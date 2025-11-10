Til Nasdaq Copenhagen A/S 10. november 2025

Endelige vilkår for nye obligationer der noteres den 13. november 2025



Jyske Realkredit noterer den 13. november 2025 nye Realkreditobligationer (RO). Med denne meddelelse følger de endelige vilkår for obligationerne.

Det samlede prospekt for obligationerne består af vedlagte endelige vilkår og det tidligere offentliggjorte ”Basisprospekt for udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer (SDO), Realkreditobligationer (RO) og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (§ 15 Obligationer)”, dateret 28. juni 2024.



Jyske Realkredits basisprospekt er tilgængeligt på Jyske Realkredits hjemmeside jyskerealkredit.dk.

