1434
|XCSE
|20251107 10:45:18.187000
|11
|1434
|XCSE
|20251107 10:45:18.187000
|10
|1434
|XCSE
|20251107 10:45:18.187000
|11
|1434
|XCSE
|20251107 10:45:18.187000
|5
|1434
|XCSE
|20251107 10:45:18.187000
|6
|1434
|XCSE
|20251107 10:45:18.187000
|11
|1435
|XCSE
|20251107 11:00:54.102000
|16
|1435
|XCSE
|20251107 11:00:54.102000
|20
|1435
|XCSE
|20251107 11:00:54.102000
|33
|1433
|XCSE
|20251107 11:01:22.137000
|31
|1434
|XCSE
|20251107 11:14:12.787000
|33
|1433
|XCSE
|20251107 11:14:41.185000
|21
|1433
|XCSE
|20251107 11:15:57.521000
|11
|1434
|XCSE
|20251107 11:22:17.473000
|15
|1434
|XCSE
|20251107 11:22:17.473000
|22
|1433
|XCSE
|20251107 11:28:28.122000
|21
|1432
|XCSE
|20251107 11:31:21.559000
|10
|1432
|XCSE
|20251107 11:31:21.559000
|10
|1432
|XCSE
|20251107 11:31:21.559000
|43
|1430
|XCSE
|20251107 12:01:12.020000
|34
|1431
|XCSE
|20251107 12:01:12.020000
|50
|1432
|XCSE
|20251107 12:01:12.020000
|13
|1432
|XCSE
|20251107 12:01:12.020000
|35
|1432
|XCSE
|20251107 12:01:12.020000
|1
|1432
|XCSE
|20251107 12:01:12.041000
|41
|1430
|XCSE
|20251107 12:09:57.015000
|41
|1429
|XCSE
|20251107 12:10:30.830000
|44
|1428
|XCSE
|20251107 12:15:05.959000
|31
|1427
|XCSE
|20251107 12:27:13.410000
|13
|1427
|XCSE
|20251107 12:27:13.415000
|31
|1427
|XCSE
|20251107 12:27:13.415000
|14
|1430
|XCSE
|20251107 12:46:37.388000
|36
|1430
|XCSE
|20251107 12:46:37.388000
|11
|1427
|XCSE
|20251107 13:07:31.816000
|11
|1427
|XCSE
|20251107 13:07:31.816000
|27
|1429
|XCSE
|20251107 13:10:29.703000
|2
|1429
|XCSE
|20251107 13:10:58.459000
|36
|1429
|XCSE
|20251107 13:11:10.450000
|8
|1429
|XCSE
|20251107 13:11:40.645000
|37
|1429
|XCSE
|20251107 13:11:47.283000
|10
|1429
|XCSE
|20251107 13:12:16.417000
|1
|1429
|XCSE
|20251107 13:14:47.530000
|11
|1429
|XCSE
|20251107 13:16:02.562000
|4
|1429
|XCSE
|20251107 13:18:51.182000
|22
|1427
|XCSE
|20251107 13:24:05.208000
|21
|1426
|XCSE
|20251107 13:24:05.326000
|11
|1426
|XCSE
|20251107 13:45:23.263000
|11
|1425
|XCSE
|20251107 13:59:39.571000
|10
|1425
|XCSE
|20251107 13:59:39.571000
|22
|1424
|XCSE
|20251107 14:03:39.298000
|10
|1424
|XCSE
|20251107 14:03:39.298000
|11
|1424
|XCSE
|20251107 14:03:39.298000
|11
|1424
|XCSE
|20251107 14:36:35.960000
|11
|1423
|XCSE
|20251107 14:36:37.062000
|21
|1425
|XCSE
|20251107 14:51:34.795000
|212
|1425
|XCSE
|20251107 14:55:41.097986
|388
|1425
|XCSE
|20251107 14:55:41.098021
|300
|1423
|XCSE
|20251107 15:15:11.211042
|99
|1422
|XCSE
|20251107 15:15:23.220800
|201
|1422
|XCSE
|20251107 15:15:23.220839
|287
|1419
|XCSE
|20251107 15:38:40.289291
|13
|1419
|XCSE
|20251107 15:38:40.289316
|500
|1424
|XCSE
|20251107 16:15:44.308866
|63
|1429
|XCSE
|20251107 16:25:53.099415
|250
|1429
|XCSE
|20251107 16:25:53.099422
|187
|1429
|XCSE
|20251107 16:25:53.099453
|319
|1429
|XCSE
|20251107 16:31:53.915586
|19
|1429
|XCSE
|20251107 16:32:07.615564
|174
|1429
|XCSE
|20251107 16:32:22.825639
|63
|1429
|XCSE
|20251107 16:32:22.825679
|106
|1429
|XCSE
|20251107 16:32:22.845692
|66
|1429
|XCSE
|20251107 16:32:22.845841
|45
|1429
|XCSE
|20251107 16:32:22.845953
|23
|1429
|XCSE
|20251107 16:32:22.865067
Vedhæftet fil