VILVI Group konsoliduoti pardavimai 2025 m. spalio mėnesį

VILVI Group, kurią sudaro AB „Vilkyškių pieninė“, AB „Modest“, AB „Kelmės pieninė“, UAB „Kelmės pienas“, AB „Pieno logistika“ ir SIA „Baltic Dairy Board“, 2025 m. spalio mėnesį konsoliduotos pardavimų pajamos buvo 25.99 mln. Eur arba 10.1% didesnės negu 2024 m. spalio mėnesį. Konsoliduoti Grupės pardavimai 2025 m. sausio - spalio mėn. buvo 241.81 mln. EUR arba 18.0% didesni negu per tą patį laikotarpį 2024 m.
Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102
El. paštas: vilija.milaseviciute@vilvi.eu